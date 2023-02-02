Bloomberg: США меняют свою стратегию по Украине

Вооруженный конфликт на Украине переходит в новый этап, в ходе которого США меняют свою стратегию. Об этом сообщает американский обозреватель Хал Брендс в своем материале для издания Bloomberg.По мнению обозревателя, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена осуществляет наращивание военной поддержки Украины, надеясь окончательно урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем, больше не опасаясь его эскалации. При этом "дипломатический путь" здесь - скорее фигура речи. Вашингтон делает все, чтобы попыться украинскими руками нанести России чувствительный урон и тем самым вынудить пойти на переговоры с явными уступками.В эфире американского телеканала Fox News в программе популярного телеведущего Такера Карлсона политический обозреватель Джим Дор отметил, что США спровоцировали вооруженное противостояние на Украине в стремлении получить экономическую выгоду, а также с целью спровоцировать ухудшение российско-немецких отношений.Обозреватель подчеркнул, что конфликт имеет ярко выраженную экономическую подоплеку, включающую в себя обеспечение американского контроля над европейским рынком сжиженного природного газа. Для этого было необходимо основательно на долгосрочный период ухудшить отношения между Россией и Германией. По его словам, правительство США опасается объединения российских природных ресурсов с немецкими технологиями и капиталом.По словам Дора, именно американские власти ответственны за диверсию на газопроводе "Северный поток - 2", а страной управляет не номинальный глава государства Джо Байден, а представители армии и военно-промышленного комплекса США.