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Bloomberg: Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

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Bloomberg: Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

Западная разведка, на которую ссылаются европейские СМИ, подтверждает информацию о том, что ВСУ потеряли контроль над всеми дорогами, которые ведут в Бахмут (Артёмовск). Если ещё около двух недель назад дороги на Константиновку и Часов Яр оставались для украинских войск в определённой степени безопасными, то теперь они перешли на разных участках под полный или частичный огневой контроль со стороны российских войск.


Крупное американское издание «Блумберг» в связи с этим пишет, что велика вероятность того, что Украине придётся уже в ближайшее время вывести свои войска из Бахмута.

В статье американских авторов говорится, что Вашингтон «настоятельно рекомендует Киеву вывести свои войска из Бахмута с целью сохранения сил и выигрыша времени до момента поставок танков». В материале издание ссылается на американского высокопоставленного чиновника. Используется привычный словесный пассаж о том, что «оставление Бахмута в стратегическом плане не повлияет на ход войны».

Из статьи:

Несмотря на потерю Бахмута, украинские войска смогут разместить новую линию обороны к западу от города. А отвод войск позволит сохранить силы для наступления весной на южной направлении.

В том же материале говорится, что после взятия Бахмута российские войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска:

Но российским войскам вряд ли хватит сил, чтобы в ближайшее время овладеть этим территориями.

Тем временем, из Артёмовска (Бахмута) пришла информация о ранениях так называемых норвежских «волонтёров». Это наёмники Симон Йонсен и Сандер Трелвик, которые себя позиционировали как «медики». После удара российской артиллерии «волонтёров» в срочном порядке через простреливаемую дорогу на Часов Яр эвакуировали в сторону Днепропетровской области. Оттуда их планируют переправить через Польшу в Норвегию.

Это говорит о том, что «вывести украинские войска из Бахмута» уже не так просто, как это пытаются преподнести в прессе США. При попытках выбраться из города остатки ВСУ могут быть уничтожены артиллерией и авиацией на дорогах в сторону Константиновки и Часова Яра.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:13
    -12
    Но российским войскам вряд ли хватит сил, чтобы в ближайшее время овладеть этим территориями.
    Ну если воевать по Пригожински, то да. feel
    Несмотря на потерю Бахмута, украинские войска смогут разместить новую линию обороны к западу от города.
    Пригожин время дал, своими штурмами Артемовска в лоб. Малые темпы, направление будущего движения.... request
    из Артёмовска (Бахмута) пришла информация о ранениях так называемых норвежских «волонтёров». Это наёмники Симон Йонсен и Сандер Трелвик, которые себя позиционировали как «медики».
    С большим удовольствием прочитал бы что их грохнули..... недоработочка, ну ладно. request
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:16
      -2
      Где то я это уже слышал: сокращение линии фронта. Ах, ну да, об этом писали в Фелкеше Беобахтер зимой 41/42 годов.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:25
      +8
      значит по максимуму надо утилизировать Артемовскую группировку на путях отхода
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:47
        +2
        Когда заходишь в сарай ,а там мыши,то они разбегаются в разные стороны.Так же и для ВСУчек. Только так, или в плен.
      2. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: Silver99
        значит по максимуму надо утилизировать Артемовскую группировку на путях отхода

        По классике жанра со взятием Артемовска в кольцо начнут вылазить миротворцы с Запада и Эрдоган с предложениями о гуманитарных коридорах...
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 08:33
          0
          Скорее всего так, а возможно аналогично с соледаром командиры и наёмники выйдут, оставив пару сотен теробороны погибать за бандеру...
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 09:32
            0
            На технике точно не уйдут. Даже пешком малыми группами маловероятно что проскочут целыми. Если только по одному, по полям, на запад
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:22
    +3
    Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

    Не поздновато ли?
    Горлышко уже простреливается артиллерией насквозь.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:34
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Не поздновато ли?
      Горлышко уже простреливается артиллерией насквозь.

      Скоро увидим. Хотя украинцы уже не раз показали, что в таких ситуациях они спокойно выходят и по полям, в том числе и пешим порядком...
      1. стар
        стар Сегодня, 08:11
        +4
        Хотя украинцы уже не раз показали, что в таких ситуациях они спокойно выходят и по полям, в том числе и пешим порядком...

        Выходят. По минным полям и под артой. Кому-то повезло, кому-то нет. Таблеточку волшебную закинул и идешь себе насвистывая по цветущим полям с розовыми единорогами…
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 09:32
          +2
          Цитата: стар
          Выходят. По минным полям и под артой.

          Забыли добавить еще "под ударами авиации..." Ах да с авиацией у нас не заладилось, ПВО не подавили... а теперь подумайте, может и с "минными полями и артой" у нас не все так кудряво...
    2. sub307
      sub307 Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

      Не поздновато ли?
      Горлышко уже простреливается артиллерией насквозь.

      Лишь бы нашему руководству не "приспичило" проявить очередной "жест доброй воли". winked
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:19
      +1
      "дорога простреливается" уже месяц слышим, а боеприпасы и пополнения подвозят... так что "делите на два", как говорится
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:45
    0
    У запада тяжёлая ситуация, вот и подстраховываются типа говорили, а на самом деле в самостоятельность ВСУ мало кто верит. Не отступают по простой причине что б не создавать прецедент, как потом орков держать на других позициях.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:50
    +2
    Но российским войскам вряд ли хватит сил, чтобы в ближайшее время овладеть этим территориями.
    Это же говорили про Соледар и Артемовск. Сегодня Соледар наш, подходит очередь Артемовска, из которого американцы предлагают вывести ВСУ. Не исключено, что завтра будут говорить о Славянске и Краматорске, как городах "не имеющих стратегического значения".
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 08:26
      -2
      И снова о главном-западнее Краматорска газовая провинция в георазведку и подготовку к эксплуатации которой вложены крупные инвестиции клана Байденов..Так что подходит время "очередных стамбулов" ведь не даром же с запада идут вбросы о переговорах и перемирии и о "стратегическом значении" взятых городов-это предполье защиты месторождения газа
    2. Карат
      Карат Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Не исключено, что завтра будут говорить о Славянске и Краматорске, как городах "не имеющих стратегического значения".


      Сначала о других. Мариинка, Угледар ... и т.д.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +4
    Дома тараканов и клопов морят до последнего...................., убегающих - тапками.
  6. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:17
    +2
    Украина или Запад 100% запросят зеленые коридоры для вывода ВСУшников.
    Надеюсь никаких жестов доброй воли не будет и ВСУшникам не дадут возможности спокойно выйти.
    Дать им выйти – значит дать возможность закрепится дальше и уже на новом рубеже и иметь возможность убивать российских солдат. ВСУшников только утилизировать или в плен.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:47
      +1
      Цитата: ratoborets
      Украина или Запад 100% запросят зеленые коридоры для вывода ВСУшников.


      Для них теперь только один коридор свободен: в могилу.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:28
    -2
    Зелц победитель ! И он не может вывести войска ,это сразу плохо скажется на имидже. Мерки у него не военные ,а театральные