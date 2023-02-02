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Премьер Венгрии: О вступлении Украины в ЕС и речи быть не может, пока в стране ущемляются права национальных меньшинств

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Премьер Венгрии: О вступлении Украины в ЕС и речи быть не может, пока в стране ущемляются права национальных меньшинств

Венгерский премьер-министр в очередной раз вылил ушат ледяной воды на горячие головы украинских властей, которые сегодня демонстрировали восторг в связи с визитом в Киев чиновников Евросоюза. Напомним, что в Киеве открылся саммит Украина-НАТО, куда на поезде прибыли чиновники ЕС различного уровня. Основной вопрос, который сразу же подняли представители киевского режима, был связан с тем, когда же ЕС уже по-настоящему откроет свои двери для Украины.


Витиеватыми заявлениями лидеры Евросоюза в очередной раз дали понять киевскому режиму, что на это могут уйти годы. Причём результат малопрогнозируем уже потому, что в Брюсселе понятия не имеют, в каких границах сегодня вообще можно рассматривать украинское государство.

Более конкретным, как и всегда в таких случаях, оказался Виктор Орбан. Он прямо дал понять, что вступление Украины в Евросоюз может не состояться никогда.

По словам венгерского премьера, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока в этой стране ущемляются права национальных меньшинств.

Орбан:

Если Украина всерьёз рассчитывает на вступление в ЕС, ей нужно гарантировать права национальных меньшинств, прописав это в законодательстве с одновременным введением ответственности за нарушение этого важного закона.

Напомним, что ранее Виктор Орбан заявил о том, что победа Украины над Россией невозможна в принципе. Также, по словам Орбана, Венгрия не станет поддерживать целый ряд антироссийских санкций, включая санкции против атомной отрасли.
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9 комментариев
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  1. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 18:12
    +2
    Венгерский премьер-министр единственный адекватный и разумный политик на Западе и среди стран НАТО! Остальные как та собачка, которой дали команду "служить" и они подхрюкивают США!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:20
      +1
      Это же он про людей не традиционной ориентации?! Т.к. большенство Русских, Венгров, и других народностей ущемлять это вполне нормальное явление для илиотов и "не нацистов".
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 18:34
      0
      Остальные как та собачка, которой дали команду "служить" и они подхрюкивают США!

      Армен, собаки не могут подхрюкивать. В ситуации описанной Вами, они могут лишь жалобно скулить и вилять хвостом.
  2. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 18:13
    +3
    в НАТО, Орбан и Эрдоган мужики с яйцами.. остальные сосиски и колбаски ливерные.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 18:37
      0
      И петухи.. Гамбургские!!! laughing
      Да, мой комментарий не что-то там того! ©
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 18:13
    +2
    Орбан твёрдый политик, надо признать . Хотя давят на них со стороны ЕС сильно
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:14
    +2
    Ну вот. Не успел приехать и настроение Зеле испортил!! ))) Как бы его в Киеве не грохнули за такие выражения. "Какой-нибудь псих- националист" подвернется
  5. kenig1
    kenig1 Сегодня, 18:29
    +1
    Саммит украина- НАТО в Киеве, а мы обеспечим им безопасность?
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:42
    0
    О вступлении Украины в ЕС и речи быть не может, пока в стране ущемляются права национальных меньшинств

    потому война, что они ущемляются, и не только лишь это