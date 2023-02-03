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Фрегаты проекта 22350М ВМФ России получат сверхдальние зенитные управляемые ракеты

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Фрегаты проекта 22350М ВМФ России получат сверхдальние зенитные управляемые ракеты

Находящиеся в составе Военно-морского флота Российской Федерации фрегаты проекта 22350М, на вооружении которых находятся корабельные зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут», получат зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военно-промышленном комплексе.


В настоящее время комплекс «Полимент-Редут» может применять зенитные ракеты с дальностью поражения в 150 километров. Таким образом, дальнобойность комплекса увеличится более чем в два раза, что скажется на боеспособности фрегатов и эффективности их боевого применения.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, увеличенная почти в три раза дальность перехвата воздушных целей приведет к тому, что российские фрегаты смогут уничтожать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Дальнобойные ракеты будут запускаться из ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14.

В настоящее время фрегат «Адмирал Горшков», к примеру, имеет 2 УКСК на 16 ракет. На фрегатах, начиная с корабля «Адмирал Амелько», являющегося пятым в проекте, будут устанавливать уже по четыре комплекса, рассчитанных на восемь ракет в каждом. Известно, что закладывать головной фрегат проекта 22350М собираются в 2023 году.

Всего Россия рассчитывает построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, что должно значительно повысить боеспособность российского военно-морского флота на фоне текущих событий.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:23
    -1
    32 ячейки тоже не много. Надо делить между противокорабельными ракетами, ракетами ПЛО и ПВО.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:32
      +11
      Это же фрегат. Хотите больше - надо строить эсминцы и крейсера.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 09:46
        0
        Это же фрегат. Хотите больше - надо строить эсминцы и крейсера.

        Не вот интересно - дыма без огня не бывает . Что наши изобрели нового в целеуказании ,что ставят настолько дальнобойные ракеты на корабль. Напомню ,что горизонт прямой видимости корабля составляет 30км.
        Для 400км дальности поражения цели ,требуется ,чтобы цель была очень высоко в небе (15-20км) ,или внешнее целеуказание от Пиона НКС, или от самолёта ДРЛО ,или от БПЛА выполняющего функции ДРЛО.
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:33
      -5
      нужна УВП для всех видов ракет.. штаты и Китай именно по этому пути пошли.. а мы придумываем велосипед
    3. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:47
      -1
      Если не тронут 32 контейнера Редута, то получится неплохо. Будет три блока пусковых контейнеров: 32, 32 и 16 шахт.
      Дальнобойные совмещены с ударными. А на 150км другие 32 шахты на 32 или 128 зенитных ракет. Плюс Палаш. Так что мало не покажется.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 09:32
        0
        Ух ты как здорово. На махоньком кораблике аж 128 ракет. Круто.
        Вопрос?????? Где экипаж размещается будет и чем отличается ударная ракета от дальнобойной???
    4. solar
      solar Сегодня, 08:51
      +1
      В УКСК 3С14 не ставят зенитные ракеты. Это ячейки для крылатых, противокорабельных и противолодочных ракет.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:02
        0
        Дальнобойные ракеты будут запускаться из ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14.

        А это что?
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:08
        +2
        Цитата: solar
        В УКСК 3С14 не ставят зенитные ракеты. Это ячейки для крылатых, противокорабельных и противолодочных ракет.

        Ошибаетесь. Именно в них и будут ставить дальние ракеты ПВО.
        И уже сейчас могут ставить пакеты 9М96.
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 09:20
          +1
          вот именно поэтому я и написал что лучше всего универсальная ПУ..
        2. solar
          solar Сегодня, 10:03
          0
          Между "будут ставить" и "стоят"- есть большая разница.
          В настоящий момент дальние ЗУР в 3С14 не ставят.
          Рассказам о том что поставят уже много лет, но они остаются рассказами.
          3С14 не предназначен для ЗУР.
    5. Crossbill
      Crossbill Сегодня, 09:18
      0
      Для ПВО не надо делить. На нем для "Редута" свои 32 ячейки.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 09:28
        0
        уже сделали.. уже УКСК может работать с ЗРК..
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:38
    +3
    Че то характеристики 22350М какие то другие...Я читал что 22350м будет иметь водоизмещение 8000 т длину 160 м общую мощность на валах 83 000 л.с. 48 ячеек под КР \ ПКР и 64 ячейки под ЗУР....ну и по дальности ЗУР все понятно...это ЗУР от ЗРК С-300В4 \ С-400 эта ЗУР аккурат входит в ячейку УВП 3С-14
  3. УВБ
    УВБ Сегодня, 08:46
    +7
    Находящиеся в составе Военно-морского флота Российской Федерации фрегаты проекта 22350М
    С каких пор 22350М находятся в составе ВМФ? Они ещё даже не заложены
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:02
      +1
      Дополню Ваш комментарий:
      МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Контракт с Минобороны РФ на строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М планируют подписать на форуме "Армия-2023", его может получить Амурский судостроительный завод. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
      hi
    2. Yho
      Yho Сегодня, 09:06
      -1
      И не факт, что будут заложены.
      Просто хвастаться больше нечем. Очередные «мультики».
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 09:21
        +3
        Ну как сказать"мультики"..Один такой мультик в западенщине грохнул управляющий центр(противоатомный бункер) ещё советского изготовления..Для другого "мультика"изготовлена субмарина-носитель(натурное испытание в мирное время провести невозможно из за последующей катастрофы) и только один в большом секрете(движитель на ядерной тяге) пока кажется мультиком вполне возможно где то и стоит в пусковой капсуле...украинец или проукр не обольщайся несбыточными проблемами
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:06
      +2
      Цитата: УВБ
      Находящиеся в составе Военно-морского флота Российской Федерации фрегаты проекта 22350М
      С каких пор 22350М находятся в составе ВМФ? Они ещё даже не заложены

      Тоже резануло взгляд ... Нужно писать более информативно .
    4. Crossbill
      Crossbill Сегодня, 09:11
      0
      Скорее всего под 22350М подразумеваются фрегаты,которые строятся на СВ начиная с 5-го корпуса с 32 ячейками УКСК.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:10
    +1
    Необходимо увеличивать количество ячеек. Почему так мало ?
    1. Crossbill
      Crossbill Сегодня, 09:22
      0
      Фрегат водоизмещением 5400 т и 64 ячейки для УРО...вполне пристойно. smile
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:22
      0
      22350 все таки фрегат... более того не 32 а 64. ибо есть ПУ редута и УКСК. на 4 первых 16+32. начиная с 4 серийного будет 32+32
  5. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 09:18
    0
    [/quote]Фрегаты проекта 22350М ВМФ России получат сверхдальние зенитные управляемые ракеты[quote]

    А сверхдальние РЛС (глаза) получат?
  6. Олаф Уксимае
    Олаф Уксимае Сегодня, 09:38
    +1
    Находящиеся в составе Военно-морского флота Российской Федерации фрегаты проекта 22350М ????
    Они что уже у нас есть ?????????