Пентагон: Мы уверены, что появившийся в небе над США аэростат принадлежит Китаю

Аэростат с тенью от МКС

Аэростат находится на высоте, которая превышает эшелоны коммерческих перевозок. Пока он не представляет физической и военной угрозы для людей на земле.

Через два с небольшим года после развёртывания Китаем «аэростатной» системы обнаружения ракет и слежения за ракетными пусками в США заявили, что над американской территории появился один из таких аэростатов.Напомним, что в ноябре 2020 года японская пресса сообщила о формировании в Китае «группировки аэростатов», которая совместно с космическими спутниками способна отслеживать ракетные пуски. Такие аэростаты размещают на высотах до 100 км для ведения наблюдения с обменом сигналом со спутниками, которые в свою очередь передают информацию в командный центр. Тогда сообщалось, что Китай провёл испытание таких аэростатов в районе островов Спратли – архипелага, принадлежность которого оспаривается разными странами Восточной Азии.Теперь Пентагон зафиксировал появление «аэростата неизвестной принадлежности» в небе над США. Представитель американского Минобороны заявил об «уверенности в том, что аэростат принадлежит Китаю».Из заявления чиновника:Чиновник добавил, что было принято решение не сбивать этот воздушный объект.В Китае заявления Пентагона пока официально не прокомментировали.Ранее эксперты отмечали, что при нахождении на высоте до 100 км обзор камер аэростата составляет десятки, а то и сотни, тысяч квадратных километров. При этом разрешение снимков и видео значительно выше, чем то, которого удаётся добиться на данный момент при спутниковом мониторинге земной поверхности.