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Российские ученые разрабатывают технологию передачи сигналов при помощи плазмон-поляритонов

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Российские ученые разрабатывают технологию передачи сигналов при помощи плазмон-поляритонов

Специалисты Самарского и Новосибирского государственного университетов, а также других научных учреждений России работают над проблемой плазмонной терагерцевой связи. Российские ученые разрабатывают технологию передачи сигналов при помощи плазмон-поляритонов.

Авторы исследования опубликовали его результаты в специализированном научном журнале Journal of Optics.

Разрабатываемая россиянами технология является уникальной. Она позволит создать многоканальную связь, основанную на новых принципах. С ее помощью можно передавать на одной частоте одновременно несколько сигналов со скоростью, близкой к скорости света.

В данной технологии используются плазмон-поляритоны. Это связанные друг с другом колебания электронов металлов и электрического поля, которые происходят в приграничной зоне между поверхностями металлов и непроводящиъ электричество материалов. В поляритонах сочетаются одновременно свойства частиц и волн. Они распространяются вдоль поверхности проводника, имеющего цилиндрического поля, вращаясь при этом в разных направлениях с различными скоростями.

Доказательства возможности преобразования вихревого пучка в вихревые плазмоны и обратно в вихревой пучок с сохранением топологического заряда открывают путь для разработки плазмонных линий связи с кодированием и декодированием информации на стадии свободных волн

- отмечают исследователи в своем отчете.
Использованы фотографии:
https://ipsiras.ru/
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24 комментария
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  1. Замира
    Замира Сегодня, 15:33
    +3
    Разрабатываемая россиянами технология является уникальной. Она позволит создать многоканальную связь, основанную на новых принципах. С ее помощью можно передавать на одной частоте одновременно несколько сигналов со скоростью, близкой к скорости света.

    Интересно. Но непонятно.(
    Может, кто-нить может объяснить на пальцах, что это нам может дать на практике?
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 15:40
      +6
      Чего же тут непонятного? Сигнал распространяется со скоростью света, что очень быстро. Правда все электромагнитные колебания примерно с такой скоростью и распространяются, но наверное писатель об этом не в курсах )
      1. Замира
        Замира Сегодня, 15:51
        -1
        Цитата: alovrov
        Правда все электромагнитные колебания примерно с такой скоростью и распространяются, но наверное писатель об этом не в курсах )

        То есть ничего революционного, и на практике пользы никакой.
        Ясно.
        И спасибо за ответ:)
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 16:04
          +3
          неимееманалогоф, кому непонятно- в фсб за разъяснениями.
        2. bk316
          bk316 Сегодня, 16:14
          +6
          Ясно.

          Это врядли laughing Впрочем как и Алесандру, иначе бы он написал не то что он написал а
          С ее помощью можно передавать на одной частоте одновременно несколько сигналов

          То есть позволяет "обойти" теорему Котельников, насколько я понимаю за счет поляризации. Теперь ясно?
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 16:19
            +2
            Теперь ясно!!! good
            Пошел узнавать в википедию про теорему и поляризацию ))))))
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 17:10
              +1
              Пошел узнавать в википедию про теорему и поляризацию

              Узнали ? Опять неяснно?
              Давайте объясню.
              Теорема Котельникова, она же в частном виде теорема Найквиста, она же в обобщенном виде вторая теорема Шеннона штука для понимания сложная. Поэтому вульгаризирую специально для Вас. Скорость передачи информации ограничена частотой передающего (кодирующего) эту информацию сигнала.

              Поэтому например на сверхдлинных волнах (используются для связи с подлодками) ничего кроме сигнала "началось" передать нельзя. laughing
              И кстати обратите внимание скорость передачи информации не может быть сравнена со скоростью света. У них размерность разная . belay У первой биты в секунду а у второй метры в секунду.

              Однако это относится именно к кодирующим сигналам имеющим волновую структуру. Как известно самый быстрый канал это Камаз нагруженный жесткими дисками. laughing Так вот эти самые плазмон тратата являются на практике как волнами так и частицами. Что и позволяет как в случае с Камазом "обойти" теорему Котельникова. А уж как не спрашивайте меня я не физик, я математик.
        3. Slavianin_37
          Slavianin_37 Сегодня, 16:17
          0
          На каждый сложный вопрос имеется быстрый и неправильный ответ.
      2. Slavianin_37
        Slavianin_37 Сегодня, 16:16
        0
        А как такая же скорость характеризует помехоустойчивость? Вы в курсах? Просветите общественность?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:28
          -1
          Короче фигня какая-то. Можно как сейчас на разных частотах передавать. Причём здесь скорость? request
          Она одинаковая.
          Другое дело можно его заглушить или нет. Или перехватить. Или декодировать.
          Остальное лишняя информация
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 16:12
      +1
      Может, кто-нить может объяснить на пальцах, что это нам может дать на практике?

      Там же русским языком написано. laughing
      С ее помощью можно передавать на одной частоте одновременно несколько сигналов со скоростью, близкой к скорости света
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:38
    -3
    а для начала просто нормальные рации и спутниковую связь скопировать слабо??? или гегемон не разрешает???
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 15:44
      +5
      Ученых дело разрабатывать, копировать должны конструкторы и технологи. Но идти в эту работу за гроши желающих не находится. Связь... Тут чипы копировать было бы на чем и было бы кому.
    2. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 16:17
      -1
      А зачем.Мы сразу делаем неимеющиханалоговвмире
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:31
        +1
        . А зачем.Мы сразу делаем неимеющиханалоговвмире

        Чтобы было. Нам при Советском Союзе много чего не надо было, а сейчас пригодилось. Время для тех ещё разработок пришло только
  3. HumbleCivilian
    HumbleCivilian Сегодня, 15:59
    -3
    Разрабатываемая россиянами технология является уникальной. Она позволит создать многоканальную связь, основанную на новых принципах

    Это такое тонкое издевательство над состоянием связи в ВС РФ?
    1. Slavianin_37
      Slavianin_37 Сегодня, 16:19
      +1
      В смысле? Неужели в России до сих пор голубиная почта? А итальянская, французская или немецкая связь лучше?
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:06
    -1
    Одно время был моден рофар...?
    Между тем, у китайцев уже действует квантовая фотонная связь между несколькими спутниками на орбите.
    Без шума и пыли...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:18
      +2
      Между тем, у китайцев уже действует квантовая фотонная связь между несколькими спутниками на орбите.

      А какое отношение имеет РОФАР к квантовой связи?
      И кстати

      в начале лета 2016 года исследователи Российского квантового центра активировали первую в стране линию квантовой связи в масштабах города. Был проведен канал, протяжность которого составляла более 30 км.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 16:29
      0
      действует квантовая фотонная связь между несколькими спутниками
      Азбукой Морзе с помощью флотского ратьера? Именно это и есть "фотонная" связь. Тем более, что свет - это поток квантов.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:47
        0
        Имеется в виду связь между парами спутанных фотонов.
        Это называется квантовой связью.
        В отличии от обычной "лазерной" связи.
  5. Slavianin_37
    Slavianin_37 Сегодня, 16:12
    0
    Космическая связь нового типа? Администрация сайта, теперь мой комментарий достаточно длинный для вас?
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 16:33
    0
    Только бы не получилось, что разработали у нас, а внедряют и производят где угодно но не в России.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:54
    0
    научном журнале Journal of Optics.

    Журнал базируется в Великобритании и имеет отделение в США. Т.н. "российские ученые", публикуя инфу в научном журнале, контролируемому врагами России, ничего не нарушают? Или слава дороже Родины?