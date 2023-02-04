За что они воюют? Анатомия национального предательства

Скорее всего, мы действительно недооценили противника, и, на мой взгляд, здесь важно определить две главные составляющие. С одной стороны, это огромная военная, финансовая и информационная поддержка стран Запада. Наши враги, пора уже только так их и называть, постепенно, но неуклонно переходят все так называемые красные линии, на неприкосновенность которых, видимо, мы рассчитывали.
А с другой стороны, для нас явно стало неожиданностью морально-психологическое состояние украинской армии, да и населения в целом, воодушевленных этой самой помощью. И неизвестно, какая из этих двух составляющих для нас представляет основную угрозу.
Все хаты с краю
Не так давно довелось беседовать с одной уже немолодой знакомой, проживающей в Ивано-Франковске. Неплохо образованная, воспитанная в советских традициях, она никогда не жаловала бандеровцев и прочих недобитков в своём окружении. Но при этом жила, как, наверное, большинство жителей «незалежной» после 1991 года – в той самой «крайней хате», которую упоминает общая для нас с украинцами поговорка.
Надеялась, как видно, что всё рассосётся, и будет её «ридной Украине щастя». О том, сколько бед могут натворить негодяи с согласия «молчаливого большинства», написано, наверное, не меньше, чем о любовных трагедиях. При этом жизнь, как в первом случае, так и во втором, неумолимо наворачивает новые круги. И негодяи порой умудряются так запудрить мозги управляемому ими большинству, что диву даёшься.
Бывшая советская служащая с придыханием сообщила мне, что они тут все – в доме, на улице, в городе – сплотились против агрессора. Как же иначе? Ведь «неньку» обидели, надо защищать. В нынешних условиях убеждать её в чем-то бессмысленно (наверняка многие из вас, уважаемые читатели, это проходили на собственном опыте). Она давно уже потеряла свою исконную Родину, которая долгое время не обращала на неё никакого внимания и фактически сама, своими руками зачеркнула её, как и миллионы таких, как она, советское прошлое.
Взамен эта женщина обрела новую родину – пусть с кривой и косой идеологией, но ту, где живут её дети, внуки, друзья. И когда этот уютный мирок стал рушиться, она вполне ожидаемо «сплотилась». При этом под воздействием эмоций военного времени, видимо, не подумала, точнее – не захотела думать, что объединилась она ещё и с теми отморозками, которые обстреливают сейчас американскими ракетами детские сады и школы в Донецке. И с теми, кто в упор убивает русских пленных солдат. И с теми, кто разрушает православные монастыри и выгоняет на улицу священнослужителей.
Народ, не помнящий родства
Наш президент несколько раз говорил, что мы с украинцами один народ. В телестудиях ему пытаются обиженно возражать: мол, знать их не знаем и знать не хотим, другие они, раз обратили штыки против своей исторической Родины.
При этом все эти обиженные как будто забывают, сколько раз в истории от нас откалывались значительные людские массы, которые по крови были русскими, но воевали против России. Было это и во времена становления нашего государства, и в начале XX века, и во время Великой Отечественной (разве власовцы и другие предатели не были с нами до войны единым народом).
Так что в словах президента нет противоречия. Да, мы единый народ – временно разделённый кровавой аферой Запада. И дело тут, конечно же, не в некоем национальном самосознании свободолюбивых украинцев, которое западные идеологи пытаются раздуть. Ведь так же, как с гражданами Украины, мы разделены сейчас и с сотнями тысяч русских «туристов», в панике покинувших родину, и с теми ждунами внутри страны, которые втайне всё ещё надеются на победу Запада и возвращение к сытой холуйской жизни под его управлением.
С самого начала СВО я считал и считаю сейчас, что на нашей общей земле идёт гражданская война. Только разлом проходит не по признаку «красные – белые», а по некоей, искусственно созданной в головах людей линии «запад – восток» или, если хотите, «цивилизация – варвары».
Сегодня уже очевидно, что эта линия разлома долго и тщательно прорубалась западными спецслужбами в душах наших бывших соотечественников – через многочисленные НКО и купленную украинскую медийную машину. И, к огромному сожалению, наши враги в этой своей адской работе преуспели. Точно так же, как в свое время идеологи Третьего рейха умудрились вколотить в сознание многих власовцев фальшивую идеологему предательства родины ради борьбы с коммунизмом.
