Politico: Европейским чиновникам рекомендуют соблюдать определенный дресс-код в ходе визитов в Киев

Чиновникам из стран Евросоюза направили рекомендации к внешнему виду и стилю одежды, которому желательно придерживаться в ходе визитов в Киев и встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским.Как сообщает американское издание Рolitico, соответствующая памятка была разослана европейским чиновникам перед саммитом Евросоюз - Украина. Официальным лицам, представляющим ЕС, рекомендуют надевать на публичные мероприятия с участием Зеленского строгие деловые костюмы, а также избегать одежды зеленого цвета и ярких аксессуаров или элементов одежды.По мнению авторов публикации, причина подобных рекомендаций заключается в попытках сохранить милитаристский стиль и воинственный вид Зеленского и других представителей украинской власти, среди которых после начала российской спецоперации на Украине стали популярны футболки и кофты армейского образца, заменившие им традиционные деловые костюмы.Участвующим в саммите европейским чиновникам также рекомендуется во время поездки не обременять себя багажом, ограничившись небольшими рюкзаками, а также выбрать для киевского вояжа удобную обувь и теплую верхнюю одежду.Еврочиновников также предупредили, что в поезде, который доставит их в Киев, помимо отдельных спальных мест, будет общий туалет, не оборудованный ванной комнатой. Питание в пути будет обеспечиваться посредством выдачи боксов с закусками.В ходе саммита, проведение которого запланировано на 3 февраля, предполагается обсудить передачу киевскому режиму замороженных в странах ЕС российских активов, а также создание спецтрибунала по Украине.