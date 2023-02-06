Гибель 6-й армии Паулюса

Бойцы 95-й стрелковой дивизии ликуют в честь победы в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 г.
Начало операции
10 января 1943 года началась операция «Кольцо» (Как штурмовали немецкую «Сталинградскую крепость»). Армии Донского фронта (ДФ) после мощной артиллерийской подготовки пошли в наступление. Артиллерия поддерживала атаку пехоты и танков огненным валом на глубину до 1,5 км, затем двинулась их сопровождать. К концу первого дня, преодолевая яростное сопротивление противника, советские войска на некоторых участках продвинулись на 6–8 км. 12 января, срезав западный выступ вражеской обороны, наши войска вышли на реку Россошка. Соединения смежных флангов 64-й и 57-й армий, наступая на Басаргино, прорвали немецкую оборону на реке Червлёная.
Паулюс докладывал верховному командованию
«о прорывах крупных сил русских на севере, западе и юге, нацеленных на Карповку и Питомник… Нет никаких надежд восстановить положение».
Немецкая ставка приказала всеми силами удерживать рубеж Цыбенко, Карповка, Россошка. Сохранить Питомник. Отбить Цыбенко. Но такой приказ ничего изменить уже не мог. 6-я армия не имела сил и возможностей для успешных контратак.
В результате задача первого этапа операции была выполнена.
Были полностью разгромлены 29-я моторизованная и 376-я пехотная дивизии. Отступающие немецкие войска из-за отсутствия топлива бросали технику и тяжелое вооружение. Возводить новые позиции зимой, долбить мёрзлую землю у голодающих и замерзающих немцев сил уже не было. Поэтому укрытия возводили из снега, льда и тел погибших.
«Во всей армии не найдётся ни одного здорового человека. Самый здоровый по меньшей мере обморожен, – отмечал командарм Паулюс. – Командир 76-й пехотной дивизии доложил вчера, что множество его солдат замёрзли насмерть».
Положение многих красноармейцев было примерно таким же. Боевые действия шли день и ночь. Солдаты находились под открытым небом, замерзали и не имели возможности помыться. Интенданты заблудились или отстали, солдаты оставались без пищи, перебивались остатками. Не было дров, чтобы согреться, бойцы забирались в ямы, воронки, укрывались плащ-палатками, что-нибудь жгли. Были случаи, что и угорали. Но, в отличие от гитлеровцев, наши солдаты имели зимнее обмундирование, и у них не было проблем с боеприпасами. Снаряды и патроны доставляли в первую очередь, их не жалели.
К исходу 17 января советские дивизии продвинулись на рубеж Большой Россошки – хутор Гончара – Воропоново. Здесь немцы закрепились на внутреннем обводе городских укреплений. Линия фронта сократилась со 170 до 110 км. Территория обороняемого района уменьшилась наполовину. Большой потерей 6-й армии стал главный аэродром в районе Питомника, там же находился и полевой госпиталь. Штаб Паулюса переместился из Гумрака ближе к Сталинграду.
Потеряв надежду на помощь извне, остатки немецких батальонов стали сдаваться в плен. Но большая часть войск, несмотря на безнадежность положения, ещё упорно дралась. Советская разведка доносила, что суточный рацион немцев сократился до 150 граммов хлеба, 60–75 граммов мяса и супа из конины, изредка 25–30 грамм масла. Также из допроса пленных выяснилось, что изначально в кольцо окружения попало не 90 тыс. солдат и офицеров противника, а более 200 тыс.
Немцы упорно сопротивлялись.
«Мы тогда не раз удивлялись, – вспоминал генерал Чистяков, – кажется, уж не на что было рассчитывать гитлеровцам, но они продолжали ожесточенно сражаться… дрались, как смертники».
Немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. F1 на позициях под Сталинградом. На переднем плане пулеметчик, вооруженный MG 34
Расчет советской 45-мм пушки ведет огонь в районе кондитерской фабрики в Сталинграде. Январь 1943 г.
