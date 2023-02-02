Военное обозрение
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Вучич: Приштина хочет спровоцировать конфликт Сербии и НАТО и выставить себя «балканским Зеленским»

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Вучич: Приштина хочет спровоцировать конфликт Сербии и НАТО и выставить себя «балканским Зеленским»

Сегодня, 2 февраля, в сербском парламенте состоялась Специальная сессия Ассамблеи Сербии, где выступил президент страны Александр Вучич.


Президент ознакомил депутатов с содержанием отчета о переговорном процессе с Приштиной в период с 1 сентября 2022 года до 15 января 2023 года.

Вучич напомнил парламентариям о давлении, которое сербы с начала войны на Украине испытали в Косово и Метохии.

С момента начала военного конфликта на Украине 24 февраля 2022 года началось общее политическое наступление Приштины вместе с частью западных союзников на Сербию

- заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Приштина намеренно не хочет формировать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, хотя это было предусмотрено соглашением еще в 2013 году. Со его слов, делается это только для того, чтобы спровоцировать военный конфликт Сербии с НАТО и всем миром, а затем представить себя жертвой – неким, как выразился политик, «балканским Зеленским».

Их единственным намерением, поскольку они не собираются формировать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, является провоцирование военного конфликта, чтобы подтолкнуть Сербию к конфронтации с НАТО

- заявил Вучич.

Вся их игра заключается в этом, и именно поэтому начались аресты сербов

- подытожил сербский президент.

В ходе своего выступления перед парламентом А.Вучич представил политическую концепцию развития Сербии на предстоящий период. План состоит из 10 пунктов, среди которых: сохранение мира любой ценой, отстаивание прав своих граждан в КиМ, строгое соблюдение национальных интересов, продолжение «европейского пути» развития, военный нейтралитет и прочее.

Практически на протяжении всего выступления в парламенте Вучич повергался нападкам со стороны оппозиции, представители которой время от времени пускали колкости в адрес президента.

В свою очередь, уже практически в конце своей речи, политик решил ответить своим визави.

Сегодня я посетил, к сожалению, цирковое представление вместо серьезного заседания, потому, что каждый хотел сфотографироваться с каким-то дурацким плакатом. Они держали транспаранты с изображением Оливера Ивановича (прим. Сербский косовский политик, убит неизвестными на севере Косова в 2018 году) и с надписью: «Вы ответите». Я отправил своего сына в тюрьму к Оливеру Ивановичу, чтобы передать сообщение и поприветствовать его, и, в отличие от всех вас, кто спекулирует его именем, помогал ему и его семье

- заявил Вучич.
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5 комментариев
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  1. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 18:16
    +3
    Как трудно Александру Вучичу и Сербии в Наше время! НАТОвское окружение и высокое давление США!
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:17
      0
      Со слабыми, и покладистыми не договариваются..
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:23
        0
        Он же сам недавно высказывался об отделении что в этих обстоятельствах легче согласится. И конечно хотят, несогласного, слабого и без оружного показательно наказать. Рабов иногда секут, особенно когда они не согластны с хозяином.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:51
        0
        Не надо было в своё время Иосип Броз Тито поворачиваться спиной к товарищу Сталину. Многовекторность до добра не довела сербов. Вучич продолжает политику многовекторности. Ничего хорошего Сербии в результате этой политики ждать не стоит.
  2. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 18:30
    0
    Не приштина хочет,а дядя сем!Бароны оружейные соскучились по прибыли!А теперь заказы на 10лет ,не меньше...