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О недостатках армии Российской империи, выявленных по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов

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О недостатках армии Российской империи, выявленных по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов

Итоги Русско-японской воны 1904-1905 годов удивили многих. Русская армия не просто значительно превосходила японскую, а на тот момент считалась одной из самых многочисленных. Между тем, по итогам вышеупомянутого противостояния, наша страна проиграла практически все сражения, лишилась половины Сахалина и потеряла почти весь свой флот на Балтике и в Тихом океане.


Но и это еще не все. Государственная казна Российской империи по состоянию на конец 1903 года составляла около 1,9 млрд. рублей золотом. В то же время, затраты на войну с японцами превысили 2,6 млрд.

Внешний долг страны на момент окончания войны достиг 3 млрд. рублей, а народное хозяйство империи было практически уничтожено.
Так как подобное стало возможным?

Согласно историческим справкам, в ходе противостояния с японцами были выявлены существенные недостатки в русской армии.

В первую очередь это касалось технического оснащения и снаряжения. Наблюдалась острая нехватка артиллерии, пулеметов и прочего вооружения. Снаряжение русских солдат серьезно уступало таковому у противника. Также имелись проблемы и с обозной частью.

Были выявлены недостатки с комплектованием и взаимодействием армейских подразделений. В некоторых корпусах даже отсутствовали инженерные части. Также имелись серьезные претензии и к боевой подготовке солдат.

Наконец, существовала и проблема с логистикой, что, несомненно, сказалось на боеспособности армии. Все дело в том, что материальные средства, как и подкрепления, на Дальний Восток поступали из европейской части России. Это занимало много времени, в связи с чем, запасы войск истощались быстрее, чем приходило их пополнение.

В целом, как писал С. Витте: «Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы».

О снаряжении и униформе русской армии в 1904 году подробно рассказывает историк Илья Шевченко:

Автор:
Использованы фотографии:
архивное фото
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4 комментария
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  1. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 19:51
    +4
    О, ну наконец-то разбор полётов по итогам русско-японской войны! Очень своевременно, не прошло и 118 лет laughing
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: Reklastik
      О, ну наконец-то разбор полётов по итогам русско-японской войны! Очень своевременно, не прошло и 118 лет laughing

      Если был разбор полетов...а то видюшка голая...
      Если бы не потеря флота - все остальное мелочь на тот момент
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 21:03
        0
        А если бы у бабушки был соответствующий орган - то еще при царе бы на Марс улетели.
  2. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:01
    0
    А еще и 13 лет правления царя-мыротворца, за которые генералы успели разжиреть и облениться.
    Командующие в той войне корпусами и армиями в последний раз воевали в лучшем случае в русско-турецкую и то не выше чем в обер-офицерском составе.