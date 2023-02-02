О недостатках армии Российской империи, выявленных по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов

Итоги Русско-японской воны 1904-1905 годов удивили многих. Русская армия не просто значительно превосходила японскую, а на тот момент считалась одной из самых многочисленных. Между тем, по итогам вышеупомянутого противостояния, наша страна проиграла практически все сражения, лишилась половины Сахалина и потеряла почти весь свой флот на Балтике и в Тихом океане.
Но и это еще не все. Государственная казна Российской империи по состоянию на конец 1903 года составляла около 1,9 млрд. рублей золотом. В то же время, затраты на войну с японцами превысили 2,6 млрд.
Внешний долг страны на момент окончания войны достиг 3 млрд. рублей, а народное хозяйство империи было практически уничтожено.
Так как подобное стало возможным?
Согласно историческим справкам, в ходе противостояния с японцами были выявлены существенные недостатки в русской армии.
В первую очередь это касалось технического оснащения и снаряжения. Наблюдалась острая нехватка артиллерии, пулеметов и прочего вооружения. Снаряжение русских солдат серьезно уступало таковому у противника. Также имелись проблемы и с обозной частью.
Были выявлены недостатки с комплектованием и взаимодействием армейских подразделений. В некоторых корпусах даже отсутствовали инженерные части. Также имелись серьезные претензии и к боевой подготовке солдат.
Наконец, существовала и проблема с логистикой, что, несомненно, сказалось на боеспособности армии. Все дело в том, что материальные средства, как и подкрепления, на Дальний Восток поступали из европейской части России. Это занимало много времени, в связи с чем, запасы войск истощались быстрее, чем приходило их пополнение.
В целом, как писал С. Витте: «Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы».
О снаряжении и униформе русской армии в 1904 году подробно рассказывает историк Илья Шевченко: