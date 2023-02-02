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На Украине появились «ловцы Шахидов» для защиты от атак беспилотников

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На Украине появились «ловцы Шахидов» для защиты от атак беспилотников

Заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк представил так называемый "Ловец Шахидов", представляющий собой систему борьбы с беспилотниками.


Система предназначена для защиты объектов инфраструктуры от атак ударными беспилотниками. Утверждается, что он способен противостоять дронам практически всех систем, включая российские "Герань-2" (Киев считает, что это иранские Shahed) и "Орлан". Комплекс радаров и систем глушения сигнала выявляет находящиеся в небе беспилотники, после чего выпускает собственные дроны-перехватчики. Противодронная система оснащена автономным БПЛА DroneHanter F700, способным достигать скорости 100 км/ч.

Дрон-перехватчик представляет из себя квадрокоптер, способный в полете выпускать сетки, предназначенные для охоты на беспилотники противника. Радиус действия системы ограничен пятью километрами. Система работает автономно, однако, в случае необходимости, управление может взять на себя оператор.

Комплекс способен перехватывать беспилотники массой до 500 кг на высоте до 5,5 км. Аналогичные системы стоят на вооружении ряда стран НАТО. Утверждается, что их эффективность достигает 85%.

Сообщается, что на вооружении ВСУ в настоящее время состоят шесть подобных противодронных систем. С их помощью предполагается защитить от атак дронов-камикадзе украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

По словам Павлюка, при помощи аналогичных системам защищены от атак дронов стратегические объекты США.

Автор:
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:33
    +4
    На каждое действие возможно противодействие.Насколько это эффективно-вопрос.Нам тоже необходимо иметь системы противодействия БПЛА.В ближайшее время аналоги "Гераней"у врага появится точно
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 16:45
      +3
      .В ближайшее время аналоги "Гераней"у врага появится точно
      чему является подтверждением Панцирь, на крыше известного здания. Война дронов, только в самом разгаре. Благо свои Ланцеты радуют, но нужно расширять линейку и производить в достаточном объёме.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:35
    +3
    Из заголовка заметки думал вот супервафля появилась на окраине....., а по прочтении - предлагают дроном ловить на сеть другой дрон, не специалист конечно в этой области, но на мой взгляд соколиная охота эффективнее будет. Другой эффективный способ описывали вчера на ВО - прожекторное подразделение во главе с расчетом ДШК.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:39
      -1
      Про подобное подразделение..Я все же думаю,что надо не ДШК использовать,а что то типа "минигана"
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:47
      +2
      Цитата: Uprun
      Из заголовка заметки думал вот супервафля появилась на окраине....

      Я тоже так же предположил


      А тут оказывается бреднем будут ловить .
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:41
    +3
    Это эффективно, если есть предупреждение о прилете дронов противника.
    Тогда квадрик-охотник может взлететь только чуть-чуть заранее, не тратя заряд батареи.
    Чтобы засечь дрон, квадрику нужно лететь выше его. Сканирующая камера/камеры - в нижней части аппарата.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:45
      +2
      Герани любят ночную прохладу...... и скорость у него больше будет чем у электросамоката.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:05
        0
        Герани любят ночную прохладу...... и скорость у него больше будет чем у электросамоката.
        Ну поставят двигатель чутка лучше чем из под газонокосилки. Ну дороже будет на несколько тысяч долларов. Разгонят дрон более 100 км в час. Вопрос с дронами-перехватчиками решен. Совершенно другое дело старые добрые пулеметы! С ними сложнее.
  4. Тор Вик
    Тор Вик Сегодня, 16:42
    0
    поживем-увидим... найдем и на них управу
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:54
    0
    Рыбаками себя возомнили , сомневаюсь что у них получится словить наши "Герани".
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:57
    +1
    Бред))) Попробуйте выстелить из сетемета в проносящийся на скорости 100 км/ч автомобиль))) Эта фигня была предназначена для ловли квадриков, Герань ей можно остановить - только случайно попав именно в пропеллер, что фактически невозможно
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 16:57
    +1
    Дешёвое и должно бороться с дешёвым. БПЛА с БПЛА как вариант. Скорость только заявили через чур маленькую, с целью на одной скорости перемещается.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:02
    +1
    Значит появятся охотники на «ловцов Шахидов»
  9. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:10
    0
    Это жалкая попытка с помощью полицейских дроноловов, предназначенных для охраны общественного пространства от коммерческих дронов, решить вопрос с дронами камикадзе.
  10. сайгон
    сайгон Сегодня, 17:17
    0
    Вот предлагаю обрез двустволки и картечь в него , подлететь и пальнуть в супостатский дрон .
    Словом начинается новый виток дрон разведчик , дрон бомбер и дрон истребитель.