Военное обозрение
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Украинскую военную технику поражают уже на улицах Артемовска

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Украинскую военную технику поражают уже на улицах Артемовска

В Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) продолжаются боевые действия. Военную технику ВСУ уничтожают уже на самих улицах города, о чем сообщают военкоры в своих Telegram-каналах.


Например, на кадры попал подорванный попаданием российского снаряда пикап украинского формирования. Мы видим, что он полностью уничтожен, от машины осталась просто груда металлолома. И это – не единичный случай. Ведь по соседству – такие же подорванные автомобили.

Видеокадры публикует Telegram-канал «Репортер Руденко».

Видео было снято украинской стороной.

Кстати, активное использование украинскими боевиками приспособленных под военные нужды пикапов свидетельствует, кроме прочего, и о значительных проблемах с сугубо военной техникой. Иначе в боях задействовали бы более подходящие машины.


Фактически киевский режим превратил Артемовск в настоящее кладбище для украинских солдат и военной техники. В маниакальном стремлении не допустить сдачу города прежде, чем он будет полностью уничтожен, украинское командование совершенно не жалеет личный состав вооруженных формирований.


ВСУ несут в Артемовске колоссальные потери, но президент Украины Владимир Зеленский требует бросать в топку боевых действий в этом населенном пункте все новые и новые подразделения.

Между тем, о том, что Артемовск в обозримом будущем все равно будет освобожден российскими войсками, пишут многие западные обозреватели. Шансы у ВСУ на удержание города практически отсутствуют, что признают даже те СМИ, которые сложно заподозрить в пророссийских настроениях.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 09:46
    +1
    ВСУ несут в Артемовске колоссальные потери, но президент Украины Владимир Зеленский требует бросать в топку боевых действий в этом населенном пункте все новые и новые подразделения.

    Это правильно. Чем больше сейчас укропа зароют, тем легче в будущем.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:59
      +3
      Это правильно. Чем больше сейчас укропа зароют, тем легче в будущем.

      Что самое печальное так это то, что вроде как большинство подразделений ВСУ понимают, что являются пушечным мясом для киевского руководства, но что-то никто даже не подумывает повернуть штыки против кровавого шута и его нацистского отребья.
      Не уж то мозги им совсем отбили и перепрошили "европейскими ценностями".
      1. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 10:05
        0
        В качестве мяса отправляют в основном рускоязычное население из районов боевых действий. Западенцы сидят по домам либо в лице полицаев проводят могилизацию. Сами на войну не сильно рвутся, ждут пшеков )
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Карат

      Это правильно. Чем больше сейчас укропа зароют, тем легче в будущем

      В этом Ваша концептуальная ошибка.
      Правильнее было бы - чем больше мы возьмем укропа в плен, тем легче в будущем.
      Убить укропа, это от безвыходности. И это понятно. Но, наша задача, как я ее вижу, - окружать города не беря их штурмом и идти дальше. В конце концом гарнизоны окруженных городов сдадутся, а инфраструктура не будет разрушена, в результате штурма, до основания. Вполне понятно, что для таких методов надо на порядок больше войск. Но их, увы, нет. Я понимаю, что с дивана "виднее" и, что это лишь мои хотелки.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: красноярск
        Убить укропа, это от безвыходности. И это понятно. Но, наша задача, как я ее вижу, - окружать города не беря их штурмом и идти дальше. В конце концом гарнизоны окруженных городов сдадутся, а инфраструктура не будет разрушена, в результате штурма, до основания.

        Увы, это не вариант, поскольку для его реализации потребуется значительное увеличение численности задействованной в СВО войсковой группировки, что бы обеспечить окружение каждого населённого пункта по периметру и не допустить прорыва бандерлогов. Да и держать их у себя в тылу перспектива так себе. Наша главная ошибка на первоначальном этапе операции в том и заключалась, что командование стремилось вести б/д с наименьшим ущербом для инфраструктуры и жил.фонда, что вылилось в неоправданные потери в/сл. Как только перестали "няньчиться" и стали отрабатывать артой и танками по очагам сопротивления(дом, завод,гараж, баня) так сразу и началось продвижение. Не бывает войн без разрушений. Потом всё отстроится, главное сейчас подальше от наших границ отогнать бандерлогов.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:46
    +1
    Да вроде все всё давно поняли, что это война до последнего украинца и долгие проблемы для России, а не освобождение-захват кем то городов с геройской обороной или наступлением. Люди как расходный материал в геополитике и таких Артёмовсков будет много.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:47
    0
    Походу, кто-то до ветру вышел из подвала и заснял, вчера была инфа на ВО, что херои по подвалам шкерятся из-за арты, под себя видать не комильфо.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 09:51
    +3
    Кстати, активное использование украинскими боевиками приспособленных под военные нужды пикапов свидетельствует, кроме прочего, и о значительных проблемах с сугубо военной техникой. Иначе в боях задействовали бы более подходящие машины.
    Это говорит о большой УНИВЕРСАЛЬНОСТИ этих машин, а так же о богатом выборе их моделей у украинской стороны. Очень полезная машинка ПИКАП, нашим войскам их ОЧЕНЬ не хватает. ОЧЕНЬ
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: svp67
      Очень полезная машинка ПИКАП, нашим войскам их ОЧЕНЬ не хватает. ОЧЕНЬ

      Вертать в зад БТР-40 ? what
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:06
      0
      Пикапы они довольно успешно применяют.Конечно,в атаку на такой идти очень стремно,а вот как носитель различного оружия,как патрульный автомобиль.Да и для ДРГ-самое то.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:54
    0
    Фактически киевский режим превратил Артемовск в настоящее кладбище для украинских солдат и военной техники. В маниакальном стремлении не допустить сдачу города прежде, чем он будет полностью уничтожен, украинское командование совершенно не жалеет личный состав вооруженных формирований.
    Не раз встречал рассуждения на тему - Сколько они ещё могут это терпеть???
    А на встречу им идут такие высказывания ... МНОГО и ещё чуть, чуть, потому как их приучили, подвели к мысли, что для тех, кто уцелеет наступит рай на земле, причем сразу и за просто так!!!
    Кстати, очень пробивная идЭя, которая позволяет, многим, равнодушно смотреть на творящееся безумие!!! Хотя, нормальными, приверженцев такой идеи, уже считать не можно ...
    Так шо придётся их бить наотмашь, а потом долго, долго ЛЕЧИТЬ!!! тех, кого можно вылечить, привести хоть до каких то норм человечности soldier
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:58
    +1
    Как однажды сказал один достойный человек:
    Работайте, братья! (с)
  7. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:59
    0
    "перемалывать" - это лучше в одном месте, восстанавливать проще
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:17
    0
    Хлопцев размотало на молекулы в Бахмуте. Зрада тотальна намечается