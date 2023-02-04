Военное обозрение
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За что они воюют? Анатомия национального предательства

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За что они воюют? Анатомия национального предательства

Скорее всего, мы действительно недооценили противника, и, на мой взгляд, здесь важно определить две главные составляющие. С одной стороны, это огромная военная, финансовая и информационная поддержка стран Запада. Наши враги, пора уже только так их и называть, постепенно, но неуклонно переходят все так называемые красные линии, на неприкосновенность которых, видимо, мы рассчитывали.


А с другой стороны, для нас явно стало неожиданностью морально-психологическое состояние украинской армии, да и населения в целом, воодушевленных этой самой помощью. И неизвестно, какая из этих двух составляющих для нас представляет основную угрозу.

Все хаты с краю


Не так давно довелось беседовать с одной уже немолодой знакомой, проживающей в Ивано-Франковске. Неплохо образованная, воспитанная в советских традициях, она никогда не жаловала бандеровцев и прочих недобитков в своём окружении. Но при этом жила, как, наверное, большинство жителей «незалежной» после 1991 года – в той самой «крайней хате», которую упоминает общая для нас с украинцами поговорка.

Надеялась, как видно, что всё рассосётся, и будет её «ридной Украине щастя». О том, сколько бед могут натворить негодяи с согласия «молчаливого большинства», написано, наверное, не меньше, чем о любовных трагедиях. При этом жизнь, как в первом случае, так и во втором, неумолимо наворачивает новые круги. И негодяи порой умудряются так запудрить мозги управляемому ими большинству, что диву даёшься.

Бывшая советская служащая с придыханием сообщила мне, что они тут все – в доме, на улице, в городе – сплотились против агрессора. Как же иначе? Ведь «неньку» обидели, надо защищать. В нынешних условиях убеждать её в чем-то бессмысленно (наверняка многие из вас, уважаемые читатели, это проходили на собственном опыте). Она давно уже потеряла свою исконную Родину, которая долгое время не обращала на неё никакого внимания и фактически сама, своими руками зачеркнула её, как и миллионы таких, как она, советское прошлое.

Взамен эта женщина обрела новую родину – пусть с кривой и косой идеологией, но ту, где живут её дети, внуки, друзья. И когда этот уютный мирок стал рушиться, она вполне ожидаемо «сплотилась». При этом под воздействием эмоций военного времени, видимо, не подумала, точнее – не захотела думать, что объединилась она ещё и с теми отморозками, которые обстреливают сейчас американскими ракетами детские сады и школы в Донецке. И с теми, кто в упор убивает русских пленных солдат. И с теми, кто разрушает православные монастыри и выгоняет на улицу священнослужителей.

Народ, не помнящий родства


Наш президент несколько раз говорил, что мы с украинцами один народ. В телестудиях ему пытаются обиженно возражать: мол, знать их не знаем и знать не хотим, другие они, раз обратили штыки против своей исторической Родины.

При этом все эти обиженные как будто забывают, сколько раз в истории от нас откалывались значительные людские массы, которые по крови были русскими, но воевали против России. Было это и во времена становления нашего государства, и в начале XX века, и во время Великой Отечественной (разве власовцы и другие предатели не были с нами до войны единым народом).

Так что в словах президента нет противоречия. Да, мы единый народ – временно разделённый кровавой аферой Запада. И дело тут, конечно же, не в некоем национальном самосознании свободолюбивых украинцев, которое западные идеологи пытаются раздуть. Ведь так же, как с гражданами Украины, мы разделены сейчас и с сотнями тысяч русских «туристов», в панике покинувших родину, и с теми ждунами внутри страны, которые втайне всё ещё надеются на победу Запада и возвращение к сытой холуйской жизни под его управлением.

С самого начала СВО я считал и считаю сейчас, что на нашей общей земле идёт гражданская война. Только разлом проходит не по признаку «красные – белые», а по некоей, искусственно созданной в головах людей линии «запад – восток» или, если хотите, «цивилизация – варвары».

Сегодня уже очевидно, что эта линия разлома долго и тщательно прорубалась западными спецслужбами в душах наших бывших соотечественников – через многочисленные НКО и купленную украинскую медийную машину. И, к огромному сожалению, наши враги в этой своей адской работе преуспели. Точно так же, как в свое время идеологи Третьего рейха умудрились вколотить в сознание многих власовцев фальшивую идеологему предательства родины ради борьбы с коммунизмом.

