Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская администрация опровергла информацию о поездке в Москву главы ЦРУ для обсуждения мира на Украине

23
Американская администрация опровергла информацию о поездке в Москву главы ЦРУ для обсуждения мира на Украине

Власти США заявили, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс не посещал Россию с целью предложения главе российского государства Владимиру Путину Крыма и Донбасса в обмен на установление мира. Ранее об этом писала газета Neue Zürcher Zeitung.


В публикации газеты говорилось, что шеф американской разведки предложил российскому руководству отдать РФ около 20% территории Украины и на этом завершить боевые действия. Видимо, речь идет о признании российскими Крыма, Донбасса, освобожденных районов Запорожской и Херсонской областей, которые и так юридически уже являются частями Российской Федерации.

Однако данная идея оказалась непринятой ни Москвой, ни Киевом. В Москве считают, что Россия сможет одержать победу в боевых действиях и занять еще большие территории. Киевский режим, в свою очередь, не хочет лишаться важных территорий и надеется, что сможет восстановить контроль над утраченными регионами.

Однако сам факт подобных публикаций в западных СМИ, даже если Бернс действительно не посещал Москву, свидетельствует о том, что на Западе все чаще допускают именно подобный исход украинского конфликта.

Ведь западным аналитикам понятно, что Украина не в силах одержать победу в конфликте, а риск того, что она лишиться еще большего количества территорий или рухнет режим Владимира Зеленского, очень высок. Возможно, такие вбросы в СМИ являются тестированием общественного мнения и на Западе, и на Украине.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:47
    +3
    Прощупывание ситуации через СМИ .Ждут реакцию на предложение . А глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс мог посетить Москву с секретной миссией ,на то она и секретная
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 10:58
      -1
      Все те немногие победы, которые одержала Россия в этом веке, были завоеваны исключительно на поле боя и среди них не было ни одной дипломатической. Любые переговоры, сделки и проч. всегда заканчивались одним и тем же - поражением России. Если руководство России сейчас начнет переговоры с врагом, то вывод один - нас ждёт очередное поражение.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 11:08
        +1
        Военные действия – это процесс, для описания которого используются также и численные показатели. А если это так, то и для понимания, что происходит и кто побеждает, также можно использовать статистический анализ и численные методы.
        Не понимаю, кстати, почему никто до сих пор этого не делает. Ибо товарищ Конашенков все необходимые для этого цифры регулярно выдаёт. Видимо, это скучно и так финки ЛГБТ не продашь.
        Но нам и не надо, поэтому попробую описать некую упрощённую матмодель боевых действий. Потери протмвника беру ПО МИНИМУМУ(по факту они в 3-4 раза выше).
        Ремарка: Военные историки говорят, что Третий Рейх по сути проиграл войну уже к зиме 41-го года, когда "блицкриг" не достиг поставленных целей. Ибо ресурсов на длительную войну у Германии уже не было... дальше было только отсрочивание неизбежного
        Итак, по любому параметру базовое уравнение имеет вид:
        f(t)=X+(a-b)t
        где X – величина параметра на начало конфликта
        a – средняя скорость пополнения/восстановления параметра
        b – средняя скорость уничтожения параметра
        Поскольку все данные статистические, усреднённые, то возможны флуктуации цифр в ту или иную сторону.
        Военные при планировани используют более сложные формулы, с поправочными коэффициентами, но нам нужно не планирование, а констатация постфактум (с экстраполяцией на последующие периоды), поэтому и упрощённый вариант сойдёт.
        Например, возьмём статистический параметр «танки и прочая бронетехника».
        Посчитаем для него X.
        По данным справочника «The Military Balance», сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года:
        - 858 танков разных типов и ещё 1132 на хранении
        - 1212 боевых машин пехоты
        - 547 боевых разведывательных машин (БРДМ-2, БРМ-1К)
        - 622 бронетранспортёра и бронеавтомобиля
        Итого X = 858+1132+1212+547+622 = 4371
        Теперь посчитаем среднюю скорость уничтожения.
        b = 7679 (цифра из вчерашней сводки)/340 (дней проведения СВО) = 22,58 единиц в сутки
        С вычислением средней скорости восполнения сложнее, ибо там нужно складывать иностранные поставки, собственное производство украины (тут всё просто, это околонулевой параметр) и ремонтируемую технику (по данному параметру данных у меня по понятным причинам нет). Поэтому точность относительная.
        Опять же, данные по поставкам я могу только из открытых источников брать.
        По состоянию на 7 июня прошлого года ВСУ получили от других стран 252 танка советского типа, 40 танков производства стран НАТО (обещаны к поставке), до 395 бронированных машин, 147 единиц других бронированных транспортных средств. Общая численность 834 единицы за 104 дня.
        И, допустим, что восстанавливается в среднем 3 единицы бронетехники в сутки (тут я им безбожно польстил, но пусть будет). Опять же, есть ещё техника, которая ломается сама, без участия ВС РФ, но такой статистики у меня тем более нет, так что забьём.
        Получаем (оптимистичную для ВСУ) цифру
        a = 834/104 + 3 = 11,02
        Опять же, идёт очевидная тенденция к снижению поставок западной техники на украину. Если в первые месяцы поставлялось в среднем по 8 единиц техники в сутки, то если мы возьмём текущие данные о том, что обещает Запад в этом году,то там эта цифра уже стремится к 1-2.
        Итоговая формула f(t)= 4371 + (11,02-22,58)t
        Если мы подставим вместо t значение 340 (сегодняшний день по счёту с начала СВО), то получим численность оставшихся у ВСУ танков и прочей бронетехники примерно 440 единиц. Со средней скоростью сокращения по 11 единиц в сутки…
        Подчёркиваю, это очень, очень приблизительная модель. Ибо в том числе и интенсивность боевых действий величина переменная (да и чем меньше бронетехники остаётся у ВСУ, тем меньше они её бросают в бой, так что тут тоже нужны поправочные коэффициенты).
        Но теперь понятно, почему такая паника и судорожная суета на Западе на тему «нужно срочно выдать украине танков»?
        Причём даже если они дадут всё, о чём идёт речь, то при текущих темпах уничтожения это продлит конфликт где-то на месяц. Результат не изменится, просто сдвинется во времени.
        Дальше мы можем составить аналогичные уравнения для других параметров – количества самолётов, ПВО, артиллерии и РСЗО, пехоты.
        И на выходе получим систему линейных уравнений. Что с ней дальше делать понятно? Школьный курс математики ещё не все забыли?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:58
      +1
      Запад Украины, скорей всего начиная с Житомирской и заканчивая Львовской областями, уже давно определился куда и к кому они хотят "прибиться". Правда и там имеются анклавы, которым с этим "западом Украины" не по пути.

