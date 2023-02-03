Советские, иностранные и импровизированные: мины украинских формирований

Мина "Лепесток" в г. Лисичанск,июль 2022 г. Фото Telegram / "Поддубный"
Российская армия и мирное население Донбасса постоянно сталкиваются с серьезной угрозой в виде мин и иных взрывных устройств. Украинские формирования при отступлении осуществляют минирование местности, а также применяют по городам системы дистанционной установки мин. В результате нашим саперам приходится иметь дело с разнообразными боеприпасами, угрожающими людям, технике и инфраструктуре.
Спектр угроз
При распаде СССР вооруженным силам независимой Украины достались большие запасы вооружений и боеприпасов. В частности, на складах находились сотни тысяч или миллионы мин всех основных классов и типов советского производства. В дальнейшем эти изделия лежали без дела или, по некоторым данным, продавались на международном рынке заинтересованным иностранным армиям.
Существенные изменения ситуации произошли в 2014 г. после начала т.н. антитеррористической операции. Украинская армия начала использовать имеющиеся мины против ополчений Донбасса. Создавались противопехотные и противотанковые заграждения на основе боеприпасов разных типов. Все это в известной мере помешало борьбе двух республик за независимость, а также привело к новым жертвам.
Любопытно, что в 2014-15 гг. также начался процесс утилизации имеющихся запасов. Украина и НАТО договорились об уничтожении имеющихся противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» базовой модификации, не оснащенных самоликвидатором. Альянс выделил необходимые деньги и помог с организацией работ. Тем не менее, совместный проект был сорван. Иностранное финансирование успешно освоили, но большое количество «Лепестков» так и осталось на складах.
В начале 2022 г. украинские формирования готовили наступление на республики, и в этом контексте применение мин отходило на второй план. Однако начало российской операции заставило их отступать, и в этой обстановке появились возможность и необходимость применения мин. Инженерные подразделения киевского режима пытались осуществлять минирование на ожидаемых путях наступления наших войск. Как становилось ясно позже, такие мероприятия в целом не давали желаемого результата.
Несмотря на наличие крупных запасов мин, Украина начала получать такие боеприпасы из-за рубежа. Зафиксировано получение и применение целого ряда типов взрывных устройств иностранного производства. Некоторые поставленные образцы имеют характерные особенности, из-за которых представляют повышенную опасность для мирного населения.
Впрочем, российские инженерные части давно показали и неоднократно подтвердили свою способность бороться с минной угрозой. У них имеются разнообразные средства, позволяющие обнаружить мину и обезвредить ее, предотвратив подрыв или, наоборот, уничтожив на месте. Саперы одними из первых попадают на освобожденную местность и объекты, обеспечивая безопасность других военнослужащих и местных жителей.
Разрушенный противотанковый боеприпас AT2 немецкого производства. Фото Telegram / War Gonzo
Противопехотные боеприпасы
В 2005 г. Украина подписала Конвенцию о запрете противопехотных мин, но до сих пор не выполнила ее условия. Вследствие этого на украинских складах все еще остаются крупные запасы подобного вооружения – и они активно используются на фронте. Более того, противопехотные мины умышленно применяются и против гражданского населения в городах и поселках.
С лета прошлого года украинские формирования регулярно осуществляют дистанционное минирование городов Донбасса. При помощи реактивных снарядов в города доставляются мины ПФМ-1. В условиях городской застройки подобное оружие представляет особую опасность и требует особого внимания. Учитывая характер и цели такого применения мин, можно говорить о настоящем терроре в отношении населения.
К счастью, жители атакуемых городов проявляют необходимую бдительность и соблюдают технику безопасности. Одновременно с этим наши саперы занимаются поиском и обезвреживанием мин. Как следствие, украинские «Лепестки» наносят минимальный ущерб, а пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Параллельно применяются мины ряда других типов, оставшихся от советской армии. Это изделия серий ПОМ, ПМН, МОН, ОЗМ и т.д. Они используются при организации заграждений на открытой местности и для минирования различных объектов. Установка осуществляется вручную или при помощи систем минирования.
