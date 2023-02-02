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Министерство обороны США выбрало перспективные проекты экранопланов от Aurora Flight Sciences и General Atomics

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Министерство обороны США выбрало перспективные проекты экранопланов от Aurora Flight Sciences и General Atomics

Американское министерство обороны остановило свой выбор перспективных экранопланов на проектах компаний Aurora Flight Sciences и General Atomics. Об этом пишет издание The Drive.


По утверждению издания, особенность проекта Aurora Flight Sciences заключается в использовании однокорпусной конструкции и восьми двигателей. У компании General Atomics конструкция экраноплана двухкорпусная с двенадцатью двигателями.

После выбора проектов предстоит определить саму конструкцию и возможности перспективного экраноплана. Если Пентагон остановит выбор на проекте одной из компаний, то перспективный экраноплан будет использоваться для морской перевозки тяжелых грузов, что сблизит его по функционалу с военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III.

Американские военные утверждают, что экраноплан должен иметь возможность работы даже в штурмовых условиях, подниматься на высоту до трех километров над уровнем моря. Отметим, что создание экранопланов запланировано в рамках программы Liberty Lifter. Отвечает за данное направление работ Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Напомним, что экранный эффект подразумевает резкое увеличение подъемной силы крыла у поверхности воды или земли, что позволяет увеличить и взлетный вес. Ранее несколько мощных экранопланов было создано в Советском Союзе. Собственно, сейчас американские компании стараются превзойти советских разработчиков, используя более современные технологии.

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9 комментариев
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  1. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 17:03
    0
    Пусть занимаются. Плюсы-минусы данной техники известны. Вот почему у нас не занимаются экранолетами? Действительно интересно.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:04
    -3
    Правильно, СССР угробил огромные деньги на эту бесперспективщину, пусть и США теперь постараются.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:09
      +3
      СССР угробил огромные деньги на эту бесперспективщину
      Конечно, дураки же были, не то что сейчас...
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 17:16
        0
        Цитата: Trapp1st
        дураки же были, не то что сейчас...

        Да-а-а! - сейчас д/к не тот пошел )))
        Странно, почему то это слово у одних проходит а у других нет...
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:16
        0
        там не совсем бесперспективность, скорее достоинства экраноплана только при полете на определенной высоте над гладкой поверхностью ,при маневрах, шторме, препятствиях и т.п. он вынужден летать как обычный самолет, при этом планер к этому мало приспособлен... скорее всего американцы будут решать эту задачу путем внедрения продвинутого "автопилота", компенсирующего невысокие лтх экраноплана (как самолета)
  3. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 17:07
    0
    Сегодня во всех зарубежных газетах, новость о том что Байден решил ужесточить войну и разрешить убийство Русских не только на Донбассе но и в Крыму а также на территории России. В ближайшее время Украина получит все что захочет, ракеты и самолёты в том числе. Задача Украины устроить настоящий геноцид русских, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров. Красных линий больше нету. К сожалению правительство России показало свою слабость и по факту разрешило убийство Русских официально. Впервые в истории враг убивает граждан России а Россия боится даже плюнуть в его сторону.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:11
    0
    А наши Лунь, Орлёнок и другие выдающиеся экранопланы догнивают на каспийских отмелях. Опять изобрели и догоняем...
  5. kot423
    kot423 Сегодня, 17:11
    +1
    3км над уровнем моря - ни разу не экраноплан, а обыкновенный летак, только с учётом перегруза и тучи движков об экономии топлива можно забыть. В общем обычное пиарное фуфло от матрасов.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:13
    +2
    Эм-м-м... Никого не смущает, что экраноплан летает именно над поверхностью, он потому так и называется? Какие "3 км над землей"?! Это уже будет не экраноплан, эффекта экрана нет