Российские военные инструкторы продолжили тренировки личного состава армии и жандармерии ЦАР

Военные инструкторы из России в настоящее время продолжают заниматься боевой подготовкой личного состава вооруженных сил, жандармерии и полиции Центральноафриканской республики (ЦАР). В последние годы ЦАР является едва ли не самой активно использующей помощь российских специалистов страной Тропической Африки.
Сейчас центральноафриканские курсанты изучают основы военной подготовки, тактики и стратегии, учатся владеть современным оружием. Инструкторы из России – это, преимущественно, специалисты из ЧВК «Вагнер», имеющие большой опыт боевых действий в разных «горячих точках».
Ранее центральноафриканские власти просили увеличить количество российских военных инструкторов. В республике отмечают, что российские специалисты очень помогли стране в борьбе с террористическими группировками.
В то же время, активизацию российского присутствия в ЦАР крайне негативно воспринимают во Франции. Бывшая метрополия до сих пор считает страну своей зоной влияния и ревностно относится к тому, что Россия помогает ЦАР отстаивать национальную безопасность и суверенитет республики.
Поскольку ЦАР не обладает многочисленными вооруженными силами, упор делается на качество подготовки военнослужащих. По данным из открытых источников, численность сухопутных войск этой африканской страны составляет около 2 тысяч человек. Еще 1000 человек служит в республиканской гвардии, примерно такова и численность национальной полиции. Также в стране есть собственные военно-воздушные силы и силы речного десанта, но они тоже немногочисленны.