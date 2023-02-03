Президент Украины собрал заседание ставки главнокомандующего для «значимого» разговора

На Украине прошло заседание ставки главнокомандующего вооруженными силами. Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.По утверждению главы украинского режима, заседание ставки проходило в «двойном формате». Во-первых, на нем обсуждались вопросы обеспечения вооруженных сил, боевой подготовки личного состава и прочие обычные для подобных мероприятий темы.Во-вторых, прошла дополнительная встреча членов ставки для «особо значимого разговора», сообщил Зеленский. Он не указал, каким было содержание этого важного разговора, и кто в нем участвовал.Украинский президент озвучил и намерение произвести некие «новые шаги» для борьбы с коррупцией в стране. Ранее он выражал готовность произвести кадровые перестановки в министерстве обороны страны.Очевидно, что вопрос с коррупцией поднят под давлением США. Зеленскому придется вмешаться в «вотчину» генерала Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, чтобы удовлетворить американских покровителей. Надо хотя бы произвести несколько показательных отставок, чтобы за океаном поняли: Зеленский якобы всерьез взялся за борьбу с коррупцией в украинском правительстве и вооруженных силах.Правда, еще не очень понятно, как самими украинскими чиновниками, особенно в силовых ведомствах, будут восприняты данные перестановки. В любом случае, сама идея перестановок показывает, что у руководства Украины явно начинаются проблемы с внутренним единством, и эти проблемы уже выносятся за пределы «внутреннего круга» высокопоставленных чиновников.