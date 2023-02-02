Премьер Венгрии: О вступлении Украины в ЕС и речи быть не может, пока в стране ущемляются права национальных меньшинств

Если Украина всерьёз рассчитывает на вступление в ЕС, ей нужно гарантировать права национальных меньшинств, прописав это в законодательстве с одновременным введением ответственности за нарушение этого важного закона.

Венгерский премьер-министр в очередной раз вылил ушат ледяной воды на горячие головы украинских властей, которые сегодня демонстрировали восторг в связи с визитом в Киев чиновников Евросоюза. Напомним, что в Киеве открылся саммит Украина-НАТО, куда на поезде прибыли чиновники ЕС различного уровня. Основной вопрос, который сразу же подняли представители киевского режима, был связан с тем, когда же ЕС уже по-настоящему откроет свои двери для Украины.Витиеватыми заявлениями лидеры Евросоюза в очередной раз дали понять киевскому режиму, что на это могут уйти годы. Причём результат малопрогнозируем уже потому, что в Брюсселе понятия не имеют, в каких границах сегодня вообще можно рассматривать украинское государство.Более конкретным, как и всегда в таких случаях, оказался Виктор Орбан. Он прямо дал понять, что вступление Украины в Евросоюз может не состояться никогда.По словам венгерского премьера, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока в этой стране ущемляются права национальных меньшинств.Орбан:Напомним, что ранее Виктор Орбан заявил о том, что победа Украины над Россией невозможна в принципе. Также, по словам Орбана, Венгрия не станет поддерживать целый ряд антироссийских санкций, включая санкции против атомной отрасли.