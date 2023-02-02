Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского

Немедленно освободить от должности министра обороны Резникова, как должностного лица, далекого от понимания, что такое армия и его обороноспособность, неспособность навести порядок в Министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства разоблаченного журналистами

Скандал в Министерстве обороны Украины продолжает набирать обороты, над головой главы военного ведомства Алексея Резникова продолжают сгущаться тучи. Дело дошло уже до петиции, требующей снять министра с занимаемой должности.Сегодня на сайте Зеленского появилась петиция с требованием лишить Резникова должности министра обороны Украины. По мнению разместившего документ, занимающий кресло главы военного ведомства Резников вообще ничего не понимает ни в армии, ни в ее обеспечении, ни, тем более, в планировании боевых действий. Зато прекрасно умеет прикрывать коррупционные схемы и воровать средства, выделенные на ВСУ.- говорится в петиции.Кстати, на том же сайте имеется еще одна петиция, требующая назначить министром обороны Украины некоего украинского добровольца Лисоруба О.А. Причиной такого назначения указано, что он просто "гарный хлопец". Этот документ уже набрал 12 голосов.Между тем самому Резникову от этих петиций не жарко и не холодно, власти его вряд ли сдадут, все закончится посадкой мелких чиновников из военного ведомства. Даже если на Резникова начнут давить, он просто поменяет одно кресло на другое и станет министром юстиции. Такая возможность весьма активно обсуждается в Киеве.