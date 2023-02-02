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В Китае представили концепт истребителя нового поколения без хвостового оперения в ходе презентации бортовых радаров

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В Китае представили концепт истребителя нового поколения без хвостового оперения в ходе презентации бортовых радаров

Как пишет китайское издание Global Times, в КНР представили концепт истребителей нового поколения.


Концепт был представлен китайской государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC). Сама презентация была нацелена на демонстрацию разработки китайских бортовых радаров. Изображалась компьютерная модель трех неизвестных самолетов, летящих строем, пишет китайское издание.

Как отмечает ряд китайских экспертов, вероятно, на видеоролике представлена концепция истребителя следующего, шестого, поколения, что отражает решимость Китая опередить США в разработке новых боевых самолетов.

Представленный самолет отдаленно напоминал китайский истребитель J-20, но без хвостового оперения и с некоторыми другими особенностями.

Напомним, что что-то похожее уже было представлено в ноябре 2022 года на выставке Airshow China 2022 в Чжухае. Тогда компания AVIC продемонстрировала концептуальную модель истребителя нового поколения, который также имел бесхвостую конструкцию



По словам китайского военного эксперта Фу Цяньшао, в США также уже вовсю идут разработки подобного истребителя, но у Китая есть все шансы опередить США.

Автор:
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18 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:45
    +3
    Безхвостка - это супер-стелс.
    Хвостовое оперение можно спрятать в санти-дециметровом диапазоне, но метровые радары его секут.
    Китайцы на правильном пути.
    У американцев концепт 6-го поколения тоже бесхвостый.
    Вернее, кили складываются на крыльях во время крейсерского полета, а поднимаются только на время воздушного боя.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:51
      +3
      Я так понимаю, без хвостового оперения маневренность никакая, даже с УВТ. Первый раз слышу про складные кили. hi
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:57
      +1
      Безхвостка - это супер-стелс

      остался один шаг до летающей тарелки
    3. lucul
      lucul Сегодня, 18:00
      -3
      Хвостовое оперение можно спрятать в санти-дециметровом диапазоне, но метровые радары его секут.
      Китайцы на правильном пути.

      Без хвостового оперения -это летающий утюг, а не самолёт ,т.е низкая маневренность - рысканья по сути нет. Можно компенсировать всеракурсными ОВТ ,но это могут только русские.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 18:51
        -1
        это летающий утюг, а не самолёт ,т.е низкая маневренность - рысканья по сути нет.

        Что то су35ому маневренность не особо помогает уходить от ракет старого с 300 на Украине. Наверное Китайцы и Американцы планируя 6поколения что то знают)
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:46
    -2
    От мысли и концепта очень и очень далеко до реализации … посмотрим что и как будет … и самое интересное - что такое 6 поколение … в чем основная фишка может беспилотник управляемый ИИ способный к сетецентричному применению (это помимо разных иных малозаметности… обзора 360 во всех плоскостях … возможно квантовых радаров и прочая)
    1. lucul
      lucul Сегодня, 18:03
      +1
      и самое интересное - что такое 6 поколение

      По сути сейчас второе поколение самолётов , первое винтовое ,второе - реактивное ,всё остальное от лукавого ))))
      1. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 18:43
        -1
        Ту-95 и Ил-18 реактивные самолеты. stop Что касается поколений - то все это от лукавого.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:54
    0
    Блин!!! Чур меня чур[email protected]))) " в Китае" .. а я прочитал -" в Киеве"!))))
  4. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 17:54
    -6
    А что у нас с этим???Все как обычно?Плетется в хвосте??!!
    1. Yho
      Yho Сегодня, 17:57
      +3
      Спокойно, без паники. Наши изобретают безкрыльевой самолет.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: Yho
        безкрыльевой

        Это ракета
  5. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:58
    0
    Убей не понимаю как можно управлять самолётом в бою без хвоста.. Но физика моё откровенно слабое место, в училище получил тройку, т.к. все полы отциклевал на кафедре и окна красил..
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:00
    -1
    А вот в мою бесхитростную душу закрадываются смутные сомнения, что это дурилка картонная, направленная на то, чтобы америкосы впустую потратили невероятную кучу денег. Нас в своё время так развели на программу звёздных войн, хотя к моменту полёта Бурана уже было ясно, что каждый старт многоразового корабля стоит дороже одноразового, а все эти лазеры, зеркала и ядерные бомбардировки из космоса - очень не научная фантастика. Вот почему-то очень стойкое ощущение, что настало время америкосам на эти грабли наступить.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:22
    0
    А почему смущает отсутствие хвоста (вертикального киля, у птиц его тоже нет) ??? В2 40 лет летает, В21 скоро полетит, у наших и то "охотник" условно летает. Тут главное развитый автопилот, который помогает управлять данными самолётами.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:34
      +1
      Бесхвостные радиомодельки тоже неплохо летают и даже те что из палки и бумаги с грузиком. Так и эта с кучей управляющей электроники и движками нужными соплами полететь должна.
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 18:38
    0
    Думаю, что у России уже есть 6-ое поколение, а серийный выпуск объявят, когда на украину придут леопарды и прочая нечисть. И в проекте истребитель-бомбардировщик орбитального типа с соответствующей системой гашения силы тяготения и инерции. Быть может система и не понадобится, если это уже будет андроид с искусственным интеллектом. В России всё возможно, было бы только желание показать!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:47
      0
      Вы сейчас случаем не с борта этого космоплана пишете?