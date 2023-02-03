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Пентагон: Мы уверены, что появившийся в небе над США аэростат принадлежит Китаю

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Пентагон: Мы уверены, что появившийся в небе над США аэростат принадлежит Китаю

Аэростат с тенью от МКС



Через два с небольшим года после развёртывания Китаем «аэростатной» системы обнаружения ракет и слежения за ракетными пусками в США заявили, что над американской территории появился один из таких аэростатов.

Напомним, что в ноябре 2020 года японская пресса сообщила о формировании в Китае «группировки аэростатов», которая совместно с космическими спутниками способна отслеживать ракетные пуски. Такие аэростаты размещают на высотах до 100 км для ведения наблюдения с обменом сигналом со спутниками, которые в свою очередь передают информацию в командный центр. Тогда сообщалось, что Китай провёл испытание таких аэростатов в районе островов Спратли – архипелага, принадлежность которого оспаривается разными странами Восточной Азии.

Теперь Пентагон зафиксировал появление «аэростата неизвестной принадлежности» в небе над США. Представитель американского Минобороны заявил об «уверенности в том, что аэростат принадлежит Китаю».

Из заявления чиновника:

Аэростат находится на высоте, которая превышает эшелоны коммерческих перевозок. Пока он не представляет физической и военной угрозы для людей на земле.

Чиновник добавил, что было принято решение не сбивать этот воздушный объект.

В Китае заявления Пентагона пока официально не прокомментировали.

Ранее эксперты отмечали, что при нахождении на высоте до 100 км обзор камер аэростата составляет десятки, а то и сотни, тысяч квадратных километров. При этом разрешение снимков и видео значительно выше, чем то, которого удаётся добиться на данный момент при спутниковом мониторинге земной поверхности.
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2 комментария
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:53
    +1
    Ранее эксперты отмечали, что при нахождении на высоте до 100 км обзор камер аэростата составляет десятки, а то и сотни, тысяч квадратных километров.

    Отмечали они! А посчитать основание конуса экспертная этика не позволяет?!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:57
    0
    Надо взять на вооружение опыт китайцев...прекрасная работа... дешево, практично и эффективно.
    Спутники на такой высоте дорого стоят, а воздушный шар самое то.