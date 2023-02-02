Вучич: Приштина хочет спровоцировать конфликт Сербии и НАТО и выставить себя «балканским Зеленским»

С момента начала военного конфликта на Украине 24 февраля 2022 года началось общее политическое наступление Приштины вместе с частью западных союзников на Сербию

Их единственным намерением, поскольку они не собираются формировать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, является провоцирование военного конфликта, чтобы подтолкнуть Сербию к конфронтации с НАТО

Вся их игра заключается в этом, и именно поэтому начались аресты сербов

Сегодня я посетил, к сожалению, цирковое представление вместо серьезного заседания, потому, что каждый хотел сфотографироваться с каким-то дурацким плакатом. Они держали транспаранты с изображением Оливера Ивановича (прим. Сербский косовский политик, убит неизвестными на севере Косова в 2018 году) и с надписью: «Вы ответите». Я отправил своего сына в тюрьму к Оливеру Ивановичу, чтобы передать сообщение и поприветствовать его, и, в отличие от всех вас, кто спекулирует его именем, помогал ему и его семье

Сегодня, 2 февраля, в сербском парламенте состоялась Специальная сессия Ассамблеи Сербии, где выступил президент страны Александр Вучич.Президент ознакомил депутатов с содержанием отчета о переговорном процессе с Приштиной в период с 1 сентября 2022 года до 15 января 2023 года.Вучич напомнил парламентариям о давлении, которое сербы с начала войны на Украине испытали в Косово и Метохии.- заявил сербский лидер.Вучич подчеркнул, что Приштина намеренно не хочет формировать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, хотя это было предусмотрено соглашением еще в 2013 году. Со его слов, делается это только для того, чтобы спровоцировать военный конфликт Сербии с НАТО и всем миром, а затем представить себя жертвой – неким, как выразился политик, «балканским Зеленским».- заявил Вучич.- подытожил сербский президент.В ходе своего выступления перед парламентом А.Вучич представил политическую концепцию развития Сербии на предстоящий период. План состоит из 10 пунктов, среди которых: сохранение мира любой ценой, отстаивание прав своих граждан в КиМ, строгое соблюдение национальных интересов, продолжение «европейского пути» развития, военный нейтралитет и прочее.Практически на протяжении всего выступления в парламенте Вучич повергался нападкам со стороны оппозиции, представители которой время от времени пускали колкости в адрес президента.В свою очередь, уже практически в конце своей речи, политик решил ответить своим визави.- заявил Вучич.