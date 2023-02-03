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Гонконгская пресса заявила о попадании оружия с Украины на мировой «черный рынок»

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Гонконгская пресса заявила о попадании оружия с Украины на мировой «черный рынок»

Крупные поставки вооружений из стран Запада на Украину приводят к тому, что и на европейском, что и на мировом «черных рынках» появляется большое количество оружия. Поставленные Украине автоматы, гранатометы и даже более мощное вооружение попадают в нестабильные регионы всего мира. Об этом пишет журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах.


По утверждению Шах, поставки вооружений в нестабильные регионы могут привести к бесконечному кровопролитию. Поэтому дальнейшее продолжение украинского конфликта чревато очень негативными последствиями для безопасности многих стран мира.

Шах призывает как можно скорее найти мирные способы урегулирования конфликта, а также ввести процедуры контроля над вооружениями. Накачивание Украины оружием вызовет новые фазы конфликтов в Афганистане, Сирии, Ливии, во многих других регионах планеты.

Что интересно, те же европейские страны, поставляющие вооружения Украине, не думают, что оно может вернуться обратно. Но ведь баскские группировки в Испании, бретонские и корсиканские во Франции в любой момент могут возобновить свое сопротивление, а что говорить о многочисленных последователях радикального ислама, перебравшихся в Европу из стран Ближнего Востока, Северной и Западной Африки? Об организованной преступности? Странно, что европейские правительства не учитывают данные риски, организовывая бесконтрольные поставки вооружений на Украину.

Напомним, что ранее различные источники также сообщали о многочисленных фактах попадания украинского оружия в третьи страны. Но реальные способы контролировать утечку вооружений с Украины не разработаны и не представлены, хотя в США данный вопрос также уже поднимался на уровне Конгресса.
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17 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:10
    +5
    Странно, что европейские правительства не учитывают данные риски, организовывая бесконтрольные поставки вооружений на Украину.

    А мне представляется, что никакого "бесконтроля" нет, и все утечки оружия из поставок - еще одна подготовительная операция США к серии разноцветных сюрпризов и терактов на территории зон потенциального влияния.
    Сейчас просто очень удобная ситуация для создания и вооружения спящих, бодрствующих и активно действующих ячеек.
    И ЦРУ такую возможность не упустит а зелепукиным в принципе все равно там главное пополнение личных счетов и карманов, они все еще считают, что деньги не пахнут.
    1. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 08:25
      +1
      Цитата: Романенко
      А мне представляется, что никакого "бесконтроля" нет...

      Всё верно.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    +5
    Таки для блезиру полосатые и направили ревизоров на окраину, успокоить мировую обчественность, что все под контролем, каждый патрон на учете, выводы аудита будут ожидаемы, усе в порядке, шлите ещё.
  3. fiv
    fiv Сегодня, 08:14
    +1
    1-й череп клацает челюстям: "Hу что, Петрович, есть тут медведи?"
    2-й отвечает: "Да нет тут никаких медведей".
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:15
    0
    Напомним, что ранее различные источники также сообщали о многочисленных фактах попадания украинского оружия в третьи страны.

    Ну если уже в Швеции и Финляндии, имеется доставленное нелегальным путём оружие с Украины, то уж что говорить про третьи страны, куда это оружие течет рекой бесконтрольно.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:35
      +2
      Из Украины и США течёт рекой одно гадость.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:23
    0
    Все очень просто .Когда из Стингера приземлят какого нибудь чиновника из ЕС или США ил и из того же Джавелина . Сразу появится интерес все контролировать
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:35
      0
      Все очень просто .Когда из Стингера приземлят какого нибудь чиновника из ЕС или США ил и из того же Джавелина .

      Всё будет просто как всегда обвинят Россию, введут новые санкции и успокоятся ,ну а чиновника изберут нового.
      1. AAC
        AAC Сегодня, 09:18
        +1
        Всё будет просто как всегда обвинят Россию, введут новые санкции и успокоятся
        Санкцией больше, санкцией меньше... Если раз в неделю приземлять, то запереживают после третьего.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:32
        0
        Цитата: частное лицо
        Всё будет просто как всегда обвинят Россию, введут новые санкции и успокоятся ,ну а чиновника изберут нового.

        Есть пара проблем .Притягивать Россию голословно или имея доказательства. Если из машины достанут осколки того же Джавелина , нужно все засекретить и все равно может выплыть .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    0
    ранее различные источники также сообщали о многочисленных фактах попадания украинского оружия в третьи страны
    А вот некоторые сенаторы-конгрессмены уверены в том, что "демократическая и правовая" Украина не может торговать поставляемым ей оружием, которого и так ей не хватает. И для подкрепления своей уверенности даже послали аудиторов, которые должны проверить правомерность использования всего, что идет в эту страну. Не сомневаюсь, что аудиторы нарушений не найдут (время еще не пришло) и подготовят соответствующий доклад, который будет "надежной" опорой для последующих поставок.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:26
    0
    Ну, теперь деятелям американских и других спецслужб, организующих поставки вооружении своим "питомцам"- аборигенам раздолье. Подогнал и вали на свидомых. Семь бед, один ответ. Скоро в Африке полыхнет вероятнее всего ещё ярче.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:27
    0
    А что так можно было? Чего же наши -то не покупали? Могли бы скупить по максимуму. Меньше бы на фронте пришлось уничтожать.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:35
    0
    это ещё кого-то удивляет? всё закономерно....
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:38
    0
    Конечно, из Гонконга виднее... П. С. Про чёрный рынок оружия тезис устаревший и почти не сработавший - стрелковое оружие понятно разошлось, но оно и так ходит по черному рынку. Если бы нашим реально удалось бы химер или цезарь захватить - можно было бы неплохой лот для желающих организовать.
    1. AAC
      AAC Сегодня, 09:15
      0
      Пока идет СВО нельзя. Скинутся скакуасы и купят через третьи руки. И опять этот лот против нас.
  11. жарофф
    жарофф Сегодня, 10:01
    +1
    Чем больше этого оружия окажется на т.н. черном рынке,тем меньше шансов,что это оружие будет применено против нашей армии