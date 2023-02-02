На Украине продолжается кампания по зачистке в органах власти и среди крупных предпринимателей

На Украине продолжается кампания по так называемой антикоррупционной зачистке в органах власти и среди предпринимателей, инициированная президентом Владимиром Зеленским. Волна обысков и арестов проходит на разных уровнях госструктур, задействованы практически все силовые органы, включая СБУ, Нацгвардию, ГБР, БЭП, Департамент стратегических расследований и полицию.Украинские СМИ сообщают, что после обыска в здании Одесской областной военной администрации СБУ задержала замначальника одного из управлений. Чиновник подозревается в получении взяток от предпринимателей за содействие в получении земельных участков на побережье Дуная. Правоохранители задокументировали факт вымогательства от местного бизнесмена на 60 тысяч долларов. Чиновника задержали с частью этой суммы у здания областной администрации.Одновременно по подозрению в растрате в особо крупных размерах (статья 191, часть 5 уголовного кодекса Украины) сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова, ранее уволенного по подозрению в получении взятки.По той же статье УК украинские силовики проводят обыск у бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка.СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении в уклонении от уплаты рентных платежей за пользование недрами в 2018-2021 годах на общую сумму 2 млрд гривен Полтавским горно-обогатительным предприятием, которое принадлежит олигарху Константину Жеваго. В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении топ-менеджера компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов и сборов и служебной подделке. Сам владелец предприятия был задержан во Франции по запросу Киева, но выпущен под залог.Это статистика по антикоррупционным действиям украинских силовиков только за сегодняшний день.При этом правосудие на Украине имеет свою особую специфику. Сообщается, что Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности нардепа из правящей партии «Слуга народа» Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся. Такое решение поддержала прокуратура, где сообщили о содействии Гевко следствию и уже закрыли уголовное дело.Активизацию антикоррупционной деятельности на Украине политологи связывают как с разделом сфер влияний и обострением внутриклановой борьбы киевской верхушки, так и неожиданно обострившемся вниманием Вашингтона к контролю за расходованием финансовой помощи и требованием к Зеленскому хоть как-то взять под контроль беспрецедентное разворовывание бюджетных денег внутри страны. По некоторым данных, в палате представителей США (в республиканской её части) ещё в в конце прошлого года были получены данные о том, что "нецелевое расходование" выделенных Киеву средств различными фондами достигает минимум 20%. А это миллиарды долларов.Эксперты отмечают, что в акциях по проведению обысков и арестов в основном задействованы силовые структуры, прямо и косвенно подконтрольные президенту: БЭП, СБУ, ГБР, а не НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), на которое имеет влияние Запад. Помимо стремления удержать ситуацию с разоблачениями взяточников под личным контролем, Зеленский таким образом привычно реализует и медийный эффект от показных обысков и арестов мздоимцев и нечистых на руку бизнесменов.Новая кампания Зеленского выглядит скорее показушной, потому что взятки и незадеклариронное имущество - капля в море от того, что реально разворовано.