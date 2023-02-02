США активизировали военное сотрудничество с Филиппинами на фоне противостояния Китаю в регионе

На Филиппинах с официальным визитом побывал министр обороны США Ллойд Остин. Главной целью его поездки было укрепление военно-политических связей со страной, являющейся одним из старейших партнеров США в Юго-Восточной Азии.Нет сомнений, что стремление Вашингтона наращивать сотрудничество с Филиппинами вызвано нарастающим противостоянием с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США возлагают большие надежды на сколачивание военно-политического альянса из ряда государств региона.США и Филиппины заключили Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), которое предусматривает возможность использования американскими вооруженными силами ключевых военных баз на территории республики. Также в рамках соглашения предусматривается совместная подготовка американских и филиппинских вооруженных сил, проведение учений, взаимодействие в сфере вооружений.Местоположение военных баз, которые будут использоваться ВС США, не разглашается. Но, вероятно, они будут размещены в самых северных провинциях Филиппин, недалеко от берегов Тайваня. Если предыдущая филиппинская администрация выступала против сотрудничества с США, то новые власти страны решили вернуться к взаимодействию с некогда ключевым союзником.Заинтересованность Филиппин в сотрудничестве с США можно понять. В Маниле считают, что Китай может угрожать национальной безопасности страны, поскольку активизирует свое присутствие в прилегающих к Филиппинским островам водах. Скорее всего, ВС США будут предоставлены базы в провинциях, расположенных недалеко от спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Присутствие американских военных в регионе власти Филиппин считают важным фактором сдерживания геополитических амбиций Китая.