Нередко российским саперам приходится сталкиваться с минами-ловушками. В этом качестве используются разные существующие боеприпасы. Самые простые ловушки выполняются на основе ручных гранат; также в этой роли находят применение полноценные противопехотные мины. Сообщается о совместной установке противопехотных и противотанковых боеприпасов для усиления воздействия.
Противотанковое вооружение
При разделе советских арсеналов Украине достались и крупные запасы противотанковых мин всех основных типов. Такое оружие достаточно активно использовалось с 2014 г., а в 2022-м количество минных заграждений, по понятным причинам, увеличилось. Кроме того, в прошлом году украинские формирования получили иностранные противотанковые мины нескольких типов.
Французское изделие HPM mod. 2, август 2022 г. Фото Telegram / "Сварщики"
Основным противотанковым оружием саперов противника остаются старые советские мины серии ТМ. Они в значительных количествах устанавливались на разных участках и направлениях. Однако ТМ-62, ТМ-72 и т.д. хорошо знакомы нашим специалистам, и на вооружении имеются все средства для борьбы с такими минами. Тралы, удлиненные заряды и т.д. успешно проделывают проходы в минных полях.
Летом стало известно о поставке на Украину французских противотанковых мин HPD mod. 2. Это изделие выполнено в пластмассовом корпусе, оснащено магнитным датчиком цели и несет кумулятивный боезаряд. Мина срабатывает, обнаружив над собой крупный металлический объект. При этом HPD mod. 2 отличается высокой чувствительностью, и ее подрыв могут вызвать даже небольшие предметы. Риску подвергаются и саперы с миноискателями.
Так же летом на фронте появились немецкие противотанковые мины AT2 одной из основных модификаций. Такие боеприпасы устанавливаются дистанционно при помощи специального реактивного снаряда для РСЗО MARS II / MLRS. Мина оснащена контактным проволочным датчиком цели и несет кумулятивный заряд для поражения днища цели.
Из-за рубежа поставлялись и другие мины, предназначенные для борьбы с живой силой и техникой. Это были разнообразные противопехотные боеприпасы, а также противотанковые изделия разных классов – противоднищевые, противобортовые и т.д.
Появление мин натовского образца не осталось незамеченным. Несмотря на солидный возраст, такое оружие представляет определенную опасность для нашей бронетехники и, соответственно, способно повлиять на ее боевую работу. Однако были приняты необходимые меры, и в районах действий наших частей появились проходы в минных полях. После освобождения районы полностью очищаются от мин.
Средства борьбы
Для борьбы с минной угрозой российские инженерные части используют свой стандартный набор средств, систем и комплексов. Саперы выбирают методы и средства, соответствующие текущей задаче, и выполняют необходимые работы. Успешному решению ставящихся задач способствует высокий уровень подготовки специалистов.
Инженерный РТК "Уран-6" за работой. Фото УНМ ДНР
В ряде случаев – при работе в городской застройке или на промышленных объектах – разминированием занимаются пешие саперы с носимыми средствами. Поиск мин осуществляется визуально, а также при помощи щупов и миноискателей. Обезвреживание выполняется вручную или с применением накладных зарядов. При этом задача разминирования решается тонко и аккуратно.
На открытой местности применяются инженерные машины и робототехнические комплексы. При возможности, проход проделывается удлиненным зарядом с установки УР-77. Также имеются специализированные бронемашины разминирования и тралы для установки на танки. Заметную роль в мероприятиях играют роботы, такие как «Уран-6». Все эти средства попросту уничтожают мины, и процесс расчистки местности серьезно ускоряется.
Угроза и ответ
Таким образом, мины различных типов, советского и иностранного образца, заводские или кустарные, находят широкое применение в текущем конфликте. С помощью разнообразных взрывных устройств украинские формирования пытаются замедлять российское наступление, а также атакуют уже освобожденные города и поселки.
В целом такая тактика не оправдывает себя. Российские инженерные войска успешно справляются с ликвидацией минной угрозы, как на фронте, так и в тылу. В итоге минное вооружение противника не оказывает заметного влияния на ход боев и общие результаты Спецоперации. При этом наиболее известные эпизоды его применения попросту бесполезны с военной точки зрения, но прекрасно характеризуют украинские формирования и киевский режим в целом.