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Зампред Совбеза РФ Медведев об экономике Украины: «Стремительно превращается в труху»

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Зампред Совбеза РФ Медведев об экономике Украины: «Стремительно превращается в труху»

Экономика Украины находится в тяжелейшем состоянии. Такой вывод делает в своем посте в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик рассказал, что вчера в Киев приезжала «тетка-гинеколог», как он охарактеризовал Урсулу фон дер Ляйен, руководителя Еврокомиссии. По словам Ляйен, украинская экономика якобы будет улучшаться. Но в действительности, по словам Медведева, для таких оптимистичных заявлений нет никаких оснований.

Боевые действия на Украине привели к превращению этой территории в совершенно недееспособное в экономическом плане квазигосударственное образование. Это признают даже европейские страны, являющиеся вроде бы союзниками киевского режима.

Экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху

- подчеркнул Медведев.

Согласно данным банка Goldman Sachs, на которые ссылается политик, в настоящее время Украина потеряла территории, обеспечивавшие ей до 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП. Теперь Украина не имеет возможности эксплуатировать запасы полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Речь о запасах угля – 63%, и металлов – 42%.

Сельское хозяйство страны также находится в тяжелейшем состоянии. Фиксируется, по словам Медведева, резкое падение урожая – пшеницы до 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году, кукурузы до 18,4 миллиона тонн против 35,1 миллиона. Кроме того, необходимость перевозить грузы по сухопутным маршрутам через Румынию и Польшу способствовали повышению стоимости логистики в два – три раза.

Таким образом, отмечает Медведев, ВВП Украины «просел» на 35-36%, а общий ущерб от боевых действий составил 830–850 миллиардов долларов. Нельзя сбрасывать со счетов распад промышленности и тотальную безработицу населения. Государственный долг киевского режима увеличился с 107 до 180–200 миллиардов долларов – почти в два раза. Медведев предсказывает, что в 2023 году экономика Украины рухнет на 5-10%. Киевский режим буквально «проматывает» свою территорию. Но дефицит бюджета растет, даже несмотря на западную финансовую помощь.

Как прогнозирует зампред Совбеза РФ, Украину ждет «органическая гибель остатков самой страны». И это – вполне закономерный финал сотрудничества киевского режима с Западом, при отсутствии реальной помощи со стороны последнего. Ведь вряд ли финансирование боевых действий вносит вклад в восстановление экономики.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:34
    +4
    Дмитрий Анатольевич не даёт нам забыть о себе.
    Видимо готовит нас к чему то.
    Не уж то к выборам?.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:44
      +1
      Сплюньте, не дай бог. Их экономика в этом состоянии уже давно, производства под контролем кураторов они разрушили, олигархи подконтрольные способны толтко отжать бизнес, раздербанить его и продать. А во всем виновата Россия у них. Не от тех они свободы хотят.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:52
        +3
        Цитата: Mitos
        Сплюньте, не дай бог. Их экономика в этом состоянии уже давно, производства под контролем кураторов они разрушили, олигархи подконтрольные способны толтко отжать бизнес, раздербанить его и продать. А во всем виновата Россия у них. Не от тех они свободы хотят.

        Иногда кажется что об украинской экономике наши политики рассуждают как об украинской армии - "Да у них там всё разворовано и ничего нет, а брось им клич так они стройными рядами перейдут на сторону России!!!". fellow

        Конечно, Дмитрий Анатольевич располагает большей информацией об Украине и её экономике, чем остальное население России, но что то меня заставляет сомневаться в том, что там всё очень плохо, поэтому следует к такой информации относиться по принципу 50 на 50 (50% правды, 50% вымысел).
        1. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: кредо
          Конечно, Дмитрий Анатольевич располагает большей информацией об Украине и её экономике, чем остальное население России, но что то меня заставляет сомневаться в том, что там всё очень плохо

          Резонное замечание.
          В дополнение к которому у меня вопрос: если там все так плохо, почему там все еще не вымерли?
          Напрашивается, конечно, ответ - потому что Запад помогает и вливает туда огромные деньги.
          Но тогда возникает следующий вопрос: а с каких это пор Запад стал вкладывать деньги в заведомо убыточное дело? Большие деньги? Которые там считать умеют, иначе тоже бы имели экономику с 2% ВВП от мирового?
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:59
        0
        Проблема (наша) в том, что и гауляйтерам Украины и уж тем более их Западным хозяевам это абсолютно безразлично. В мягкой форме мы это видели на примере прибалтийских стран. Никакое снижение экономики и уровня жизни населения не способно изменить антироссийский курс балтийских тигров. И (что важно) их население с этим согласно. Никаких протестов нет и не будет, Проводящие саморазрушительную политику политики побеждали, побеждают и будут побеждать на выборах. И с Украиной ситуация полностью аналогична. Все наши заявления и попытки открыть кому то глаза и призвать к благоразумию направлены в пустоту.
  2. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 11:39
    +1
    А у них еще что то осталось от экономики?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:59
      +2
      Цитата: sgr291158
      А у них еще что то осталось от экономики?

