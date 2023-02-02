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Британское правительство считает нецелесообразным передачу Украине истребителей F-16 из-за времени подготовки летчиков

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Британское правительство считает нецелесообразным передачу Украине истребителей F-16 из-за времени подготовки летчиков

Передача Украине американских истребителей нецелесообразна, даже получив самолеты, украинские пилоты не смогут ими управлять. Для понимания ситуации нужно знать, что самая быстрая программа подготовки пилотов данных истребителей занимает порядка 35 месяцев. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.


В Киеве надеются получить американские истребители и тут же начать их эксплуатировать заявляя, что украинские пилоты могут обучиться пилотированию этих самолетов "очень быстро". На самом деле это невозможно, подготовка пилотов занимает довольно длительное время. Самая быстрая программа подготовки пилота F-16 занимает 35 месяцев. Ускоренная программа длится еще дольше, а обычное обучение на реактивные самолеты в Великобритании рассчитано на 5 лет.

Таким образом, в Великобритании считают бессмысленным передавать боевые самолеты Украине на данный момент, но не исключают этого в долгосрочной перспективе, когда украинские пилоты завершат обучение на западных истребителях.

Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев

- приводит пресс-служба канцелярии слова спикера.

Ранее в Киеве заявили, что намерены добиться от Запада поставки истребителей, желательно американских F-16. В планах Зеленского и его окружения заиметь порядка 180 боевых самолетов, причем сразу, чтобы "сбивать российские самолеты и ракеты". В ожидании февральского "Рамштайна" в Киеве уже составили списки пилотов, которые должны отправиться на обучение пилотированию западных самолетов. Как заявил спикер Воздушного командования Игнат, это 50 украинских летчиков, понимающих английский яык и имеющих за плечами "тысячи боевых побед".
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9 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:42
    +6
    А как же призрак Куева wassat подарите им литак laughing
    Chubatые продадут их втихую tongue
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:54
      +2
      А у британского правительства , вернее у королевских ВВС Великобритании F-16 на вооружении и нет.У них Тайфуны и F-35.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 22:35
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        У королевских ВВС Великобритании F-16 на вооружении и нет.У них Тайфуны и F-35.

        Официальный представитель премьер-министра сказал: "Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны и требуют 36 месяцев, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем, что посылать эти истребители в Украину нецелесообразно".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:44
    +2
    Британское правительство считает нецелесообразным передачу Украине истребителей F-16
    . В отличии от прочей техники, разносортицы в общем, которые станут/есть не малая проблема при обслуживании... с самолётами импоршного производства все проблемы возрастают в кубе!
    Кстати, кроме американских ф 16, ничего в товаром количестве собрать вообще не можно, что б они были однотипные.
    В общем, дать, вроде, могут, но не спешат, менжуются.
    Будем дальше посмотреть, как пойдёт... забугорные радетели ещё те затейники, мож чего придумают, в конце концов.
  3. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 21:45
    +2
    Чехов: "Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть".

    а) Если сегодня англичанка говорит о том, что самолеты украм давать не следует, то завтра обязательно отдаст

    б) Если в пьесе в первой части есть Англичанка, то во второй части обязательно где-нибудь (на столе, в сапоге гостя, за занавеской или еще где) появится зловонная коричневая куча "неизвестного" происхождения...
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:50
    +1
    это 50 украинских летчиков, понимающих английский яык и имеющих за плечами "тысячи боевых побед".
    Не понимаю, зачем им самолёты. Они ж уже всех победили, по идее. Если верить этому треплу конечно.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 22:20
    0
    Тысячи побед! Они сами кого хочешь научат.
    Призраки Киева.... Наверное на компе тысячи наиграли)))
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:39
    0
    8 часов учебы, 4 часа физических упражнений, 4 часа прием пищи и личное время, 8 часов сон. Один выходной в неделю. Научно разработанный распорядок ускоренных командирских курсов "Выстрел".
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:46
    0
    Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев

    - приводит пресс-служба канцелярии слова спикера.
    Ни для кого не секрет подоплёка украинской ситуации украинцев и их перспектива радужная... request