      Восток и приморские регионы Украины вроде тоже более-менее определились в своём целеполагании.

      Осталась Центральная Украина, которая хочет всё оставить себе и никому ничего не отдавать. Вот над этой задачей нам и нужно работать более оперативно и не давать англосаксам время для раскачки. Похоже что сейчас решение вопроса относительно территории бывшей УССР за Россией и нам нужно решать этот вопрос самостоятельно.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:24
        0
        Цитата: кредо
        Запад Украины, скорей всего начиная с Житомирской и заканчивая Львовской областями, уже давно определился куда и к кому они хотят "прибиться". Правда и там имеются анклавы, которым с этим "западом Украины" не по пути.

        Восток и приморские регионы Украины вроде тоже более-менее определились в своём целеполагании.

        Осталась Центральная Украина, которая хочет всё оставить себе и никому ничего не отдавать.

        Ой! Да все будет так, как сказал мольфар Нечай. Запад заберет себе З.У. а остальная часть уйдет в Россию. Главное, что он говорил: "Наша нация вымирает. Брат пойдет на брата, и это третья сторона сделала. Потом все станет как когда-то, Румыния, Польша, Венгрия заберут свои земли, все остальные уйдут под Россию. И после этого все будет хорошо"
    3. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: APASUS
      Ждут реакцию на предложение .

      Моя реакция - упаси нас Бог.
      hi
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 11:08
        +1
        Перефразируя министра иностранных дел Временного правительства Милюкова:
        позиция России не даёт никаких оснований думать об ослаблении роли России в общей борьбе и провозглашает о всенародном стремлении довести СВО до победного конца
    4. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:13
      +1
      Уильям Бернс не посещал Россию

