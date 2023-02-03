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Появились сообщения об освобождении ВС РФ пгт Белогоровка, бои за который велись несколько месяцев

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Появились сообщения об освобождении ВС РФ пгт Белогоровка, бои за который велись несколько месяцев

Появилась информация об освобождении российскими войсками пгт Белогоровка к западу от Северодонецка (ЛНР). Населённый пункт находится на левом берегу Северского Донца, и в течение длительного периода времени (фактически это несколько месяцев) за него шли изматывающие бои. Летом прошлого года российские войска пытались форсировать реку, чтобы выйти к Белогоровке для дальнейшего освобождения Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Однако тогда операция оказалась, мягко говоря, безуспешной. Наши войска, понеся потери, были вынуждены от такого варианта продвижения к указанным городам отказаться. А освобождение агломерации произошло при наступлении с юго-востока – через Горское и Золотое.


Теперь Белогоровка при наступлении со стороны Кременной и Золотарёвки Лисичанска перешла под российский контроль. Эту информацию подтверждают и военнослужащие армии противника, которые после крупных потерь, понесённых в этом районе, были вынуждены отступить за территорию ЛНР – в районе Григоровки (оккупированная ВСУ часть территории ДНР).



Освобождение Белогоровки российскими войсками – это не просто освобождение очередного населённого пункта Донбасса. Это ещё и получение возможности более широким фронтом продвигаться к Северску с западного направления. Одновременно в этим в направлении этого города с юга (после освобождения Соледара) продвигаются штурмовые группы ЧВК «Вагнер». Накануне российские бойцы освободили село Николаевка, что примерно в 12 км (по прямой) от окраин Северска. От Белогоровки до Северска примерно такое же расстояние.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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44 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:52
    +8
    Добрая весть.Однако это многомесячное бодание за населенный пункт наводит на выводы.Либо наших сил и средств до сих пор не достаточго,либо планирование операций ниже плинтуса
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 08:56
      +3
      Нет никакого смысла брать Белогоровку без взятия Северска. Но и Северск не взяли потому что ВСУ накидывает с окружающих высот. Там надо брать позиции ВСУ которые на возвышенности вокруг Северска.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: Сергей Т19
        Нет никакого смысла брать Белогоровку без взятия Северска.


        Белогоровка противнику была нужна для обеспечения тылов и фланга при наступлении на Кременную. Но этот план уже давно выброшен в утиль, а держаться далее за этот выступ с учетом ближайших перспектив сдачи Северска для ВСУ уже не имеет никакого смысла.
      2. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 09:58
        +1
        Посмотрите на карту-есть шансы взять в кольцо Северск раньше Бахмута, с юга очень хорошо двигаются штурмы Вагнера
    2. Карат
      Карат Сегодня, 09:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Либо наших сил и средств до сих пор не достаточно,либо планирование операций ниже плинтуса


      Вы явно заканчивали академию Генштаба. Только почему у Вас всего 2 варианта? У закончившего академию Генштаба их с сотню наберётся.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 09:03
        +4
        Вот и из-за того наберётся сотня вариантов несколько месяцев не смогли взять.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 09:20
          +2
          Цитата: Deon59
          Вот и из-за того наберётся сотня вариантов несколько месяцев не смогли взять.


          Генштабист из сотен вариантов всегда выберет один, но самый лучший. Боюсь, что в СВО выбирают не генштабисты , а политики .... уровень знаний которых не превышает здешних комментаторов.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:41
            +1
            Цитата: Карат
            Генштабист из сотен вариантов всегда выберет один, но самый лучший.

