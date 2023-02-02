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Американские инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую Украиной военную и экономическую помощь

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Американские инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую Украиной военную и экономическую помощь

Генеральные инспекторы Минобороны, Госдепа и Агентства по международному развитию США посетили Киев. Основной целью визита высокопоставленных вашингтонских контролеров было сообщить руководству страны, что время бесконтрольного получения финансовой и военной помощи закончилось. Инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую им военную и экономическую помощь.


В специальном материале, посвященном визиту американских чиновников в столицу Украины, The Washington Post так интерпретировал послание Вашингтона президенту Зеленскому:

Будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией.

Именно после этого президент Украины лично инициировал масштабную антикоррупционную кампанию по все стране в органах власти и среди бизнесменов, в ходе которой производятся массовые обыски, увольнения и задержания чиновников и предпринимателей.

Вполне прозрачную цель визита подтвердила и генеральный инспектор Госдепа Диана Шоу, сообщив, что поездка «предоставила нам возможность напрямую донести до украинского правительства ожидания американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчётности». Необходимость активизации контроля над использованием многомиллиардной американской помощи Украине Шоу назвала искоренением «любого мошенничества, расточительства или коррупции», которые могли бы помешать победе Украины.

О необходимости разобраться, куда на самом деле уходят деньги американских налогоплательщиков, почте через год после начала спецоперации на Украине американское правительство заговорило под давлением Республиканской партии, по итогам промежуточных выборов получившей большинство в нижней палате Конгресса США. До этого Белый дом лишь заявлял о том, что надо бы все проверить, но всякий раз представители администрации Байдена добавляли, что «полностью доверяют Киеву».

Впрочем, в Демократической партии и сейчас уверены, что беспокоиться по-прежнему не о чем. Так, по словам сенатора Криса Кунса, он не особенно озадачен тем, что американское оружие попадает на черный рынок «в немалой степени потому, что украинцы используют все, что мы им посылаем», сообщает WP.

Действительно, используют все, но по данным независимых экспертов не более половины того, что выделяет Запад Украине, реально расходуется на заявленные цели.
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Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:06
    +1
    Извиняйте, но усё пожгли вороги, а пожженное сдали в утиль, нэма запасу, так тильки трохи и осталось.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:07
      +3
      Американские инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую Украиной военную и экономическую помощь


      За такие предьявы можно леща от Зеленского получить.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:23
        0
        Напоминают что за все придется платить и извечное укро у меня ничего нет, последние штаны хошь отдам?!
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:06
    +2
    Неужели кому то в Вашингтоне забыли отправить "маржу" ?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 15:09
      +1
      Межпартийные разборки в сша вышли боком Киеву.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:10
    +1
    Будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией.
    Вроде американцы не наивные, а тут ведут себя как дети малые. Так и отчитаются предоставив бумаги с печатями, что все до копеечки и в казну, а от туда куда предписывалось. А когда не хватало, то свои "кровные" вкладывали. С оружием еще проще - на фронте то, что еще не уничтожено (что продано проходит в графе уничтожено). Хотите проверить? А "борьбу с коррупцией" ведут на всех уровнях, не зря же перед приездом аудиторов начали шерстить неугодных, но богатых.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Вроде американцы не наивные, а тут ведут себя как дети малые.

      Сюр конечно, но вдруг долг территорией запросят? Базу поставить. В свое время Аляска тоже была куплена.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:17
    +1
    Американские инспекторы предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую Украиной военную и экономическую помощь
     Потому и начали бороться с "коррупцией".. smile
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 15:23
    0
    Как там было в Кавказской пленнице, выкинули в пропасть
  6. Venture_Star
    Venture_Star Сегодня, 15:23
    0
    "...Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор..." winked