Bloomberg: Велика вероятность того, что Украине в ближайшее время придётся вывести войска из Бахмута

Несмотря на потерю Бахмута, украинские войска смогут разместить новую линию обороны к западу от города. А отвод войск позволит сохранить силы для наступления весной на южной направлении.

Но российским войскам вряд ли хватит сил, чтобы в ближайшее время овладеть этим территориями.