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«Ситуация с каждым днём все хуже»: Пилот ВВС ВСУ заявил о заканчивающихся у Украины истребителях

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«Ситуация с каждым днём все хуже»: Пилот ВВС ВСУ заявил о заканчивающихся у Украины истребителях

Украина в ближайшее время может вообще остаться без истребительной авиации, число самолетов в составе Воздушных сил ВСУ стремительно уменьшается. Об этом рассказал украинский пилот с позывным "Джус" в интервью британскому изданию The Financial Times.


Украинский пилот нажаловался британским журналистам на тяжелое положение ВВС ВСУ. По его словам, исправной техники с каждым днем все меньше, запчастей тоже нет, число квалифицированных пилотов уменьшается день за днем. В общем все плохо, летать приходится на истребителях советской сборки, самым "свежим" из которых не менее 40 лет. Самолеты устаревшие и не могут противостоять современным российским истребителям, а радары не видят российских ракет.

Ситуация для нашей авиации становится все хуже и хуже с каждым днем. (...) Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе

- заявил он.

Применение устаревшей авиатехники приводит к потерям молодых пилотов, квалифицированного летного состава не хватает, командование вынуждено привлекать для выполнения боевых задач пенсионеров из резерва.

В общем все интервью свелось к тому, что без западной помощи ВВС ВСУ долго не протянут, поэтому США и их союзники должны передать Украине истребители F-16. Как только украинские пилоты пересядут на американские самолеты, так все будет хорошо и они смогут противостоять российским истребителям.
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:43
      +2
      .....рассказал украинский пилот с позывным "Джус" в интервью

      Как долго он еще будет раздавать интервью. Пора уже к земле.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:59
        +1
        день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе
        - заявил летчик.

        Ну, и радуйся салага. Чем ближе этот день, тем у тебя больше шансов остаться в живых.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 19:03
          0
          Нет у него шансов. Бандера его уже заждался. am
        2. meandr51
          meandr51 Сегодня, 19:12
          0
          Его, безлошадного, в пехоту... Конец в любом случае. Кроме перелета на наш аэродром.
  2. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 18:41
    +2
    Да в Укрорейхе, пожалуй, на самолёты - а пилоты должны заканчиваться. "Железа"-то им Запад поставит, а где найти самоубийц на этом летать?
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:46
      0
      Дмитрий Карабанов......а где найти самоубийц на этом летать?

      Как где ? в странах постсоветского пространства, где же еще.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:46
      +2
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      Да в Укрорейхе, пожалуй, на самолёты - а пилоты должны заканчиваться. "Железа"-то им Запад поставит, а где найти самоубийц на этом летать?

      Там по ходу научат взлетать летчиков и уже хорошо ..Все, еще советские истребители собранные со всей европы наши перещелкали ..Теперь ждем фу-16 negative
      Давайте хоспода ,Россия разозлилась .
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:42
    +2
    Пистолет ему с одним патрором.А не истребитель.Дешевле обойдется
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:42
    +7
    Врет, просто клянчит новые западные поставки, в тч и самолётов...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:46
      +1
      Сами мы не местные, Голодаем и скитаемся. Приехали на лечение - дайте копеечку на самолёты дорогие заморские (+ на распилы). Короче, сын лейтенанта Шмидта
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 18:49
        0
        Это вроде в видео где "призраку киева" на новый самолёт собирали, было. smile
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:49
      +2
      Цитата: Владимир80
      Врет, просто клянчит новые западные поставки, в тч и самолётов...

      И главное с экипажами и пилотами ихними ..Их спасение ,это развязать конфликт прямой России с нато и разбежаться с мешками награбленной "помощи" ..Вот падлы бандеровские
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:52
      +1
      просто клянчит новые западные поставки

      Статья очень толсто намекает именно об этом. Британские читатели наверняка отметили что укропилотова "погремуха" juice- как у героя романа Ирвина Уэлша- порноактера из романа "П0рно" laughing .
      https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:48
    +3
    Верим, верим. Это они так с кривого захода начали выклянчивать новую вундервафлю, с джевелинами облом, танки еще не обкатали но тоже облом ожидается. Теперь очередь за самолетами, кораблями, подлодками и авиками.
  6. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 18:58
    +2
    про ипали всё наследство ссср, теперь скулят
  7. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 19:04
    0
    В Великобритании прошел военный брифинг на тему "Нужны ли Украине западные истребители?", на котором первоклассный пилот "Джус" заявил, что его самолет советской эпохи не может перехватывать российские ракеты
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  8. Комментарий был удален.
  9. Плезиозавр
    Плезиозавр Сегодня, 19:08
    0
    А что F-16 поможет хрюшкам? Он что лучше чем МИГ-29 или СУ-27? Обычное старье и металлолом которое пытаются западники кому-нибудь слить, лишь бы взяли.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:10
    0
    Что-то навеяло. "Сами мы не местные, документы в пожаре сгорели, остались без грошей и одежды, поможите кто чем может. С детства в чужих людях. Ел не досыта, спал без просы... В общем дайте литаки. А?"
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:12
    0
    Ф16- самолет достаточно простой в освоении пилотами и обслуживании. Экспортируется в прорву всяких-разных стран и процесс обучения пилотов и техперсонала давно поставлен на поток. Если поставят в достаточном кол-ве, то очень неприятно станет. Поэтому шапкозакидательских комментариев вообще не понимаю.
  12. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 19:15
    0
    Скоро запад даст самолёты и сомнений тут нет, запад подтерся красными линиями России. Самолёты запада имеют ракеты воздух-воздух на 100км, которые будут наводится аваксами из Румынии и Польши. Учитывая ПВО и авиацию, запад по факту закрыл небо Украины. Хорошее сво, благодаря которому НАТО расширилось на Украинскую территорию. Пока сво воняет самым крупным стратегическим поражением России в истории. Конечно капитуляцию мы не подпишем, но НАТО по факту из Украины получает плацдарм вторжения.