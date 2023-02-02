Военное обозрение
Войти Регистрация

Тегеран официально обвинил Израиль в атаке дронов на оборонный объект и обещает отомстить

25
Тегеран официально обвинил Израиль в атаке дронов на оборонный объект и обещает отомстить

В письме, направленном в ООН, иранские власти официально обвинили Израиль в «терроризме и саботаже» и заявили, что оставляет за собой право «решительно реагировать на любые угрозы со стороны сионистского режима».


Тегеран подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с атакой на оборонный объект в городе Исфахан, за которой, как считают в Иране, стоит Тель-Авив.

По словам постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, Тегеран призывает ООН обратить внимание на «акты терроризма и саботажа со стороны Израиля, а также на нарушения международного права в отношении Исламской Республики Иран».

В письме говорится, что три небольших дрона в субботу предприняли атаку на комплекс объектов Минобороны Ирана в городе Исфахан, два из которых были перехвачены.

Проведённые следственные мероприятия показали, что за этим инцидентом стоит Израиль, отметил Иравани.

По некоторым данным, атакованы были предприятия, где производят иранские БПЛА Shahed-136, которые поставлялись России. Исфахан также является центром иранской ракетной промышленности и местом сборки ракет средней дальности «Шахаб».

О причастности Израиля писали и популярные западные издания. Однако власти Израиля никак не прокомментировали эту атаку.
Автор:
Использованы фотографии:
visasam.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:06
    +16
    Неужели ООН все как один осудят Израиль и введут санкции против агрессора, а заодно потребуют выполнить резолюцию по возвращению Голанских высот отжатых у Сирии ? Позиция "избранных" с годами не меняется "я не я и пейсы не мои". Помница две страны обладают ядерным оружием в обход резолюции ООН о не распространении это Индия и Пакистан, они были под санкциями, а вот Израиль всегда опровергал наличие сего оружия, но неуклонно намекал, что если что его применит. Так может и МАГАТЭ проверить эту маленькую, но достаточно подленькую страну ? у Ирана не меньше прав на обладание ЯО раз сегодня это гарантия не нападения и не Израилю это решать, нападая на суверенное государство.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:08
      +10
      Нет конечно.Это же другое.Кстати почему флага Ирана нет в заголовке к статье,а есть только флаг Израиля?
      Извиняюсь что не по теме,но от новости челюсть отпала.

      Казахстан в обозримой перспективе может подать заявку на вступление в Европейский союз. Об этом на недавнем съезде заявил лидер казахстанской Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев.

      https://topcor.ru/31718-v-kazahstane-zagovorili-o-neobhodimosti-vstuplenija-strany-v-es.html
      Киргизии приготовиться к вступлению в ЕС?А Афганистан в каком году примут?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 14:10
        +2
        Тегеран официально обвинил Израиль в атаке дронов на оборонный объект и обещает отомстить

        Все логично. Точно такой же принцип "Око за око" и у Израиля.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:23
          +1
          А там никаких особых повреждений и нет.В том же Исфахане один дрон сбило ПВО,два других попали в ловушки - в раставленные над предприятиями сетки против беспилотников.Запускались эти БПЛА скорее всего с территории самого Ирана.Поэтому и реакция со стороны Ирана такая сдержанная.
        2. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 14:26
          +3
          Точно такой же принцип "Око за око" и у Израиля.
          У израиля ни каких принципов нет в обще, вседозволенность и безнаказанность.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 14:30
            -11
            Цитата: Trapp1st
            Точно такой же принцип "Око за око" и у Израиля.
            У израиля ни каких принципов нет в обще, вседозволенность и безнаказанность.

            Это вы нам?laughing Про вседозволеность? laughing
            1. Карат
              Карат Сегодня, 14:45
              +2
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: Trapp1st
              Точно такой же принцип "Око за око" и у Израиля.
              У израиля ни каких принципов нет в обще, вседозволенность и безнаказанность.

