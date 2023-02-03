Западные эксперты предсказывают изменение тактики спецоперации России из-за поставок Украине бомб GLSDB

Вследствие возможных поставок украинскому режиму самонаводящихся бомб Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), Вооруженные силы Российской Федерации могут изменить тактику проведения специальной военной операции. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на мнение опрошенных иностранных экспертов.
Известно, что дальность GLSDB превышает 150 километров. Соответственно, такие бомбы смогут доставать до складов и пунктов размещения личного состава российских войск вдалеке от линии боевого соприкосновения сторон.
Эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что от поставок таких бомб Украина точно выиграет. Российским военным придется гадать, как ВСУ применят новое оружие.
В то же время, не исключено, что российские вооруженные силы смогут адаптироваться к изменившейся ситуации. Тогда им придется размещать личный состав и склады боеприпасов и военной техники как можно дальше от линии боевого соприкосновения.
Интересно, что западные эксперты не задумываются о возможном ответе России на поставку Украине более дальнобойного оружия. Ведь Россия располагает технологическими возможностями для нанесения массированных ударов по объектам на территории Украины, и целями могут стать не только энергетические объекты, но и административные и военные здания, включая и правительственные учреждения страны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Минобороны России не допускать нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам на российской территории и предпринять для этого соответствующие действия.