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Отказавшая Киеву в поставке танков Leopard 2 Дания рассматривает вариант с Leopard 1A5

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Отказавшая Киеву в поставке танков Leopard 2 Дания рассматривает вариант с Leopard 1A5

Украинская армия может получить на вооружение немецкие ОБТ Leopard первой серии наряду с танками второй. Вариант с поставкой Leopard 1A5 рассматривает Дания, ранее отказавшаяся поставлять Киеву Leopard 2.


Правительство Дании обратилось к компании Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) из немецкого города Фленсбург, занимающейся модернизацией военной техники, с просьбой выкупить у нее неназванное количество танков Leopard 1A5, когда-то принадлежавших датской армии. На складах FFG находится 99 танков первой серии. Датчане намерены провести ремонт какого-то количества бронетехники, после чего передать ее Украине.

Директор по продажам компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft Торстен Питер заявил, что в ходе осмотра имеющихся танков было установлено, что какую-то часть техники можно подготовить относительно быстро, с другой придется повозиться. Тем не менее порядка 40 танков Leopard 1A5 немцы могли бы подготовить в случае, если уже немецкое правительство даст на это разрешение.

Мы еще не начали реконструкцию ни одного из танков, но мы провели осмотр. Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев

- заявил он.

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен выступил с заявлением, в котором подтвердил отказ страны поставлять танки Leopard 2 Киеву. На вооружении датской армии имеется всего 44 танка Leopard 2, закупленных в 2000 году у Германии, из которых 14 танков находятся на территории стран Прибалтики в составе контингента сил НАТО, а остальные 30 - "защищают" территорию Дании. В общем, датчанам самим мало. Но оставлять своих украинских "союзников" в Осло не хотят и вариант с бывшими датскими танками вполне реален.
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10 комментариев
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 17:52
    +1
    Практически каждая страна НАТО в Европе все время боится остаться не то что полностью без тяжёлого вооружения но даже частично, я ни как не пойму чего они боятся?! Они же заявляют что не воюют с Россией, чего им бояться России тогда? Или кто из Африки им угрозу несёт? Где Дания, где Россия, какой то цирк, если вам не угрожают то за чем передаёт оружие, если угрожают то тоже за чем самим пригодится
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:08
      +1
      у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев

      Итого: 20 лет без российской нефти и газа, и ещё 20 без удобрений.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:10
      -2
      Всё намного прозаичнее - я не знаю сколько вам лет, но если вы застали распад Советского Союза во вменяемом возрасте, то должны помнить, как все ненавидели всех. Каждая республика считала что её объедали и грабили. Умножьте эти настроения на 10 и вы получите отношение стран Евросоюза друг к другу. Разные языки, разные культуры, необходимость делать вид, что всё хорошо и бонусом к этому бешеная миграция из стран Азии и Африки - в Париже не слышно французского языка. Так что им всем есть чего бояться - вторая мировая очень сильно перекроила европейские границы - а сейчас создано столько "не прецедентов" что очень велик соблазн перекроить всё по новому.
      1. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 18:19
        +1
        Взрослым распад Родины встретил в местах где уже шли боевые действия, но на счёт обьедания и грабежа не слышал тогда по крайней мере на бытовом уровне, а что на верху было так я из простой семьи мама учитель русского, отец водитель, а ненависть застал и это было шоком, сосед оказывается всю жизнь ненавидел... Хотя до сих пор не вериться. После соблазна может открыться ящик Пандоры...
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:11
      +1
      Как раз веря что им не придется воевать они готовы все отдать. Не отдают лишь по тому что выгоду ждут свою. Ну и соседям все таки не доверяют, военные действия даже в одном альянсе возможны, но когда нет целей вне альянса. По тому этот альянс есть ни что иное как клуб по интересам не ради мира, а на против.
    4. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:16
      0
      Это дам, а это не дам! Смешные европейцы млин.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:53
    0
    Дания рассматривает вариант с Leopard 1A5

    ну как великая сухопутная держава могла остаться в стороне в деле помощи украинской демократии
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 18:02
    +1
    Охота за импортными танками будет жёсткая , самоубийц и готовить будут недолго , чтобы не заморачиватся...
  4. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 18:03
    +1
    В общем, датчанам самим мало. Но оставлять своих украинских "союзников" в Осло не хотят и вариант с бывшими датскими танками вполне реален.

    Деградация творческого коллектива портала на лицо. Куда учебник географии выслать?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: Forcecom
      Куда учебник географии выслать?

      Копенгаген - это слишком длинно , поэтому пусть будет Осло .