Военное обозрение
Войти Регистрация

Европейский центробанк вновь повысил ключевую ставку, доведя её до рекорда с 2008 года

8
Европейский центробанк вновь повысил ключевую ставку, доведя её до рекорда с 2008 года

Европейский центральный банк начал год с нового повышения базовой ставки. Она распространяется на все страны, входящие в еврозону. Повышение ставки осуществлено на половину процентного пункта (или на 50 базисных пунктов), что, как обратили внимание экономисты, выше того повышения, которое было осуществлено ФРС США.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард проанонсировала ещё одно повышение ключевой ставки в ближайшее время: в марте планируется снова поднять планку на полпункта.

На текущий момент ключевая ставка для банков еврозоны составляет 2,5%. Это рекорд с 2008 года, когда мир был охвачен финансовым кризисом.

Обратила на себя внимание аргументация главы ЕЦБ по поводу повышения ключевой ставки. Кристин Лагард заявила, что таким образом банк старается контролировать рост цен «с помощью снижения спроса». То есть, цены на товары и услуги таковы, что европейцы снижают потребление, соответственно, по мнению Лагард, это в свою очередь приведёт к падению цен на европейском рынке.

К настоящему моменту средний уровень общей инфляции в еврозоне остаётся рекордным за всю историю её существования, превышая 8,5%. В отдельных странах ЕС, включая страны Прибалтики, инфляция в начале года показывает значения в 15-17%. Это ниже, чем в прошлом году, но в любом случае для ЕС такие значения неприемлемы, так как снижают и инвестиционную привлекательность, и активность многих секторов бизнеса соответственно.

Напомним, что ключевая ставка Банка России на текущим момент составляет 7,5%.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:26
    0
    Интересно мне - они это сделали для повышения инвестиционной привлекательности или потому, что промышленность дохнет и нарастает инфляция?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:08
      0
      если промышленность дохнет и это не нравится, то для её поддержки процентные ставки СНИЖАЮТ. Но если ставки повышают это не значит, что в промышленности всё ОК
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:28
    -2
    Они это сделали потому что у них все нормально
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:33
    -4
    А какая у нас ставка и уровень инфляции?Чего то это мы все сорину в чужом глазу ищем?
    1. Комментарий был удален.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:43
    +1
    Европейский центробанк вновь повысил ключевую ставку, доведя её до рекорда с 2008 года

    После такого решения отток капиталов из России должен будет увеличиться, ибо:
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +1
    В отдельных странах ЕС, включая страны Прибалтики, инфляция в начале года показывает значения в 15-17%.
    Для этих и 30-50% не жалко. Чем быстрее загнуться тем воздух на планете чище будет.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:33
    -1
    Обратила на себя внимание аргументация главы ЕЦБ по поводу повышения ключевой ставки. Кристин Лагард заявила, что таким образом банк старается контролировать рост цен «с помощью снижения спроса». То есть, цены на товары и услуги таковы, что европейцы снижают потребление, соответственно, по мнению Лагард, это в свою очередь приведёт к падению цен на европейском рынке.
    Возможны варианты ... вместо падения цен, товары начнут проподать с рынка, кстати, по объективным причинам, тоже!
    Шо, такого никогда не было??? Да ладно, чаще всего именно так и происходило ... эт если оглянутся назад и тщательнее покопаться в истории событий прошлого.
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 10:03
    0
    Сейчас не СССР, в котором всё было государственным и всем занималась только государство. У государство Вооружённые Силы, ВПК, частично медицина и пенсии. Инфляция или рост стоимости продуктов это уже зависит от жадности частных фирм и компаний.