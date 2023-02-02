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В районе Краматорска уничтожены переданные Киеву американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS - Минобороны

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В районе Краматорска уничтожены переданные Киеву американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, уничтожая личный состав и технику ВСУ. За минувшие сутки штурмовые подразделения ВС России сумели продвинуться вперед и занять новые рубежи на участке Сватово-Кременная, в районе Артемовска и Северска. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российская ствольная и реактивная артиллерия наносит удары не только по позициям ВСУ непосредственно на линии соприкосновения, но и работает по ближайшим тылам противника. Активность нашей артиллерии прочувствовали на себе подразделения ВСУ, размещенные в районе Краматорска. В результате удара там были уничтожены сразу две РСЗО американского производства - HIMARS и M270 MLRS. Подробности военные не приводят. Также в результате работы артиллерии и авиации уничтожены три склада РАВ ВСУ.

В Запорожской области отличилась авиация ВКС РФ, уничтожившая на позициях радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На основных направлениях без особых изменений, идут бои, очень активно работает артиллерия с обеих сторон. Наши отмечают, что ВСУ стали чаще использовать орудия калибра 105 мм, видимо со снарядами более крупных калибров проблемы все же есть. С нашей стороны все по-прежнему, дефицита боеприпасов нет.

На Купянском направлении активно работала авиация и артиллерия "Западной" группировки, нанесено поражение 92-й ОМБр ВСУ в районе Новоселовское ЛНР. Потери противника: более 25-ти человек личного состава, один броневик и два автомобиля. В районе Волчанска Харьковской области накрыты три РСЗО "Град".

На Красно-Лиманском наши перешли в наступление и при поддержке артиллерии сумели продвинуться вперед, нанеся поражение обороняющимся подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Кармазиновки ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь потери у ВСУ гораздо больше, порядка ста человек, шесть броневиков и гаубица Д-30.

На Донецком войска группировки "Южная" в ходе продвижения вперед нанесли поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии в районах Первомайское и Васюковка. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском войска группировки "Восток" в районе Полтавки и Угледара в общей сложности уничтожили порядка 65-и человек личного состава 110-й бригады ТРО и 72-й ОМБр ВСУ. Из бронетехники противник потерял четыре броневика. На Херсонском направлении артиллерия уничтожила два склада боеприпасов в районах самого Херсона и Змиевки.
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50 комментариев
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  1. seamen2
    seamen2 Сегодня, 15:44
    -8
    *В результате удара там были уничтожены сразу две РСЗО американского производства - HIMARS и M270 MLRS. Подробности военные не приводят*.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:48
      +10
      покажите... слова-словами. хотелось бы обломков с видео,чай не 42 год.
      1. Twodi
        Twodi Сегодня, 16:07
        -3
        Да ладно вам, Конашенков уже и бредли уничтожал в украине. Так что все норм)
        1. Twodi
          Twodi Сегодня, 16:35
          0
          https://youtu.be/Z-ye_GgeOhk
          Вот вам пруфы, а то минусы посыпались)
          1. Аркадич
            Аркадич Сегодня, 17:00
            +1
            Вы можете привести доказательства обратного?
      2. AlexSmi1970
        AlexSmi1970 Сегодня, 16:07
        +6
        Кто фоткать будет? украинцы не выложат, а наших там нет.
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 16:22
        +4
        Цитата: Дедкастарый
        покажите... слова-словами. хотелось бы обломков с видео,чай не 42 год.

        Ну, пошлем ДРГ в Краматорск, прорвутся с боем, пришлют фото. wassat Ну какие нафиг фото. Наводили, скорее всего, по агентурным данным. Можно и подставить агента ненароком. Взрывы в Краматорске были. Это сообщали. В телеге даже фото есть.
    2. Sith
      Sith Сегодня, 15:53
      +3
      В целом не понятно даже сколько их было или есть(это особенно держится в тайне, утверждая по всем видам потерь , что их нету) ... ибо "союзники" ВСУ говорят о 40+ устройств поставленных режиму ...
      Если они все целые , то они с каждым пакетом "помощи" ... должны получать БК и устраивать везде ад ... в целом информации о них вообще мало
      Но нигде не было ни фоток ни каких то видео , где было бы больше 3-4 на одном фото или видео
      И сложно сказать где разные , а где одни и те же
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:53
      -10
      Генеральский мундир видите? Очки видите? Ордена видите? Фамилию "Конашенков" в титрах видите? Какие еще нужны доказательства?
      1. karif
        karif Сегодня, 16:27
        +1
        вы далеки от понятия "должностное лицо" и "ответственность". так что продолжай любоваться красивыми медальками, объяснять тебе смысла нет - д[email protected] любит красно, а умный ясно.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 16:36
          +1
          Открой толковый словарь и найди слово "сарказм".
          Господи, сколько же тупорезов...
    4. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 15:54
      +2
      Зачем приводить доказательства? Чтобы противник узнал методы вычисления и уничтожения Хаймарсов и принял меры по их недопущению? Не считайте русских за дураков.... как вы это думали всегда.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 15:56
        -5
        Начинается чемпионат по глупым отмазкам. Зачем раскрывать методы? "Хаймерс" горелый надо показать. Съемку с дрона хотя бы. Такие кадры поднимают моральный дух и свидетельствуют об уязвимости лучших РСЗО противника. Вон, гаубицы "три топора" уже штук десять сожгли и видео есть.
        1. C-Real
          C-Real Сегодня, 16:06
          +1
          Вспомните, какая была активность Химарсов летом и осенью. Сейчас про них практически не слышно.
          1. Aleksandre
            Aleksandre Сегодня, 16:25
            -1
            Цитата: C-Real
            Вспомните, какая была активность Химарсов летом и осенью. Сейчас про них практически не слышно.

