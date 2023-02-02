Доказательства возможности преобразования вихревого пучка в вихревые плазмоны и обратно в вихревой пучок с сохранением топологического заряда открывают путь для разработки плазмонных линий связи с кодированием и декодированием информации на стадии свободных волн

Специалисты Самарского и Новосибирского государственного университетов, а также других научных учреждений России работают над проблемой плазмонной терагерцевой связи. Российские ученые разрабатывают технологию передачи сигналов при помощи плазмон-поляритонов.Авторы исследования опубликовали его результаты в специализированном научном журнале Journal of Optics.Разрабатываемая россиянами технология является уникальной. Она позволит создать многоканальную связь, основанную на новых принципах. С ее помощью можно передавать на одной частоте одновременно несколько сигналов со скоростью, близкой к скорости света.В данной технологии используются плазмон-поляритоны. Это связанные друг с другом колебания электронов металлов и электрического поля, которые происходят в приграничной зоне между поверхностями металлов и непроводящиъ электричество материалов. В поляритонах сочетаются одновременно свойства частиц и волн. Они распространяются вдоль поверхности проводника, имеющего цилиндрического поля, вращаясь при этом в разных направлениях с различными скоростями.- отмечают исследователи в своем отчете.