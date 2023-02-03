Ракеты GLSDB для Украины: вопрос решен?

Ракета GLSDB в стартовой конфигурации
В течение нескольких последних месяцев зарубежная пресса несколько раз сообщала, что США собираются передать киевскому режиму перспективные управляемые ракеты GLSDB. Однако до сих пор такие новости не получали подтверждения, и поставка пока не началась. Буквально на днях это оружие вновь упомянули в контексте военной помощи – и в самое ближайшее время станет известно, соответствуют ли эти сообщения действительности.
По неподтвержденным данным
Впервые о возможной отправке высокоточных боеприпасов GLSDB на Украину в конце ноября сообщило американское информагентство Reuters. По его данным, с инициативой о поставке такого оружия выступила компания Boeing, разработавшая его и подготовившая производственную линию. Отмечалось, что это уже не первое предложение о запуске производства вооружений специально для поставок на Украину.
По данным «Рейтерс», министерство обороны США получило это предложение и приступило к его рассмотрению. На момент появления новости решение о поставках GLSDB еще не было принято. При этом сразу три неназванных источника сообщили агентству, что первая партия такого оружия может быть передана Киеву только весной 2023 г.
В течение нескольких следующих недель какие-либо сообщения о возможных поставках GLSDB не появлялись. Однако в середине января стало известно о подготовке очередного пакета американской военно-технической помощи, и о таких ракетах вспомнили вновь. Так, 18 января американское издание Politico опубликовало некоторые сведения о пакете, полученные от своих источников.
"Боевая ступень" в виде бомбы после отделения двигателя
Сообщалось о грядущей поставке различных образцов бронетехники, включая машины Stryker, а также разнообразных боеприпасов. В частности, назвали вероятной отправку изделий GLSDB. При этом объемы и сроки предоставления этого оружия не назвали. Кроме того, исключили передачу других дальнобойных ракетных систем.
Уже на следующий день, 19 января Пентагон официально анонсировал ожидаемый пакет помощи. В него вошли два десятка позиций общей стоимостью ок. 2,5 млрд. Как и ожидалось, запланированы поставки бронемашин, зенитных систем и боеприпасов. Ракеты GLSDB в документе не упоминаются – по крайней мере, открыто. При этом нельзя исключать, что их «спрятали» в строчке о дополнительных реактивных снарядах для систем залпового огня HIMARS.
В следующем пакете
Вскоре появились новые подробности. 1 февраля агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, раскрыло новые планы Пентагона. Из его сообщения следует, что изделия GLSDB все же не вошли в последний пакет помощи. В то же время, решение о поставках принято, и такие боеприпасы включат в следующую партию помощи. Официально о новом пакете объявят в течение этой недели – до 5 февраля включительно. Общая стоимость выделенной продукции в этот раз превысит 2 млрд долл.
Источники «Рейтерс» указывают, что ракеты GLSDB для этого пакета будут изготовлены специально для Украины. В ближайшее время администрация президента США и Минобороны разместят заказ на производство такого оружия в рамках инициативы «содействия безопасности» Ukraine Security Assistance Initiative.
Первый старт GLSDB на испытаниях, 2015 г.
Из последних новостей от Reuters следует, что США готовы предоставить киевскому режиму боеприпасы GLSDB, однако их поставки связаны с определенными трудностями. Так, готовые изделия пока отсутствуют – Белый дом и Пентагон только приняли необходимые решения и лишь готовят разместить заказ на их производство. Объем и стоимость будущего контракта пока не сообщаются. Также под вопросом сроки его выполнения и отправки получателю первых партий оружия.
В конце ноября сообщалось, что Boeing сможет отправить первые GLSDB на Украину в течение весны. Вполне возможно, что такие оценки давались с учетом немедленного получения заказа и начала производства. С тех пор прошло чуть более двух месяцев, и гипотетическая дата начала поставок должна была соответствующим образом сдвинуться вправо. Следует отметить, что на стадии запуска производства возможны те или иные трудности, которые тоже негативно повлияют на сроки выполнения заказа.
Ракета и бомба
Управляемый боеприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb является одной из последних разработок США в сфере высокоточного вооружения. Он разрабатывался компаниями Boeing и Saab (Швеция) с начала десятых годов. В 2015 г. проект довели до полигонных испытаний, и в течение нескольких следующих лет «Боинг» и «Сааб» выполнили доводку конструкции и продемонстрировали основные функции изделия.
К настоящему времени боеприпас GLSDB прошел все испытания и готовится к полноценному серийному производству. Пентагон уже планирует закупить такое оружие для своих нужд. Теперь стало известно о возможном размещении заказа – для оказания помощи Украине.
В основе проекта GLSDB лежит любопытная идея объединения двух готовых компонентов с получением принципиально новых боевых возможностей. Такой боеприпас фактически представляет собой авиабомбу GBU-39 Small Diameter Bomb с присоединенным твердотопливным двигателем от реактивного снаряда M26 для РСЗО MLRS / HIMARS.