Идеоклиника


Как известно, США беззастенчиво размещало опасные биолаборатории на территории Украины. Но еще больше они наплодили лабораторий идеологических. Думаю, вред от них оказался гораздо более ощутимым, чем от биологических. И, по сути, вся Украина превратилась в одну большую идеоклинику.

Где опытные западные «медики» с помощью младшего медперсонала из числа потомков фашистских недобитков на протяжении многих лет успешно промывали мозги подопытному населению. Отрезали по кусочку генетическую память и выжигали культурно-исторический код. При этом пациенты особо не брыкались, операции проходили безболезненно и даже с вручением конфеток за послушание – в виде безвиза и прочих кружевных трусиков.

В этой связи вспоминается еще один примечательный разговор, который состоялся в далёком уже 2015 году. Спорил я тогда с бывшим советским десантником, русским мужиком родом из Твери, который после Афгана осел в Тернополе и начал шить сумки на заказ, в чём весьма преуспел. После длительного и жаркого обмена аргументами и контраргументами мой собеседник в сердцах воскликнул: «Да оставьте нас в покое! Сами разберёмся. Пусть хоть мой сын поживёт в нормальной европейской стране».

Разобрались. А ведь уже тогда многие на Украине понимали, что ни в какую Европу никто никого брать не собирался. Но ведь верили! Не хотели выздоравливать вместе с нами, постепенно и мучительно освобождаясь от коросты коррупции и засилья олигархов. Не желали по крупицам возрождать свою собственную науку и промышленность, строить новые заводы, дороги, школы и больницы.

Зачем? Ведь можно одним махом впрыгнуть в европейский «поезд», который по мановению волшебного гудка привезет их в «цивилизацию» – со всеми вытекающими атрибутами сытой и праведной жизни.

Верили и старались не задумываться, что в этом раю их ждет польская клубника на грядках и пользованные подгузники немецких стариков. А вдруг именно мне повезет, и я стану паном? Власовцам же тоже обещали большие наделы с рабами в побежденной России.

Верили и прятали голову в песок, чтобы не замечать, как гибнут их соотечественники на Донбассе, как топчут их родной русский язык и культуру, как объявляют их недочеловеками в своей же собственной стране.


Свет в конце забоя


Многие наши бывшебратья верят в светлое европейское будущее до сих пор. Несмотря на кровь, слёзы, темень и политическую грязь, в которые они всё глубже погружаются. А чтобы не прозрели раньше времени, им то и дело подкидывают деньжат для поддержки штанов, сдабривая миллиардные транши всё теми же туманными обещаниями – того самого божественного сияния, которое их ожидает за все страдания в конце сегодняшнего темного тоннеля.

Как известно, слово «забой» многозначно. Присутствует оно и в шахтерском лексиконе, и в терминологии мясопереработки. Тезиса о войне до последнего украинца сегодня на Западе уже не стесняются. Вот только никак не возьму в толк: неужели люди, которых массово ведут на убой, этого не ощущают – точно так же, как парнокопытные не понимают, куда их везут в душном вагоне?

Хорошо помню, как на Украине с годами менялось общественное отношение к вступлению в НАТО: от почти полного отрицания – до одобрения большей частью населения. А как иначе? За европейское будущее надо платить. И украинцы стали платить. А то, что мы, их близкие родственники, при этом думали и чувствовали, их не волновало.

Но неужели те, кто сейчас сидит в окопах с противоположной стороны, не понимали, что Россия, великая держава, никогда не позволит себе иметь у своих границ опасную и злобную натовскую марионетку? И что мы пойдём на всё, чтобы обеспечить свою безопасность? Да, в своё время многим украинцам разговоры об опасности расширения НАТО за счёт Украины казались просто надуманной кремлевской пропагандой. Мол, мы сами с усами – что хотим, то и воротим, куда хотим, туда и вступаем.

Вот и довступались. Цена за инфантильность, соглашательство и отречение от своих корней оказалась чудовищной, но закономерной. Что дальше? Фактически закончился мобрезерв упоротых нациков. Почти не осталось безработных, желавших на фронте заработать на хлеб насущный. Уже хватают на улице мужиков всех возрастов, которые и не думали воевать. И уже всем понятно, что даже несколько сотен западных танков и орудий ничего в целом не изменят.

