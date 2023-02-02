Американские инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую Украиной военную и экономическую помощь

Генеральные инспекторы Минобороны, Госдепа и Агентства по международному развитию США посетили Киев. Основной целью визита высокопоставленных вашингтонских контролеров было сообщить руководству страны, что время бесконтрольного получения финансовой и военной помощи закончилось. Инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую им военную и экономическую помощь.
В специальном материале, посвященном визиту американских чиновников в столицу Украины, The Washington Post так интерпретировал послание Вашингтона президенту Зеленскому:
Будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией.
Именно после этого президент Украины лично инициировал масштабную антикоррупционную кампанию по все стране в органах власти и среди бизнесменов, в ходе которой производятся массовые обыски, увольнения и задержания чиновников и предпринимателей.
Вполне прозрачную цель визита подтвердила и генеральный инспектор Госдепа Диана Шоу, сообщив, что поездка «предоставила нам возможность напрямую донести до украинского правительства ожидания американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчётности». Необходимость активизации контроля над использованием многомиллиардной американской помощи Украине Шоу назвала искоренением «любого мошенничества, расточительства или коррупции», которые могли бы помешать победе Украины.
О необходимости разобраться, куда на самом деле уходят деньги американских налогоплательщиков, почте через год после начала спецоперации на Украине американское правительство заговорило под давлением Республиканской партии, по итогам промежуточных выборов получившей большинство в нижней палате Конгресса США. До этого Белый дом лишь заявлял о том, что надо бы все проверить, но всякий раз представители администрации Байдена добавляли, что «полностью доверяют Киеву».
Впрочем, в Демократической партии и сейчас уверены, что беспокоиться по-прежнему не о чем. Так, по словам сенатора Криса Кунса, он не особенно озадачен тем, что американское оружие попадает на черный рынок «в немалой степени потому, что украинцы используют все, что мы им посылаем», сообщает WP.
Действительно, используют все, но по данным независимых экспертов не более половины того, что выделяет Запад Украине, реально расходуется на заявленные цели.