Использование только доступных компонентов существенно упрощает и удешевляет производство и эксплуатацию. Так, стоимость серийного изделия, собираемого из компонентов со складов, определена на уровне 40 тыс. долл. Оперативно-тактическая ракета семейства ATACMS с близкими характеристиками дальности стоит более миллиона. Впрочем, авиабомба несет в разы меньший боезаряд.
Ракета на основе авиабомбы полностью совместима с существующими РСЗО американского образца и запускается из стандартного контейнера. Также предлагаются новые варианты самоходных пусковых установок на разной базе и с различными особенностями.
После старта при помощи РДТТ изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель сбрасывается. Далее к цели летит боевая ступень в виде авиабомбы GBU-39. Несмотря на необычный способ запуска, бомба сохраняет все основные функции и возможности.
Характеристики и боевые качества GLSDB в основном определяются параметрами бомбы GBU-39. Это боеприпас длиной 1,8 м с внешним диаметром менее 200 мм. Масса – 129 кг, в т.ч. боевая часть массой до 93 кг, в зависимости от модификации. Бомба имеет обтекаемый корпус, а также оснащена раскладным крылом и оперением, при помощи которых осуществляет планирующий полет по требуемой траектории.
Разные модификации бомбы GBU-39 оснащаются инерциальной/спутниковой системой наведения, полуактивной лазерной или активной радиолокационной головкой самонаведения. От типа средств наведения зависят боевые возможности бомбы. Так, наведение на основе навигационных систем позволяет атаковать только неподвижные цели, а лазерная и радиолокационная ГСН обеспечивают поражение движущихся. При этом модификация с лазерной головкой нуждается в подсвете цели.
В ходе испытаний изделие GLSDB показало дальность полета более 130 км – при запуске в переднюю полусферу пусковой установки. Также имеется возможность атаки цели позади стартовой позиции. На маневр тратится часть энергии двигателя, и дальность полета сокращается до 70 км.
Вопрос противодействия
В США пока только решают, предоставлять ли киевскому режиму боеприпасы GLSDB. Если будет принято положительное решение и компания Boeing получит соответствующий заказ, поставки готовых изделий начнутся лишь через несколько месяцев. Ракеты нового типа появятся в зоне боевых действий не ранее весны-лета. Конечно, если в Вашингтоне решат их поставлять.
Однако российская армия уже сейчас готова к появлению у противника такого оружия и сможет эффективно бороться с ним. Дело в том, что изделие GLSDB, несмотря на старт с земли, фактически представляет собой обычную планирующую управляемую бомбу. Это малогабаритная до- или сверхзвуковая маневрирующая аэродинамическая цель – по сути, типовая мишень для систем ПВО.
Вариант замаскированной пусковой установки из рекламных материалов по GLSDB
Современные российские зенитные ракетные комплексы, предназначенные для войсковой и объектовой ПВО, способны засекать, атаковать и поражать разнообразные воздушные цели, включая высокоточное оружие по типу управляемых авиабомб. Подобные возможности комплексов «Тор», «Панцирь» и т.д. неоднократно отрабатывались на учениях, а теперь подтверждаются в рамках реальных боевых действий.
В ходе текущей Спецоперации наша ПВО неоднократно демонстрировала поражение разнообразных воздушных целей, в т.ч. сложных с точки зрения перехвата. Так, успешно уничтожено в воздухе большое количество корректируемых ракет системы залпового огня MLRS / HIMARS. Кроме того, регулярно выполняется перехват противорадиолокационных ракет «воздух-земля» AGM-88. Все это означает, что и бомбы GBU-39 в составе системы GLSDB не представляют принципиальной сложности и могут быть обнаружены и уничтожены.
В рекламных целях
По данным американских СМИ, Пентагон и Белый дом уже несколько месяцев решают, стоит ли передавать киевскому режиму новые высокоточные ракеты GLSDB. Согласно последним новостям, принято положительное решение, и о нем объявят в ближайшие дни. Тем не менее, нельзя исключать, что подобное оружие вновь не войдет в новый пакет помощи, и его поставку вновь отложат на неопределенный срок.
В контексте поставки GLSDB американскому руководству предстоит решить специфическую проблему. Оно прямо заинтересовано в поддержке Киева и сохранении боеспособности его формирований. Для этого допускают передачу различных вооружений и техники, в т.ч. современных и перспективных. При этом ракета GLSDB является одной из новейших американских разработок, и это изделие планируют продвигать на международном рынке вооружений.
Боевые действия на Украине рассматриваются как возможность опробовать современное оружие в реальных условиях, а также показать его потенциальным покупателям. Однако российская ПВО способна испортить такую рекламную кампанию и лишить США заказов на новое изделие. Что выберет Вашингтон – поддержку союзника или прибыль своей промышленности – станет ясно в ближайшее время.