Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев

Передача Украине американских истребителей нецелесообразна, даже получив самолеты, украинские пилоты не смогут ими управлять. Для понимания ситуации нужно знать, что самая быстрая программа подготовки пилотов данных истребителей занимает порядка 35 месяцев. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.В Киеве надеются получить американские истребители и тут же начать их эксплуатировать заявляя, что украинские пилоты могут обучиться пилотированию этих самолетов "очень быстро". На самом деле это невозможно, подготовка пилотов занимает довольно длительное время. Самая быстрая программа подготовки пилота F-16 занимает 35 месяцев. Ускоренная программа длится еще дольше, а обычное обучение на реактивные самолеты в Великобритании рассчитано на 5 лет.Таким образом, в Великобритании считают бессмысленным передавать боевые самолеты Украине на данный момент, но не исключают этого в долгосрочной перспективе, когда украинские пилоты завершат обучение на западных истребителях.- приводит пресс-служба канцелярии слова спикера.Ранее в Киеве заявили, что намерены добиться от Запада поставки истребителей, желательно американских F-16. В планах Зеленского и его окружения заиметь порядка 180 боевых самолетов, причем сразу, чтобы "сбивать российские самолеты и ракеты". В ожидании февральского "Рамштайна" в Киеве уже составили списки пилотов, которые должны отправиться на обучение пилотированию западных самолетов. Как заявил спикер Воздушного командования Игнат, это 50 украинских летчиков, понимающих английский яык и имеющих за плечами "тысячи боевых побед".