      Уильям Бернс: тот человек в рыжем парике с накладными усами? нет, вы обознались - это был не я
    5. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:07
      0
      Ну не выгоден американцем мир на данном этапе. Целей своих они еще не достигли (в процессе и мир их гарантировано срывает) и данная война, наверное, является самой идеальной войной для США за всю их историю. Да и ставки в этой войне, опять же, самые высокие за всю историю США.
  2. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 10:48
    +5
    Давайте опишем текущую ситуацию на фронтах. Но не в формате военной порнографии «вот это село уже взяли, а это ещё нет», а в трёх измерениях войны – в военном, экономическом и информационном.
    В военном потенциал украины разрушен, за год уничтожено не только почти всё, что было у киевского режима на начало СВО, но и большая часть того, что этому режиму поставлялось на протяжении этого года со стороны его западных хозяев.
    Наглядным показателем реального положения вещей является ситуация с мобилизацией на украине, где метут стариков и подростков прямо на улицах, выдумывая для этого всё новые хитрости. И начальник управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что ограниченно пригодных к военной службе украинских граждан могут мобилизовать. Для понимания: категория «ограниченно годных» означает широкий диапазон от диабетиков до дцпшников.
    Что касается новых поставок вооружений, то там цифры также достаточно красноречивы: на фоне уже уничтоженных нескольких тысяч единиц бронетехники разговоры о паре сотен новых – это примерно до 5% от уже уничтоженного.
    Надежды на то, что такие мизерные поставки смогу что-то изменить имеют прямую историческую аналогию – это «армия Венка». Напомню, что она честно попыталась, буквально за сутки огребла и потеряла до 90% личного состава (и без того сильно неполного), после чего беспорядочно отступила и остатки сдались союзникам.
    Разница в том, что у Гитлера эта армия хотя бы была. А у Зеленского поставки Абрамсов и Леопардов пока только в виде обещаний. Причём Леопарды обещают к лету, а Абрамсы и вовсе к началу следующего года (а на дворе только начало февраля). В общем, «Майн пюрер, Штайнер не придёт».
    Неизбежность военного поражения нацистского режима Зеленского уже очевидно даже большинству на Западе (военным в первую очередь). Поэтому никто не желает участвовать в «lost cause» – этим объясняются все многочисленные отговорки от попыток заставить их поставить военную технику Киеву. И технику потеряют, и Россия потом припомнит и спросит.
    Самыми умными оказались хорваты. Потому что учёные. Во время Второй мировой они заняли почётное первое место в процентном отношении по потерям на восточном фронте – Советская Армия уничтожила свыше 90% личного состава хорватских добровольцев, воевавших на стороне Гитлера. Как говорится, «чем больше самоубийц – тем меньше самоубийц», и в Хорватии таких практически не осталось.
    Аж тамошнего президента рагули занесли на «Миротворец» (но всё равно «увэсь мир з намы», а кто не с ними – тот не «весь мир»). Но если выбор стоит между «Попасть к рагулям на Миротворец или вызвать гнев русских», то хорваты делают правильный выбор. И не только они.
    Более того, этот самый шантаж со стороны американцев «Слышите, холуи, а ну быстро скинулись укропам бронетехникой» вызывает только дополнительные трения и напряжённость внутри НАТО.
    Свежее заявление на сайте «Политико»: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами не будут это делать.
    То есть «Мы сами тратиться не будем, но вы покупали у нас оружие, поэтому сейчас отдайте его даром в пропасть». Кому такое понравится? Ну, кроме Литвы с Эстонией (но у тех нет F-16, у них вообще ничего нет).
    Опять же, простое мысленное упражнение. Допустим, у вас есть двадцать единиц танков разной степени раздолбанности, вас вынуждают (всячески выкручивая руки) отдать четыре. Как вы думаете, какие танки вы тогда отдадите? Неужели самые лучшие? Или те, что уже не на ходу (и ещё свинтите с них всё, что можно, на запчасти)? Упражнение закончено.
    Даже официально американцы и британцы заявляют, что снимут со своих танков секретное оборудование перед их отправкой вна…
    Перейдём от очевидного к интересному. К экономике.
    МВФ пересмотрел свои предыдущие прогнозы и теперь вангует, что в этом году российскую экономику ждёт рост на 0,3% ВВП. А британскую экономику рост не ждёт… даже при самых оптимистичных сценариях (а МВФ всегда «своим» рисует максимально оптимистично, а потом пересматривает в сторону уменьшения) падение ВВП Мелкобритании составит 0,5%.
    Не сильно лучше дела и у других западных стран, участников антироссийской коалиции.
    Напомню, что на Российскую Федерацию сейчас наложено рекордное – свыше 10200 – количество различных «санкций». Хотя у меня роятся смутные сомнения, а точно ли на Россию они эти санкции наложили? Судя по результатам, похоже, что на себя.
    При этом только 9% иностранных компаний ушли с российского рынка. Потому что «рыночек так порешал, вот почему, идите воруйте!»
    И те, кто ушёл, теперь грызут локти, воют и думают, как бы вернуться (не все смогут, многие ниши уже заняты более умными и дальновидными конкурентами).
    «Зара» заходит на российский рынок под новым названием (несколько лет раскрутки брэнда Байдену под хвост). «Adobe» возобновляют поддержку. «Мелкомягкие» говорят «Скачивайте сейчас, заплатите потом» (и очень ждут наступления этого «потом»). Габен подсчитывает недополученную прибыль и бурчит под нос «грёбаные украинцы».
    Российская экономика живёт своей жизнью. Переориентировалась на другие рынки (и почему я уверен, что гораздо более интересные и перспективные, чем умирающий европейский?), наладила импортозамещение, альтернативные поставки и, где надо, так называемый «параллельный» импорт. И может существовать в таком режиме десятилетиями – ещё и рост ВВП показывать.
    Нет, конечно, в палате у Демуры, Пионтковского и Латыниной всё стабильно – России (как и Китаю) осталось максимум 2-3 недели… и так уже много лет подряд… но туда даже профильные специалисты в белых халатах стараются без особой нужды не заглядывать (пациенты неизлечимые, помочь им нельзя, а накал дурки зашкаливает).
    Все же остальные понимают, что экономически задушить Россию не получилось (я вообще не понимаю, на что они рассчитывали, это изначально был предельно нереальный и неадекватный план).

