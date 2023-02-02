Военное обозрение
Войти Регистрация

Politico: Европейским чиновникам рекомендуют соблюдать определенный дресс-код в ходе визитов в Киев

33
Politico: Европейским чиновникам рекомендуют соблюдать определенный дресс-код в ходе визитов в Киев

Чиновникам из стран Евросоюза направили рекомендации к внешнему виду и стилю одежды, которому желательно придерживаться в ходе визитов в Киев и встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским.


Как сообщает американское издание Рolitico, соответствующая памятка была разослана европейским чиновникам перед саммитом Евросоюз - Украина. Официальным лицам, представляющим ЕС, рекомендуют надевать на публичные мероприятия с участием Зеленского строгие деловые костюмы, а также избегать одежды зеленого цвета и ярких аксессуаров или элементов одежды.

По мнению авторов публикации, причина подобных рекомендаций заключается в попытках сохранить милитаристский стиль и воинственный вид Зеленского и других представителей украинской власти, среди которых после начала российской спецоперации на Украине стали популярны футболки и кофты армейского образца, заменившие им традиционные деловые костюмы.

Участвующим в саммите европейским чиновникам также рекомендуется во время поездки не обременять себя багажом, ограничившись небольшими рюкзаками, а также выбрать для киевского вояжа удобную обувь и теплую верхнюю одежду.

Еврочиновников также предупредили, что в поезде, который доставит их в Киев, помимо отдельных спальных мест, будет общий туалет, не оборудованный ванной комнатой. Питание в пути будет обеспечиваться посредством выдачи боксов с закусками.

В ходе саммита, проведение которого запланировано на 3 февраля, предполагается обсудить передачу киевскому режиму замороженных в странах ЕС российских активов, а также создание спецтрибунала по Украине.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:32
    +2
    Politico: Европейским чиновникам рекомендуют соблюдать определенный дресс-код в ходе визитов в Киев


    Вход только в вышиванке жовто-блакитного цвета и при входе низко кланяться? Было бы ещё неплохо европейским чиновникам национальный украинский танец гопак выучить,чтобы поднять Зеленскому настроение перед встречей,чтобы денег много вдолг не просил,задобрить так сказать это "божество".

    what Ну в принципе и так для начала неплохо.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:35
      +5
      предполагается обсудить передачу киевскому режиму замороженных в странах ЕС российских активов

      Пусть лучше отдадут родственникам замороженные трупы погибших солдат, спрятанные в вагонах-рефрижераторах.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:40
        +2
        Да то другое.Для киевского режима этот вопрос не принципиален.
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 14:51
        +1
        В ходе саммита, предполагается обсудить.......

        Здесь ключевое- Обсудить. Вот и пусть обсуждают, а трибунал мы им самим обеспечим с пристрастием.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:07
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Ну в принципе и так для начала неплохо.

      Так ей больше идёт:
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:15
        0
        Вспоминает свой опыт работы гинекологом?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Вход только в вышиванке жовто-блакитного цвета и при входе низко кланяться?

      Ну прямо как обезьяны, они всегда, любят копировать.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:33
    +4
    Тоже одевать старую вонючую майку?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:39
      +4
      Нет,достаточно траурной одежды.Для похорон
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 14:44
      +1
      Хах, дресс код - пусть в разгрузках, касках и, обязательно, с тесаком в ножнах выступают! Чтоб солидаризироваться с хх'лами окончательно!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:35
    +3
    Про памперсы забыли напомнить. Вдруг реакция на воздушную тревогу будет неконтролируемая. feel
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Лешак
      Про памперсы забыли напомнить. Вдруг реакция на воздушную тревогу будет неконтролируемая. feel

      Режим Зеленского и без обстрелов Вооружёнными силами России горазд на проведение запуговающих спектаклей для иностранных гостей. А именно.

      В октябре 2022 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Украину с неофициальным визитом. Он прибыл на Украину, чтобы встретиться с Зеленским и лично осмотреть все те разрушения, о которых постоянно говорит киевский режим.

      И вот когда президент ФРГ находился в Черниговской области, сработала воздушная тревога. И Штанмайера вместе с сопровождением препроводили в бомбоубежище, где он провёл целый час, испугавшись "русских ракет".
      При этом Telegram-канал "Выпускайте Кракена" подтвердил, что в этот день армия России не наносила ударов по Черниговской области.

      ВЫВОД . Иинцидент с бункером был СПЕКТАКЛЕМ, устроенным украинскими спецслужбами Зеленского, чтобы таким образом запугать Штайнмайера и "выбить" из Германии средства ПВО, которые уже давно просят украинские власти.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:36
    +4
    Надо для большей стильности откалибровать их во время визита
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:37
    +6
    Наиболее уместным костюмом, для этих политических туристов-проходимцев был бы деревянный макинтош
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:38
    +3
    Слетаются на шабаш делить российские деньги и обсуждать как будут судить Россию.
    .....
    Да в конце ты концов! Накройте этот поезд ракетой (бомбой, мешком тротила)! Что б другие знали, каково это Россию делить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Neo-9947
      Слетаются на шабаш делить российские деньги и обсуждать как будут судить Россию.

      А вот это так называемые министры обороны ЕС, половину из этих министров престарелые мамзели, какая может быть армия если ей правит "юбка":
  7. кредо
    кредо Сегодня, 14:38
    +6
    "Как же мне одеться для поездки в Киев?" - размышлял очередной европейский политик, выбирая в своём домашнем шкафчике трусы и носки среди розовых, болотных и серобуромалиновых изделий нижнего белья.
    "Ну что раздумываешь" - вклинилась в его размышления жена, "Надевай всё чёрное как у похоронной команды. Не ошибёшься". sad
  8. 9PA
    9PA Сегодня, 14:39
    +5
    Как же Сталина не хватает


    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  9. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 14:39
    0
    Пусть хоть голые едут. Это уже не поможет. После того как не станет Украины можно ещё и цветы принести.
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:39
    +1
    "Еврочиновников также предупредили, что в поезде, который доставит их в Киев, помимо отдельных спальных мест, будет общий туалет, не оборудованный ванной комнатой. Питание в пути будет обеспечиваться посредством выдачи боксов с закусками."
    Да вообще в плацкарт их... пусть хлебнут шилом патоки :)
    А вообще конечно грустно, даже пары вагонов приличных найти не могут уже... Хотя может это чтобы разжалобить? :)
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:41
    +2
    Я извиняюсь, а нельзя ли всех участников пересадить в один вагон.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Я извиняюсь, а нельзя ли всех участников пересадить в один вагон.


      Такой? laughing

  12. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:41
    +1
    Давно уже пора отбить охоту всем этим "туристам" в Киев, да и на Украину вообще, заявлятся. Методов для этого, предостаточно. Искренне не понимаю странную политику терпимости со стороны России.
    Не понимаю и не хочу понимать!
    angry
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:52
    +1
    Катится-катится... ГОЛУБОЙ вагон.
    Причем по наклонной
  14. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:55
    -1
    Никогда не любил клоунов. Более того, я искренне полагаю, что никто не любит клоунов, просто некоторые люди смеются над ними из жалости. А тут, серьёзные с виду люди, принимают решение ПОДЫГРЫВАТЬ самому отвратительному из всех клоунов. Ну и как к ним после этого относиться? Этим европейским чиновникам удалось совместить в себе свойства клоунов и мизераблей. И это еаропейская элита. Мерзко и противно...
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:57
    +1
    Вот лучший дресс-код для гостей Нэзалэжной.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:03
    0
    Европейским чиновникам рекомендуют соблюдать определенный дресс-код в ходе визитов в Киев
    Европа полностью крышей поехала. А если завтра Зеленский обнюхавшись начнет бегать в трусах европейцы дресс-код изменят с "милитари" на "семейные бикини"?
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:05
    +1
    рекомендуют надевать на публичные мероприятия с участием Зеленского строгие деловые костюмы, а также избегать одежды зеленого цвета и ярких аксессуаров или элементов одежды.

    Немного не так:
    Еврокомиссары должны быть в костюмах и избегать зеленого и хаки, так как одежду этих цветов носит президент Украины Владимир Зеленский — Politico.
  18. cyx
    cyx Сегодня, 15:06
    +1
    Если гости оденутся во все зеленое, Зеленский на их фоне будет незаметен.
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:11
    +1
    Зеленский и свита, своим внешним видом, показывают полное неуважение к представителям других стран. Боевые действия шли в разное время и никто не бегал в милитари трениках. Строгий деловой костюм и галстук. Клоунада одним словом.
  20. Политикан
    Политикан Сегодня, 15:11
    +1
    На фото к статье:
    Два шакала таки загнали баранчика
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:13
    +1
    Угар пиара сдувается, треба обновить пиаркомпанию. Ждем новых экскурсий по знаменитостям для сэлфи с ручным бобиком.
  22. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:18
    0
    Что то пошло не по плану в Датском королевстве ? Дресс-код для посещения Зеленского ,это как понимать .......................запачкаться боятся об своего посыльного