Будут ли украинские граждане и дальше покорно идти на убой, уговаривая себя, что воюют за светлое будущее своих детей? Не думаю. Скорее рано, чем поздно придёт прозрение, если уже не пришло. Горькое, мучительное, с болью за погибших близких и утраченные иллюзии. Но неизбежное, как выход из любого тоннеля.
Автор:
Использованы фотографии:
fishki.net, dnr-news.ru
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30 комментариев
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  1. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 04:22
    +6
    Спасибо за статью, Владимир! 24 февраля 2022 некоторой части российского общества казалось, что СВО будет легкой прогулкой. НАШИ под Киевом, Херсон БЫЛ наш...даешь Одессу!!! Уря...ан нет! 30 лет без СССР не прошли даром. Онижебратья стали ВРАГАМИ. Не только на фронте, но и в глубоком тылу. Лютой ненавистью ненавидят нас всех...в том числе и своих родичей. Это страшная катастрофа! Вместе воевали в Отечественную, вместе восстанавливали...и ВРАГИ! Тяжелая предстоит НАМ работа после НАШЕЙ ПОБЕДЫ (в чем ни в коей мере не сомневаюсь), что излечить от поганой "болезни" осколок нашего единого народа...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:07
      +4
      А какая она будет наша победа? По Днепру, полностью до Польши? Сколько ещё надо привлечь народу для полного контроля такой огромной и враждебной территории. А финансовая составляющая, ЦБ усиленными темпами продаёт юани из резерва,а кто их покупает , ЦБ на напечатанные рубли.Какие усилия надо будет предпринять чтобы все эти ,,вызовы,, устранить.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 05:36
      -5
      Основные тезисы автора:
      1. Идет гражданская война….
      2. Линия разлома долго и тщательно прорубалась западными спецслужбами….
      3. Желание попасть в Европу и стать «нормальной страной….
      4. Единство элиты и украинского народа Украины в стремлении к своей национальной идентификации
      5. Недопустимость НАТО и «анти-России на границе России.
      6. Ошибки в и России, начиная Горбачевым.

      —-Спасибо автору за подробный очерк, препарирующий национальное предательство и путь к СВО.

      —-Считаю, что источник украинской проблемы (польской, балтийской, восточно-европейской, средне-азиатской, кавказкой, монгольской…) - необходимости само-идентификации Украины. А она основана на отторжении всего, напоминающего зависимость в имперской России (и СССР) от метрополии, всего русского и советского.

      —-Именно эта необходимость самоидентификации - основа основ случившегося. Какую основу самоидентификации, кроме отторжения имперского русского, акцентирования стремления к независимости, воспевания национализма… необходимость… могла быть на Украине, Казахстане и ..станах, Кавказе? И эта необходимость - не продаётся за дешевый газ … И память об общих победах, ВОВ… будет продолжаться стираться. Жириновский это чувствовал нутром. А политика России убедить бывших «союзных и братских» экономическими послаблениями и попыткой интеграцией - была философски ошибочной. Ибо идеи вечны, они не уничтожаются, не продаются. Они восстают из пепла. Как и идея державности России.

      —-Отсюда следует, что в силу объективной арифметики возможностей капиталистической России и капиталистического Запада, к не народной, не Отечественной войне, активная фаза СВО закончится очисткой четырех новых субъектов России. Современная Россия, в войне, когда в столицах пир во время чумы, на большее не ДОЛЖНА планировать.

      —-Отсюда следует дальнейшее ослабление влияния России на всем постсоветском пространстве, изоляция на нем, очаг ослабления в Казахстане по той-же причине само-идентификации.

      —-Все это не ново. Распад Британской Империи, за исключением англосаксонских колоний, был движим и до сих пор, необходимостью идентификации (несмотря на тактические нюансы продажности элит и «разделяй и властвуй»….,)

      —-А библейскую фразу «зачем нам мир в котором нет России» - оставить в категории самоубийственных метафор, а не скрижалей.

