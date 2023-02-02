Военная разведка Украины исключила наступление российской армии с территории Белоруссии

На сегодня сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси до широкомасштабного вторжения на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать

Мы наблюдаем, что российские войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику

Группировка российской армии, размещенная на территории Белоруссии, слишком мала для наступления с данного направления. Украинская разведка не видит приготовлений к началу боевых действий. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.Командование российской армии использует Белоруссию как большой полигон для подготовки мобилизованных, которые участвуют в совместных учениях с белорусской армией. Группировка российских войск в республике слишком мала, чтобы сформировать ударный кулак, способный проломить построенную ВСУ оборону в районе границы. Таким образом, в военной разведке в ближайшие недели массированного наступления с этой стороны не ждут.- заявил представитель ГУР.В Киеве прогнозируют, что в ближайшее время основные боевые действия будут вестись на Донбассе. Как утверждает представитель ГУР, российский президент Владимир Путин лично отдал приказ командованию ВС России "захватить" территории Донбасса к 1 марта. Так что и масштабное наступление Россия начнет в ближайшие дни.- добавил он.