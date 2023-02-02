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Натовский чиновник заявил о сложности логистики поставок танков на Украину

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Натовский чиновник заявил о сложности логистики поставок танков на Украину

Автор графики: Екатерина Чернова



Западное издание Financial Times вышло со статьёй, в которой говорится о скором начале обучения украинских танковых экипажей управлению танками немецкого производства Leopard 2. Если верить источникам этого журнала, то обучение украинские военнослужащие начнут проходить со следующей недели. Издание не называет страну, в которой такое обучение будет проводиться, однако с большой долей вероятности можно говорить, что это Польша. Ранее именно польские чиновники заявляли о «скором начале обучения украинских танкистов».

Издание со ссылкой на неназванный источник пишет, что в обучении задействованы танкисты НАТО, которые имеют «навыки эксплуатации боевых машин Leopard 2».

И то же издание, опять-таки со ссылкой на неназванное должное лицо в структурах Североатлантического альянса, пишет, что наибольшей проблемой для НАТО является даже не подготовка украинских экипажей, а доставка большой партии тяжёлой бронетехники на Украину.

Чиновник говори буквально следующее:

Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы. Время крайне ограничено.

Напомним, что пока свои танки на Украину готовы отправить Британия и Германия, не считая тех, кто обеспечит реэкспорт немецких «Леопардов» (та же Польша, например). США во главе с президентом Байденом, объявив о готовности поставить свои «Абрамсы», пока умыли руки. От американских источников приходит информация о том, что если и поставят M1 Abrams, то не раньше конца 2023 года.
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:21
    -1
    . понадобится железнодорожных составов
    ключевая фраза, видимо много понадобится а раз много это видная мишень...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:37
      +1
      Цитата: 1razvgod
      . понадобится железнодорожных составов
      ключевая фраза, видимо много понадобится а раз много это видная мишень...

      Ключевая фраза ,а может не стоит поставлять и подождать ..Деньги то уплачены ,а украина может в любой момент развалится и вообще такой страны вроде как и нет ,так колония англосаксов и евреев .. wink
      А Русские очень злые и вон празднуют Сталинградскую битву ,сколько немчуры и румын там поморозили и уничтожили ..Вдруг захотят повторить ?

      Россия добрая душа ,но и мстить умеет ,если несправедливость почувствует
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:55
        0
        Инструкция по уничтожению немецкого танка «Леопард 2». По ссылке ниже картинки более детализированы.



        Танкистам и противотанкистам - схемы бронирования немецкого кота. Верхняя цифра - эквивалент брони от кинетических снарядов, нижняя - от кумулятивных БЧ.

        . В лоб: корпус, желательно в НЛД: в правой стороне сидит мехвод, слева - отсек с основным БК. Танки на практике могут не заполнять данный отсек снарядами - поражайте в центр.

        Башню - вокруг маски тандемной боеголовкой.

        В щёки не цельтесь, там композит на 1200 мм эквивалента.

        В борта: передняя часть корпуса под лбом башни, под погон башни, в корпус под кормой башни - поражаются мехвод/бк, экипаж, двигатель.




        .Башню - под люки экипажа, в кормовой отсек - там БК.

        Внимание! Танк оборудован вышибными панелями отсека БК - попадание не гарантирует уничтожение экипажа и полный вывод из строя.

        В лоб пробивается ПТУР "Метис-М" и "Корнет", в борт - любыми кумулятивными БЧ (для РПГ-7 используйте выстрелы ПГ-7ВС и лучше).

        https://newsfrol.ru/24/10752/



        Модель Leopard 2A4, хотя немцы пообещали Украине более продвинутые Leopard 2A6. Впрочем, их отличие в лучшей боевой поражающей мощи последней из названных модификаций. По степени защиты они практически идентичны. Поэтому не станем на этом заострять внимание. Тем более, что другие европейские страны, скорее всего, передадут Украине именно Leopard 2A4.
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:24
    +1
    Просветление пришло. К логистическим сложностям нужно еще добавить стоимость всей этой логистики и обслуживания. Проще танки из золота на месте делать или просто золотыми слитками бросаться. Ну это их дело..., а наше обеспечить теплый прием всего этого и быструю утилизацию вместе с экипажами.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:24
    0
    именно Европа должна поставлять танки украинцам, т. к. они защищают европейскую демократию и прочие ценности, а США свою демократию защищают сами
  5. Третий район
    Третий район Сегодня, 20:27
    0
    Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики.

