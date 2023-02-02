Перевёрнутые истребители и бомбардировщики: показаны последствия авиаудара по аэродрому ВСУ на начальном этапе СВО

На начальном этапе проведения спецоперации боевой авиации ВСУ был нанесён значительный урон в ходе бомбардировок мест дислокации и воздушных боёв. Однако, как на Украине, так и в Восточной Европе имелись небоеспособные самолёты и запасные части к ним, что благодаря общим усилиям Запада позволило восстановить часть авиапарка незалежной. Этому способствовала и низкая актуальность для российского командования украинских аэродромов как целей для нанесения ударов.
Противник продолжал хранить под открытым небом нелётные машины, снимая с них оборудование для восстановления самолётов на мощностях в Восточной Европе. При этом бомбардировка таких «стоянок» и аэродромов в целом происходит довольно редко, хотя регулярные удары по авиабазам способны серьёзно осложнить работу боевой авиации ВСУ, тем более если учитывать ожидаемые в Киеве поставки западных истребителей.
Так, в сети опубликованы кадры, на которых показаны последствия авиаудара по аэродрому противника. На видео видны перевёрнутые взрывной волной и посечённые поражающими элементами самолёты – истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 – на фоне разрушенных строений. Возможно, что это остатки командно-диспетчерского пункта.