      —-Хотелось придти к другим выводам. Но все известные доводы победы России в силу слабости и усталости Запада, истощения Украины, перевода капиталистической России на военные рельсы, ТЯО, секретных планов Президента, метафизической силы в Правде - в СВО где в столицах пир во время чумы - истощены и не действуют.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:11
      +2
      Правильная статья.
      Но, при все при этом чуть не правильный акцент.
      Дескать, зомбировали, дескать перестали быть братьями....
      Многовековая история показывает, что братьями они никогда и не были, национализм тихо спал у 70 - 80 процентов населения, твердо знали, что они "лучше". Если бы это было секретом для Запада, никто бы не начинал их зомбирование.
      Воевали вместе в годы ВОв. Да вы посмотрите национальный состав советских войск. 75 - 85 процентов русские, 8 -15 украинцы и то, после призыва на освобождённых территориях.
      В советское время все это замалчивалось, как и, например, то, кто сжёг Хатынь, дескать, зачем вспоминать, нарушать дружбу народов?
      Но, все же, наших там ещё много,
      хотя большинство, наверное, уже убыло с укропии, просто боятся ныне что-то делать, опасно, а небратья лезут из каждого утюга.
      Также лекарство ныне для бандерлогов и им сочувствующих, а также просто любителей жить на подачки за торговлю русофобией одно поражения с большими потерями на фронте. Это вразумляет. Хоть братьями они не были и не станут, но опасности не будут представлять.
      Дойдет, как вредно для здоровья и всего записываться в передовой отряд русофобов запада
  2. неглавный
    неглавный Сегодня, 04:36
    +3
    Прозрение? Сомнительно! Мы уже на века записаны как враги! (можно подумать, что в СССР было не так, всё так, только об этом не говорилось!), так, что политику и взаимоотношения надо выстраивать исходя из реальности!
    1. tatra
      tatra Сегодня, 06:01
      +3
      Да нетушки . Советский российский и украинский народы сосуществовали спокойно и дружно ,было много межнациональных браков , а вот антисоветский российский и украинский народы ненавидят как советский народ ,так и друг друга . А теперь российский антисоветский народ на порядок повысил уровень ненависти украинского народа не только к себе ,но и вообще к России и российскому народу ,и на многие десятилетия .
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 06:37
        -2
        Цитата: tatra
        Советский российский и украинский народы сосуществовали спокойно и дружно

        А до этого вообще не было никакого украинского народа.
        1. tatra
          tatra Сегодня, 06:54
          -3
          Так и русского народа не было ,а были великороссы .
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 04:37
    +10
    Многие на бытовом уровне знали, как все запущено.
    Не знали только наша разведка и МИД.
    Хотя еще в 14-м чаши весов были даже не в равновесии - бандеровцев было меньшинство, хотя шумное и агрессивное.
    Так что есть творцы этого "чуда", и не только на Западе.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:11
      +12
      Наше руководство постеснялось прибить пару тысяч скакунов на майдане. И заставить Януковича исполнять свои обязанности президента. А сейчас хлебаем полной ложкой.
  4. ee2100
    ee2100 Сегодня, 04:47
    0
    "Война есть продолжение политики иными средствами"
    Карл фон Клаузевиц
  5. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 05:01
    0
    Цитата: Михаил55
    Спасибо за статью, Владимир! 24 февраля 2022 некоторой части российского общества казалось, что СВО будет легкой прогулкой. НАШИ под Киевом, Херсон БЫЛ наш...даешь Одессу!!! Уря...ан нет! 30 лет без СССР не прошли даром. Онижебратья стали ВРАГАМИ. Не только на фронте, но и в глубоком тылу. Лютой ненавистью ненавидят нас всех...в том числе и своих родичей. Это страшная катастрофа! Вместе воевали в Отечественную, вместе восстанавливали...и ВРАГИ! Тяжелая предстоит НАМ работа после НАШЕЙ ПОБЕДЫ (в чем ни в коей мере не сомневаюсь), что излечить от поганой "болезни" осколок нашего единого народа...

