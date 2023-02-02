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«Почему не на фронте?»: На Украине наказали преподавательницу вуза, отказавшуюся переходить на украинский язык

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«Почему не на фронте?»: На Украине наказали преподавательницу вуза, отказавшуюся переходить на украинский язык

В одном из университетов Киева русскоязычный преподаватель поинтересовалась у студентов, почему они и их родители, будучи украиноязычными патриотами, не отправились добровольцами на фронт. Это произошло после того, как они потребовали от педагога, чтобы она вела занятия не на русском языке, а на украинском.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Политика Страны» (Украина).

Почему вы, украиноязычные, не на фронте? Почему ваши родители дома с вами?

- задала преподаватель студентам вполне логичный вопрос.

Героиней этого языкового скандала стала кандидат экономических наук Нина Иванченко, которая до недавнего времени вела преподавательскую деятельность в Киевском национальном торгово-экономическом университете (КНТЭУ), где была доцентом кафедры статистики и эконометрии.

Теперь руководство учебного заведения ее уволило. Собственно, вряд ли кого-нибудь может удивить тот факт, что на Украине максимально строго наказали преподавательницу вуза, отказавшуюся переходить на украинский язык. Как истинные «патриоты», студенты сделали аудиозапись высказывания преподавателя, чтобы донести на нее руководству учебного заведения.


Иванченко тут же поспешили уволить. Неизвестно, по какой конкретно статье это было сделано, но администрация заявила, что причиной стало использование преподавателем языка «агрессора» и нарушение норм поведения педагога.

Незадолго до этого уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести полный запрет на использование русского языка в вузах, причем это касается не только учебного процесса, но и общения студентов друг с другом.
Использованы фотографии:
https://vk.com/knteu
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19 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 18:06
    +10
    Градус деградации окраинского общества в очередной раз пробил дно.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:17
      +4
      Так высшее образование европатриотов это не знания, это быть верным рабом хозяина. Ой вспомнят они ее еще когда их начнут забирать на фронт.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:22
      +3
      Градус деградации окраинского общества в очередной раз пробил дно

      это пробивалось давно. Называется - комплекс меньшевартости (неполноценности). Украинской нации, как таковой не существует. Она может появиться в результате общих тяжёлых испытаний, например войны (( если получится..
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:28
      +3
      Градус деградации
      А как это на мове звучит? Посмеялись бы. laughing
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:11
    +5
    Ничего. Потом бегать будут за русскоязычными преподавателями. )))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:18
      +2
      Хм..Вполне возможно,что и не побегут за преподавателем.Но на фронте окажутся точно..Ну,надо же "быть достойным "хероям Кут"" what
  3. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 18:15
    +4
    Рано или поздно, всегда наступает рассвет!. Думаю у жителей Украины он тоже наступит. зашуганый, и напуганый народ легче управляется
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 18:38
      +1
      Как там у поэта:
      Ты однажды выползешь на свет,
      Обернёшься… А тебя уж нет.
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 18:17
    +4
    я давно говорил что окраина это страна победившего идиотизма
  5. Скиф Скиф
    Скиф Скиф Сегодня, 18:24
    -2
    Почему сыновья министров и олигархов не участвуют в СВО?! Почему Путин не отправляет своих дочек в качестве санитарки?!
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:38
    +2
    И вот этих "зашкваренных" Россия собирается спасать ?"Брать" их к себе ? belay Зачем России такие(!) нужны? negative
  7. ВлР
    ВлР Сегодня, 18:41
    +2
    Вот такая денацификация Украины получилась у Путина. А ведь Украина еще несколько лет назад, за исключением трех западенских областей, была, в основном, русскоязычной. И в страшном сне такое никому не могло присниться. Печально.
  8. agoran
    agoran Сегодня, 18:41
    0
    Э, шумеры, а как будет на украинском феномен корпускулярно волнового дуализма?
    Парсолька, конопиздрики, перукарня знаю.
  9. Пауль
    Пауль Сегодня, 18:43
    +1
    а может и лучше для нашего Великого и Могучего, чтобы всякие поганцы не глумились над ним? Пусть на селюковском пытаются напридумывать новую научную терминологию. Довольно неприятно (но смешно) видеть очередного на вид вполне нормального украинца, посылающего проклятия на моём и его родном языке.
  10. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:47
    +1
    Как по украински сказать «синхрофазотрон это - резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты»?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:55
      0
      Не поленился,воспользовался яндекс переводом."синхрофазотрон це-резонансний циклічний прискорювач з незмінною в процесі прискорення довжиною рівноважної орбіти"»
      1. agoran
        agoran Сегодня, 19:02
        0
        Ну, вам, вероятно нужно посмотреть что написано на табличках высоковольтной линии: "не влезай бо наебне".
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:12
          0
          Ааа! laughing Не проходит...Не влезай,бо убивши...Нет,но карма может и на... wassat
  11. Наган
    Наган Сегодня, 19:07
    0
    Чемодан, вокзал, Россия.
    Если она норм кандидат, место такой найдется, и не коридоры мести.
    А этим щирым пусть читает лекции по их державной мове кто-нить более нациaнaльнo ориентированный.