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Премьер Италии Антонио Таяни подтвердил отказ Рима поставлять на Украину итальянские боевые танки C1 Ariete

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Премьер Италии Антонио Таяни подтвердил отказ Рима поставлять на Украину итальянские боевые танки C1 Ariete

Италия не будет поставлять на Украину танки, правительство республики не рассматривает возможность отправки итальянских боевых машин Киеву. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.


Италия относит танки к наступательному оружию, а поставки таких вооружений на Украину парламент республики не одобрял. Рим по-прежнему заявляет о намерении поставок только оборонительного. Вообще же итальянцы хотят мирных переговоров между Россией и Украиной, но продолжают снабжать режим Зеленского оружием, что не способствует диалогу.

На Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное, мы не отправляли танки и не будем их отправлять

- заявил Таяни.

На вооружении итальянской армии стоит основной боевой танк C1 Ariete, разработанный еще в 80-х годах на базе немецкого Leopard 2. Первый прототип был создан в 1986 году, серийные поставки в армию начались в 1995 и закончились в 2002 году. Всего было выпущено 200 единиц танков, эксплуатируется только Италией.

Имеется на вооружении итальянской армии еще и истребитель танков Centauro, который можно квалифицировать как колесный танк, хотя в самой Италии так не считают. Данная боевая машина вооружена 105-мм нарезной пушкой в базовом варианте и 120-мм гладкоствольной в модификации B1 Centauro II. Стоит на вооружении армий Италии, Испании и Омана. В Киеве от такого подарка вряд ли бы отказались, тем более, что французы свой колесный танк АМХ-10 RC ВСУ все же передают. Однако итальянцы сосредоточены на поставках Украине средств ПВО.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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10 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:44
    +1
    Можно относиться к Италии по-разному...
    Но если приняли решение - оно будет исполняться. Для нас это сейчас хорошо.
    Стало бы лучше, вспомни парламент Италии о помощи в период "расцвета ковида" и помощи от России.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:17
      +1
      вспомни парламент Италии о помощи... от России

      всем кому Италия должна она долги прощает
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 20:47
      +1
      Но если приняли решение - оно будет исполняться.


      Да, будет исполнятся.
      До следующих парламентских выборов.
      А там может победить новый блок партий, сформируется новое правительство и пойдет совершенно новая политика.
      Вот сейчас, после внеочередных выборов в сентябре 2022 у власти крайне правые "Братья Италии" (их лидеры считаются поклонниками Муссолини).
      И сколько продержится их правительство непонятно.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 21:00
      0
      А не надо вспоминать, они и без своих танков много чего смертоносного поставляют. А танков своих у них мало, вот и не отдают ибо самим мало и покупать дорого шибко.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 19:56
    +4
    Многие узнали об этом танке из этой новости:) У Италии своеобразное видение бронетехники. Они созданы для экспедиционных войск.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 20:08
    +2
    Отправили бы оборонительное оружие, ну например-кастрюли с половниками.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 21:03
      0
      У итальянцев "оборонительным" оружием в 2022 считалось - ракетные комплексы ПВО, ПТРК, РСЗО, БМП и САУ. Их они и отправляли на Украину.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 20:23
    +2
    Посредственный танк. Проект еще 1986 года, со всеми отсюда недостатками.
    Броня гомогенная, усилена накладками из композита. Динамической защиты штатно нет.
    Короткая (44 калибра) пушка.
    В реальных боях никогда проверен не был.
    До современных Леопардов и близко не дотягивает.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:42
    +3
    Цитата: dump22
    Посредственный танк. Проект еще 1986 года, со всеми отсюда недостатками.
    Броня гомогенная, усилена накладками из композита. Динамической защиты штатно нет.
    Короткая (44 калибра) пушка.
    В реальных боях никогда проверен не был.
    До современных Леопардов и близко не дотягивает.


    Всё так, всё так.
    Но чем меньше какой-либо бронированной техники у ВСУ, тем лучше.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 20:55
      +1
      Да фиг его знает, что же они на самом деле поставляют - у них все засекречено:

      https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838394421.html
      Италия продолжит поставлять оружие Украине в 2023 году
      ...Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен.