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Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского

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Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского

Скандал в Министерстве обороны Украины продолжает набирать обороты, над головой главы военного ведомства Алексея Резникова продолжают сгущаться тучи. Дело дошло уже до петиции, требующей снять министра с занимаемой должности.


Сегодня на сайте Зеленского появилась петиция с требованием лишить Резникова должности министра обороны Украины. По мнению разместившего документ, занимающий кресло главы военного ведомства Резников вообще ничего не понимает ни в армии, ни в ее обеспечении, ни, тем более, в планировании боевых действий. Зато прекрасно умеет прикрывать коррупционные схемы и воровать средства, выделенные на ВСУ.

Немедленно освободить от должности министра обороны Резникова, как должностного лица, далекого от понимания, что такое армия и его обороноспособность, неспособность навести порядок в Министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства разоблаченного журналистами

- говорится в петиции.

Кстати, на том же сайте имеется еще одна петиция, требующая назначить министром обороны Украины некоего украинского добровольца Лисоруба О.А. Причиной такого назначения указано, что он просто "гарный хлопец". Этот документ уже набрал 12 голосов.

Между тем самому Резникову от этих петиций не жарко и не холодно, власти его вряд ли сдадут, все закончится посадкой мелких чиновников из военного ведомства. Даже если на Резникова начнут давить, он просто поменяет одно кресло на другое и станет министром юстиции. Такая возможность весьма активно обсуждается в Киеве.
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16 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:13
    0
    Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского

    Да он сам эту петицию и настрочил видать ..Всем в укропии хочется сейчас к Яйценюку в Маями хе хе
    Запахло жаренным ,немецкие ,англосакские танки скоро прибудут на окраину и все начнется уже по взрослому .

    Кстати, на том же сайте имеется еще одна петиция, требующая назначить министром обороны Украины некоего украинского добровольца Лисоруба О.А. Причиной такого назначения указано, что он просто "гарный хлопец"
    И бедный видать ,а времени уже мало ..))
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:45
      0
      Чего, чего, а Резников от Зеленского этого точно не ожидал - что Зеленский его американцам в коррупции сдаст! Воровали-то они, наверняка, вместе!
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 20:52
        +1
        Резников вообще ничего не понимает ни в армии, ни в ее обеспечении, ни, тем более, в планировании боевых действий.

        Он не военный стратег, не успешный менеджер. Зато он юрист и имеет опыт рейдерского отжатия бизнеса, в коррупционных схемах и обрубания концов. Поэтому, считаю, он и дальше должен рулить военным ведомством незалежной и закупать яйца в тридорога.
  2. Torins Narkuas
    Torins Narkuas Сегодня, 20:17
    +1
    Когда в России уже начнуться масштабные чистки от коррупционеров, в армии в том числе? А то скандалы есть, а обратной связи никакой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: Torins Narkuas
      Когда в России уже начнуться масштабные чистки от коррупционеров, в армии в том числе?

      Вот такие чистки как на Украине, лучше и не начинать, у них виноватые никогда не отвечают и по тюрьмам не сидят. У них только счеты друг с другом сводят. Последний пример, вся верхушка МВД.
      1. Torins Narkuas
        Torins Narkuas Сегодня, 20:38
        -1
        Вот такие чистки как на Украине, лучше и не начинать
        Не надо как на Украине. Первого мая вешать на красной площади коррупционеров гражданского сектора, а девятого мая военного. Веревки потом в рамочке родственникам на память отсылать. Нам все равно уже не стать добро порядочной демократической страной, так надо пользуясь случаем порядок в стране навести.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:19
    +4
    этот вор Резников полезнейший для России человек - чем больше военного бюждета Украины сворует, тем нам лучше
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:22
    +2
    Есть новости, где внизу, после текста самой новости, указан автор.
    А есть новости, где внизу, после текста самой новости, нет автора.
    Это ВО начинает ИИ использовать для генерации новостей?
    Чего хотел спросить то... Если автор указан, ошибок в тексте меньше, чем когда автор не указан.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:36
      0
      Всё правильно пишете. Вот только новостями, то, что тут размещают почти всегда назвать трудно. По сути, по делу 2-3 предложения. Остальное вода водяная или подробный пересказ старых новостей. Порой даже чуть ли не годичной давности, например, про объявление Путиным СВО.
  5. solar
    solar Сегодня, 20:23
    -1
    Сегодня на сайте Зеленского появилась петиция с требованием лишить Резникова должности министра обороны Украины.

    Судя по тому что написано на сайте, петиция с 26 января набрала всего 376 голосов из требуемых 25 000. Навряд ли примут. Автор- какой-то местный депутат, если верить интернету.
    https://petition.president.gov.ua/petition/177576
    ВПН рекомендую.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:26
    0
    жаль... жаль не могу проголосовать за,, гарного хлопца лисоруба,,... может сей патрубок добьет этот(censored).....
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:29
    +4
    Запад пытается наехать на окраинских коррупционеров, но как говориться не понял куда вляпался. Деньги то не бесконечные, а результата нет. Это принцев наивных можно в гостинице запереть и 100 миллиардов выбить, здесь так не работает. ЦРУ если лень запарожских казаков, махновщину с гуляй полем изучать пусть на досуге свадьбу в малиновке посмотрят. Окраина наряду с афганистаном разрушитель империй, бзежинский глупый, Россия без окраины наоборот сильнее будет.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:29
    0
    Цитата: LukaNord
    Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского

    Да он сам эту петицию и настрочил видать ..Всем в укропии хочется сейчас к Яйценюку в Маями хе хе
    Запахло жаренным ,немецкие ,англосакские танки скоро прибудут на окраину и все начнется уже по взрослому .


    В "Майами", где бы она ни находилась, хочется каждому. Это же этакий образ вечного (насколько жизнь позволит) благоденствия. Все хотят жить долго, счастливо, комфортно, что бы сосед по подъезду громко музыку не слушал, что бы от соседского дома корова не заходила на объедание цветов...
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:41
    +2
    Возникает вопрос. Чей министр обороны нанес больший ущерб Украине? Наш или украинский?
    Человек минимум на орден Дружбы народов наработал.
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 21:06
      0
      Скорее "За заслуги перед Отечеством" yes
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:05
    0
    Зато прекрасно умеет прикрывать коррупционные схемы и воровать средства

    Так последние 30 лет это едва ли не главное достоинство любого украинского чиновника, за что же его тут снимать?