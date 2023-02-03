Европейский центробанк вновь повысил ключевую ставку, доведя её до рекорда с 2008 года

Европейский центральный банк начал год с нового повышения базовой ставки. Она распространяется на все страны, входящие в еврозону. Повышение ставки осуществлено на половину процентного пункта (или на 50 базисных пунктов), что, как обратили внимание экономисты, выше того повышения, которое было осуществлено ФРС США.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард проанонсировала ещё одно повышение ключевой ставки в ближайшее время: в марте планируется снова поднять планку на полпункта.
На текущий момент ключевая ставка для банков еврозоны составляет 2,5%. Это рекорд с 2008 года, когда мир был охвачен финансовым кризисом.
Обратила на себя внимание аргументация главы ЕЦБ по поводу повышения ключевой ставки. Кристин Лагард заявила, что таким образом банк старается контролировать рост цен «с помощью снижения спроса». То есть, цены на товары и услуги таковы, что европейцы снижают потребление, соответственно, по мнению Лагард, это в свою очередь приведёт к падению цен на европейском рынке.
К настоящему моменту средний уровень общей инфляции в еврозоне остаётся рекордным за всю историю её существования, превышая 8,5%. В отдельных странах ЕС, включая страны Прибалтики, инфляция в начале года показывает значения в 15-17%. Это ниже, чем в прошлом году, но в любом случае для ЕС такие значения неприемлемы, так как снижают и инвестиционную привлекательность, и активность многих секторов бизнеса соответственно.
Напомним, что ключевая ставка Банка России на текущим момент составляет 7,5%.