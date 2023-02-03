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Президент Украины собрал заседание ставки главнокомандующего для «значимого» разговора

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Президент Украины собрал заседание ставки главнокомандующего для «значимого» разговора

На Украине прошло заседание ставки главнокомандующего вооруженными силами. Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.


По утверждению главы украинского режима, заседание ставки проходило в «двойном формате». Во-первых, на нем обсуждались вопросы обеспечения вооруженных сил, боевой подготовки личного состава и прочие обычные для подобных мероприятий темы.

Во-вторых, прошла дополнительная встреча членов ставки для «особо значимого разговора», сообщил Зеленский. Он не указал, каким было содержание этого важного разговора, и кто в нем участвовал.

Украинский президент озвучил и намерение произвести некие «новые шаги» для борьбы с коррупцией в стране. Ранее он выражал готовность произвести кадровые перестановки в министерстве обороны страны.

Очевидно, что вопрос с коррупцией поднят под давлением США. Зеленскому придется вмешаться в «вотчину» генерала Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, чтобы удовлетворить американских покровителей. Надо хотя бы произвести несколько показательных отставок, чтобы за океаном поняли: Зеленский якобы всерьез взялся за борьбу с коррупцией в украинском правительстве и вооруженных силах.

Правда, еще не очень понятно, как самими украинскими чиновниками, особенно в силовых ведомствах, будут восприняты данные перестановки. В любом случае, сама идея перестановок показывает, что у руководства Украины явно начинаются проблемы с внутренним единством, и эти проблемы уже выносятся за пределы «внутреннего круга» высокопоставленных чиновников.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:44
    +9
    "В ставке Гитлера,все-малохольные"(с)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:01
      0
      Когда я с удовольствием пересматриваю фильм Юрия Озерова "Освобождение" всегда на кадрах из подземного бункера фюрера веселое настроение, там стены из бетона без отделки, причем видимо опалубка не ровной была и видны деревянные вкрапления от досок и перепады от смежных рядов. Строители-декораторы тоже не уважали гитлера.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:42
        0
        Ну,это крылатое выражение совсем из другого фильма.Ставка то у них скорее всего была в Цоссене.А то,что в "Освобождении"заметили-верно.Впрочем,реальные стены бункера есть в нете.Даже после многолетней заброшенности видно,что в 1945 году там было не совсем "айс"
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    +5
    Городничий и компания: "Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор!" ( Гоголь "Ревизор").
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:46
      +1
      Уже..Несколько дней,как приехали.Может что то и нарыли
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:53
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Может что то и нарыли

        У зам.министра обороны в диване. 14 миллионов гривен, 400 тысяч баксов и 100 тысяч евро. "Бабушка из Харькова 86 лет ему дала на хранение" Маловато старушка насобирала! )))
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:22
          0
          Цитата: Егоза
          "Бабушка из Харькова 86 лет ему дала на хранение" Маловато старушка насобирала!

          Ага, на пенсию в 500 гривен.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Уже..Несколько дней,как приехали.Может что то и нарыли

        Скорее для отмазки приехал, чтобы успокоить общественность США.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 09:43
          +1
          Американцы давно смотрят на коррупционные схемы с их деньгами и требуют убрать лиц их осуществляющих, им прекрасно известны все ФИО, кто и за что отвечает. Говорят, что Бернс (глава ЦРУ) в Киеве предъявил последний ультиматум Зеленскому. Тот как обычно решил, что соскочит и заболтает.

          Не прошло, в ответ через пару дней в контролируемых американцами украинских СМИ пошли массовые сливы конкретных коррупционных сделок. А Зе смотрел на это и сделать им (СМИ) ничего не может - хозяин убьет.

          Одновременно в Рамштайне отправка танков забуксовала. Американцы в своём ультиматуме пошли до конца. Забегая вперед - после отставки Тимошенко буксование странным образом прекратилось.

          Все оказалось настолько серьезно, что Зе пришлось выполнить требования американцев. Пошли массовые отставки, но... ни одного уголовного дела в отношении верхушки. Крайних конечно найдут и посадят, американцем нужно целевое использований их денег, но посажены будут в осмноаном исполнители.

          Снятие Резникова однозначно есть в списке американских требований.