            Сразу видно мышление сотрудника Генштаба.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:03
      0
      противник держится пока есть техника и резервы в живой силе. Резервы туда, как видно, бросали, т. к. хотели поддержать с юга наступление на Кременную
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:06
      0
      Да, добро, пусть не быстро но уверенно продвигаемся и это радует. Тем более ВСУ ожидают в ближайшее время более существенные неприятности после неизбежного падения Угледара и Артемовска.
    5. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:08
      +2
      Либо ставка на перемалывание личного состава противника. Можно брать штурмом города и нести бОльшие потери чем обороняющиеся. Можно вести маневренную войну и блокировать города, но для этого нужны миллионные группировки. Посему вот такая тактика, при ней противник для удержания укрепрайонов, несет кратные потери и теряет резервы по причине нашего огневого превосходства. Посему есть два варианта, выбивать врага с территорий и есть вариант уничтожения армии. Ничего не ново под Луной. Даже метод был. Выходят две армии в чистое поле и по итогам, победитель забирает все. Наносишь врагу неприемлемые потери и территорию забирай автоматически.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:12
        0
        В СВО нет сплошной линии обороны, она тем и отличается от ВОВ, есть очаговые опорные пункты и маневровые передвижения по охвату и выдавливанию противника. Все наши отдают должное ВСУ, они грамотно строят оборону и каждый очаговый пункт прикрывает сектор другого пункта, т.е. перекрестно удерживают.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 10:17
          -1
          В СВО нет сплошной линии обороны, она тем и отличается от ВОВ, есть очаговые опорные пункты...

          украинцы на Харьковщине наглядно показали,как нужно бороться с такой системой "обороны"...да и перед наступлением на правобережье Херсонщины,когда атаковали в направлении Дудчаны...

          почему этим не может воспользоваться доблестное,увешанное всевозможными орденами и медалями за взятие фанерного Рейхстага командование другой стороны-не понятно...

          2. маневровые передвижения у тепловозов...а у нас тупые и примитивные лобовые штурмы в массе своей...ибо женералем нет смысла беречь солдат,сынки медведева там не служат,а простых им чего жалеть...отсюда и бесконечные лобовухи на Авдеевку,и легендарное троекратное форсирование Донца на пристрелянной украми местности...не говоря уже о штурме Павловки ради звёзд ахметовым-мурадовым...
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:18
        0
        А можно применять ковровые бомбардировки. hi """""
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 10:11
          0
          чтобы применять ковровые бомбардировки необходимо господство в воздухе...а оно только в сказках Конашенкова...
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:11
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Либо наших сил и средств до сих пор не достаточго,либо планирование операций ниже плинтуса

      Скорее второе. Планирование как в 1941 г. Штурмовики истребляются, а это добровольцы, идейные пассионарии-защитники Родины, других уже не будет. А так как у нас госидеология не предусмотрена, то и реальных защитников Пригожин изведет. request
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:10
        0
        планирование чего как в 1941-м? жестов добрых воль,зерновых сделок и прочих аммиакопроводов? ну да,просто 1 в 1...

        хочу напомнить,что стратегическая инициатива в 41-м была у немцев,за которых были опыт боёв и захват Европы за считанные месяцы,подавляющее преимущество в небе за счёт грамотной операции в первые часы войны,современнейшая техника и ПЕРВАЯ армия в мире...что из этого есть у укров? они даже к исходу первого года войны со всеми НАТОвскими ништяками считаются ПЯТНАДЦАТЫМИ в мире,с практически полным отсутствием авиации...кроме того,именно Россия имела стратегическое преимущество первого шага,именно у России были все шансы для достижения господства в воздухе,от которого она сама отказалась...

        у России,в отличие от Союза,были все козыри в рукаве...но как оказалось,часть козырей было просто нарисовано на различного рода форумах в виде макетиков и плакатиков,а частью даже не попытались воспользоваться,когда вместо выбивания ПВО палили по Харькову с бодренькими отчётиками про уничтожение сотен кракеновцев за раз...а потом в этом же Харькове собрали ударный кулак,который за три дня вышвырнул из тех мест,которые кровью и потом брались три недели....

        кроме того,за первые 11 месяцев Войны советская армия непрерывно переоснащалась,вместо тех нелепиц,которые встретили немцев в приграничных боях,массово шла поставка 34-к в войска(которые к слову ещё и модернизировались сообразно развитию немецкой техники),появились те же ИЛ-2...и не в количеству аж четырёх штук,как робот-танкетка царского клоуна...

