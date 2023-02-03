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Западные эксперты предсказывают изменение тактики спецоперации России из-за поставок Украине бомб GLSDB

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Западные эксперты предсказывают изменение тактики спецоперации России из-за поставок Украине бомб GLSDB

Вследствие возможных поставок украинскому режиму самонаводящихся бомб Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), Вооруженные силы Российской Федерации могут изменить тактику проведения специальной военной операции. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на мнение опрошенных иностранных экспертов.


Известно, что дальность GLSDB превышает 150 километров. Соответственно, такие бомбы смогут доставать до складов и пунктов размещения личного состава российских войск вдалеке от линии боевого соприкосновения сторон.

Эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что от поставок таких бомб Украина точно выиграет. Российским военным придется гадать, как ВСУ применят новое оружие.

В то же время, не исключено, что российские вооруженные силы смогут адаптироваться к изменившейся ситуации. Тогда им придется размещать личный состав и склады боеприпасов и военной техники как можно дальше от линии боевого соприкосновения.

Интересно, что западные эксперты не задумываются о возможном ответе России на поставку Украине более дальнобойного оружия. Ведь Россия располагает технологическими возможностями для нанесения массированных ударов по объектам на территории Украины, и целями могут стать не только энергетические объекты, но и административные и военные здания, включая и правительственные учреждения страны.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Минобороны России не допускать нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам на российской территории и предпринять для этого соответствующие действия.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB. Flickr: Artillery tradition leaves new platoon leaders hatless
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14 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 10:06
    0
    Очередная красная линия прочерченная зелёным карандашом.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:19
      0
      А вот восточные и азиатские эксперты рассуждают о том, что настала насущная необходимость поставить более продвинутое оружие сирийским и иракским гражданам долгие году страдающим от американского засилья и оккупации их родных земель англосаксонским отребьем и их приспешниками.

      И что самое главное, эти эксперты предполагают, что сирийцев и иракцев может ждать успех в борьбе с англосаксонскими оккупантами и освобождением своих земель.

      Так что, когда западные "эксперты" млеют от своих задумок не лишним будет напомнить что в мире существуют и другие "эксперты". angry
  2. krops777
    krops777 Сегодня, 10:06
    +4
    Интересно, что западные эксперты не задумываются о возможном ответе России на поставку Украине более дальнобойного оружия.


    А чего им задумываться, мы же не отвечаем и это проглотим, ВВП правда намекнул тут намедни о применении не только бронетанковой техники, но что то верится с трудом.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:06
    +2
    Чтобы ее запустить еще нужна установка. Французы, немцы, поляки не отрицают, что их САУ переходят в хлам, только полосатые про свои химарсы кобенятся. Все что туда попадает, рано или поздно уничтожается, вопрос только в том, сколько вреда успевает причинить та или иная супервафля.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:20
      0
      Поскольку эта бомба наводится спутником, а двигатель нужен только для стартового импульса - он отстреливается после набора скорости и высоты - то запустить эту хрень можно из любой трубы подходящего диаметра. Весь цимес ситуации для ВСУ - для этого оружия пусковая установка не нужна!
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:09
    +1
    Конечно повлияет...\мосты/штабы/склады/казармы/госпитали придется отодвигать еще на 50км от линии фронта и изыскивать дополнительные ЗРК, ЗРПК на эти дополнительные 50км досягаемости. Из Херсона начнет доставать до Евпатории (может и до Саки)...из Запорожья - сухопутный коридор в Крым.
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 10:09
    0
    Глобально ничего не изменить … сегодня на Дзене «Исторические наперстки» вышел хороший анализ данной ситуации
    Войска с появлением дальнобойных систем и так перестроились жить в рассредоточении штабов, складов, мест базирования, госпиталей и прочей инфраструктуры … с появлением новых систем нужно пересмотреть зоны поражения и перестраивать применение систем обнаружения (применение тяжёлых БПЛА например), РЭБ и средств поражения (Торнадо С, авиация или тактические ракеты)
    В разделе вооружения тоже есть материалы сегодня
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:10
    +1
    Интересно, что западные эксперты не задумываются о возможном ответе России на поставку Украине более дальнобойного оружия. Ведь Россия располагает технологическими возможностями для нанесения массированных ударов по объектам на территории Украины

    Западные эксперты - это очень разнородная публика. Встречаются среди них и ура-крикуны, но есть среди них и умные профессионалы. И вот если эти профессионалы не рассматривают возможность России адекватно ответить, значит эта возможность мала на столько, что её можно не учитывать в тактических раскладах. То есть опять имеем благодушие и почивание на лаврах - возможность же есть. А если нет? Или есть, но только в ответ? А эта ответка вернёт к жизни убитых? Хотелось бы получить вменяемые ответы на эти вопросы.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:10
    +2
    Мы распологаем технологическими возможностями для нанесения массированных ударов по обьектам!.Во как!Так какая Заратустра мешает нас стереть в пыль обьекты?Да,наносим,дозированно .Но явно не массово
  8. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 10:13
    0
    Перемога отменяется,бомбы на шароварную поставят не ранее, чем через 9 месяцев пишет кажется блумберг.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:13
    +1
    призвал Минобороны

    я думал главкомандующий отдает приказы...
  10. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:16
    0
    Было сообщение о новой модификации "Панциря" с 48 небольшими ракетами. Ему и карты в руки.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 10:18
    0
    Тогда им придется размещать личный состав и склады боеприпасов и военной техники как можно дальше от линии боевого соприкосновения.
    Или рассредоточивать их как можно более мелкими группами..., а так же создавать более плотные "зонтики" ПВО.
    Давно пора вспомнить опыт СССР по применению дирижаблей в создании сплошных полей радиолокации
  12. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 10:22
    0
    Как-то назначение Герасимова ответственным за СВО окончательно превращает войну в "топтание на месте". Это ведь уже было - Киев, Харьков, Херсон. Всем давно понятно: "война до последнего украинца" может идти десятилетия, благо мобресурс вна Украине гигантский. Все эти разговоры о "перемалывании" - совершенно бесполезные, Зеленский не собирается капитулировать в принципе, какие бы потери не понёс Укровермахт. Может быть пора в Генштаб ввести настоящих, боевых командиров - а не вот этих импотентичных представителей "арбатского военного округа"!? Конечно, это вопрос не к ребятам-героям на передовой - а лично к Путину! Пока же у него мы видим беспомощный вариант следования политики Николая II...