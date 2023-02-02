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Перевёрнутые истребители и бомбардировщики: показаны последствия авиаудара по аэродрому ВСУ на начальном этапе СВО

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Перевёрнутые истребители и бомбардировщики: показаны последствия авиаудара по аэродрому ВСУ на начальном этапе СВО

На начальном этапе проведения спецоперации боевой авиации ВСУ был нанесён значительный урон в ходе бомбардировок мест дислокации и воздушных боёв. Однако, как на Украине, так и в Восточной Европе имелись небоеспособные самолёты и запасные части к ним, что благодаря общим усилиям Запада позволило восстановить часть авиапарка незалежной. Этому способствовала и низкая актуальность для российского командования украинских аэродромов как целей для нанесения ударов.


Противник продолжал хранить под открытым небом нелётные машины, снимая с них оборудование для восстановления самолётов на мощностях в Восточной Европе. При этом бомбардировка таких «стоянок» и аэродромов в целом происходит довольно редко, хотя регулярные удары по авиабазам способны серьёзно осложнить работу боевой авиации ВСУ, тем более если учитывать ожидаемые в Киеве поставки западных истребителей.

Так, в сети опубликованы кадры, на которых показаны последствия авиаудара по аэродрому противника. На видео видны перевёрнутые взрывной волной и посечённые поражающими элементами самолёты – истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 – на фоне разрушенных строений. Возможно, что это остатки командно-диспетчерского пункта.

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11 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 16:31
    +2
    былыми подвигами то,чего кичиться ? гостомель(Госто́мель (украинец. Госто́мель) — Город в Бучанском районе Киевской области Украины. В 2022 году в ходе вторжения России на Украину награждён званием Город-герой Украины.) от радость то... ну скакнули, ускакали... чего щас мямлить то.собственное тугодумие признавая вспоминать... уроком бы отложилось.
  2. Torins Narkuas
    Torins Narkuas Сегодня, 16:32
    +1
    Будут повсеместно использовать аэродромы подскока, проводить техническое обслуживание будут в Польше. В общем отлавливать их будет крайне сложно ракетным вооружением. Даже если спутники обнаружат скрытую стоянку, пока согласуют удар, самолета там уже давно не будет. Единственный эффективный вариант это ловить их в воздухе, но ни патрулировать за линией фронта ни тем более вести свободную охоту нельзя пока не уничтожено пво противника.
    В общем ключ к небу лежит через уничтожение радаров и комплексов пво.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:35
    0
    ога, опять свидомитской авиации сыктым устроили. типа все, капец. а потом свидомиты опять в небе появятся. фик знает на откуда появившихся самолетах. и фик знает откуда возникших пилотах.
    1. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 16:41
      -1
      ога, опять свидомитской авиации сыктым устроили. типа все, капец. а потом свидомиты опять в небе появятся. фик знает на откуда появившихся самолетах. и фик знает откуда возникших пилотах.
      Отсюда вывод, они знали когда будет удар и подготовились к этому. Так же как знали о планах наступления, так как наступающие колонны ждали подготовленные засады.
  4. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 16:38
    0
    Показательное видео.... Надо продолжать. Пускай урки все больше сопливые песни поют.....
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:43
    0
    МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
    "Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена", - сказал он.

    А что летает до сих пор в ВСУ?
    1. Kostya N
      Kostya N Сегодня, 17:05
      -3
      А зачем здесь спрашивать? У украинцев можно поехать спросить.
  6. valera75
    valera75 Сегодня, 16:51
    +1
    Цитата: Корона без вируса
    А что летает до сих пор в ВСУ?

    Ну этот как его - Призрак Куева laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:57
      0
      призрак Кукуева на шелезяке хреновой (должно быть в рмфму) yes
  7. agoran
    agoran Сегодня, 17:17
    0
    Это не КДП, скорее всего расположение ИТС эскадрильи.
  8. james
    james Сегодня, 17:22
    0
    Вы еще покажите чьи ВС в марте 2022 на Гостомеле и чьи в феврале 2023.