        ну и последнее,не напомните,что случилось с генералом Павловым и некоторыми другими полководцами первых месяцев боёв? и что случилось с "героем" форсирования Северского Донца три раза в одном месте или другим видным полководцем,который выстраивал элитные части российские в парадные колонны под Киевом и результатом,которого была запись в группе "военного осведомителя",что из 10 новостей опубликовать можно лишь одну...Сердюков теперь парадиками в Сирии командует,а Лапин начальник чего-то там...ну один в один 41-й год просто...
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: Николай310
          именно у России были все шансы для достижения господства в воздухе

          Предлагаете начать сбивать самолеты и спутники США?
    7. trenkkvaz
      trenkkvaz Сегодня, 09:57
      0
      Новости прямо специально сформулированы так, чтобы потешить таких как ты.
      Находится рядом с городом много месяцев, ведя вялые перестрелки и активно штурмовать город несколько месяцев это разные вещи.
  2. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:54
    +2
    Молодцы братишки. Так держать. Главное без суеты и спешки. Планомерно, шаг за шагом. Вагнеровцы вообще отдельная мощь. Укронацики их сейчас боятся, больше чем чеченцев из Ахмата, в начале СВО.)))
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: Вованыч007
      Вагнеровцы вообще отдельная мощь. Укронацики их сейчас боятся, больше чем чеченцев из Ахмата, в начале СВО.)))


      Вагнеровцев сейчас более 30 тысяч и длиннющая очередь стать ими. А вот Ахмат затих. Даже в сводках не появляется.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 09:15
        +4
        Цитата: Карат
        Вагнеровцев сейчас более 30 тысяч и длиннющая очередь стать ими. А вот Ахмат затих. Даже в сводках не появляется.

        Вот именно, что в сводках "затих". Только не на поле боя
        1. Карат
          Карат Сегодня, 09:25
          0
          Цитата: Володин
          Вот именно, что в сводках "затих". Только не на поле боя


          Если это действительно так, то это радует. А то складывается сами знаете какое впечатление.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: Карат
        А вот Ахмат затих. Даже в сводках не появляется.

        Буквально вчера-позавчера ,на одном из центральных телеканалов был видеорепортаж о действиях одного из подразделений "ахматовцев"...
        1. Карат
          Карат Сегодня, 09:38
          0
          Цитата: Nikolaevich I
          ,на одном из центральных телеканалов был видеорепортаж о действиях одного из подразделений "ахматовцев"...


          Какое село взяли, сколько укропа в землю посадили?
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:57
    0
    Северск зажимают с трёх сторон, дуга медленно сжимается. Схему, отработанную в Соледаре, применяют и здесь, и в Артёмовске. Вопрос только в том, будут ли бандеровцы уходить, или соледарская бойня повторится в каждом случае.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Pharmacist
      Вопрос только в том, будут ли бандеровцы уходить, или соледарская бойня повторится в каждом случае.


      Лучше бы повторялась. Уничтожать здесь и сейчас. Украина ещё в феврале прошлого года сказала, что после Донбасской битвы будет Битва за Днепр. А вот они там нафиг не нужны.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:03
    +1
    Очень тяжело проходит освобождение населённых пунктов. Тем выше цена каждой победы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:08
      -1
      Тут не скорость важна, выводы сделаны и от неподготовленных наскоком взятия населенных пунктов никому не нужны как было на ранней стадии СВО, теперь берут основательно и навсегда.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 09:39
        +2
        никому не нужны быстрые взятия населённых пунктов??? надо не торопясь,основательно и с полным разрушением....гениально...

        скажу по секрету,Купянск и Волчанск сдали не потому,что их взяли с наскока и решили,что это неправильно...теперь если будут снова штурмовать Купянск(в чём я очень сомневаюсь)там будет положена куча трупов и разрушен город...зато основательно и навсегда...вместо дурацкого наскока,который и солдат сберёг,и город
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 09:48
        0
        населённые пункты берут "неспеша" потому,что там укрепрайоны обустроены благодаря 8-ми летнему вождению за нос сами знаете кого,а не потому что сделаны какие-то выводы
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 10:20
          0
          " берут "неспеша" потому,что там укрепрайоны обустроены благодаря 8-ми летнему"
          хоть один "укрепрайон" показать можете? какой укрепрайон можно разместить в хуторке площадью 3 кв.км? сколько солдат противника могут разместиться на такой площади, чтобы их долго и неспеша несколько месяцев штурмовать? и как это- штурмовать "неспеша"?
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:06
    -3
    Цитата: dmi.pris1
    Добрая весть.Однако это многомесячное бодание за населенный пункт наводит на выводы.Либо наших сил и средств до сих пор не достаточго,либо планирование операций ниже плинтуса

