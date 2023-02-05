AGM-182A HACМ и AGM-183A ARRW – новые надежды Пентагона

ARRW
14 мая 2022 года официальный представитель ВВС США сообщил о впервые проведенном успешном летном испытании перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). В ходе испытания опытная ракета пролетела около 1 000 миль над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанском побережье США и успешно отделилась от носителя – стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, произведя запуск твердотопливного ускорителя, совершила полет, достигнув заданной скорости 5М.
ВВС США уже активно испытывают изделие AGМ-183A ARRW. Ракета состоит из твердотопливного ускорителя и гиперзвукового планирующего боевого блока. После пуска с борта воздушного судна ракета-носитель движется по классической баллистической траектории, разгоняется до высоких скоростей с подъемом в апогее до высоты 400 километров. После чего освобождает полезную нагрузку – гиперзвуковой клиновидный глиссирующий ББ Tactical Boost Glide (TBG), который в управляемом полете за счет полученной от РН кинетической энергии скользит к цели в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью до 11,5 Маха (3 800 м/с) на дальность до 1 000 миль (1 600 км).
При подходе к цели на малой высоте скорость ББ снижается до 5–6 Махов (1 650–1 980 м/с) из-за отсутствия собственного маршевого двигателя. Блок TBG, управляемый благодаря своей клиновидной форме, создающей подъемную силу при движении в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях, может изменять свое положение в трех плоскостях – по тангажу, рысканию и крену. Это дает ему возможность маневрировать, как по курсу, так и по высоте.
Нужно особо отметить, что когда ракету доведут до ума и она пойдет в серию, то окажется очень сложной целью для ПВО. Предполагаемый внешний вид блока, опубликованный Минобороны США, позволял определить более или менее точные массогабаритные характеристики. Вес блока, по моим предположениям, сделанным три года назад, еще когда проект ARRW находился на стадии НИОКР, оценивался в пределах от 200 до 400 фунтов (90–180 кг). Опубликованные этим летом данные показывают, что они были несколько завышены. Теперь известно, что блок TBG весит 150 фунтов (67 кг).
Речи о ядерном оснащении американцами не ведется, изначально заявлено о конвенциональном оснащении, да и технически это невозможно. Дело даже не в мизерном «забрасываемом весе», а в габаритах блока – слишком низкий профиль, измеряемый буквально сантиметрами, не более полуфута (15 см).
Рендер ракеты AGM-183A
Самые распространенные ЯЗУ в американском арсенале W-80, созданные на базе устройства W-61-4, имеют диаметр миделя – 1 фут (30,48 см).
Система наведения – инерциальная, корректируемая по спутниковой навигационной системе NAVSTAR (GPS). Заявленная КВО ракеты укладывается в один фут (30,48 см), весьма смелое и чрезмерно оптимистическое заявление. Перспективное оружие вероятного противника со временем приобретает реальные очертания.
Бомбардировщик Б-52G способен нести на внешних узлах подвески до четырех ракет AGМ-183A ARRW.
Два опытных несбрасываемых образца перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0050) в ходе испытательного полета с авиабазы Эдвардс (Калифорния), 08.08.2020 Matt Williams / ВВС США.
HAWC
Если по программе AGМ-183A ARRW, предназначенной для вооружения бомбардировщиков стратегической авиации Б-52 и Б-21, известно довольно много, во всяком случае – основные тактико-технические характеристики, то по программе HAWC, тактической авиации, сведений крайне мало.
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne 16 марта 2022 года успешно провела второй испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).
Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, произносится как «Ястреб») представляет собой гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования с ГПВРД. Впервые ракета была успешно испытана в сентябре 2021 года. Это изделие относится к тому же классу ракетного оружия – ударных комплексов воздушного базирования Air-Surfaсe («воздух-поверхность»), но предназначено для вооружения самолетов тактической авиации F-15EX и F-35A/C.
Подробности первого тестового пуска держались в секрете, якобы – чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но информация об этом просочилась в прессу, Пентагон вынужден был официально в начале апреля дать минимальные пояснения. Ракета была успешно запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-15EX у западного побережья.