    Американцы до сих пор позволяют себе держать американских индейцев в резервациях, и, иногда сниматься в кино и фсё!
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 05:02
    +6
    По моему, даже коровы понииают, куда их "везут в душном вагоне". А Украина это клиника.
  7. U-58
    U-58 Сегодня, 05:06
    +7
    А я вот при всей своей патриотической позиции не понял, о чём этот материал, какую главную мысль автор хотел до публики довести.
    Похоже, что просто "легализовал" запретную прежде тему о том, что население Украины в массе своей с началом СВО заняло резко антироссискую позицию и нам на освобождённых территориях встречи с цветами, танцами и бубнами не светят.
    Но это мы и так знаем, ибо народ действительно один, родню на Украине имеют многие и обмен "мнениями" таки происходит.
    Зато в материале нет более интересного.
    Не "кто виноват"- о таких в данном деле ничего, либо хорошо.
    Но вот "что делать". Похоже, что у автора нет ни готовых рецептов, ни предложений.
    А жаль.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 05:32
      +3
      Цитата: U-58
      А я вот при всей своей патриотической позиции не понял, о чём этот материал.....
      Но вот "что делать". Похоже, что у автора нет ни готовых рецептов, ни предложений.
      А жаль.

      Автор как раз и делает, что может. А всем, и украинцам тоже- надо развиваться.

      Русский мужик "при всей своей патриотической позиции" понял, что война в 21 веке-это только бизнес. И укажет ряд примеров, подтверждающих это.
      А hohol при всей своей житейской хитрости, до сих пор носится с архаичным лозунгом "святой войны за Свободу от москалей".

      И это в мире, где все покупается и продаётся и сами они сдали внаймы американцам свою страну. И зарабатывают себе репутацию мировых кретинов. Развитие тех, кто задержался с этим - дело тяжкое
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 05:42
        +3
        Всегда есть те кто надеется пересидеть, быть самым умным, дожить до эуропейского щастья. И в России таких очень много, вот где наше "единство"...
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 05:43
        -2
        Всегда есть те кто надеется пересидеть, быть самым умным, дожить до эуропейского щастья. И в России таких очень много, вот где наше "единство"...
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:21
    +1
    Есть такое понятие как ментальная агрессия...на Украине американцы добились успеха именно в этой области... на ментальном уровне оторвав часть украинцев от России... эта тема очень плохо изучена в Кремле.
    Считаю что чтобы вернуть Украину в лоно России надо работать с украинским населением именно в этой области...сами украинцы должны окончательно подавить в своей среде бандеровскую заразу и мы должны помочь им в этой беде всеми силами.
    Эта работа на десятилетия...американцам понадобилось 30 лет чтобы добиться результата...нам понадобиться столько же.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 07:00
      +4
      Ни чего из этого не получиться, не получилось за десятилетия когда войны не было неужели думаете получится после обильно пролитой крови?!!? Американцы действовали привлекательными идеями а что может предложить глубоко капиталистическо- олигархическая Россия? Она ни чего не может предложить олигархам Украины потому как запад даст больше и более того и наши олигархи стараются все деньги и свои семьи держать на западе, для тех и этих Родина там. Что может предложить из идей Россия простому люду? Идею равенства, братства, социальной справедливости, уважения к честному труду??? Так этого и в России нет, это все ушло с развалом СССР, в это никто не поверит, поэтому кружевные труселя и победили идеи крутящиеся в головах гаранта и компании, ни какой идеи у них нет...
  9. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 05:33
    +5
    Цитата: Леха с Андроида.
    Эта работа на десятилетия

    Вы абсолютно правы! В своем первом сообщении я "постеснялся" напомнить, что не только 30 лет ушло на все "это". Даже в 60-х, когда я бывал у родни ТАМ, чувствовалось мне ребенку неприкрытое недовольство "москалями". Тогда это было не больно открыто и явно не придавалось значения. А вот теперь вся эта ДРЯНЬ вылезла наружу, к сожалению. И хирургические методы лечения не всегда плохи.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:44
    +5
    Мне довелось общаться с украинцами году в девяноста шестом-девяноста седьмом. Для западенцев уже тогда мы были враги, а сейчас... Будем реалистами: своими, они, западенцы не будут НИКОГДА. Мы еще можем с трудом переформатировать сознание правобережья, Одессы, Николаева, Измаила, но на это уйдут десятилетия.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 06:15
      +7
      А на что могут переформатировать сознание украинцев российские враги СССР ,если у них самих нет нормальной идеологии ,пропаганды , нет уважения к истории нашей страны ,к русской культуре ? Если российские враги СССР ,как и украинские ,отвергли всех великих людей советского и дореволюционного периодов .
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:08
    +3
    Но неужели те, кто сейчас сидит в окопах с противоположной стороны, не понимали

    Не понимали. "Заграница нам поможет" - это вечное. И заграница по определению проиграть не может - это основной постулат. Именно поэтому даже сейчас у них идет уверенность, что война идет как надо и считают, сколько репараций надо взять. Было уже все
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:15
    +2
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Для западенцев уже тогда мы были враги, а сейчас... Будем реалистами: своими, они, западенцы не будут НИКОГДА.

