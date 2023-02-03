Украинский министр собралась «наказывать» проживающих в Крыму россиян в случае гипотетического захвата полуострова ВСУ

Представители киевского режима пытаются всерьез обсуждать некие перспективы «освобождения» территории Крымского полуострова и проведения на ней «чисток» в отношении российских граждан. Например, министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук отметила, что в Крыму, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, находятся некие «колонизаторы из России».Правда, с каких пор украинцы стали коренным народом Крыма, не очень понятно. Также непонятно и о каких «колонизаторах» идет речь. Но фильтрационные мероприятия Верещук, ничуть не стесняясь, пообещала.По словам украинского министра, россиян, находящихся в Крыму, ждет «правовое наказание в случае выявления совершения ими преступлений». О каких «преступлениях» и «наказаниях» идет речь, Верещук не поясняет.Однако мы уже могли наблюдать расправы и пытки над мирными жителями в Харьковской и Херсонской областях после того, как с их территории в силу необходимости были выведены российские подразделения.Жертвами расправ часто становились абсолютно обычные и далекие от политики и боевых действий люди, вся «вина» которых заключалась в том, что они продолжали работать в школах, медицинских учреждениях, организациях культуры и досуга и так далее. Можно предположить, что и в отношении Крыма украинский режим вынашивает подобные планы.Но Верещук стоит напомнить, что Крым никогда не станет украинским, поэтому киевский режим может и не мечтать об установлении контроля над полуостровом и расправах над мирным населением. Лучше бы Верещук задумалась о наказании за совершение преступлений для деятелей киевского режима, что гораздо более вероятно, чем оккупация Крымского полуострова украинскими формированиями.