    Поэтому последняя надежда коллективного Запада – это перемога в информационной войне, которая выразится в госперевороте внутри России и приходе к власти кого-то прозападного (изображающего мордой лица ультра-патриота).
    Ещё более неадекватная надежда, чем надежды на военную победу украины и экономическое удушение России.
    Ибо, во-первых, «холодильник сильнее телевизора» (они сами эту формулу придумали). А с холодильником (в широком смысле) в России всё в порядке.
    А, во-вторых, эти их планы делались без малейшего учёта русского менталитета. Который гласит «во время аврала (вторжения, землетрясения и так далее) никаких бунтов». Русские в беде сплачиваются, а не майданят.
    И вот эти вот убогие, которые призывают «бить охранителей», они не понимают, что скорее «охранители» скоро начнут бить их самих. Ибо нас, охранителей, в России 152 миллионов (в сумме с новыми территориями, от маленького Алёшки в танкистском шлеме и до бабушки с красным флагом).
    Я понятно объясняю?
    Поэтому не будет в России никаких майданов (а в западных странах будут).

    Так что ждёт коллективный запад ещё сто лет без победы над русскими.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:58
      +2
      Господи, буковок-то сколько, прям... эссе. Всё верно, только можно было ограничиться последним предложением текста и мыслью, что Западу не победить Россию.
      Весь мир в труху, если этот мир без России.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:06
      0
      Давайте опишем текущую ситуацию на фронтах. Но не в формате военной порнографии «вот это село уже взяли, а это ещё нет», а в трёх измерениях войны – в военном, экономическом и информационном....

      Мне понравилось Ваше изложение.
      Надеюсь, что оно сбудется. love
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Сармат Саныч
      Так что ждёт коллективный запад ещё сто лет без победы над русскими.

      Я надеюсь, что побольше, лет 300
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:44
      0
      Но нашей проблемой является то, что американцем победа Украины по сути и не нужна. Все свои трофеи они получат от длительности этой войны (и недополученные трофеи еще настолько велики, что они любой ценой не допустят сейчас поражения Украины).

      Ситуация с мобилизацией на Украине. Да, ухудшается. Но при этом дефицита личного состава на ЛБС нет, Украина может позволить себе обучать десятки тысяч своих солдат зарубежом. И главный мобрезерв украинцев - это уехавшие в Европу. Их очень легко мобилизовать и направить на фронт. Нужно дишь синхронное решение УГ и ЕС, некий условный закон о "мобилизации граждан Украины пребывающих зарубежом". По разным оценкам это от 500тыс до 1млн. мобиков.

      Запад поставляет ровно ту номенклатуру и количество оружия, которое США считает необходимым на текущем этапе. Глобальная победа Украины ему категорически не нужна. Про успех наступления Украины по возвращению Херсона мы все очень громко и долго смеялись. Да, сейчас ситуация совершенно другая (возведены оборонительные рубежи, увеличена численность группировки), но смеяться почему то больше уже не хочется. Грядет действительно, как говорят американцы, момент истины. Смогут украинцы повторить успех или нет.

      Экономика. Здесь все печально (для всех, кроме американцев). Наша проблема в том, что и гауляйтерам Украины и уж тем более их Западным хозяевам экономика абсолютно безразлично. В мягкой форме мы это видели на примере прибалтийских стран. Никакое снижение экономики и уровня жизни населения не способно изменить антироссийский курс балтийских тигров. И (что важно) их население с этим примирилось. Никаких протестов нет и не будет, Проводящие саморазрушительную политику политики побеждали, побеждают и будут побеждать на выборах. И с Украиной ситуация полностью аналогична, только если Трибалты это лайт вариант, то Украина - хардкор. Запад будет содержать Украину пока не реализует все свои планы. А те отставки, которые американцы запустили сейчас на Украине, показывают всю серьёзность их намерений добиться целевого использования средств. Освободившиеся должности займут американские ставленники.

      Разрушение европейской экономики, ее децентрализация и переезд производства, рабочих, мозгов в США и есть главный приз американцев. Это вопрос выживания Pax America. И многие европейские политики это (Pax America превыше всего) совершенно искренне поддерживают, так как считают что их будущее белого человека при данном мироустройстве лучше, чем пусть даже более высокое собственное благосостояние нации. Война позволила заткнуть голоса националистам (тем, кто считал, что их страны - превыше всего) и остановка войны сейчас приведет к неизбежной утрате власти евроатлантистами. При этом сейчас население Европы в общем по больнице не требует прекратить подпитку Украины и остановить войну, оно требует адекватных компенсационных мер по снижению издержек от войны.

      Как то так.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:48
    +1
    О 20% территории они опровергли!А о капитуляции США ,они много значительно промолчали!А шарик с Винипухом ,почему-то над США до сих пор висит и они его тронуть бояться.
  4. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 10:58
    +1
    Власти США заявили, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс не посещал Россию с целью предложения главе российского государства Владимиру Путину Крыма и Донбасса в обмен на установление мира.
    Даже если это и фейк, то, думаю, имеет смысл пару раз в месяц широко распространять подобные фейки относительно представителей западных стран. Сегодня штаты, завтра немцы, потом англы и т.д. И довольно скоро они перестанут друг другу доверять. И противостоять Западу будет немного легче...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +1
    Да какая разница был глава ЦРУ в Москве или не был, главное, что запущена информация о якобы "миротворческих" инициативах Сша, от которых Москва отказалась. А значит весь "цивилизованный" мир, в который раз должен убедиться в "агрессивности" России и с новыми силами приняться помогать Украине теми видами вооружений, которые еще не поставлялись.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:59
    0
    Нет уж. Никакой бывшей украины. Никакого корейского варианта раздела. Только новые Российские регионы и контролируемая полностью Россией дружественная Малороссия.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:08
    +1
    Не царское это дело Самому от какого-то главы (даже ЦРУ) предложения выслушивать...
    Для этого МИД лавровый есть.
  8. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 11:19
    0
    С таким успехом можно предложить США 20% Калифорнии, а остальное Мексике вернуть.
    "сказочные ..."
  9. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:21
    0
    Такое образование которое и государством то не поворачивается язык назвать украина должно перестать существовать . В самом худшем случае граница должна пройти по линии винница - житомир. В самом благоприятном в ее нынешних границах , но в любом случае только на правах краев и областей РФ. Никаких автономий никаких самостийностей. Всё, хватит , наигрались
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:39
    0
    Полосатые в своем репертуаре, говорят одно, делают другое, а замышляют третье. Ну и по фиг, у нас свои национальные интересы, главное, что бы слово не расходилось с делом.
  11. мерцание
    мерцание Сегодня, 12:22
    0
    Однако сам факт подобных публикаций в западных СМИ, даже если Бернс действительно не посещал Москву, свидетельствует о том, что на Западе все чаще допускают именно подобный исход украинского конфликта.
    Еще бы, Запад рушил наши планы, а мы рушили планы Запада и похоже мы преуспели в этом.
    Конфликт на Украине слишком затянулся для США, они на такое не рассчитывали. Им теперь приходиться содержать дармоедов с Украины, что даже для их финансовых возможностей чрезмерно.
    Но главное в том, что им крайне необходимо решать вопрос с Китаем и времени у них на это год максимум два. Вот они и торопятся.
    Так что матрасы просто вынуждены слить Украину, но при этом хотят сделать это на приемлемых для себя и не приемлемых для нас (Украину вообще никто ни о чем не спрашивает) условиях.
    Именно поэтому они так сильно повышают ставки с поставками вооружения (чуть ли не дадим украм все), чтобы выторговать для себя более выгодные условия для слива Украины.