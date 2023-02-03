Украинскую военную технику поражают уже на улицах Артемовска

В Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) продолжаются боевые действия. Военную технику ВСУ уничтожают уже на самих улицах города, о чем сообщают военкоры в своих Telegram-каналах.
Например, на кадры попал подорванный попаданием российского снаряда пикап украинского формирования. Мы видим, что он полностью уничтожен, от машины осталась просто груда металлолома. И это – не единичный случай. Ведь по соседству – такие же подорванные автомобили.
Видеокадры публикует Telegram-канал «Репортер Руденко».
Видео было снято украинской стороной.
Кстати, активное использование украинскими боевиками приспособленных под военные нужды пикапов свидетельствует, кроме прочего, и о значительных проблемах с сугубо военной техникой. Иначе в боях задействовали бы более подходящие машины.
Фактически киевский режим превратил Артемовск в настоящее кладбище для украинских солдат и военной техники. В маниакальном стремлении не допустить сдачу города прежде, чем он будет полностью уничтожен, украинское командование совершенно не жалеет личный состав вооруженных формирований.
ВСУ несут в Артемовске колоссальные потери, но президент Украины Владимир Зеленский требует бросать в топку боевых действий в этом населенном пункте все новые и новые подразделения.
Между тем, о том, что Артемовск в обозримом будущем все равно будет освобожден российскими войсками, пишут многие западные обозреватели. Шансы у ВСУ на удержание города практически отсутствуют, что признают даже те СМИ, которые сложно заподозрить в пророссийских настроениях.