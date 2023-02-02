Натовский чиновник заявил о сложности логистики поставок танков на Украину

Автор графики: Екатерина Чернова
Западное издание Financial Times вышло со статьёй, в которой говорится о скором начале обучения украинских танковых экипажей управлению танками немецкого производства Leopard 2. Если верить источникам этого журнала, то обучение украинские военнослужащие начнут проходить со следующей недели. Издание не называет страну, в которой такое обучение будет проводиться, однако с большой долей вероятности можно говорить, что это Польша. Ранее именно польские чиновники заявляли о «скором начале обучения украинских танкистов».
Издание со ссылкой на неназванный источник пишет, что в обучении задействованы танкисты НАТО, которые имеют «навыки эксплуатации боевых машин Leopard 2».
И то же издание, опять-таки со ссылкой на неназванное должное лицо в структурах Североатлантического альянса, пишет, что наибольшей проблемой для НАТО является даже не подготовка украинских экипажей, а доставка большой партии тяжёлой бронетехники на Украину.
Чиновник говори буквально следующее:
Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы. Время крайне ограничено.
Напомним, что пока свои танки на Украину готовы отправить Британия и Германия, не считая тех, кто обеспечит реэкспорт немецких «Леопардов» (та же Польша, например). США во главе с президентом Байденом, объявив о готовности поставить свои «Абрамсы», пока умыли руки. От американских источников приходит информация о том, что если и поставят M1 Abrams, то не раньше конца 2023 года.