Крупные поставки вооружений из стран Запада на Украину приводят к тому, что и на европейском, что и на мировом «черных рынках» появляется большое количество оружия. Поставленные Украине автоматы, гранатометы и даже более мощное вооружение попадают в нестабильные регионы всего мира. Об этом пишет журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах.
По утверждению Шах, поставки вооружений в нестабильные регионы могут привести к бесконечному кровопролитию. Поэтому дальнейшее продолжение украинского конфликта чревато очень негативными последствиями для безопасности многих стран мира.
Шах призывает как можно скорее найти мирные способы урегулирования конфликта, а также ввести процедуры контроля над вооружениями. Накачивание Украины оружием вызовет новые фазы конфликтов в Афганистане, Сирии, Ливии, во многих других регионах планеты.
Что интересно, те же европейские страны, поставляющие вооружения Украине, не думают, что оно может вернуться обратно. Но ведь баскские группировки в Испании, бретонские и корсиканские во Франции в любой момент могут возобновить свое сопротивление, а что говорить о многочисленных последователях радикального ислама, перебравшихся в Европу из стран Ближнего Востока, Северной и Западной Африки? Об организованной преступности? Странно, что европейские правительства не учитывают данные риски, организовывая бесконтрольные поставки вооружений на Украину.
Напомним, что ранее различные источники также сообщали о многочисленных фактах попадания украинского оружия в третьи страны. Но реальные способы контролировать утечку вооружений с Украины не разработаны и не представлены, хотя в США данный вопрос также уже поднимался на уровне Конгресса.