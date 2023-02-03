Турецкое издание: На июльском саммите НАТО в Вильнюсе обсудят вопрос прямого военного столкновения с Россией

Турецкая газета Sabah («Утро») публикует статью, в которой говорится о потенциальном прямом столкновении НАТО с Россией. Автор материала отмечает, что риск такого столкновения становится всё более высоким.
Из статьи:
После того, как страны НАТО, включая Германию, согласились передать Украине свои танки, конфликт вышел на новый уровень. Как только США передадут Украине свои ракеты большой дальности, градус конфликта повысится ещё больше.
Турецкий обозреватель указывает на то, что НАТО прикладывает усилия к тому, чтобы настроить Турцию против России и «перетащить в стан непосредственных противников Москвы». Издание в публикации отмечает, что на вильнюсском летнем саммите НАТО, который запланирован на июль 2023 года, Североатлантический блок будет обсуждать прямое военное столкновение с Россией.
Также отмечается, что Вашингтону фактически удалось сломать Германию в том плане, чтобы она одобрила поставки танков Leopard 2 Киеву. Теперь Вашингтон делает всё, чтобы на явную антироссийскую сторону встала и Анкара. В таком случае большая война может прийти на огромные территории – от Балтики и стран Восточной Европы до Средиземноморья.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение стран НАТО поставить Украине танки «опрометчивым». По его словам, это способно вызвать дополнительную эскалацию вооружённого конфликта.