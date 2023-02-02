В районе Краматорска уничтожены переданные Киеву американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, уничтожая личный состав и технику ВСУ. За минувшие сутки штурмовые подразделения ВС России сумели продвинуться вперед и занять новые рубежи на участке Сватово-Кременная, в районе Артемовска и Северска. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российская ствольная и реактивная артиллерия наносит удары не только по позициям ВСУ непосредственно на линии соприкосновения, но и работает по ближайшим тылам противника. Активность нашей артиллерии прочувствовали на себе подразделения ВСУ, размещенные в районе Краматорска. В результате удара там были уничтожены сразу две РСЗО американского производства - HIMARS и M270 MLRS. Подробности военные не приводят. Также в результате работы артиллерии и авиации уничтожены три склада РАВ ВСУ.
В Запорожской области отличилась авиация ВКС РФ, уничтожившая на позициях радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На основных направлениях без особых изменений, идут бои, очень активно работает артиллерия с обеих сторон. Наши отмечают, что ВСУ стали чаще использовать орудия калибра 105 мм, видимо со снарядами более крупных калибров проблемы все же есть. С нашей стороны все по-прежнему, дефицита боеприпасов нет.
На Купянском направлении активно работала авиация и артиллерия "Западной" группировки, нанесено поражение 92-й ОМБр ВСУ в районе Новоселовское ЛНР. Потери противника: более 25-ти человек личного состава, один броневик и два автомобиля. В районе Волчанска Харьковской области накрыты три РСЗО "Град".
На Красно-Лиманском наши перешли в наступление и при поддержке артиллерии сумели продвинуться вперед, нанеся поражение обороняющимся подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Кармазиновки ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь потери у ВСУ гораздо больше, порядка ста человек, шесть броневиков и гаубица Д-30.
На Донецком войска группировки "Южная" в ходе продвижения вперед нанесли поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии в районах Первомайское и Васюковка. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском войска группировки "Восток" в районе Полтавки и Угледара в общей сложности уничтожили порядка 65-и человек личного состава 110-й бригады ТРО и 72-й ОМБр ВСУ. Из бронетехники противник потерял четыре броневика. На Херсонском направлении артиллерия уничтожила два склада боеприпасов в районах самого Херсона и Змиевки.