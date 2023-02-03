Bloomberg: Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

Западная разведка, на которую ссылаются европейские СМИ, подтверждает информацию о том, что ВСУ потеряли контроль над всеми дорогами, которые ведут в Бахмут (Артёмовск). Если ещё около двух недель назад дороги на Константиновку и Часов Яр оставались для украинских войск в определённой степени безопасными, то теперь они перешли на разных участках под полный или частичный огневой контроль со стороны российских войск.
Крупное американское издание «Блумберг» в связи с этим пишет, что велика вероятность того, что Украине придётся уже в ближайшее время вывести свои войска из Бахмута.
В статье американских авторов говорится, что Вашингтон «настоятельно рекомендует Киеву вывести свои войска из Бахмута с целью сохранения сил и выигрыша времени до момента поставок танков». В материале издание ссылается на американского высокопоставленного чиновника. Используется привычный словесный пассаж о том, что «оставление Бахмута в стратегическом плане не повлияет на ход войны».
Из статьи:
Несмотря на потерю Бахмута, украинские войска смогут разместить новую линию обороны к западу от города. А отвод войск позволит сохранить силы для наступления весной на южной направлении.
В том же материале говорится, что после взятия Бахмута российские войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска:
Но российским войскам вряд ли хватит сил, чтобы в ближайшее время овладеть этим территориями.
Тем временем, из Артёмовска (Бахмута) пришла информация о ранениях так называемых норвежских «волонтёров». Это наёмники Симон Йонсен и Сандер Трелвик, которые себя позиционировали как «медики». После удара российской артиллерии «волонтёров» в срочном порядке через простреливаемую дорогу на Часов Яр эвакуировали в сторону Днепропетровской области. Оттуда их планируют переправить через Польшу в Норвегию.
Это говорит о том, что «вывести украинские войска из Бахмута» уже не так просто, как это пытаются преподнести в прессе США. При попытках выбраться из города остатки ВСУ могут быть уничтожены артиллерией и авиацией на дорогах в сторону Константиновки и Часова Яра.