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Российские военные инструкторы продолжили тренировки личного состава армии и жандармерии ЦАР

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Российские военные инструкторы продолжили тренировки личного состава армии и жандармерии ЦАР

Военные инструкторы из России в настоящее время продолжают заниматься боевой подготовкой личного состава вооруженных сил, жандармерии и полиции Центральноафриканской республики (ЦАР). В последние годы ЦАР является едва ли не самой активно использующей помощь российских специалистов страной Тропической Африки.


Сейчас центральноафриканские курсанты изучают основы военной подготовки, тактики и стратегии, учатся владеть современным оружием. Инструкторы из России – это, преимущественно, специалисты из ЧВК «Вагнер», имеющие большой опыт боевых действий в разных «горячих точках».

Ранее центральноафриканские власти просили увеличить количество российских военных инструкторов. В республике отмечают, что российские специалисты очень помогли стране в борьбе с террористическими группировками.


В то же время, активизацию российского присутствия в ЦАР крайне негативно воспринимают во Франции. Бывшая метрополия до сих пор считает страну своей зоной влияния и ревностно относится к тому, что Россия помогает ЦАР отстаивать национальную безопасность и суверенитет республики.

Поскольку ЦАР не обладает многочисленными вооруженными силами, упор делается на качество подготовки военнослужащих. По данным из открытых источников, численность сухопутных войск этой африканской страны составляет около 2 тысяч человек. Еще 1000 человек служит в республиканской гвардии, примерно такова и численность национальной полиции. Также в стране есть собственные военно-воздушные силы и силы речного десанта, но они тоже немногочисленны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / UN Security Council. https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2021/87; ТГ-канал "Оркестр Вагнера"
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5 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 15:50
    -3
    Делом надо заниматься, а не ............непонятно чем
    1. Замира
      Замира Сегодня, 15:56
      +5
      Цитата: Читателль 2013
      Делом надо заниматься, а не ............непонятно чем

      Я не думаю, что присутствие России в Африке - это "непонятно что".
      Полагаю, что это вполне себе - ДЕЛО.:)
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 15:59
        0
        Цитата: Читателль 2013
        Делом надо заниматься, а не ............непонятно чем

        Цитата: Замира
        Цитата: Читателль 2013
        Делом надо заниматься, а не ............непонятно чем

        Я не думаю, что присутствие России в Африке - это "непонятно что".
        Полагаю, что это вполне себе - ДЕЛО.:)

        я так думаю, вы ,за одно.но недопоняли друг друга.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:09
      +2
      Вы можете рассказать каким именно делом надо заниматься ЧВК? Да и присутсвие ВС РФ во многих африканских странах...
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 16:13
        +1
        там всякой годноты в землице вагон даж алмазы присутствуют и уран так что ответ на поверхности)))врядли кто то всерьез верит чтоб нигга от гнета хонки освободить