              Это вы нам?laughing Про вседозволеность? laughing


              А есть ещё какое то государство-казарма под названием Израиль?
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 14:29
        +1
        Теоретически малая часть Казахстана находится в Европе, в отличии от Киргизии и Афганистана, так что географически претензий быть не может.
        А вот поскольку ЕС практически официальный враг России, соответственно у Москвы к казахам должны появиться вопросы, но нынешнее российское руководство вряд ли их будет поднимать, не до этого. Это проблема следующего поколения.
      3. Yho
        Yho Сегодня, 15:09
        0
        А с каких пор Казахстан стал частью Европы?
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 14:25
      +3
      Цитата: Silver99
      Неужели ООН все как один осудят Израиль
      Главный интерес - не все, а позиция РФ.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:08
    +7
    Интересно услышать мнение России, как постоянного члена СБ ООН по этому поводу.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 14:24
      +2
      Да никто не осудит "заблуджих овец дома израилевого..", у нас они тоже корни плотно пустили, очень плотно.
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: al3x
      услышать мнение России
      Будем живы - услышим. Хорошо бы нашему СБ самоопределяться публично. Крупным планом.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:11
    +6
    А не пора ли создать военный альянс Россия - Иран? По моему эта организация была бы полезнее ОДКБ. И обоюдно выгодная.
  4. Волк
    Волк Сегодня, 14:12
    0
    Надо Ирану подождать прибить СУ35С, а тогда могут говорить и по другом с Израелом и с США .
  5. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 14:16
    +3
    Месть надо подавать холодным блюдом.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:20
    +3
    Израилю неплохо напомнить, что в силу скромных размеров (не амбиций) страна легко стирается с карты одним ядерным залпом. Вот еще один пример правых националистов, с кем наши политические колчаковцы пытались завести вась-вась и кто теперь плюет на нас с горы Хермон.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:28
      +3
      страна легко стирается с карты одним ядерным залпом
      И нам надо помочь Ирану обрести достаточный ядерный залп.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:31
        -3
        Цитата: Trapp1st
        страна легко стирается с карты одним ядерным залпом
        И нам надо помочь Ирану обрести достаточный ядерный залп.

        Алаа Акбар. hi
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 14:39
      +1
      Цитата: ИванИванов
      в силу скромных размеров (не амбиций) страна легко стирается с карты одним ядерным залпом
      Вопрос в том, кто может дать этот залп. Точно не Иран, для которого ядерный удар по Святой земле - последнее, к чему он мог бы стремиться. Ему достаточно надёжной защиты.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 14:21
    +4
    Израиль не дураки, если они и били то были получены железобетонные гарантии от дяди Сэма, что в случае ответки им помогут.Иран это понимает+ у Ирана сейчас нет серьезных союзников(России не до них).А если будет большая "буча" все соседи в случае слабости Ирана с удовольствием ударят в "спину"
    Мой прогноз: никакой серьезной ответки не будет,Макс пиар акция для внутреннего потребления.Уж очень они уязвимы сейчас,чем в Тель-Авиве и пользуються hi
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:01
      0
      Израиль крышуется США...право Вето никто не отменял и видя как США тыркает всех союзников - никто не будет возмущаться . Во времена арабо-израильских войн Франция вводила эмбарго.
      Я не выгораживаю арабов, мне на них пофиг. Но если одним можно, то почему другим нельзя?!
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:32
    +2
    Нездоровая движуха пошла.
    Напоминает все большее классические имевшие место "увертюры" перед мировыми войнами....
    Вспомните, перед первой мировой были англо-бурская война, русско-японская, балканские, отжатие Кубы и другие.
    Перед второй была Испанская, оккупация Маньчжурии, эфиопская и ТП.
    Так и тут.... градус растет, а потом ружье на стене стрельнет.
    Ох, помоги на Господи
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:59
      0
      Нездоровая движуха пошла.
      Напоминает все большее классические имевшие место "увертюры" перед мировыми войнами...

      Ходят слухи что это из-за массовых прививок. Все думали что они от ковида, а на самом деле они чтоб у человечества крыша поехала. Другого объяснения происходящему не находится wassat
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:57
    0
    У Ирана такое уже бывало. Они потом обстреливают какой ни будь танкер израильский при помощи дронов.