Появилась информация об освобождении российскими войсками пгт Белогоровка к западу от Северодонецка (ЛНР). Населённый пункт находится на левом берегу Северского Донца, и в течение длительного периода времени (фактически это несколько месяцев) за него шли изматывающие бои. Летом прошлого года российские войска пытались форсировать реку, чтобы выйти к Белогоровке для дальнейшего освобождения Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Однако тогда операция оказалась, мягко говоря, безуспешной. Наши войска, понеся потери, были вынуждены от такого варианта продвижения к указанным городам отказаться. А освобождение агломерации произошло при наступлении с юго-востока – через Горское и Золотое.Теперь Белогоровка при наступлении со стороны Кременной и Золотарёвки Лисичанска перешла под российский контроль. Эту информацию подтверждают и военнослужащие армии противника, которые после крупных потерь, понесённых в этом районе, были вынуждены отступить за территорию ЛНР – в районе Григоровки (оккупированная ВСУ часть территории ДНР).Освобождение Белогоровки российскими войсками – это не просто освобождение очередного населённого пункта Донбасса. Это ещё и получение возможности более широким фронтом продвигаться к Северску с западного направления. Одновременно в этим в направлении этого города с юга (после освобождения Соледара) продвигаются штурмовые группы ЧВК «Вагнер». Накануне российские бойцы освободили село Николаевка, что примерно в 12 км (по прямой) от окраин Северска. От Белогоровки до Северска примерно такое же расстояние.