Расчленение немецкой группировки
Советское командование решило сделать небольшую паузу и предложило гитлеровцам сложить оружие. Но и на этот раз предложение о капитуляции было отвергнуто. Войска Рокоссовского приступили к подготовке завершающего штурма.
Паулюс для продолжения обороны просил у Манштейна срочно перебросить по воздуху несколько батальонов, но германское командование не собиралось перебрасывать подкрепления обречённой 6-й армии. Каждый день, пока дралась армия Паулюса, сдерживал Русские армии под Сталинградом, позволял немцам улучшить ситуацию на других направлениях. Поэтому Гитлер приказал продолжать сражение за Сталинград до последней возможности.
22 января 1943 года начался завершающий этап операции.
Тысячи орудий и минометов прокладывали путь советским дивизиям. На этот раз главный удар наносила 21-я армия Чистякова. Советские войска за четверо суток с яростными боями продвинулись на 10–15 км, заняли Гумрак, последний немецкий аэродром. Остатки воздушного моста рухнули. Теперь снабжение 6-й армии полностью осуществлялось путем сброса на парашютах контейнеров. Их содержимое – провиант, тёплая одежда и обувь – было ценным трофеем для наших солдат. Поэтому они стреляли из трофейных ракетниц, чтобы захватить сбрасываемое добро.
Немецкий дальний разведчик-бомбардировщик Фокке-Вульф Fw. 200 «Кондор», захваченный советскими войсками на аэродроме Питомник (район Сталинграда). Январь 1943 г.
Тела солдат вермахта у немецкого кладбища в селе Городище в районе Сталинграда.
Фронт вплотную подошёл к городу, где ещё оставалось до 100 тыс. немецких солдат. 24 января Паулюс доложил командованию:
«Основания для выполнения боевой задачи и удержания Сталинграда больше нет. Русские уже теперь осуществляют прорывы в разных пунктах фронта, так как целые участки оголены ввиду гибели людей».
Командующий 6-й армией просил дать ему свободу действий, чтобы попытаться прорваться на юго-запад, либо прекратить борьбу.
Гитлер ответил, что капитуляция исключена и
«6-я армия выполняет историческую задачу».
25 января части 65-й армии заняли Александровку и Городище, войска 64-й и 57-й армий, наступавшие с юга, разгромили противника в Купоросном, Ельшанке, Песчанке, на станциях Воропоново и Садовая. Территория, занятая гитлеровцами, сократилась – с севера на юг составляла 20 км, с запада на восток – 3,5 км. Советские войска вышли к окраинам города. Шли уличные бои.
С этого дня штаб 6-й армии располагался в Сталинграде в подвале здания универмага. Своим генералам, которые выражали сомнения в необходимости дальнейшего сопротивления, Паулюс отвечал:
«Важен каждый день, выдержанный нами, чтобы выиграть время для создания нового фронта».
Утром 26 января соединения 21-й армии, расколов котёл надвое, встретились в районе посёлка Красный Октябрь и Мамаева кургана с частями 13-й стрелковой дивизии 62-й армии. Немецкий гарнизон был расчленён на южную группу – в центре города (остатки 9 дивизий под формальным командованием Паулюса), и северную – в районе заводов «Баррикады» и тракторного (остатки 12 дивизий во главе с командиром 11-го корпуса генералом Штрекером).
Встреча бойцов 21-й и 62-й армий на северо-западных склонах Мамаева кургана. 26 января 1943 г.
Группа итальянских солдат, плененных под Сталинградом
Капитуляция
С 27 января 1943 года шли бои по ликвидации двух немецких группировок.
Войска 64-й, 57-й и 21-й армий приступили к ликвидации южной группировки. Гитлеровцы продолжали сопротивляться. Шли уличные бои. Советская артиллерия, кроме полковой, прекратила огонь в южной части города, так как стрельба была опасной для своих же войск. В ночь на 29 января части 64-й армии генерала Шумилова преодолели реку Царица и вышли в центр города. 30 января войска 64-й и 57-й армий, расчленив южную группировку противника, вплотную подошли к центру города. 21-я армия наступала с северо-запада.
