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СМИ: Впервые на международных учениях фрегат «Адмирал Горшков» произведёт пуск ракеты «Циркон»

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СМИ: Впервые на международных учениях фрегат «Адмирал Горшков» произведёт пуск ракеты «Циркон»

ВМФ России в феврале примет участие в совместных маневрах с ВМС Южно-Африканской Республики и Народно-освободительной армии Китая. Там впервые на международных учениях российский фрегат «Адмирал Горшков» произведет учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в ОПК.

Впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового «Циркона» с корабля

- рассказал он.

Собеседник СМИ утверждает, что запланирован удар «Цирконом» по цели, расположенной в надводном положении на удалении более 500 километров от корабля. Ранее такое вооружение на международных учениях российские военные не применяли.

Официального подтверждения этих данных у журналистов агентства пока нет.

Ранее генеральный директор ВПК «НПО машиностроения» (Реутово) Александр Леонов заявлял о принятии на вооружение Военно-морского флота РФ гиперзвуковых комплексов морского базирования «Циркон» уже в этом году. Он утверждает, что для этого все готово, осталось лишь решить некоторые организационные вопросы.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний поход в начале прошлого месяца. Находясь на тот момент в западной части Атлантики, его экипаж 25 января выполнил электронный пуск ракеты «Циркон». В тот же день командование ВМФ России сообщило о предстоящем участии корабля в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 09:37
    0
    Показали товар лицом? laughing

    ЗЫ: Сообщение не короче необходимого минимума
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: vadimtt
      Показали товар лицом?

      Еще нет, но планируют. Держим кулаки, чтобы не промахнулись по цели. Это очень важно и нам и "партнерам" и чтобы Махи были на уровне заявленных.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:38
    +1
    Очень надеюсь, что наши с Бразилией договорились на счет их авианосца в Атлантике.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 09:39
    +2
    СМИ: Впервые на международных учениях фрегат «Адмирал Горшков» произведёт пуск ракеты «Циркон»

    Ну, что ж "Горшков" не подкачай, там сейчас столько "зрителей" соберется, что бы на это посмотреть...
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:51
    0
    Проблема в том,что это ракеты долетят только до европы. А если сша хотят развязать войну между европой и Россией,сами будут за океаном...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:11
      0
      главное, чтоб наши мбр были нацелены прямо сейчас, в том числе на с ш а
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:58
    -2
    А Западу всё кажется, что это мультики. Думаю уже готова модернизация Циркона по дальности применения.
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:00
    +2
    Надеюсь капитализм..который изнутри сгноил государство не заставит руководство продавать эти цирконы всем желающим РАДИ ПРИБЫЛИ И ЯКОБЫ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОПК.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:08
      0
      при капитализме ради прибыли возможно всё, надеюсь завод в реутово загружен на 100%.
  7. Усатый Кок
    Усатый Кок Сегодня, 10:01
    -1
    А разве это разумно с точки зрения секретности? Наши то ракет пустят, но другие участники явно через свои радары пронаблюдают за тем как она летит а обломки после попадания явно ещё и попытаются собрать для исследований.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:06
      0
      а что может быть такого секретного в ракете, особенно после "попадания" в цель? искандеры/кинжалы уже летали в окраину, ничего особо интересного в них не нашли (в том что осталось)
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:09
      0
      На дно Марианской впадины прикажете нырять?