ISW: Российская армия интенсифицировала атаки в районе Кременной и может выйти к Северску

Россия интенсифицировала атаки в районе Кременной. Это может говорить о том, что российская армия создаёт условия для наступления на этом участке.

Так называемый Институт изучения войны (ISW, США) публикует очередную попытку разобраться в том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пока украинский президент созывает очередное (или, скорее, внеочередное) заседание Ставки верховного главнокомандования «для обсуждения крайне важного вопроса», американский институт подтверждает информацию о том, что российские войска продвинулись к юго-западу от Кременной, отбросив противника с ряда занимаемых им позиций.Напомним, что ранее появилась информация об освобождении российскими войсками пгт Белогоровка, за который бои с разной степенью интенсивности велись в течение нескольких месяцев.Из свежей публикации ISW:Одновременно американские «аналитики» говорят о «подтверждающихся данными кадров с геолокацией о продвижении российских войск к северу от Бахмута в районе Раздоловки, а также на севере самого Бахмута».Делается вывод о том, что войска России могут выйти к Северску и взять его в оперативные клещи вместе с находящейся там группировкой противника, а также окончательно довершить охват Бахмута (Артёмовска) для создания более широкого фронта наступления на запад Донецкого региона.Таким образом, российские войска на данный момент предпринимают усилия к тому, чтобы украинское многократно анонсированное наступление на Сватово и Кременную с дальнейшим выходом ВСУ к Северодонецку так и осталось на бумаге.