    Выводы никто из здесь присутствующих с вероятностью 99.9% не способен делать по определению. Разве что на уровне предположений и домыслов.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:36
      0
      да куда же сирым и убогим додуматься до выводов,что в генштабенедарки,всё идёт по плану и с опережением графика...это только особо одарённый 0,01 процент в состоянии...интересно,вы из этого числа?
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:34
    +3
    Меня удивляют комменнтарии из серии "почему так долго освобождают" ! Да поймите же вы все! ВОВ длилась 4 (3 года 10 месяцев и 18 дней). А недогосударство "украина" просуществовало 30 лет! Кого Вы там хотите хотите освобождать?! Основная масса всушников при СССР не жила и знает о нем из бандеровских сказок!
    С Уважением
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: nobody75
      Основная масса всушников при СССР не жила и знает о нем из бандеровских сказок!

      США на это и делают упор.
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:34
    0
    мягко говоря безуспешная операция по форсированию Северского Донца на одном и том же месте ТРИ раза с кучей уничтоженной техники...в полной мере проявила неординарный талант одного вечно невиноватого генералиссимуса,по которому потом здорово прошлись Пригожин и Кадыров...странно,что этому Ла...постоянно припоминают развал харьковского фронта,но не вспоминают этого "героического" форсирования
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:38
    0
    Цитата: Карат
    Цитата: dmi.pris1
    .Либо наших сил и средств до сих пор не достаточно,либо планирование операций ниже плинтуса


    Вы явно заканчивали академию Генштаба.

    Дорасти до высших чинов на ВО тоже знаете ли ОГО-ГО какой опыт иметь надобно!))
  9. Semak
    Semak Сегодня, 09:39
    0
    Это ещё и получение возможности более широким фронтом продвигаться к Северску с западного направления.

    Судя по боевой обстановке, там не то что с западного направления, там даже с северо-западного направления сейчас никак не пойти. Или уже вся территория к северу от Северска под контролем наших бойцов, как минимум до самого Лимана, а мы не знали?
  10. эгссп
    эгссп Сегодня, 09:40
    0
    Белогоровка, вроде, на правом берегу Северского Донца...
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:46
    0
    Это радует, учитывая что мы не имеем приимушеств не по каким показателям, и все равно наступаем, говорит о многом. У нас все ругают генералов, но против нас не арабы какие нибудь воюют, которые при первом выстреле бегут пятками сверкая, такие же упёртые как мы и все равно продвигаемся. И война сегодня первая в своем роде, когда ничего нельзя спрятать, скрытно что то перебросить как в предыдущих войнах было.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:47
    0
    Цитата: Николай310
    да куда же сирым и убогим додуматься до выводов,что в генштабенедарки,всё идёт по плану и с опережением графика...это только особо одарённый 0,01 процент в состоянии...интересно,вы из этого числа?

    Не сильно удивлен, что тут каждый суслик в поле агроном. Одно могу сказать: я не из вентиляторных войск, как некоторые.
  13. shurik-063
    shurik-063 Сегодня, 09:53
    0
    Почему не ровняем с землёй? Там что, мирные жители живут? Столько времени идут боевые действия, а они как ни в чём не бывало живут и занимаются своими делами? Где ковровые бомбардировки? Что за окопная война? Сделать ультиматум , сообщить на мировых площадках, чтобы все были в курсе, дать 2 дня на выход , а дальше ровнять с землёй! Почему мы наших ребят губим этими окопными войнами?
  14. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 10:14
    0
    Откуда эта информация? В телеге ни слова, похоже кто то поторопился в очередной раз. Год проходит, стоим, перемалываем, 300 м - 1км. У нас бойцы заговорённые? Потерь нет? Они опять ТРО бросают на передок, строевые части берегут на весну. Не хочется даже думать о перегруппировках очередных.