Военное обозрение
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ISW: Российская армия интенсифицировала атаки в районе Кременной и может выйти к Северску

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ISW: Российская армия интенсифицировала атаки в районе Кременной и может выйти к Северску

Так называемый Институт изучения войны (ISW, США) публикует очередную попытку разобраться в том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пока украинский президент созывает очередное (или, скорее, внеочередное) заседание Ставки верховного главнокомандования «для обсуждения крайне важного вопроса», американский институт подтверждает информацию о том, что российские войска продвинулись к юго-западу от Кременной, отбросив противника с ряда занимаемых им позиций.


Напомним, что ранее появилась информация об освобождении российскими войсками пгт Белогоровка, за который бои с разной степенью интенсивности велись в течение нескольких месяцев.

Из свежей публикации ISW:

Россия интенсифицировала атаки в районе Кременной. Это может говорить о том, что российская армия создаёт условия для наступления на этом участке.

Одновременно американские «аналитики» говорят о «подтверждающихся данными кадров с геолокацией о продвижении российских войск к северу от Бахмута в районе Раздоловки, а также на севере самого Бахмута».



Делается вывод о том, что войска России могут выйти к Северску и взять его в оперативные клещи вместе с находящейся там группировкой противника, а также окончательно довершить охват Бахмута (Артёмовска) для создания более широкого фронта наступления на запад Донецкого региона.

Таким образом, российские войска на данный момент предпринимают усилия к тому, чтобы украинское многократно анонсированное наступление на Сватово и Кременную с дальнейшим выходом ВСУ к Северодонецку так и осталось на бумаге.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:26
    +2
    Это может говорить о том, что российская армия создаёт условия для наступления на этом участке.
    А так то до этого было ни кому не понятно, что территорию Луганской Республику будут освобождать всеми силами... Вот "капитаны Америка...", ой, "Очевидность"
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:31
      0
      Более информативная карта на 02.02.2023 года по обсуждаемой в статье теме.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:10
        +1
        появилась информация об освобождении российскими войсками пгт Белогоровка,
        ... а вчера ещё и Николаевку освободили.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 13:08
          0
          сейчас идёт штурм целой дуги поселков: Васюковка - Фёдоровка - Раздоловка - Весёлое
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:20
        -1
        Вот актуальные на сегодняшний день карты.



        По Артёмовску скоро решат.
        Системного отвода ВСУ из Артёмовска пока нет, однако всё больше боевиков оставляет этот город.

        Ещё 30 января российским войскам противостояли 12 крупных банд боевиков ВСУ: 1-я тбр, 24-я, 53-я, 60-я и 28-я мбр, 71-я ебр, 40-я абр, 57-я мпбр, 111-я, 119-я, 125-я и 127-я бр ТерО.За последние двое суток из-под Артёмовска были выведены/отступили с потерями 24-я и 53-я мбр (выведена на восстановление), 71-я еабр (под Кременную), а так же батальоны/банды наёмников и ССО ВСУ.
        Так же отмечена переброска 3-й шбр «Азов» из-под Клещеевки на север Артёмовска, которая, вероятно, будет прикрывать отход недобитой 57-й мпбр.Вместе с тем, стоит отметить, что 24-я мбр и 111-я бр ТерО отведены западнее Славянска-Краматорска, где возводят оборонительные позиции с опорой на городскую застройку.
        Таким образом, Артёмовск готовят к сдаче, стараясь удержаться на линии Новомарковка-Калиновка-Часов Яр. Вместе с тем самые ожесточённые бои начнутся на линии Северск-Соледар и в направлении Краматорска, пишет канал «БелВПО».

        https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-tempy-nastupleniya-ne-dayut-vsu-podgotovit-rubezhi-oborony-slavyanska
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:55
      -4
      Летом где-то 60к снарядов в сутки выпускала русская армия (кстати, это в 2 раза интенсивнее 1943-его), Натовские прокси-тела - около 5к. При этом, потери от арты конечно не 1:12, а соотношение гораздо выше, тк у России арта дальнобойнее, точнее, лучше разведка и целеуказание, тактика сбережения личного состава и др. Плюс, Россия молотила и молотит ракетами, абсолютно доминирует в РСЗО (у прокси-Нато Россия вынесла уже почти тысячу РСЗО-установок), бомбит авиацией (в отличие от противников, который делает вылет лишь с целью быть сбитым и погибнуть), а еще русское ПВО сбивает большую часть РСЗО, и даже некоторые артснарядры (например, перехватывала американские управляемые Экскалибуры). Плюс, качество личсостава - профи у России и всё бОльшая доля гражданского могилизованного мяса у Нато. Соответственно, и соотношение потерь летом было в районе 1:60, сейчас уже достигло 1:70-1:80, а в Соледаре было 1:100-120. С начала СВО соотношение ~1:53
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:06
      -1
      Институт изучения войны (ISW, США) публикует очередную попытку..

      целый институт изучения войны должен выдавать на гора солидные статьи. Вот и результат... Не судите строго laughing
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:31
    -1
    Злые языки поговаривают что на этом участке, впрочем как и в Бахмуте русские "Борщевики" положили ВСУ шникам весь "Starlink"
    1. solar
      solar Сегодня, 10:41
      +1
      Нужно бы объяснить злым языкам, что Борщевик
      1. На вооружение не принят, он только испытания проходит.
      2. Предназначен только для определения местоположения терминала, а не для его подавления.
      3. Действует на расстоянии до 10 км
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:32
    0
    ИНТЕНСИФИЦИ́РОВАТЬ
    Книжн. делать (сделать) более интенсивным, увеличивать (увеличить) интенсивность чего-либо.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:36
    +1
    Когда молчат наши,
    приходится слушать и обсуждать "мнение" "так называемого Института изучения войны (ISW, США)".
    Природа не терпит пустоты. (с)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    0
    российская армия создаёт условия для наступления на этом участке.
    А разве планомерное освобождение населенных пунктов, пуская и медленное, но с продвижением вперед не является одним из видов боевых действий - наступлением. Или для наступления по западной версии необходимо огромной массой пехоты при поддержке танков и авиации на большом участке фронта в лоб противнику? Сами западные эксперты отмечают, что тактика боевых действий изменилась и отличается от тактики 2МВ.
  6. Комментарий был удален.
  7. tun5t
    tun5t Сегодня, 11:51
    -1
    Не одного "хохла" с той стороны в коментах нет - настоящая скукотища стало это военное обозрение! (это объективный контроль negative )