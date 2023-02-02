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Представитель МИД Молдовы ответил на слова Лаврова, что Молдавия может стать «новой Украиной»

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Представитель МИД Молдовы ответил на слова Лаврова, что Молдавия может стать «новой Украиной»

В сегодняшнем большом интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какая из европейских стран может пойти по украинскому пути, предположил, что таковой может стать Республика Молдова.


Глава российского дипломатического ведомства обосновал это тем, что Запад сумел поставить во главе республики президента, «которая рвется в НАТО» и будучи гражданином Румынии «готова практически на все», вплоть до вхождения республики в состав соседнего государства. Стремление Вашингтона и Брюсселя направить страну по украинскому сценарию в качестве «второй антироссии» подтверждает и нежелание руководства Молдовы к решению Приднестровской проблемы в формате 5+2 (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), подчеркнул Лавров.

Такое заявление российского министра иностранных дел весьма болезненно восприняли в Кишиневе. Представитель молдавского МИД Даниел Водэ, комментируя слова Лаврова, что Молдавия может стать «новой Украиной», подчеркнул, что курс, избранный Кишиневом, направлен исключительно на вступление в ЕС.

Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют действительности и являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Будем признательны, если все страны мира, в том числе РФ, с уважением отнесутся к решению нашего народа

— заявил Водэ, добавив, что путь на вступление страны в Евросоюз «поддерживают ее граждане».

Статус кандидата на вступление в ЕС Молдова получила в прошлом году вместе с Украиной, в то время как Грузии в ее заявке было отказано. Ранее президент Молдавии Майя Санду по завершении Всемирного экономического форума в Давосе заявила в интервью изданию Politico, что «допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса».

Эти слова главы государства вызвали резкую негативную реакцию у молдавской оппозиции. Почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал «опасными» заявления Санду, подчеркнув, что результаты опросов показывают нежелание большинства граждан республики отказываться от ее нейтрального статуса. Несогласие с внешней и внутренней политикой правящей президентской партии и руководства Молдовы регулярно высказывают жители страны на многочисленных митингах.
Автор:
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8 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:29
    -1
    Впринципе, как говорит один леопольд-Нам пофиг, пусть вступают куда угодно кроме Нато, ЕС экономический блок в ната военный. Отсюда и разная кординально реакция.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:33
      +3
      нам не совсем пофиг, потому как они потянут за собой Приднестровье, где наш военный контингент
    2. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 18:38
      +5
      Нам не пофиг. Там родственники живут. Они протестуют против санду. На митинги в Кишинев сами автобусами ездят. В Молдавии сегодня меньшинство прорумынское правит. Интересы США ещё не так активно светят.
      1. Havoc
        Havoc Сегодня, 18:45
        +2
        Цитата: nikon7717
        Нам не пофиг. Там родственники живут. Они протестуют против санду. На митинги в Кишинев сами автобусами ездят. В Молдавии сегодня меньшинство прорумынское правит. Интересы США ещё не так активно светят.

        Однако Молдаване выбрали Сандру и не надо забывать , что огромное число граждан Молдавии уже имеют паспорта Румынии. И там никак не румынское меньшинство.
  2. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 18:30
    +1
    Ну как распался СССР и Варшавский договор всех так потянуло в НАТО. Вместо нейтралитета, стали стаей стран НАТО!!! Был бы нейтралитет, были бы другие отношения, а раз страна НАТО и будет соответствующее отношение!
  3. divan
    divan Сегодня, 18:42
    -1
    "спасибо " нашим бывшим лидерам государства, которые "наломали дров" на своих постах ! Теперь ВВП приходиться разгребать эту помойную яму!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:51
      -1
      Цитата: divan
      Теперь ВВП приходиться разгребать эту помойную яму!

      Только что-то он ни разу не осудил ни Горбачёва ни Ельцина.
      Да и ~"в СССР ничего кроме галош не производилось" - его "шедевр".

      США отработали методику подчинения стран приводя к власти своих ставленников или выкормышей.
      Майя Санду
      В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в Кембридже в США
  4. fiv
    fiv Сегодня, 19:01
    0
    Повседневное европейское безумие и лицемерие - президент одной страны, являющийся гражданином второй страны, заявляет о том, что необходимо народу первой страны. И возмущается, когда на абсурдность ситуации кто-то указывает. Границы понятия "демократия" расширились до невероятных пределов. Мало того, что ныне это слово ничего конкретно не обозначает. Услышав это слово, надо максимально насторожиться - вас пытаются надуть