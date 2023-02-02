Представитель МИД Молдовы ответил на слова Лаврова, что Молдавия может стать «новой Украиной»

Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют действительности и являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Будем признательны, если все страны мира, в том числе РФ, с уважением отнесутся к решению нашего народа

В сегодняшнем большом интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какая из европейских стран может пойти по украинскому пути, предположил, что таковой может стать Республика Молдова.Глава российского дипломатического ведомства обосновал это тем, что Запад сумел поставить во главе республики президента, «которая рвется в НАТО» и будучи гражданином Румынии «готова практически на все», вплоть до вхождения республики в состав соседнего государства. Стремление Вашингтона и Брюсселя направить страну по украинскому сценарию в качестве «второй антироссии» подтверждает и нежелание руководства Молдовы к решению Приднестровской проблемы в формате 5+2 (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), подчеркнул Лавров.Такое заявление российского министра иностранных дел весьма болезненно восприняли в Кишиневе. Представитель молдавского МИД Даниел Водэ, комментируя слова Лаврова, что Молдавия может стать «новой Украиной», подчеркнул, что курс, избранный Кишиневом, направлен исключительно на вступление в ЕС.— заявил Водэ, добавив, что путь на вступление страны в Евросоюз «поддерживают ее граждане».Статус кандидата на вступление в ЕС Молдова получила в прошлом году вместе с Украиной, в то время как Грузии в ее заявке было отказано. Ранее президент Молдавии Майя Санду по завершении Всемирного экономического форума в Давосе заявила в интервью изданию Politico, что «допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса».Эти слова главы государства вызвали резкую негативную реакцию у молдавской оппозиции. Почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал «опасными» заявления Санду, подчеркнув, что результаты опросов показывают нежелание большинства граждан республики отказываться от ее нейтрального статуса. Несогласие с внешней и внутренней политикой правящей президентской партии и руководства Молдовы регулярно высказывают жители страны на многочисленных митингах.