    А то что Россия может разгромить эти эшелоны или вообще не даст им пройти , уничтожив мосты и ЖД инфраструктуру на станциях , уже никто и не упоминает. Не боятся , не хотят верить в это. Гарантии какие то есть что ли. И
    наши властьимущие , долго и упорно молчат об этом. Уж сказали бы , что мы не можем это сделать , потому то , вот ... Народу может было бы легче.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 20:42
      0
      А зачем громить эшелоны?
      IШумеры сами подвозят по пристрелянным позициям.
      Сегодня ролик реально раздолбали колонну шумеров.
  6. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 20:31
    0
    "Натовский чиновник заявил о сложности логистики поставок танков на Украину". Могу утешить чиновника. В Польше логистика будет уже попроще. Но недолго.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:34
    0
    Доставят, к бабке не ходи и ладно бы своим ходом, а то можно сказать почтой, без пробега по Украине.
  8. agoran
    agoran Сегодня, 20:35
    +1
    Да какие украинские экипажи?
    Была инфа с билбордами в Варшавском метро о призыве танкистов на украину.
    "Твердые" раздолбали вместе с экипажем, готовьте новых.
  9. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 20:35
    -1
    Что-то мне поставки такие очень напоминают 14ый год
    Было - "убирайте президента возмём в Евросоюз и нату"
    Сейчас попроще - "воюйте поактивнее, убивайте и умирайте побольше а мы вам танки и прочее дадим "
  10. spirit
    spirit Сегодня, 20:38
    0
    Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы

    Что за бред!Он вообще слышит что он несёт.Украина находится не далеко от Германии. А где не будет проблем? Только если на леопарде воевать рядом с заводом производителем? laughing Американцы через пол планеты тысячи танков во время войн в Ираке перекидывали в короткие сроки и норм.В Европе я смотрю все как у нас)Отставные танкисты говорят об авиации, а Лётчики о танках, чиновники которые не разбираются ни в чем,говорят о всем и сразу lol
    Лапшу вешают эти чиновники.Или просто самопиаряться как у нас
    1. agoran
      agoran Сегодня, 20:47
      0
      Вы на автомобиле попробуйте съездить из Киева в Берлин.
      На этом ваш бред закончится.Ну, если деньги есть, заплатить по 2 евро за литр 95.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:38
    +2
    Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы. Время крайне ограничено.

    От дилетанта...
    Ж/д состав - платформ 40 ?
    Много составов - это 20? 30? 50?
    Если 20 составов по 40 платформ - 800 платформ. И это доедет до ВСУ??? Если это 800 танков, то зачем мы тут говорим о красных линиях, что надо внутренних врагов изгонять?
    Или много ж/д составов - это больше двух?
  12. Су-25
    Су-25 Сегодня, 20:45
    0
    Карл 12: "Россия - карлик. Я поставлю её на колени." 1707 г.
    После сражения под Полтавой Швеция навсегда лишилась статуса великой державы.

    Фридрих 2: "Я покорю отсталую Россию." Середина 18 века.
    В 1759 г. русские вошли в Берлин.

    Наполеон: "Россия - колосс на глиняных ногах. Я разрушу ее." 1812 г.
    В 1814 г. русские взяли Париж.

    Гитлер: "Я завоюю СССР к концу лета 41-вого." 1941 г.
    В 1945 г. Гитлер покончил с собой, когда Красная армия вошла в Берлин.

    История повторяется. Ничему их жизнь не учит.......
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:46
    0
    Ну а вот интересная новость от Вована и Лексуса.
    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 2 февраля на канале «Шоу ВиЛ».Разговор с ним велся от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
    Болтон заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США. Для этого он намерен использовать украинскую повестку. Также он исключил победу действующего президента США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа.

    «В этом есть свои сложности, потому что люди будут говорить о внутренних проблемах страны. Но я думаю, что есть возможность подключить людей к разговору о российской агрессии и связанных с ней темах. Поэтому я надеюсь, что вы продолжите приезжать в США и встретитесь с некоторыми кандидатами в президенты от республиканцев, людьми, о которых говорят как о людях, которые, вероятно, могут баллотироваться. Мое личное мнение: Республиканская партия не выдвинет кандидатуру Трампа. Если он будет баллотироваться, то он проиграет в ноябре 2024 года. Я думаю, что Байден тоже не будет баллотироваться. Полагаю, что это связано с его возрастом», — заключил Болтон.
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:50
    0
    Успокаиваивают нашу бдительность - мы танки то поставим, но это нам будет так тяжко, так тяжко!
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:55
    0
    Мне из всех этих откровений только пассаж про крайне ограниченность во времени интересен. А что это так вдруг? Вот сами же говорят постоянно что папуасов еще много, оружия им тоже немало поставляют со всем остальным, населению зп не платят почти как и не особо то и кормят, всё бабло в пушки идет, вроде как должны еще до самого львова неплохо оборонятся, и тут вдруг нет у них времени. Не спроста это жужу.
  16. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:58
    0
    В помощь партизану. Минно-подрывное дело для партизан [Текст] / Воениздат НКО СССР. - [Москва] : 1942.

    Срочно в печать и в войска специального назначения.
  17. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 20:59
    0
    Опять болтология. no Раньше у них проблем с поставками не было, сколько советских танков привезли. hi