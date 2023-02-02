«Почему не на фронте?»: На Украине наказали преподавательницу вуза, отказавшуюся переходить на украинский язык

Почему вы, украиноязычные, не на фронте? Почему ваши родители дома с вами?

В одном из университетов Киева русскоязычный преподаватель поинтересовалась у студентов, почему они и их родители, будучи украиноязычными патриотами, не отправились добровольцами на фронт. Это произошло после того, как они потребовали от педагога, чтобы она вела занятия не на русском языке, а на украинском.Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Политика Страны» (Украина).- задала преподаватель студентам вполне логичный вопрос.Героиней этого языкового скандала стала кандидат экономических наук Нина Иванченко, которая до недавнего времени вела преподавательскую деятельность в Киевском национальном торгово-экономическом университете (КНТЭУ), где была доцентом кафедры статистики и эконометрии.Теперь руководство учебного заведения ее уволило. Собственно, вряд ли кого-нибудь может удивить тот факт, что на Украине максимально строго наказали преподавательницу вуза, отказавшуюся переходить на украинский язык. Как истинные «патриоты», студенты сделали аудиозапись высказывания преподавателя, чтобы донести на нее руководству учебного заведения.Иванченко тут же поспешили уволить. Неизвестно, по какой конкретно статье это было сделано, но администрация заявила, что причиной стало использование преподавателем языка «агрессора» и нарушение норм поведения педагога.Незадолго до этого уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести полный запрет на использование русского языка в вузах, причем это касается не только учебного процесса, но и общения студентов друг с другом.