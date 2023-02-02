Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент РФ - Западу: Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

29
Президент РФ - Западу: Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

Битва под Сталинградом оказала решающее влияние на ход Великой Отечественной войны и привела к разгрому крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.


По утверждению Путина, после Сталинградской битвы всем стало ясно, что планы гитлеровской Германии обречены на провал. Европейские сателлиты Германии стали искать пути возможного ухода от ответственности, пытаясь свалить вину на прежних хозяев. Очевидно, что эти слова Путина адресованы многим европейским странам, по факту избежавшим ответственности за преступления гитлеровского режима, в коих они также принимали участие.

Но сегодня, спустя 80 лет после Сталинградской битвы, России вновь угрожают немецкие танки с крестами, отметил глава государства. По словам Путина, Россия свои танки к границам стран Запада не отправляет, но у РФ есть, чем ответить, тем, кто угрожает ее безопасности.

Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

- заявил Путин, предупреждая Запад о возможных последствиях появления немецких танков на Украине. Он отметил, что российским войскам вновь придется сражаться фактически против тех же самых противников, что и восемь десятилетий назад.

Напомним, что ранее страны Запада приняли решение о передаче Украине танков Leopard немецкого производства, а также американских танков Abrams и британских Challenger 2.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:36
    +1
    Надо продемонстрировать воздействие и последствия применения спецбоеприпаса забывчивым.Но полигоне
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:54
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Надо продемонстрировать воздействие и последствия применения спецбоеприпаса забывчивым.Но полигоне

      Кстате хорошая идея ,хотя это и запрещено делать ,но все изуитские договора запада оказлись ловушкой для России..
      Где нибудь на Новой земля пульнуть тактический снаряд из пушки или авио ..Для демонстрации и в сеть выложить ! Хватит уже России красные линии чертить ..Запад наглеет все больше !
      И если уж мочить,то где нибудь недалеко от границ польши ,когда составы с Леопардами и т.д. пойдут
      России по любому буферная зона нужна иначе все это может продолжаться десятилетиями и так уже 9 лет терпели ,авось пронесет ..Пора крестится мужики и черт нам не брат !
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 19:01
        0
        LukaNord ....Где нибудь на Новой земля пульнуть тактический снаряд ......

        Зачем пугать белых медведей. Нужна акция неядерным оружием, такая как окружение и разгром под Дебальцево в 2014г.. Чтобы это эхом прошло по всей украине и ее западным покровителям.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:00
      +4
      ВВП отделяет целая пропасть от СССР, а он продолжает речь о планах гитлеровской Германии. Коммунисты так назвали их, чтобы не обидеть восточноевропейцев. А планы то по уничтожению русских были гитлеровского Евросоюза. Вся Европа пришла убивать наших дедов. Из европейских народов против СССР не воевали и не поддерживали войну только сербы и греки. Все остальные были нашими лютыми врагами. Великобритания, наш "верный" союзник, приложила титанические усилия для организации Дранг нах Остен против нашей страны. Лично для меня : европеец = еврофашист.
  2. divan
    divan Сегодня, 18:37
    +4
    давно пора прекратить пугать "наших друзей" и начать бить по морде русской рукой собранной в кулак!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: divan
      давно пора прекратить пугать "наших друзей" и начать бить по морде русской рукой собранной в кулак!

      Надо научиться расставлять запятые.... А бить морду, не велика наука laughing
      Пример:
      "начать бить по морде русской, рукой собранной в кулак!"
      Или другой:
      "начать бить по морде, русской рукой, собранной в кулак!"
      Слова те же, но как меняется смысл)
      Вы за какой вариант?
      Поэтому, если хотите донести до кого то свою мысль, правильно, расставляйте в нужных местах знаки препинания
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:10
        0
        Цитата: Mitroha
        Слова те же, но как меняется смысл)
        Вы за какой вариант?

        Расстановка препинаков, да, важна, когда же они по недосмотру пропущены, - каждый воспринимает сообразно своей позиции.
    2. Длинный нос
      Длинный нос Сегодня, 19:17
      0
      Пора-то давно - но очко-то у России нре резиновое.

      В этом вся загвоздка.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:38
    -1
    в прошлый раз когда он предупреждал началась СВО. Что будет сейчас не знаю, но думаю надо поскорее на ЛБС возвращаться,. а тем кто остается советую вложиться в патроны и консервы.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 18:43
      +6
      Цитата: голос_разуma
      в прошлый раз когда он предупреждал началась СВО.

      Велик и могуч русский язык! Может всё таки СВО началось ПОТОМУ, что его предупреждению не вняли???
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:40
    0
    Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

    тонкий намёк западным политикам, в том числе заокеанским
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

      тонкий намёк западным политикам, в том числе заокеанским

      Мы и сейчас не только бронетехнику используем.
      Загвоздка в том, что часть целей "трогать нельзя".
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:40
    +6
    К сожалению, сейчас для нас страшнее не внешний враг, а внутренний засевший на верхах ещё с 90-х годов.
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:42
    -1
    Всего и осталось, что похваляться сталинскими достижениями, за полным отсутствием собственных.
  7. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 18:45
    0
    Сталингградская битва следствие провального безответственного наступления двух танковых корпусов на Брянском и Юго-Западном фронте, потерявших более половины ударного кулака из 600 танков. В появившуюся брешь понеслась Группа А и Группа Б..... Пока воюется по шаблону Первой мировой...
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 18:49
      +3
      Цитата: AlexFly
      Сталингградская битва следствие провального безответственного наступления двух танковых корпусов на Брянском и Юго-Западном фронте

      Небольшой ликбез - Сталинградская битва - следствие плана генерального плана Гитлера наступления к Волге и на Кавказ, где планировалось нарушить логистику и лишить нашу броню нефти на весь 1942 год.

