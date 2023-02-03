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В США снова размышляют о модернизации стелс-эсминцев класса Zumwalt

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В США снова размышляют о модернизации стелс-эсминцев класса Zumwalt

В Соединенных Штатах не теряют надежды пристроить "суперэсминцы". Некоторые конгрессмены уже высказывают соображения и вовсе об отправке этих кораблей "на металлолом", как это случилось с типами "Индепенденс" и "Фридом".


В прошлом месяце ВМС США заключили с HII Ingalls Shipbuilding контракт на 10,5 млн долларов на планирование периода модернизации Zumwalt и Michael Monsoor (DDG-1001). В ВМС заявили, что планируют начать пуски гиперзвуковых ракет с борта эсминцев класса Zumwalt не позднее 2025 года, а с борта ударных подводных лодок класса Virginia не позднее 2028 года. Планируется разместить не менее 12 ракет на борту каждого эсминца указанного класса.

Никаких других подробностей контракта, не раскрывается. По всей видимости, идею вооружения этих "белых слонов" лазерным оружием, электромагнитной пушкой сочли чересчур фантастичной, даже для таких фантастически дорогих кораблей. Однако и новый договор вызывает сильные сомнения как по срокам, так и по самой возможности реализации.

На данный момент известно только об одном удачном испытании гиперзвуковой ракеты, которая превысила по скорости 5 М. Но это ракета воздушного базирования. Если от скорости 5 М отнять скорость самолета - носителя, около 1000 км/ч, то для морского варианта она никак не гиперзвуковая. Будет ли она доведена "до ума" и в какие сроки, пока неизвестно.

Непонятно пока и с вопросом размещения перспективных ракет на борту эсминцев. В штатные УВП Мк. 41 они не поместятся - по крайней мере, в тех габаритах, о которых речь идёт сейчас. Ходили слухи, что объемы в носовой части, высвободившиеся после демонтажа артиллерийских систем, используют для размещения ракетного вооружения. Но пока это только слухи, а сами орудия пока находятся на своих штатных местах. Предстоящую модернизацию хотят дополнить новыми РЛС, радар SPY-3 заменить на SPY-6 (v) 3.

Таким образом, стелс-эсминцы, стоимость каждого из которых достигает 4 млрд долларов, в США снова пытаются переформатировать и модернизировать. Теперь с помощью гиперзвукового оружия морского базирования, которого пока нет...
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15 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:01
    +3
    Вношу свои 3 копейки в проект модернизации Зумвольтов:
    Выкрасить и выбросить
    wassat good
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: Дилетант
      Вношу свои 3 копейки в проект модернизации Зумвольтов:
      Выкрасить и выбросить
      wassat good

      Вы рассуждаете по-дилетантски. А как же распил бабла? Лучше вложить в модернизацию каждого эсминца ещё по 5-6 млрд долларов.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +1
    Zumwalt уже может стать именем нарицательным, т.к. любой негодный объект можно смело так обозвать и все пойму о чем речь.
    стоимость каждого из которых достигает 4 млрд долларов,
    Подумаешь, в очередной раз деньги на ветер. В первый раз что ли для Пентагона. Главное, что перед этим эти деньги были освоены компаниями ВПК.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:39
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Zumwalt уже может стать именем нарицательным

      Так два разА же! Следите за руками: изначальный косяк с Зямой в том, что его спроектировали под несуществующее оружие. Он вообще артиллерийский должен быть, основное вооружение рельсотрон, все вообще завязано на применение рельсотрона. Ну рельсотрона нет, таки що ви пропануете? А працюемо ту Зяму под гЫперзвук! О!
      Внимание, вопрос. А гиперзвуковые ракеты у вас есть?
      laughing
      Опустим подробности, один тупой до боли вопрос - вы размеры ракет знаете? Как вы собрались переконфигурировать Зяму, если вы не знаете, какой длинны огурец в него совать!!!
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:17
        0
        Цитата: Bingo
        Опустим подробности, один тупой до боли вопрос - вы размеры ракет знаете? Как вы собрались переконфигурировать Зяму, если вы не знаете, какой длинны огурец в него совать!!!

        В новом проекте эсминца DDG(X) уже предусмотрены новые увеличенные ПУ (12 вместо 32 Мk-41). Такие и будут ставить/испытывать на Замволтах.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 09:31
          +2
          Цитата: Alex777
          Такие и будут ставить/испытывать на Замволтах.

          Очень за них рад. Повторю вопрос
          Цитата: Bingo
          вы размеры ракет знаете?

          Их нет, и высосаные из пальца "новые ячейки" этого не заменят. Даже неизвестно горячий или холодный старт у них будет - а это две принципиально разные конфигурации
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:04
    +1
    Да! Наш полуфрегат- полукорвет 20386, по сравнению с Зимволтом, цветочки!
    У американцев, в строю два корпуса и один достраивается на воде. Вот, где распил денег, ой лоббирование.
  4. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 08:18
    -2
    я понимаю когда Русские пишут то и то много денег бес полезно и распил, но считать чужие деньги как то не прилично что ли) пусть об этом переживают Американцы.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:38
      +1
      Мы не деньги считаем, мы американцев жалеем. Носятся с этими лоханями как дурни с писаной торбой, средствА тратят. А могли бы их отдать своим бездомным. bully
      1. Сергей985
        Сергей985 Сегодня, 09:33
        +1
        Стоп, стоп, стоп! Это когда про наше оружие речь идёт, можно о бездомных говорить) А в США Вас обвинят в нецелевом использовании средств! Это совершенно другое) Пусть артиллерию убирают-пусть. Тогда к зумвалту ещё и охранение надо будет дать для защиты. Не иначе арли берка выделят. Чтобы скрытность повысить)
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:19
    +1
    Люблю такие истории, когда не с нами приключаются))) Фактически, суть проблемы проста как три копейки: очередное лобби напарило Пентагон как педального лоха на вокзале 90-х(смотрим внимательно, выигрываем обязательно). И теперь лох, проигравший квартиру(то есть эсминцы - деньги пошли на постройку трех Зям) хвастается утешительным призом, который ему впихнули каталы, чтоб терпила к ментам не побежал(не стоит, не стоит... Зато как висит!)
    Если Зямы попилить на иголки, то это однозначный показатель - "лоха кинули". Начнутся выяснения, как да куда, кто именно подписал проект, в котором судно обеспечения АУГ дороже авианосца, да к тому же еще и безоружное, и двигун - ни в... А Красная Армия тем более не возьмет...
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:31
    0
    В США снова размышляют о модернизации стелс-эсминцев класса Zumwalt
    Что размышлять, гоните еще 3 лярда, может еще лет 10 поплавает. request
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:43
    +1
    "ПилИте, Шура, пилИте!"
  8. solar
    solar Сегодня, 08:44
    0
    с вопросом размещения перспективных ракет на борту эсминцев. В штатные УВП Мк. 41 они не поместятся

    Автор, похоже, не в курсе, что на Замвольтах стоят не УВП Мк. 41, а более крупные и заметно большие по объему ячейки УВП Мк. 57.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:50
    0
    В отличие от РФ , США делает вооружение на кораблях универсальным. ГП (типа Кинжал) специализированный ПКР комплекс типа Оникса......Изначальная идея с длинноствольным 155мм орудием была интереснее.