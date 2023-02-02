На Украине появились «ловцы Шахидов» для защиты от атак беспилотников

Заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк представил так называемый "Ловец Шахидов", представляющий собой систему борьбы с беспилотниками.Система предназначена для защиты объектов инфраструктуры от атак ударными беспилотниками. Утверждается, что он способен противостоять дронам практически всех систем, включая российские "Герань-2" (Киев считает, что это иранские Shahed) и "Орлан". Комплекс радаров и систем глушения сигнала выявляет находящиеся в небе беспилотники, после чего выпускает собственные дроны-перехватчики. Противодронная система оснащена автономным БПЛА DroneHanter F700, способным достигать скорости 100 км/ч.Дрон-перехватчик представляет из себя квадрокоптер, способный в полете выпускать сетки, предназначенные для охоты на беспилотники противника. Радиус действия системы ограничен пятью километрами. Система работает автономно, однако, в случае необходимости, управление может взять на себя оператор.Комплекс способен перехватывать беспилотники массой до 500 кг на высоте до 5,5 км. Аналогичные системы стоят на вооружении ряда стран НАТО. Утверждается, что их эффективность достигает 85%.Сообщается, что на вооружении ВСУ в настоящее время состоят шесть подобных противодронных систем. С их помощью предполагается защитить от атак дронов-камикадзе украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.По словам Павлюка, при помощи аналогичных системам защищены от атак дронов стратегические объекты США.