      Цитата: AlexFly
      безответственного наступления

      Поражение в ключевом мегасражении всей ВМВ, не только ВОВ - следствие БЕЗОТВЕСТВЕННОГО и кстати, ПРОВАЛЬНОГО наступления нацистких войск к Волге.
  8. Господин ПэЖэ
    Господин ПэЖэ Сегодня, 18:47
    -3
    Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

    Ага. Выразит не озабоченность, а глубокую озабоченность.
    Клоун с нахмуренными бровками - это реально смешно.
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:50
    +5
    Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется


    Что это значит? Можно вызвать пояснительную бригаду? Я ничего не понял.
  10. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 18:51
    -9
    Путин пока больше думает об экономике, Россия пока вполне неплохо переносит санкции, благодаря миролюбивой политике. Но за это приходится расплачиваться жизнями наших солдат, а ведь всех поставок техники можно было избежать. Все что нужно сделать России это выйти из сделки по запрещению тестов ядерного оружия. Это могло все поставки остановить ещё летом но Путин выбрал другой вариант. Экономика конечно хорошо но если не будет полного перевооружения сухопутной армии, мы потерпим стратегическое поражение. Россия просто не может выдержать конкуренцию с западной техникой, у нас вся техника из прошлого века, за исключением ракет.
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 19:07
      +2
      Россия просто не может выдержать конкуренцию с западной техникой, у нас вся техника из прошлого века, за исключением ракет.

      С чего вы это взяли, единственное преимущество , это управление войсками и разведка, ну тут мы не можем сбивать их спутники и АВАКСы хотя у РФ есть возможности, да и не применяем , почему то, весь спектр нашего тяжёлого вооружения не ядерного.
    2. Комментарий был удален.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:53
    +3
    Цитата: Господин ПэЖэ
    Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется

    Ага. Выразит не озабоченность, а глубокую озабоченность.
    Клоун с нахмуренными бровками - это реально смешно.

    Но как показывает практика, кому и было смешно, теперь совсем не до смеха.
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:53
    +4
    президент Российской Федерации Владимир Путин, который прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.
    1 февраля 2023 года, в Волгограде, напротив входа в музей-панораму «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония открытия памятных бюстов генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент Владимир Путин не собирается осматривать памятник Сталину в Волгограде. По его словам, такого пункта в программе визита нет.https://dzen.ru/a/Y9qodeYBew2MPU-N
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 19:17
      0
      Песков: — Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград, соцопросы показывают, что жители не поддерживают такую инициативу;

      Вспомнили о соцопросах! Перед повышением пенсионного возраста их тоже учитывали?
  13. ASM
    ASM Сегодня, 18:57
    0
    Так давно пора объявить, что нужно эвакуироваться гражданскому населению из районов близ туннелей, поскольку через какое-то время туда будет нанесен удар тактическим ядерным оружием малой мощности. Никакие калибры с горами сделать ничего не смогут, а вот Тяо моментально закроет поставки через Польшу процентов на 70. И убийство мирняка пришить сложно, поскольку заблаговременно предупредили.
  14. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:59
    -1
    Я так понимаю Абрамович переведёт ещё 3 лярда зелени на Украину? А Набибулина пожертвует Западу ещё триста лярдов. Что бы ВПК Запада динамично развивался.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:01
    -2
    Теперь ситуация гораздо хуже. РФ не советский союз и сражаемся мы в одиночку против ресурсов 50 стран. Действующий союз создать пока не смогли. Ядерный пепел - на данный момент это все, что мы можем предложить партнерам в ответ.
  16. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:02
    -1
    Европейские сателлиты Германии стали искать пути возможного ухода от ответственности, пытаясь свалить вину на прежних хозяев. Очевидно, что эти слова Путина адресованы многим европейским странам

    Хорошо сказал ВВП ,все опять повторяется и очень в точности ..Вот только Рейх теперь в Киеве засел и это очень ужасно ..
    А "осиное гнездо" все то же самое англосаксы и еще кое кто ,не хочу называть а то обвинят и обзывать начнут ..
  17. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 19:02
    +3
    На западе слова Путина и других членов правительства РФ уже не воспринимают всерьез. За 11 месяцев были только пустые угрозы. Россия не разорвала ни одни дип.отношения. Россия не ввела эмбарго, более того Россия даже поставляет топливо ВСУ. Запад уже смеётся в голос, и вот уже скоро не только танки будут но и ракеты с самолётами. Запад понял что бомбить и убивать русских можно безнаказанно везде и любым оружием, а Путин и ко кроме угроз ничего не сделают.
  18. Длинный нос
    Длинный нос Сегодня, 19:15
    0
    Россия вообще ничем уже не обойдётся.