          А ставить на освобожденные ключевые посты будут людей по согласованию с США. Не для того Американцы все это начали, что бы позволить и дальше разворовывать свои деньги. Победить коррупцию нельзя, но ее можно заметно сократить. Плохая для нас новость.
    2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:47
    +2
    А походу, просто решали, кому и сколько лично нужно отстегнуть в общаг для отката полосатым аудиторам, что бы все было на мази. Не нужно усложнять, там все гораздо проще.
  4. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:51
    0
    И так, господа... Учитывая что дурь у нас на исходе, капитуляция становится неизбежной... laughing
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:40
      0
      Стандартное совещание с Зелей. Зеленский делает вид, что «не под чем-то», Ким делает вид, что разбирается в документах, остальные, судя лицам, не понимают, что они там делают.

      https://ok.ru/video/4361071561344
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:51
    0
    Во-вторых, прошла дополнительная встреча членов ставки для «особо значимого разговора»

    что может быть для Зе более значимым? барыши делили.....
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:52
    +5
    А я сразу говорил, что им Мери Попинс. Напомню, как началась буча в Мексике, в первый же день картель завалил Стингером военный транспортник в Мексике. Это рядом с границей США и стингеры там для матрасов - это абзац и тапочки по почте. Они Стингеры вроде даже грузинам в 2008 не давали, которые "по стандартам НАТО". Откуда ПЗРК в Мексике? А я не знаю... Наверное оттуда же, откуда Джавелины на Ближнем Востоке, из которых еще осенью начали матрасных прокси постреливать, не?
  7. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:54
    +1
    Зеля советовался, уже пора сухари сушить, или можно упаковать чемоданы и попытаться сдриснуть.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:59
    +2
    Надеюсь он предложат всем присутствующим застрелиться, сделать харакири и выпить яду.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:26
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Надеюсь он предложат всем присутствующим застрелиться, сделать харакири и выпить яду.

      Зелля сказал -
      "Все могут воровать, но неподсудным буду только я, остальных будут судить по моему усмотрению (даже не виновные, но подозреваемые)."
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:07
    0
    Земля пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. В его команде все находятся только ради кормушки.
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:08
    +1
    Президент Украины собрал заседание ставки главнокомандующего для «очень значимого» разговора
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 09:10
    0
    Президент Украины собрал заседание ставки главнокомандующего для «значимого» разговора
    Ну не с пустого же места писал малорос Гоголь...вечную тему, название стран и одежда людей меняется, не меняется их сущность и отношения
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:14
    +1
    Не тянет Зе ни на роль царя Соломона, н роль Ивана Грозного; больше на Мазепу или Выговсконо похож.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Не тянет Зе ни на роль царя Соломона, н роль Ивана Грозного; больше на Мазепу или Выговсконо похож.

      Та ладна-а-а... Хватили.
      На шинкаря уездного он похож.
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:14
    +1
    прошла дополнительная встреча членов ставки для «особо значимого разговора», сообщил Зеленский.
    Наверно на завалинке, разговоры - дело серьезное, "это вам не это". feel
  14. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:19
    +3
    Очевидно, что вопрос с коррупцией поднят под давлением США.


    Покажите мне туземную проамериканскую страну, где не процветает коррупция: Афганистан, Ирак, Косово, Колумбия и пр. Им даже удобно держать на крючке всяких "норьег" и "зеленских".
  15. HAM
    HAM Сегодня, 09:27
    0
    "Проказница Мартышка, Осёл,Козёл да Косолапый Мишка - надумали играть квартет!"....(C)
  16. kriten
    kriten Сегодня, 09:56
    +1
    Воруют столько что и Зе стало не хватать, причем воруют все кому попало, без лицензии на воровство.
  17. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:09
    0
    Donc Zelinsky déclenche une "guerre " contre la corruption, déclare qu'il va punir les corrompus et annonce une décision importante ...
    Dois je croire qu'il va virer le chef corrupteur et s'auto-punir...démissionner ? :-)

    Итак, Зелинский развязывает "войну" с коррупцией, заявляет, что собирается наказать коррупционеров, и объявляет о важном решении ...
    Должен ли я верить, что он уволит коррумпированного начальника и сам себя накажет...уйдет в отставку?: -)