    Не надо ля ля.
    Потому что не велось никакой работы по промывке мозгов среди пробандеровского населения западной Украины...Хрущев допустил там вольницу среди этой публики.
    Спецы знают как из отпетого бандеровца можно сделать за несколько лет убежденного борца с Бандерой.
  13. Elk
    Elk Сегодня, 06:32
    +3
    «Не хотели выздоравливать вместе с нами, постепенно и мучительно освобождаясь от коросты коррупции и засилья олигархов. Не желали по крупицам возрождать свою собственную науку и промышленность, строить новые заводы, дороги, школы и больницы.»
    Вот здесь было смешно.
  14. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 06:35
    +1
    Срабатывает древнейший психологический триггер - объединение в "свое" племя против чужого.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +2
    Кто-то с детства был воспитан в духе украинского национализма и преклонения идеям бандеры, кто-то хотел, чтобы его сын "пожил в нормальной европейской стране", кто-то скромно хотел всего-то "кружевных трусиков", а кто-то почувствовав куда дует ветер решил сделать себе карьеру и сделал. При этом всем выше перечисленным было наплевать какие способы и методы будут при этом использованы. Поэтому молча смотрели, как их армия равняет Донбасс с землей, а многие были этому рады. Как итог пришли к настоящей войне активно поддержанной Западом. Теряя своих близких озлобились считая виновником всего исключительно Россию и не задумываясь о том, что сами натворили до этого. Этих уже не денацифицируешь пока не воспитаешь несколько поколений с новой идеологией полностью отвергающей нацизм, преклонение Бандере и его пособникам и стремление хорошо жить, но за чужой счет.
  16. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:49
    +4
    "Кто виноват, что ты устал, Что не нашел, чего так ждал, Всё потерял, что так искал, Поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днём Уходит жизнь чужим путём И одиноким стал твой дом, И пусто за твоим окном. И меркнет свет, и молкнут звуки, Новой муки ищут руки И, если боль твоя стихает, Значит, будет новая беда. Кто виноват, скажи-ка брат: Один женат, другой богат, Один смешон, другой влюблён, Один , другой твой враг. И чья вина, что там и тут Друг друга ждут и тем живут, Но долог день, и ночь пуста, Забиты теплые места. Кто виноват, и чём секрет, Что горя нет и счастья нет Без поражений нет побед, И равен счет удач и бед"(с).
  17. север 2
    север 2 Сегодня, 07:21
    +2
    Примерный пересказ содержания интервью мною уважаемого актёра киевлянина Гуськова. " Рос он в Киеве и родители , когда было надо , оставляли его у соседей . Так же поступали и эти соседи , когда нужно было им . Словом , жили в согласии .Те соседи Гуськовых были украинцами . Так вот, однажды тот сосед украинец говорит русской матери Гуськова ,-что если что , то гробы с москалями будут плыть по Днепру . А поскольку среди москалей бывает хорошие москали и бывает плохие москали , то в хороших гробах по Днепру поплывут хорошие москали , а в плохих гробах поплывут по Депру плохие москали ...
    И это были уже семидесятые годы ! Так что давно там наркотиком национализма и ненависти к русским на этой Украине приучены и потравлены . Интервью Гуськова есть в youtube.
  18. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:41
    +1
    В данной статье я уловил такие идеи:
    1. Разочарование от провала нашей политики взаимоотношений со славянами вообще, и украинцами в частности.
    2. Разочарование от того, что у нас нет способа переформатировать сознание жителей Украины.
    3. Ожидание того, что украинский народ в конечном итоге прозреет, и возжаждет воссоединиться со своим русским братом.

    Уважаемому автору напишу в личном сообщении.