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Турецкое издание: На июльском саммите НАТО в Вильнюсе обсудят вопрос прямого военного столкновения с Россией

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Турецкое издание: На июльском саммите НАТО в Вильнюсе обсудят вопрос прямого военного столкновения с Россией

Турецкая газета Sabah («Утро») публикует статью, в которой говорится о потенциальном прямом столкновении НАТО с Россией. Автор материала отмечает, что риск такого столкновения становится всё более высоким.


Из статьи:

После того, как страны НАТО, включая Германию, согласились передать Украине свои танки, конфликт вышел на новый уровень. Как только США передадут Украине свои ракеты большой дальности, градус конфликта повысится ещё больше.

Турецкий обозреватель указывает на то, что НАТО прикладывает усилия к тому, чтобы настроить Турцию против России и «перетащить в стан непосредственных противников Москвы». Издание в публикации отмечает, что на вильнюсском летнем саммите НАТО, который запланирован на июль 2023 года, Североатлантический блок будет обсуждать прямое военное столкновение с Россией.

Также отмечается, что Вашингтону фактически удалось сломать Германию в том плане, чтобы она одобрила поставки танков Leopard 2 Киеву. Теперь Вашингтон делает всё, чтобы на явную антироссийскую сторону встала и Анкара. В таком случае большая война может прийти на огромные территории – от Балтики и стран Восточной Европы до Средиземноморья.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение стран НАТО поставить Украине танки «опрометчивым». По его словам, это способно вызвать дополнительную эскалацию вооружённого конфликта.
Использованы фотографии:
NATO
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8 комментариев
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  1. cahekmosa
    cahekmosa Сегодня, 06:30
    0
    Прямого не будет, но этот с хохлостаном будут затягивать до максимума. Будут делаь для нас еще один Афганистан.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:47
      +1
      Это уже похлеще Афгана.Натовские военные убивают наших ребят ,война уже вовсю идет.И давно уже не прокси война
  2. Сергей028
    Сергей028 Сегодня, 06:35
    +3
    Здорово. Из-за ссыкливой политики кремлевских соплежуев и резиновых красных линий, в скором времени нас ждёт военный разгром от НАТО, либо ядрёная война. Молодцы!!! Горжусь руководством страны!
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 06:37
      0
      Всякий мнит себя стратегом смотря на бой со стороны.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
    0
    Цитата: cahekmosa
    Прямого не будет, но этот с хохлостаном будут затягивать до максимума. Будут делать для нас еще один Афганистан.

    Будет не будет а к боям с войсками поляков, американцев, прибалтов надо готовиться уже сейчас...они на границах России сконцентрировали свои ударные части...их разведка работает вовсю...прокси диверсанты находятся на территории России периодически проводя диверсии...вообщем ситуация предвоенная начало июня 1941 года.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:48
    0
    А зачем? Ещё не все последние украинцы, поляки, прибалты, грузины разыграны в партии. Нет смысла входить самим.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:49
    0
    Цитата: Сергей028
    , в скором времени нас ждёт военный разгром от НАТО

    smile Кого это нас?...вас может может быть, если вы готовы сдаться.
    А так я вижу признаки понимания высших чиновников в Вашингтоне что Россию измором не взять и они отчаянно ищут новые способы и методы давления на Россию, в том числе и психологического давления на слабых духом россиян. hi
    Прямая война с Россией это не компьютерная игра... Госдеп США это хорошо понимает и толкать впереди себя будет своих вассалов... поляков, прибалтов, укронациков... сами они будут далеко сзади находиться.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +1
    на вильнюсском летнем саммите НАТО, который запланирован на июль 2023 года, Североатлантический блок будет обсуждать прямое военное столкновение с Россией.
    Ну вообще-то такие серьезные вещи, как участие в войне с ядерной державой обсуждаются не на саммитах, а в специальных комнатах оборудованных системами безопасности от любой прослушки. На саммите в который раз будут обсуждать военную помощь Украине и определять кто из стран Восточной Европы готов, но под своим флагом принять прямое участие в войне с Россией. И вот тут интересно будет посмотреть на Польшу, которая сегодня много и агрессивно кричит по поводу России, а сможет ли она завтра без прикрытия 5 ст. Устава НАТО решится на открытую войну против России, которую так ненавидит?