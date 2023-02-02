«Ситуация с каждым днём все хуже»: Пилот ВВС ВСУ заявил о заканчивающихся у Украины истребителях

Ситуация для нашей авиации становится все хуже и хуже с каждым днем. (...) Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе

Украина в ближайшее время может вообще остаться без истребительной авиации , число самолетов в составе Воздушных сил ВСУ стремительно уменьшается. Об этом рассказал украинский пилот с позывным "Джус" в интервью британскому изданию The Financial Times.Украинский пилот нажаловался британским журналистам на тяжелое положение ВВС ВСУ. По его словам, исправной техники с каждым днем все меньше, запчастей тоже нет, число квалифицированных пилотов уменьшается день за днем. В общем все плохо, летать приходится на истребителях советской сборки, самым "свежим" из которых не менее 40 лет. Самолеты устаревшие и не могут противостоять современным российским истребителям, а радары не видят российских ракет.- заявил он.Применение устаревшей авиатехники приводит к потерям молодых пилотов, квалифицированного летного состава не хватает, командование вынуждено привлекать для выполнения боевых задач пенсионеров из резерва.В общем все интервью свелось к тому, что без западной помощи ВВС ВСУ долго не протянут, поэтому США и их союзники должны передать Украине истребители F-16. Как только украинские пилоты пересядут на американские самолеты, так все будет хорошо и они смогут противостоять российским истребителям.