            А если из новостей вырезать все упоминания про Лондон и Нью-Йорк, то можно будет считать, что они навсегда исчезли с поверхности земли ?
          2. avib
            avib Сегодня, 16:29
            -1
            РА склады отодвинула больше чем на 80 км от линии фронта. Нет смысла тратить дорогие ракеты ХИМАРСов на менее значимые цели, которые достаёт обычная ствольная артиллерия.
            Сейчас ВСУ подгонят ракеты на 150 км и начнётся всё поновой.
            1. Аркадич
              Аркадич Сегодня, 17:09
              0
              Цели пропали? Они до этого не стеснялись по гражданским объектам наносить удары и что за ствольная артиллерия поражает на 80 км? Особенно с учётом стрельбы с удалённых от ЛБС позиций.
        2. JonnyT
          JonnyT Сегодня, 16:41
          0
          А вы из секты "потэрь нiт! Ни один химарс не был уничтожен"?

          Конашенков не лакей, чтоб отчитываться перед зажиревшими диванными патриотами
        3. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:41
          +1
          Видео нет. Украм съёмка запрещена. Можете просто не верить да и всё. От этого ничего не изменится request
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:44
    +4
    Бахнули наши омэриганьскы приблуды .
  3. Кобра
    Кобра Сегодня, 15:44
    -16
    Я сегодня уже два Абрамса уничтожил, а Конашенков, бежавший рядом со мной, одной гранатой уничтожил два Химарса, а по дороге сжег Брэдли пуком.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:48
      -1
      Так чего не бежите за вознаграждением?Один с куском от Бредли,другой с траком от абрамы laughing К слову,у Конашенкова давно перестала появляться цифра-200 двухсотых всук.Наверное стали ему в укор-это смешно,генерал..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:50
        +1
        Походу он бронеплиту лобовой части с пробоиной до сих пор никак допереть до начальства не могет - тяжко в одного... lol Еще и умаялся - всю ночь ножовкой по металлу отпиливал фигурно и старательно.... laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:44
    +8
    Радует что Краснолиманское направление начало двигаться в обратном направлении.В сторону врага..
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:58
      0
      Да, это радует.
      Огорчает, что оставили довольно быстро, с потерями личного состава и техники.
      Возвращаем, тяжело, медленно, отять же, с потерями...
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:45
    +4
    Фото хоть одной уничтоженной химеры покажите...
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 15:51
      -3
      Химеры, по идее МО, должны уже закончиться у хх'лов. Хоть бы фото выложили с беспилотника.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:54
        +1
        Около 50 судя по сводкам уже уконтрапупили.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:45
      0
      . Фото хоть одной уничтоженной химеры покажите...

      В интернете есть не только фото, но и видео. Ищите
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:15
      0
      После СВО хоть обфоткайтесь, ну а если сейчас не втерпеж то можете сейчас в шпионы заделаться.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:49
    -2
    Начинаю читать новость, начинает подниматься в душе радость, и последнее слово заголовка - Минобороны - бум, упало. Мысль: опять без фотографий, листаю статью - так и есть. Звездобольный генерал Конашенков не сдает высоты.
    1. Берендей
      Берендей Сегодня, 17:10
      0
      "...Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: верю - не верю". Хотите всё знать - бегом на линию огня, там всё увидите, можете и пощупать - "бывает еще оптический обман зрения". Вернетесь - расскажите.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:51
    +2
    Может уничтожили а может нет, не проверишь, запад поставляет вооружения не только официально,поэтому сложно дебет с кредитом свести нам. Генералы знают но не скажут. На фронте все все знают что и откуда стреляет.
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:56
    -2
    Уничтожили и ОТЛИЧНО! good
    Но как бы не деревянные макеты recourse материалы объективного контроля показали бы!
  9. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:57
    +3
    Ну про серию мощных взрывов в Краматорске вчера многие писали
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:57
    +2
    Активность нашей артиллерии прочувствовали на себе подразделения ВСУ, размещенные в районе Краматорска. В результате удара там были уничтожены сразу две РСЗО американского производства - HIMARS и M270 MLRS. Подробности военные не приводят. Также в результате работы артиллерии и авиации уничтожены три склада РАВ ВСУ.

