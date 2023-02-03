СМИ: Впервые на международных учениях фрегат «Адмирал Горшков» произведёт пуск ракеты «Циркон»

ВМФ России в феврале примет участие в совместных маневрах с ВМС Южно-Африканской Республики и Народно-освободительной армии Китая. Там впервые на международных учениях российский фрегат «Адмирал Горшков» произведет учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Об этом агентству ТАСС сообщил источник в ОПК.
Впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового «Циркона» с корабля
- рассказал он.
Собеседник СМИ утверждает, что запланирован удар «Цирконом» по цели, расположенной в надводном положении на удалении более 500 километров от корабля. Ранее такое вооружение на международных учениях российские военные не применяли.
Официального подтверждения этих данных у журналистов агентства пока нет.
Ранее генеральный директор ВПК «НПО машиностроения» (Реутово) Александр Леонов заявлял о принятии на вооружение Военно-морского флота РФ гиперзвуковых комплексов морского базирования «Циркон» уже в этом году. Он утверждает, что для этого все готово, осталось лишь решить некоторые организационные вопросы.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний поход в начале прошлого месяца. Находясь на тот момент в западной части Атлантики, его экипаж 25 января выполнил электронный пуск ракеты «Циркон». В тот же день командование ВМФ России сообщило о предстоящем участии корабля в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР.