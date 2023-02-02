Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине продолжается кампания по зачистке в органах власти и среди крупных предпринимателей

9
На Украине продолжается кампания по зачистке в органах власти и среди крупных предпринимателей

На Украине продолжается кампания по так называемой антикоррупционной зачистке в органах власти и среди предпринимателей, инициированная президентом Владимиром Зеленским. Волна обысков и арестов проходит на разных уровнях госструктур, задействованы практически все силовые органы, включая СБУ, Нацгвардию, ГБР, БЭП, Департамент стратегических расследований и полицию.


Украинские СМИ сообщают, что после обыска в здании Одесской областной военной администрации СБУ задержала замначальника одного из управлений. Чиновник подозревается в получении взяток от предпринимателей за содействие в получении земельных участков на побережье Дуная. Правоохранители задокументировали факт вымогательства от местного бизнесмена на 60 тысяч долларов. Чиновника задержали с частью этой суммы у здания областной администрации.



Одновременно по подозрению в растрате в особо крупных размерах (статья 191, часть 5 уголовного кодекса Украины) сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова, ранее уволенного по подозрению в получении взятки.

По той же статье УК украинские силовики проводят обыск у бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка.

СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении в уклонении от уплаты рентных платежей за пользование недрами в 2018-2021 годах на общую сумму 2 млрд гривен Полтавским горно-обогатительным предприятием, которое принадлежит олигарху Константину Жеваго. В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении топ-менеджера компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов и сборов и служебной подделке. Сам владелец предприятия был задержан во Франции по запросу Киева, но выпущен под залог.

Это статистика по антикоррупционным действиям украинских силовиков только за сегодняшний день.

При этом правосудие на Украине имеет свою особую специфику. Сообщается, что Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности нардепа из правящей партии «Слуга народа» Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся. Такое решение поддержала прокуратура, где сообщили о содействии Гевко следствию и уже закрыли уголовное дело.

Активизацию антикоррупционной деятельности на Украине политологи связывают как с разделом сфер влияний и обострением внутриклановой борьбы киевской верхушки, так и неожиданно обострившемся вниманием Вашингтона к контролю за расходованием финансовой помощи и требованием к Зеленскому хоть как-то взять под контроль беспрецедентное разворовывание бюджетных денег внутри страны. По некоторым данных, в палате представителей США (в республиканской её части) ещё в в конце прошлого года были получены данные о том, что "нецелевое расходование" выделенных Киеву средств различными фондами достигает минимум 20%. А это миллиарды долларов.

Эксперты отмечают, что в акциях по проведению обысков и арестов в основном задействованы силовые структуры, прямо и косвенно подконтрольные президенту: БЭП, СБУ, ГБР, а не НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), на которое имеет влияние Запад. Помимо стремления удержать ситуацию с разоблачениями взяточников под личным контролем, Зеленский таким образом привычно реализует и медийный эффект от показных обысков и арестов мздоимцев и нечистых на руку бизнесменов.

Новая кампания Зеленского выглядит скорее показушной, потому что взятки и незадеклариронное имущество - капля в море от того, что реально разворовано.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал СБУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:02
    +1
    Для этого нужен был приезд полосатых ревизоров? Как всегда, с десяток кинут на заклание для блезиру борьбы с коррупцией, отчитаются, усё - перемога, шлите еще бабла.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:18
      0
      Так сейчас нн сажают они отправляют на передок. Зеля и его шайка всех готовы слить только бы их самих не отправили.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:03
    +2
    Сколько чиновников посадили на Украине за взятки ,последние лет 20 ? А никого не посадили. Уголовные дела на многих числятся десятками (тот же Порошенко) Фокус с высадкой десанта в кабинеты чинуш ,проходят регулярно.
    Новый PR власти - борцы !!!
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:04
    0
    Новая кампания Зеленского выглядит скорее показушной
     Кредиты от туда надо получать...Для отчёта сойдет...
  4. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 15:05
    0
    Для польских хозяев места освобождают. Вот они то приедут и будут сама честность и порядочность.
  5. Vashek
    Vashek Сегодня, 15:06
    0
    Вот не отнимешь у UA динамичности. Нашим бы неплохо пример взять. Или уже некому?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:09
    0
    Ну наскребут у мелочевки от силы пару тройку миллионов и отрапортуют об перемоге. В штатах поднимут волну об успешных успехах, республиканцам кость кинуть, типа вот победили и вообще всё пучком пацаны проверенные и взносы отрабатывают. В общем борьба с коррупцией для имитации и запудривания мозгов чтоб на главных выгодоприобретателей не выйти. А то и неудобно выйдет и опасно и вообще подрыв демократии, так и республиканцев врагами дерьмократии и агентами рф могут заклемить, это что выдумали, святому бидону и компании смерды недоверяют.
  7. Yho
    Yho Сегодня, 15:15
    0
    Чем больше в Украине казнокрадов, тем лучше для России.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:15
    0
    А провинившихся на фронт пошлют смывать вину кровью? Или отделаются исключительно экспроприацией в пользу Зеленского и компании?