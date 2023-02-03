Пентагон: Мы уверены, что появившийся в небе над США аэростат принадлежит Китаю

Аэростат с тенью от МКС
Через два с небольшим года после развёртывания Китаем «аэростатной» системы обнаружения ракет и слежения за ракетными пусками в США заявили, что над американской территории появился один из таких аэростатов.
Напомним, что в ноябре 2020 года японская пресса сообщила о формировании в Китае «группировки аэростатов», которая совместно с космическими спутниками способна отслеживать ракетные пуски. Такие аэростаты размещают на высотах до 100 км для ведения наблюдения с обменом сигналом со спутниками, которые в свою очередь передают информацию в командный центр. Тогда сообщалось, что Китай провёл испытание таких аэростатов в районе островов Спратли – архипелага, принадлежность которого оспаривается разными странами Восточной Азии.
Теперь Пентагон зафиксировал появление «аэростата неизвестной принадлежности» в небе над США. Представитель американского Минобороны заявил об «уверенности в том, что аэростат принадлежит Китаю».
Из заявления чиновника:
Аэростат находится на высоте, которая превышает эшелоны коммерческих перевозок. Пока он не представляет физической и военной угрозы для людей на земле.
Чиновник добавил, что было принято решение не сбивать этот воздушный объект.
В Китае заявления Пентагона пока официально не прокомментировали.
Ранее эксперты отмечали, что при нахождении на высоте до 100 км обзор камер аэростата составляет десятки, а то и сотни, тысяч квадратных километров. При этом разрешение снимков и видео значительно выше, чем то, которого удаётся добиться на данный момент при спутниковом мониторинге земной поверхности.