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Украинский министр собралась «наказывать» проживающих в Крыму россиян в случае гипотетического захвата полуострова ВСУ

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Украинский министр собралась «наказывать» проживающих в Крыму россиян в случае гипотетического захвата полуострова ВСУ

Представители киевского режима пытаются всерьез обсуждать некие перспективы «освобождения» территории Крымского полуострова и проведения на ней «чисток» в отношении российских граждан. Например, министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук отметила, что в Крыму, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, находятся некие «колонизаторы из России».


Правда, с каких пор украинцы стали коренным народом Крыма, не очень понятно. Также непонятно и о каких «колонизаторах» идет речь. Но фильтрационные мероприятия Верещук, ничуть не стесняясь, пообещала.
По словам украинского министра, россиян, находящихся в Крыму, ждет «правовое наказание в случае выявления совершения ими преступлений». О каких «преступлениях» и «наказаниях» идет речь, Верещук не поясняет.

Однако мы уже могли наблюдать расправы и пытки над мирными жителями в Харьковской и Херсонской областях после того, как с их территории в силу необходимости были выведены российские подразделения.

Жертвами расправ часто становились абсолютно обычные и далекие от политики и боевых действий люди, вся «вина» которых заключалась в том, что они продолжали работать в школах, медицинских учреждениях, организациях культуры и досуга и так далее. Можно предположить, что и в отношении Крыма украинский режим вынашивает подобные планы.

Но Верещук стоит напомнить, что Крым никогда не станет украинским, поэтому киевский режим может и не мечтать об установлении контроля над полуостровом и расправах над мирным населением. Лучше бы Верещук задумалась о наказании за совершение преступлений для деятелей киевского режима, что гораздо более вероятно, чем оккупация Крымского полуострова украинскими формированиями.
Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:25
    +5
    Правда, с каких пор украинцы стали коренным народом Крыма, не очень понятно. Также непонятно и о каких «колонизаторах» идет речь.
    Да все кто сейчас проживает в Крыму, когда то его КОЛОНИЗИРОВАЛИ, я боюсь, что коренного населения, всяких там тавров, сейчас и "с днем с огнем не сыщешь"
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:36
      +13
      Можно предложить Верещук место на виселице как ее предкам в 1946 г. в Харькове, место установки может выбрать сама.
      1. Комментарий был удален.
      2. Карат
        Карат Сегодня, 09:42
        0
        А перед этим не давать дней 20 кокаина .... пусть помучается перед смертью наркоманка.
      3. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 09:43
        +1
        да не порть бабца воины изголодались имеют право потыкать в министра
        1. Карат
          Карат Сегодня, 09:48
          +2
          Цитата: Mazunga
          да не порть бабца воины изголодались имеют право потыкать в министра


          На рожу её глянь. Этож столько не выпить.
          1. Alexandr2637
            Alexandr2637 Сегодня, 10:07
            +2
            На рожу её глянь. Этож столько не выпить.

            Морду ей можно подушкой прикрыть. laughing
            1. Карат
              Карат Сегодня, 10:19
              0
              Цитата: Alexandr2637
              На рожу её глянь. Этож столько не выпить.

              Морду ей можно подушкой прикрыть. laughing

              А заплывшее жиром тело чем прикрыть? laughing
      4. Dimachrus
        Dimachrus Сегодня, 10:00
        0
        Фамилия то какая !
        Говорящая самое то этой мадам )
      5. megadeth
        megadeth Сегодня, 10:06
        +1
        Также непонятно и о каких «колонизаторах» идет речь
        Ну наверное эта недобитая ведьма считает всех русских колонизаторами? Полностью подписываюсь, только виселица для этой укрофашисткой дряни...
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:51
      0
      О таврах мало что известно. Главная их богиня звалась -Дева. Эллинов и мореходов, попавших к ним в плен, они приносили в жертву своей богине Деве, упоминаемой древними греками в мифе об Ифигении. Вопиюще русское название богини - Дева. В более позднее время византийский хронист Лев Дьякон называет Святослава и его рать - тавроскифами. Посему Крым русская земля.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:06
        0
        Цитата: хрыч
        ...Посему Крым русская земля.