Подробностей об испытательном полете ракеты версии Lockheed, оснащенной ГПВРД Aerojet Rocketdyne, мало, известно, что после сброса с самолета-носителя ракета достигла скорости 1 500 м/с (5 Махов) и пролетела на высоте более 65 000 футов (20 000 м) расстояние более 300 миль (483 км).
«Эти летные испытания Lockheed Martin HAWC успешно продемонстрировали вторую конструкцию, которая позволит нашим истребителям на конкурентной основе выбирать правильные возможности, чтобы доминировать на поле боя»,
– сообщил Эндрю Нодлер, руководитель программы HAWC в DARPA Tactical Technology Office.
«Эти достижения повышают уровень технической зрелости для перехода HAWC на рекордную программу обслуживания».
«Мы все еще анализируем данные летных испытаний, но уверены, что предоставим ВВС и ВМС США отличные возможности для диверсификации технологий, доступных для их будущих миссий»,
– добавил Нодлер.
Основным носителем ракеты должен стать F-35.
Гиперзвуковая КР HAWC, без стартового ускорителя, заправленная горючим, весит – 1 100 кг. На этой ракете предостаточно места для ядерной БЧ, вероятные кандидаты – W-80 и W-84.
Компания Lockheed Martin опубликовала рендер истребителя F-35 с подвешенной на внутреннем подкрыльевом пилоне ракетой HAWC.
Геометрические параметры F-35 общедоступны. Длина самолета – 15,57 метра, размах крыла – 10,67 метра, высота по килю – 4,39 метра. Применяя метод пропорционального масштабирования, можно довольно точно рассчитать массогабаритные параметры ракеты. Тем более есть еще одна подсказка – предельная нагрузка внутренних подкрыльевых пилонов – 5 000 фунтов.
В итоге: длина ракеты – 4,152 метра. Диаметр миделя ступеней – 0,593 метра. Стартовый вес – 5 000 фунтов (2 250 кг). 50 % стартового веса приходится на стартовый (разгонный) твердотопливный ускоритель.
Диаметр изделия по миделю – 0,593 метра. Этот параметр ключевой. Он дает нам понимание, какой конкретно тип двигателя предполагается устанавливать на ракете в качестве стартового ускорителя. С очень большой вероятностью это ТТРД Orion 24 XL. Число 24 в коде означает внешний диаметр миделя ступени в дюймах, а буквенный код – его длину.
Двигатель хорошо известен в среде инженеров-ракетчиков. Его тяга – не секретная информация, она есть во всех справочниках по гражданским РН, предоставляющим услуги по коммерческим запускам спутников. Его тяга – 200 kN, время работы –13 секунд.
Маршевая ступень оснащена ГПВРД. Его характеристики не известны. Предполагаемая дальность пуска – 500 миль (800 км). Средняя (крейсерская) скорость полета на маршруте М-5 или чуть больше (1 500–1 600 м/c).
Такие габаритные АСП F-35 способен нести только на внутренних подкрыльевых пилонах.
HACM
30 января 2023 года DARPA и Lockheed Martin сообщили о последних успешных летных испытаниях HAWC – как и в предыдущих летных испытаниях, ракета развила среднюю скорость – 5 Махов (6 100 км/ч; 3 800 миль/ч) на высоте более 60 000 футов (18 км), преодолела расстояние более 300 морских миль (560 км) и продемонстрировала «улучшенные характеристики и возможности».
DARPA планирует развивать эти технологические усовершенствования в рамках программы «Больше возможностей с HAWC» (MOHAWC). Технологии, разработанные для экспериментальной программы HAWC, трансформируются в программу разработки гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack (HACM), которую можно было бы использовать в качестве боевого оружия.
Контракт на дальнейшую разработку HACM был заключен с Raytheon в сентябре 2022 года. На ракете HACM предполагается устанавливать ГПВРД Northrop Grumman.
За новой ракетой зарезервирован буквенно-цифровой код – AGM-182A HACM – фактически первая гиперзвуковая КР Пентагона.
Обычно у ракет такого класса, как AGM-182A, с дальностью полета до тысячи километров, забрасываемый вес составляет порядка 10 процентов от стартового, то есть в нашем случае – до 500 фунтов (227 кг). В качестве ядерной БЧ у американцев выбор небольшой: использовать либо относительно новое (модернизированное) ЯЗУ W80-4, либо варианты ЯЗУ W-61-3, W-61-4. Впрочем, первое создано на базе устройства W-61-4, и все они имеют одинаковую массу – 290 фунтов (130 кг).
