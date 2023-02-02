Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку, продвинувшись в сторону Северска

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» развили успех после вчерашнего освобождения населенного пункта Сакко и Ванцетти и теперь полностью контролируют соседнюю Николаевку

Штурмовые группы "музыкантов" продолжают развивать наступление в сторону Северска, вслед за населенным пунктом Сакко и Ванцетти освобождена Николаевка. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.Вагнеровцы установили контроль над Николаевкой, село находится совсем рядом с Сакко и Ванцетти, рядом с железной дорогой. В качестве доказательства в ТГ-канале ЧВК "Вагнер" выложено короткое видео с бойцами, сообщившими о взятии этого села. Следующий населенный пункт, который необходимо взять - это Раздоловка, являющаяся одним из важнейших узлов обороны ВСУ, прикрывающих Северск.- говорится в сообщении.О том, что штурмовики зачистили село Сакко и Ванцетти и вплотную подошли к Николаевке, сообщалось сегодня утром. После освобождения Соледара отряды "музыкантов" двинулись в двух направлениях - к Артемовску (Бахмуту) и к Северску. Ушедшие к Артемовску взяли Благодатное и сейчас ведут ожесточенные бои за Парасковиевку и Красную Гору. Наступающие в сторону Северска взяли Соль, Краснополье, Сакко и Ванцетти и вот теперь Николаевку. Установлен контроль над участком автомобильной дороги Соледар-Северск, а также над автомобильной развязкой.Выход к Северску позволит нашим подразделением занять господствующие высоты, заставив противника отступить из города, находящегося в низине. Сам Северск для обороны расположен невыгодно и полностью простреливается. Но это на будущее, впереди у вагнеровцев на этом направлении Раздоловка.