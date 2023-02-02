Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: США меняют свою стратегию по Украине

3
Bloomberg: США меняют свою стратегию по Украине

Вооруженный конфликт на Украине переходит в новый этап, в ходе которого США меняют свою стратегию. Об этом сообщает американский обозреватель Хал Брендс в своем материале для издания Bloomberg.


По мнению обозревателя, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена осуществляет наращивание военной поддержки Украины, надеясь окончательно урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем, больше не опасаясь его эскалации. При этом "дипломатический путь" здесь - скорее фигура речи. Вашингтон делает все, чтобы попыться украинскими руками нанести России чувствительный урон и тем самым вынудить пойти на переговоры с явными уступками.

В эфире американского телеканала Fox News в программе популярного телеведущего Такера Карлсона политический обозреватель Джим Дор отметил, что США спровоцировали вооруженное противостояние на Украине в стремлении получить экономическую выгоду, а также с целью спровоцировать ухудшение российско-немецких отношений.

Обозреватель подчеркнул, что конфликт имеет ярко выраженную экономическую подоплеку, включающую в себя обеспечение американского контроля над европейским рынком сжиженного природного газа. Для этого было необходимо основательно на долгосрочный период ухудшить отношения между Россией и Германией. По его словам, правительство США опасается объединения российских природных ресурсов с немецкими технологиями и капиталом.

По словам Дора, именно американские власти ответственны за диверсию на газопроводе "Северный поток - 2", а страной управляет не номинальный глава государства Джо Байден, а представители армии и военно-промышленного комплекса США.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 17:18
    -2
    скорее всего будет нанесён превентивный ядерный удар по Японии или Южной корее
    - а нам уважуха
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:23
      +1
      скорее всего будет нанесён превентивный ядерный удар по Японии - им не привыкать - а нам уважуха

      Ну Адмирал Горшков с ракетами Циркон не случайно сейчас у американского побережья.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:19
    -2
    Мне эта заваруха начинает напоминать костёр под дождём - дрова мокрые, разгораются плохо, дыму много, то почти потухнет, о вроде разгорается, шипит, стреляет и в какой-то момент вдруг пламя как разгорится - уже и не потушишь его, пока не раскидаешь. А кто-то, обычно тот, кто этот костёр разжёг, на нём руки греет.