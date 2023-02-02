Натовский чиновник заявил о сложности логистики поставок танков на Украину

Автор графики: Екатерина Чернова

Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы. Время крайне ограничено.