    В Запорожской области отличилась авиация ВКС РФ, уничтожившая на позициях радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    отправка на металлолом.... good
  11. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:58
    -5
    Авиацию ВСУ уже 4 раза уничтожили - согласно официальным сводкам МО РФ laughing
    С химерами - кто то из урапатриотов военкоров подсчитал - химер уже уничтожили больше чем их поставили )))
    1. Влад_Н
      Влад_Н Сегодня, 16:20
      +4
      А вы знаете, сколько их было поставлено?
      Хотите доказательств, добро пожаловать на фронт! Касается всех недовольных отсутствием фотоматериалов.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 16:33
        +1
        МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
        "Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена", - сказал он.

        Я следую закону - привожу только и исключительно данные МО РФ )))))
  12. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 16:06
    -1
    Любопытную информацию опубликовал германский журнал Focus .
    Якобы еще в середине января американцы предложили России и Украине план по урегулированию конфликта .
    По нему Россия получала 20 % территории Украины и заключала мир .
    Украина должна была признать это .
    Но обе стороны , опять же якобы , отклонили это предложение .
    И только после отклонения Бидон принял решение отправить Абрамсы .
    Насколько информация соответствует действительности , я не могу естественно гарантировать .
    Это только краткое содержание статьи .
    Кто знает немецкий , может посмотреть . Focus . de .
    1. agoran
      agoran Сегодня, 16:18
      +2
      Болтология. Англосаксы никогда не смиряться с потерей контроля над Крымом. После потери контроля 404 над портами, интерес пропадет полностью.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:19
      +2
      А что мешает этому изданию туфту печатать для увеличения продаж тиража, как и другим изданиям? Кто во что горазд, лишь бы продажи шли в гору. К ответу за фейк все равно к ответу не призовут и "язык" не оторвут.
  13. agoran
    agoran Сегодня, 16:15
    +5
    Удивляют интернет-смурфики. "Предоставьте данные объективного контроля".
    Видео как Ланцет уничтожает 777 полно, после удара по 777, и если рядом БК, то будут валяться обломки металла. Никто по фото не определит, что это именно 777.
    Попала ракета по Химере с полным БК, что вы там хотите увидеть?
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:19
    +6
    Цитата: Корона без вируса
    Авиацию ВСУ уже 4 раза уничтожили - согласно официальным сводкам МО РФ laughing
    С химерами - кто то из урапатриотов военкоров подсчитал - химер уже уничтожили больше чем их поставили )))

    Ой, ещё один счетовод образовался.)))
    Вам доподлинно известно, кто, сколько и чего поставил?
    "Ура-патриоты" и всех, кого вы к ним причисляете, за Родину переживают, за своих солдат. У вас же видимо свои герои - гульфик-фюрер и прочая чешуя, чей смысл жизни - наваливать на вентилятор и гадить, где живут.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:21
    +5
    Цитата: Кобра
    Я сегодня уже два Абрамса уничтожил, а Конашенков, бежавший рядом со мной, одной гранатой уничтожил два Химарса, а по дороге сжег Брэдли пуком.

    Шаровары-то в порядке?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 16:28
      +1
      Он два раза в шаровары на Красной площади, ну, что-бы москали не заметили.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 16:39
        +1
        Вчера одну юродивую американку показывали по ТВ, решила теленка на Красной площади выгулять, как будто перед белым домом трава на лужайке мене свежая.....
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:39
    +1
    Читаю комментарии и со скептиками вроде согласен и оптимисты вроде правы. Одни гонят на Конашенкова, другим фотографии подавай для большей душевной радости. А кто должен фотографировать? Дрон посылать за тридцать верст и угрохать его, только для того, что бы у читателя душа развернулась как гармонь или наши побегали по обломкам с фотоаппаратом? Сработала артиллерия по этим РСЗО, значит получили наводку. И что теперь перед обработкой беспилотник с камерой посылать, по сути предупредить, что сейчас у вас будет сабантуй? Это вряд ли. По наводке и по результатам информация могла пройти текстовая. И по разным причинам. Ребята работают не для того, что бы тут сомневающихся развлекать и убеждать. Данные они иной раз и жизни могут стоить. Да и Конашенков не из пальца информацию высасывает, а озвучивает обработанную центром. Раздолбали молодцы! Меньше будут мирное население кошмарить.
  17. sheridans
    sheridans Сегодня, 16:43
    +1
    Жаль, что на этом сайте регистрируют неслужившую ш.. публику. Несут всякую хрень.
  18. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:52
    0
    Цитата: Кобра
    Я сегодня уже два Абрамса уничтожил, а Конашенков, бежавший рядом со мной, одной гранатой уничтожил два Химарса, а по дороге сжег Брэдли пуком.

    Конечно, они же ближе к тебе, продолжай дальше, наши придут, получишь награду