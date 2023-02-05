AGM-182A HACМ и AGM-183A ARRW – новые надежды Пентагона

ARRW



Рендер ракеты AGM-183A

HAWC

«Эти летные испытания Lockheed Martin HAWC успешно продемонстрировали вторую конструкцию, которая позволит нашим истребителям на конкурентной основе выбирать правильные возможности, чтобы доминировать на поле боя»,

«Эти достижения повышают уровень технической зрелости для перехода HAWC на рекордную программу обслуживания».

«Мы все еще анализируем данные летных испытаний, но уверены, что предоставим ВВС и ВМС США отличные возможности для диверсификации технологий, доступных для их будущих миссий»,

HACM

Ударный кулак против России