Еще один вариант, предполагаемый к установке на ракету, ЯЗУ W-84, таких устройств на складах министерства энергетики США – 350 единиц.
W84 – ЯЗУ, изначально разработанное Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса для использования на крылатой ракете средней дальности (2 780 км) наземного базирования BGM-109G Gryphon (GLCM).
В ходе непродолжительной (1983–1990 гг.) эксплуатации у боеголовки обнаружены проблемы с надежностью конструкции после того, как ЯЗУ показало неожиданно низкую мощность в тесте на имитацию старения. В одном из тестовых ядерных испытаний ЯЗУ, которое было проведено 2 августа 1984 года под наименованием Fusileer Correo, взрыв в шахте на глубине 1 099 футов (335 м) дал мощность менее 20 килотонн в тротиловом эквиваленте вместо расчетных 150 кт. Эта проблема якобы ЛЛНЛ была устранена «без радикальной переделки» ЯЗУ.
Конструкция W84 является производной от конструкции ЯЗУ W61 и близким родственником боеголовки W80, используемой в крылатых ракетах AGM-86 ALCM, AGM-129 ACM и BGM-109 Tomahawk SLCM. Это двухступенчатая имплозионная боеголовка с переменной мощностью от 0,2 до 150 килотонн.
Странная история с этой боеголовкой: несмотря на то, что носитель под нее крылатая ракета средней дальности BGM-109G Gryphon ликвидирована согласно Договору по РСМД более 30 лет назад, американцы упорно не хотят утилизировать W84, хотя все ее ровесники, снятые с других носителей, например, W80-0 с «морского томагавка», давно утилизированы. А W84 бережно хранятся на складах министерства энергетики США.
ЯЗУ W84 имеет диаметр 13 дюймов (33 см) и длину 34 дюйма (86 см), весит 388 фунтов (176 кг), вполне подходит для установки на ракету AGM-182A в качестве БЧ.
Если в первом случае у ракеты AGМ-183A ARRW прямой аналог в Российских вооруженных силах – это БРВЗ 9-А-7660 «Кинжал», то у ракеты AGM-182A HACM – прямой аналог – гиперзвуковая КР 3М22 «Циркон». У последних отличаются только тип старта: воздушный и морской/наземный соответственно.
Ударный кулак против России
На северном фланге НАТО в национальных ВВС идет плановая замена истребительного парка с истребителей 4-го поколения F-16A на истребители 5-го поколения F-35A. Основными силами объединенных ВВС стран-участниц на сегодня являются Королевские военно-воздушные силы Норвегии. В данное время они проходят этап перевооружения с истребителей 4-го поколения на истребители 5-го поколения.
Сегодня в ВВС Норвегии находится на вооружении 30 истребителей-бомбардировщиков F-16AM, 5 двухместных F-16BM, а также 28 новейших F-35A. F-16AM и F-16BM поставлялись из США с 1980 по 1989 год. Планировалось провести капитальный ремонт всех F-16 с 2014 года для продления ресурса планера с 8 000 часов до 12 000 часов (отлетали 3 500–4 500 часов) и двигателя. Норвегия планирует к 2025 году получить от США всего 52 истребителя F-35, а Дания заменяет свои устаревшие истребители F-16A/B на 27 новейших F-35.
Присоединение ВВС Швеции и Финляндии к НАТО более чем удвоит количество истребителей четвертого и пятого поколений, которые в настоящее время планируется поставить на вооружение скандинавских членов НАТО. В прошлом году Финляндия объявила о планах купить 64 F-35 для замены своего устаревающего парка F-18C/D Hornet.
На севере Европы общий парк истребителей F-35 (без учета самолетов ВВС, КМП и авиации ВМС США) составит 143 единицы.
Очевидно, формируется авиационный ударный кулак. Понятно, что часть самолетов будет выполнять функции истребителей «завоевания превосходства в воздухе» и истребителей ПВО. Но они все будут иметь возможность нести две ракеты AGM-182A HACM на внутренних подкрыльевых пилонах.
С авиационных баз в Финляндии до Санкт-Петербурга «подлетное время» для авиационно-ракетного комплекса F-35A – AGM-182A HACM: 3–5 минут.