        А если ещё вспомнить, что Чёрное море ранее именовалось Русским, то вопрос с Крымом как и со всеми прибрежными территориями окаймляющими его отпадает сам собой.
        Наше тут всё. yes
      2. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 10:07
        0
        Цитата: хрыч
        О таврах мало что известно. Главная их богиня звалась -Дева. Эллинов и мореходов, попавших к ним в плен, они приносили в жертву своей богине Деве, упоминаемой древними греками в мифе об Ифигении. Вопиюще русское название богини - Дева. В более позднее время византийский хронист Лев Дьякон называет Святослава и его рать - тавроскифами. Посему Крым русская земля.


        Вы на ВО или где? Сказано же - ТАРТАРИЯ! Какие, на фиг, тавроскифы? Не надо раскачивать историческую лодку!
  2. AAC
    AAC Сегодня, 09:28
    +10
    Это нам нужно еще раз хорошо запомнить, что даже в случае стратегической необходимости оставлять свои города и села нельзя!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: AAC
      Это нам нужно еще раз хорошо запомнить, что даже в случае стратегической необходимости оставлять свои города и села нельзя!


      Ну конечно. В случае лучше дивизию положить наших за какое то село. Только стратегия тут причём?
      Ведь люди на полном серьёзе не понимают, что село, город это тактика, а не стратегия.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:29
    +5
    А как насчет оккупантов Крыма - Верещук не забыла военную оккупацию Автономной Республики Крым в 1995 году, после референдума в Крыму? Там кто-то нарушил собственную Конституцию, ввел войска, арестовал правительство и ликвидировал самоуправление республики. И кто же это был?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:14
      0
      это совершенно другое - вись свит поддержал, спросите хотя бы у того же Байдена, демократия понимаш... ну и эти.. как их там.. права человИков! ценные ценности, одним словом
    2. Карат
      Карат Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: Bingo
      И кто же это был?


      Лёня Кучма.
  4. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 09:29
    +2
    Верещит верещучка, это же надо так угадать с фамилией
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:31
    +1
    Ирина Верещук отметила, что в Крыму, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, находятся некие «колонизаторы из России».

    Я не удивлюсь что "клоун в юбке", скоро заявит - На Марсе, находятся некие «колонизаторы из России».
    И еще интересно, когда сделает заяву, что на Украине находятся , «колонизаторы из России».
    1. Евгений-
      Евгений- Сегодня, 09:50
      +2
      Там находятся коренные жители Марса: украинцы и другие народности.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:32
    +1
    Я полагаю, что у этой Верещучки есть припрятанный в комоде чёрный латексный комбинезон, наручники с опушкой и прочие атрибуты стареющей садомазохистки. Иначе откуда все эти влажные мечты всех наказать, желательно выпороть, ах они ничего не совершили - тогда меняемся местами... А если серьёзно - бредит баба, ей бы подлечиться.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      А если серьёзно - бредит баба, ей бы подлечиться.


      Виселица в её случае лучшее лечение.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:34
    +1
    А, нам надо слушать, о чем верещит Верещук?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:36
    +1
    Кто-то испугался? Правда? Залужа уже на танке по Арбату ездил, ну и.... Чумная несет языком, что помелом... На кого рассчитан этот словесный понос? Она уже всех на Донбассе пересажала, вот руки и до Крыма дошли.
  9. seamen2
    seamen2 Сегодня, 09:45
    0
    Ничего нового она не сказала. Так же они собирались поступить и в республиках. О чем заявляли ранее. Один и тот же сценарий. Отличие в том, что в республиках еще и фильтрационные лагеря намеревались создать.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:48
      0
      В Крыму она сразу предлагает концентрационные........
  10. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:49
    0
    Накажут как раз его и всю эту шайку, когда Наши вступят в Киев.
  11. Леонид67
    Леонид67 Сегодня, 09:53
    0
    уже могли наблюдать расправы и пытки над мирными жителями в Харьковской и Херсонской областях после того, как с их территории в силу необходимости были выведены российские подразделения

    Вот с этого момента по подробнее.. т.е. изза неготовности и глупого управления, армию РФ вынудили отступить и теперь пророссийские люди страдают? А кто и когда будет отвечать за это? Когда подхалимы и карьеристы будут наказаны, а патриоты придут на их место?
  12. Талисман
    Талисман Сегодня, 09:55
    0
    Пупок надорвёт! Ну или что-нибуь другое.