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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку, продвинувшись в сторону Северска

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку, продвинувшись в сторону Северска

Штурмовые группы "музыкантов" продолжают развивать наступление в сторону Северска, вслед за населенным пунктом Сакко и Ванцетти освобождена Николаевка. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.


Вагнеровцы установили контроль над Николаевкой, село находится совсем рядом с Сакко и Ванцетти, рядом с железной дорогой. В качестве доказательства в ТГ-канале ЧВК "Вагнер" выложено короткое видео с бойцами, сообщившими о взятии этого села. Следующий населенный пункт, который необходимо взять - это Раздоловка, являющаяся одним из важнейших узлов обороны ВСУ, прикрывающих Северск.

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» развили успех после вчерашнего освобождения населенного пункта Сакко и Ванцетти и теперь полностью контролируют соседнюю Николаевку

- говорится в сообщении.


О том, что штурмовики зачистили село Сакко и Ванцетти и вплотную подошли к Николаевке, сообщалось сегодня утром. После освобождения Соледара отряды "музыкантов" двинулись в двух направлениях - к Артемовску (Бахмуту) и к Северску. Ушедшие к Артемовску взяли Благодатное и сейчас ведут ожесточенные бои за Парасковиевку и Красную Гору. Наступающие в сторону Северска взяли Соль, Краснополье, Сакко и Ванцетти и вот теперь Николаевку. Установлен контроль над участком автомобильной дороги Соледар-Северск, а также над автомобильной развязкой.

Выход к Северску позволит нашим подразделением занять господствующие высоты, заставив противника отступить из города, находящегося в низине. Сам Северск для обороны расположен невыгодно и полностью простреливается. Но это на будущее, впереди у вагнеровцев на этом направлении Раздоловка.
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1 комментарий
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:58
    +2
    отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку

    взятие Николаевки это очень хорошая новость - Вагнеру браво!!