Идеоклиника
Как известно, США беззастенчиво размещало опасные биолаборатории на территории Украины. Но еще больше они наплодили лабораторий идеологических. Думаю, вред от них оказался гораздо более ощутимым, чем от биологических. И, по сути, вся Украина превратилась в одну большую идеоклинику.
Где опытные западные «медики» с помощью младшего медперсонала из числа потомков фашистских недобитков на протяжении многих лет успешно промывали мозги подопытному населению. Отрезали по кусочку генетическую память и выжигали культурно-исторический код. При этом пациенты особо не брыкались, операции проходили безболезненно и даже с вручением конфеток за послушание – в виде безвиза и прочих кружевных трусиков.
В этой связи вспоминается еще один примечательный разговор, который состоялся в далёком уже 2015 году. Спорил я тогда с бывшим советским десантником, русским мужиком родом из Твери, который после Афгана осел в Тернополе и начал шить сумки на заказ, в чём весьма преуспел. После длительного и жаркого обмена аргументами и контраргументами мой собеседник в сердцах воскликнул: «Да оставьте нас в покое! Сами разберёмся. Пусть хоть мой сын поживёт в нормальной европейской стране».
Разобрались. А ведь уже тогда многие на Украине понимали, что ни в какую Европу никто никого брать не собирался. Но ведь верили! Не хотели выздоравливать вместе с нами, постепенно и мучительно освобождаясь от коросты коррупции и засилья олигархов. Не желали по крупицам возрождать свою собственную науку и промышленность, строить новые заводы, дороги, школы и больницы.
Зачем? Ведь можно одним махом впрыгнуть в европейский «поезд», который по мановению волшебного гудка привезет их в «цивилизацию» – со всеми вытекающими атрибутами сытой и праведной жизни.
Верили и старались не задумываться, что в этом раю их ждет польская клубника на грядках и пользованные подгузники немецких стариков. А вдруг именно мне повезет, и я стану паном? Власовцам же тоже обещали большие наделы с рабами в побежденной России.
Верили и прятали голову в песок, чтобы не замечать, как гибнут их соотечественники на Донбассе, как топчут их родной русский язык и культуру, как объявляют их недочеловеками в своей же собственной стране.
Свет в конце забоя
Многие наши бывшебратья верят в светлое европейское будущее до сих пор. Несмотря на кровь, слёзы, темень и политическую грязь, в которые они всё глубже погружаются. А чтобы не прозрели раньше времени, им то и дело подкидывают деньжат для поддержки штанов, сдабривая миллиардные транши всё теми же туманными обещаниями – того самого божественного сияния, которое их ожидает за все страдания в конце сегодняшнего темного тоннеля.
Как известно, слово «забой» многозначно. Присутствует оно и в шахтерском лексиконе, и в терминологии мясопереработки. Тезиса о войне до последнего украинца сегодня на Западе уже не стесняются. Вот только никак не возьму в толк: неужели люди, которых массово ведут на убой, этого не ощущают – точно так же, как парнокопытные не понимают, куда их везут в душном вагоне?
Хорошо помню, как на Украине с годами менялось общественное отношение к вступлению в НАТО: от почти полного отрицания – до одобрения большей частью населения. А как иначе? За европейское будущее надо платить. И украинцы стали платить. А то, что мы, их близкие родственники, при этом думали и чувствовали, их не волновало.
Но неужели те, кто сейчас сидит в окопах с противоположной стороны, не понимали, что Россия, великая держава, никогда не позволит себе иметь у своих границ опасную и злобную натовскую марионетку? И что мы пойдём на всё, чтобы обеспечить свою безопасность? Да, в своё время многим украинцам разговоры об опасности расширения НАТО за счёт Украины казались просто надуманной кремлевской пропагандой. Мол, мы сами с усами – что хотим, то и воротим, куда хотим, туда и вступаем.
Вот и довступались. Цена за инфантильность, соглашательство и отречение от своих корней оказалась чудовищной, но закономерной. Что дальше? Фактически закончился мобрезерв упоротых нациков. Почти не осталось безработных, желавших на фронте заработать на хлеб насущный. Уже хватают на улице мужиков всех возрастов, которые и не думали воевать. И уже всем понятно, что даже несколько сотен западных танков и орудий ничего в целом не изменят.
Будут ли украинские граждане и дальше покорно идти на убой, уговаривая себя, что воюют за светлое будущее своих детей? Не думаю. Скорее рано, чем поздно придёт прозрение, если уже не пришло. Горькое, мучительное, с болью за погибших близких и утраченные иллюзии. Но неизбежное, как выход из любого тоннеля.