Турецкое издание: На июльском саммите НАТО в Вильнюсе обсудят вопрос прямого военного столкновения с Россией

После того, как страны НАТО, включая Германию, согласились передать Украине свои танки , конфликт вышел на новый уровень. Как только США передадут Украине свои ракеты большой дальности, градус конфликта повысится ещё больше.

Турецкая газета Sabah («Утро») публикует статью, в которой говорится о потенциальном прямом столкновении НАТО с Россией. Автор материала отмечает, что риск такого столкновения становится всё более высоким.Из статьи:Турецкий обозреватель указывает на то, что НАТО прикладывает усилия к тому, чтобы настроить Турцию против России и «перетащить в стан непосредственных противников Москвы». Издание в публикации отмечает, что на вильнюсском летнем саммите НАТО, который запланирован на июль 2023 года, Североатлантический блок будет обсуждать прямое военное столкновение с Россией.Также отмечается, что Вашингтону фактически удалось сломать Германию в том плане, чтобы она одобрила поставки танков Leopard 2 Киеву. Теперь Вашингтон делает всё, чтобы на явную антироссийскую сторону встала и Анкара. В таком случае большая война может прийти на огромные территории – от Балтики и стран Восточной Европы до Средиземноморья.Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение стран НАТО поставить Украине танки «опрометчивым». По его словам, это способно вызвать дополнительную эскалацию вооружённого конфликта.