Гибель 6-й армии Паулюса



Бойцы 95-й стрелковой дивизии ликуют в честь победы в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 г.

Начало операции

«о прорывах крупных сил русских на севере, западе и юге, нацеленных на Карповку и Питомник… Нет никаких надежд восстановить положение».

«Во всей армии не найдётся ни одного здорового человека. Самый здоровый по меньшей мере обморожен, – отмечал командарм Паулюс. – Командир 76-й пехотной дивизии доложил вчера, что множество его солдат замёрзли насмерть».

«Мы тогда не раз удивлялись, – вспоминал генерал Чистяков, – кажется, уж не на что было рассчитывать гитлеровцам, но они продолжали ожесточенно сражаться… дрались, как смертники».



Немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. F1 на позициях под Сталинградом. На переднем плане пулеметчик, вооруженный MG 34



Расчет советской 45-мм пушки ведет огонь в районе кондитерской фабрики в Сталинграде. Январь 1943 г.

Расчленение немецкой группировки



Немецкий дальний разведчик-бомбардировщик Фокке-Вульф Fw. 200 «Кондор», захваченный советскими войсками на аэродроме Питомник (район Сталинграда). Январь 1943 г.



Тела солдат вермахта у немецкого кладбища в селе Городище в районе Сталинграда.

«Основания для выполнения боевой задачи и удержания Сталинграда больше нет. Русские уже теперь осуществляют прорывы в разных пунктах фронта, так как целые участки оголены ввиду гибели людей».

«Важен каждый день, выдержанный нами, чтобы выиграть время для создания нового фронта».



Встреча бойцов 21-й и 62-й армий на северо-западных склонах Мамаева кургана. 26 января 1943 г.



Группа итальянских солдат, плененных под Сталинградом

Капитуляция



Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (слева), командующий окруженной в Сталинграде 6-й армии вермахта, начальник его штаба генерал-лейтенант Артур Шмидт и его адъютант Вильгельм Адам после сдачи в плен. Сталинград, Бекетовка, штаб советской 64-й армии. 31 января 1943 г.



Командующий 11-м армейским корпусом вермахта генерал-полковник Карл Штрекер (стоит спиной в центре слева) сдается представителям советского командования в Сталинграде. 2 февраля 1943 г.



Пленные немцы из состава 11-го армейского корпуса генерал-полковника Карла Штрекера, сдавшиеся в плен 2 февраля 1943 года. Район Сталинградского тракторного завода

Итоги

«Большое количество личного состава вследствие перенапряжений и истощения от боев, холода и голодания находилось на грани смерти. Многие из-за недостаточной сопротивляемости организма подверглись впоследствии заболеваниям, хотя врачи и командование Красной Армии делали все, что было в человеческих возможностях, чтобы сохранить жизнь пленных».



Колонна немецких военнопленных на берегу реки Волги, позади завода «Красный Октябрь»