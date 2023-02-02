Отказавшая Киеву в поставке танков Leopard 2 Дания рассматривает вариант с Leopard 1A5

Мы еще не начали реконструкцию ни одного из танков, но мы провели осмотр. Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев

Украинская армия может получить на вооружение немецкие ОБТ Leopard первой серии наряду с танками второй. Вариант с поставкой Leopard 1A5 рассматривает Дания, ранее отказавшаяся поставлять Киеву Leopard 2.Правительство Дании обратилось к компании Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) из немецкого города Фленсбург, занимающейся модернизацией военной техники, с просьбой выкупить у нее неназванное количество танков Leopard 1A5, когда-то принадлежавших датской армии. На складах FFG находится 99 танков первой серии. Датчане намерены провести ремонт какого-то количества бронетехники, после чего передать ее Украине.Директор по продажам компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft Торстен Питер заявил, что в ходе осмотра имеющихся танков было установлено, что какую-то часть техники можно подготовить относительно быстро, с другой придется повозиться. Тем не менее порядка 40 танков Leopard 1A5 немцы могли бы подготовить в случае, если уже немецкое правительство даст на это разрешение.- заявил он.Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен выступил с заявлением, в котором подтвердил отказ страны поставлять танки Leopard 2 Киеву. На вооружении датской армии имеется всего 44 танка Leopard 2, закупленных в 2000 году у Германии, из которых 14 танков находятся на территории стран Прибалтики в составе контингента сил НАТО, а остальные 30 - "защищают" территорию Дании. В общем, датчанам самим мало. Но оставлять своих украинских "союзников" в Осло не хотят и вариант с бывшими датскими танками вполне реален.