Американская администрация опровергла информацию о поездке в Москву главы ЦРУ для обсуждения мира на Украине

Власти США заявили, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс не посещал Россию с целью предложения главе российского государства Владимиру Путину Крыма и Донбасса в обмен на установление мира. Ранее об этом писала газета Neue Zürcher Zeitung.В публикации газеты говорилось, что шеф американской разведки предложил российскому руководству отдать РФ около 20% территории Украины и на этом завершить боевые действия. Видимо, речь идет о признании российскими Крыма, Донбасса, освобожденных районов Запорожской и Херсонской областей, которые и так юридически уже являются частями Российской Федерации.Однако данная идея оказалась непринятой ни Москвой, ни Киевом. В Москве считают, что Россия сможет одержать победу в боевых действиях и занять еще большие территории. Киевский режим, в свою очередь, не хочет лишаться важных территорий и надеется, что сможет восстановить контроль над утраченными регионами.Однако сам факт подобных публикаций в западных СМИ, даже если Бернс действительно не посещал Москву, свидетельствует о том, что на Западе все чаще допускают именно подобный исход украинского конфликта.Ведь западным аналитикам понятно, что Украина не в силах одержать победу в конфликте, а риск того, что она лишиться еще большего количества территорий или рухнет режим Владимира Зеленского, очень высок. Возможно, такие вбросы в СМИ являются тестированием общественного мнения и на Западе, и на Украине.