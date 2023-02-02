Премьер Италии Антонио Таяни подтвердил отказ Рима поставлять на Украину итальянские боевые танки C1 Ariete

На Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное, мы не отправляли танки и не будем их отправлять

Италия не будет поставлять на Украину танки , правительство республики не рассматривает возможность отправки итальянских боевых машин Киеву. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.Италия относит танки к наступательному оружию , а поставки таких вооружений на Украину парламент республики не одобрял. Рим по-прежнему заявляет о намерении поставок только оборонительного. Вообще же итальянцы хотят мирных переговоров между Россией и Украиной, но продолжают снабжать режим Зеленского оружием, что не способствует диалогу.- заявил Таяни.На вооружении итальянской армии стоит основной боевой танк C1 Ariete, разработанный еще в 80-х годах на базе немецкого Leopard 2. Первый прототип был создан в 1986 году, серийные поставки в армию начались в 1995 и закончились в 2002 году. Всего было выпущено 200 единиц танков, эксплуатируется только Италией.Имеется на вооружении итальянской армии еще и истребитель танков Centauro, который можно квалифицировать как колесный танк, хотя в самой Италии так не считают. Данная боевая машина вооружена 105-мм нарезной пушкой в базовом варианте и 120-мм гладкоствольной в модификации B1 Centauro II. Стоит на вооружении армий Италии, Испании и Омана. В Киеве от такого подарка вряд ли бы отказались, тем более, что французы свой колесный танк АМХ-10 RC ВСУ все же передают. Однако итальянцы сосредоточены на поставках Украине средств ПВО.