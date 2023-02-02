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Военная разведка Украины исключила наступление российской армии с территории Белоруссии

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Военная разведка Украины исключила наступление российской армии с территории Белоруссии

Группировка российской армии, размещенная на территории Белоруссии, слишком мала для наступления с данного направления. Украинская разведка не видит приготовлений к началу боевых действий. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.


Командование российской армии использует Белоруссию как большой полигон для подготовки мобилизованных, которые участвуют в совместных учениях с белорусской армией. Группировка российских войск в республике слишком мала, чтобы сформировать ударный кулак, способный проломить построенную ВСУ оборону в районе границы. Таким образом, в военной разведке в ближайшие недели массированного наступления с этой стороны не ждут.

На сегодня сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси до широкомасштабного вторжения на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать

- заявил представитель ГУР.

В Киеве прогнозируют, что в ближайшее время основные боевые действия будут вестись на Донбассе. Как утверждает представитель ГУР, российский президент Владимир Путин лично отдал приказ командованию ВС России "захватить" территории Донбасса к 1 марта. Так что и масштабное наступление Россия начнет в ближайшие дни.

Мы наблюдаем, что российские войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику

- добавил он.
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9 комментариев
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  1. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 14:57
    0
    Они наблюдают и не видят…. Еще бы написали: Американцы нам докладывают laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:04
      +1
      Это же самая высокооплачиваемая разведка мира.Украинским военным раздают сертификаты с погашением через 3 года вместо наличных гривен.Теперь они партнёры самого Зеленского.

      Минобороны Украины якобы предлагает бойцам ВСУ получать оплату за участие в военных действиях не наличными гривнами, а сертификатами с погашением в феврале 2026 года. Об этом свидетельствует фото подобного сертификата, распространяемое в Сети. При этом военнослужащие могут получить по 2 млн гривен (3,82 млн российских рублей по нынешнему курсу), но лишь через три года. О том, есть ли возможность получить эти деньги родственникам солдат в случае гибели последних, не сообщается.

      https://topcor.ru/31674-ukrainskim-voennym-razdajut-sertifikaty-s-pogasheniem-cherez-3-goda-vmesto-nalichnyh-griven.html

      А через 3 года уже всё.И ЕС, и деньги по сертификату, и кружевные труселя.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    +1
    А в это время где-то на границе с РБ тихо заскулили херои, походу им выписали билет в один конец.....
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:04
    +1
    Вообще неясно, собираемся ли мы наступать или готовы ограничиться сегодняшним горячим минском с боевой приграничной зоной. Под Угледаром опять сели. Даже Соловьев сегодня произнес с горечью - пытаешься посоветовать,предупредить, направить через передачи и в частных беседах, все как в песок уходит.

    Похоже это песок нашей рыхлой элиты.

    Сегодня в херсонской области задержали таксиста, который подвозил наших, в том числе военных, потом скидывал координаты, где их высаживал, туда прилетало. Чувак с рожей дебила, обидно что рожа останется целой и жизни подонка ничего не угрожает, потому что г-н Зорькин и г-н Путин живут в мире розовых пони.

    1. Сергей028
      Сергей028 Сегодня, 15:07
      +1
      wassat Это священный песок из задницы Великого Пу!!!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:15
      0
      Да вроде бы идут боевые действия. Районы те же. Только авдеевку ещё и в кольцо берут
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:15
    0
    У меня скромный вопрос. Откуда они знают точное количество военнослужащих на территории РБ laughing Там может быть 20, а может 50, а может 100 тысяч бойцов под ружьем. Если не захотят показать, никто никогда в жизни не узнает, сколько действительно готово. Может они завтра, или через неделю, снесут всё на границе, и двинут к Киеву. laughing
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 15:21
      0
      Разведка у них работает, соц сети,разговоры э,агента, предатели.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:19
    0
    Путин лично отдал приказ командованию ВС России "захватить" территории Донбасса к 1 марта
    А почему именно к 1 марта, а не к 8 марта?