Битва под Сталинградом оказала решающее влияние на ход Великой Отечественной войны и привела к разгрому крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.
По утверждению Путина, после Сталинградской битвы всем стало ясно, что планы гитлеровской Германии обречены на провал. Европейские сателлиты Германии стали искать пути возможного ухода от ответственности, пытаясь свалить вину на прежних хозяев. Очевидно, что эти слова Путина адресованы многим европейским странам, по факту избежавшим ответственности за преступления гитлеровского режима, в коих они также принимали участие.
Но сегодня, спустя 80 лет после Сталинградской битвы, России вновь угрожают немецкие танки с крестами, отметил глава государства. По словам Путина, Россия свои танки к границам стран Запада не отправляет, но у РФ есть, чем ответить, тем, кто угрожает ее безопасности.
Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется
- заявил Путин, предупреждая Запад о возможных последствиях появления немецких танков на Украине. Он отметил, что российским войскам вновь придется сражаться фактически против тех же самых противников, что и восемь десятилетий назад.
Напомним, что ранее страны Запада приняли решение о передаче Украине танков Leopard немецкого производства, а также американских танков Abrams и британских Challenger 2.