30 января в Третьем рейхе отмечали десятую годовщину со дня назначения Гитлера канцлером Германии. По этому случаю четырем генералам, включая Фридриха Паулюса, было присвоено звание фельдмаршала. Эту новость командиру 6-й армии передали утром следующего дня. Паулюс понял, что ему предлагают покончить с собой. Но стреляться не стал. Через три часа в дверь штаба 6-й армии «постучали» бойцы 38-й мотострелковой бригады полковника Бурмакова. В русский плен сдался первый германский фельдмаршал, один из авторов знаменитого плана «Барбаросса». Южная группировка немецкой Сталинградской крепости прекратила сопротивление.
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (слева), командующий окруженной в Сталинграде 6-й армии вермахта, начальник его штаба генерал-лейтенант Артур Шмидт и его адъютант Вильгельм Адам после сдачи в плен. Сталинград, Бекетовка, штаб советской 64-й армии. 31 января 1943 г.
Северная группа Штрекера отказалась сложить оружие и продолжила сопротивление. Её пришлось добивать. Задачу решали войска 62-й, 65-й и 66-й армий. Рокоссовский, чтобы уменьшить потери, стянул сюда многочисленные артиллерийские части. Привлекались и крупные силы ВВС. Местами пушки ставили почти вплотную и в две линии. Артиллерия работала всю ночь. Утром 1 февраля началась мощнейшая артиллерийская подготовка. Она шла всего 15 минут. Оставшиеся гитлеровцы не выдержали. Почти сразу после начала артподготовки начали появляться белые флаги. Но очагами гитлеровцы огрызались ещё сутки. Утром 2 февраля 1943 года остатки северной группировки капитулировали. Свыше 40 тыс. солдат во главе с генералом Штрекером сложили оружие.
Некоторые гитлеровцы предпочли смерть плену. Командир 371-й пехотной дивизии генерал Штемпель застрелился. Кто-то мелкими группами пытался пройти по заснеженной степи на юго-запад. Кто-то пытался спрятаться. Таких вылавливали до 22 февраля. Но из кольца никто не ушёл.
Командующий 11-м армейским корпусом вермахта генерал-полковник Карл Штрекер (стоит спиной в центре слева) сдается представителям советского командования в Сталинграде. 2 февраля 1943 г.
Пленные немцы из состава 11-го армейского корпуса генерал-полковника Карла Штрекера, сдавшиеся в плен 2 февраля 1943 года. Район Сталинградского тракторного завода
Итоги
Грандиозная битва на Волге закончилась.
Немцы потеряли до 90 тыс. пленными, 140 тыс. было убито, замёрзло. Несколько тысяч смогли эвакуировать по воздуху.
Русские отнеслись к пленным довольно гуманно. Но смертность среди пленных, истощённых голодом, болезнями и раненых, была высокой.
Паулюс:
«Большое количество личного состава вследствие перенапряжений и истощения от боев, холода и голодания находилось на грани смерти. Многие из-за недостаточной сопротивляемости организма подверглись впоследствии заболеваниям, хотя врачи и командование Красной Армии делали все, что было в человеческих возможностях, чтобы сохранить жизнь пленных».
Общие потери советских войск Донского фронта за период с 1 января по 15 февраля 1943 года составили свыше 100 тыс. человек.
Разъярённый Гитлер поклялся, что до конца войны никому больше не присвоит звания фельдмаршала (соврал). В Германии три дня был траур. Все увеселительные заведения закрыли, слушали музыку Вагнера. Немецкое общество было ошеломлено и стало осознавать всю тяжесть войны.
Историческое и стратегическое значение Сталинградской битвы было огромным. В войне происходил коренной перелом. Было разгромлено 5 армий противника. Сталинградская битва укрепила авторитет СССР как ведущей силы в борьбе с нацизмом и фашизмом. В самом СССР была укреплена вера в конечную победу над врагом. Поражение в Сталинграде вызвало внутренние кризисы в Италии, Венгрии и Румынии.
Колонна немецких военнопленных на берегу реки Волги, позади завода «Красный Октябрь»