      Посмотрим лет через 5 по окончании войны. Сегодня, когда украинские города подвергаются ракетным ударам это невозможно оценить.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:23
        +1
        лет через 5 по окончании войны.
        За 4 года до начала войны они боролись с Молдавией за статус беднейшей страны Европы.
    2. Владимир Постников
      Владимир Постников Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: sgr291158
      А у них еще что то осталось от экономики?

      Что такое экономика? Осталась, не осталась. Об чем лай, бояре?
      Первичный сектор никуда не денется. Будут жить люди - будет процветать третичный. Четверичный плевал не территории. Он уже давно экстерриториален. Во вторичном пострадает промышленное производство и инфраструктура. Но, США и НАТО изначально рассматривали Украину как плацдарм против России. Украина планируется как буферная зона. Либо все сектора там будут быстро восстановлены, либо останутся в руинах. Такое развитие событий устроит обе стороны, как мне кажется.
      Но, вместо того, чтобы трендеть об кризисе украинской экономики, лучше бы он рассказал о перспективах развития российской. А то перспектив не декларирует от слова совсем, а реальность удручает. Ссылка на то, что у соседа еще хуже, уже "не канает".
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:41
    +11
    Как бы наша в экономика труху не превратилась , а то уж цены как акула кусается.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    0
    вчера в Киев приезжала «тетка-гинеколог»... украинская экономика якобы будет улучшаться
    И профессионально осмотрев знакомый орган (экономику) вдруг сделала вывод, что она еще пригодна для эксплуатации и даже улучшается. Урсуле виднее, она же профессионал... по женским органам.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:47
    +4
    Кто его разбудил?
    Как рьяно он пытается изменить имидж и занять место Жириновского, но до него ему ещё далеко, резкости и не хватает - Хлестаковкости.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:54
    +1
    Наша экономика лучше украинской,нефть и газ по бросовым ценам продаём,а у нас это дорожает для потребителя..На китайский "Москвич", уже очередь выстроилась, ну и т.д..От каждой санкции,крепчаем как от виагры...
  7. barclay
    barclay Сегодня, 11:58
    -2
    Если уж и говорить об экономике, то не
    Украины, а её остатков. И эта экономика уже не будет прежней. Будет что то подобное Прибалтике. Это заработки на вожделенном Западе, и проституция для обслуживания иностранных военных контингентов. Кстати, прибалтосы не особо расстраиваются по этому поводу.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:29
      0
      И эта экономика уже не будет прежней. Будет что то подобное Прибалтике.
      С реальным подушным ВВП в полтора-два раза выше российского? Вряд ли smile .
      прибалтосы не особо расстраиваются по этому поводу.
      Русскоязычные жители Прибалтики тоже в Россию на ПМЖ чегой-то не едут laughing . Их тоже устраивает belay ?.
  8. grigor727
    grigor727 Сегодня, 12:00
    0
    Мы это слышим с 2014 года. Но в труху до сих пор не превратилась. А как у нас дела обстоят с экономикой?
  9. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:02
    +1
    Экономика Украины находится в тяжелейшем состоянии.

    О своей экономике порассуждать не желаешь, Дима?
    В магазин уже ходить страшно из-за еженедельно растущих цен!
  10. 23424636
    23424636 Сегодня, 12:16
    0
    С большим трепетом и глубоким уважением отношусь к постам ДАМа .которого Стрелков в свое время называл не иначе как Лунтиком. .В этой связи хочу несколько слов сказать о производстве дронов в России.Сегодня телеграм взорвал пост военкора из Макеевки Владлена Татарского.Все мы помним как ВВП дал Шойгу указания к 1 февраля подготовить доклад об уровне оснащении армии всем необходимым для ведения боевых действий.И вот автор поста сказал ,что МО заключило контракт с рядом фирм поставщиков дронов по цене 600тыс.р.р. за единицу..Аналогичные дроны в республиках Донбасса ростовские умельцы в мастерской делают по 30.тыс.р.р Иными словами М.О. покупает товар в 20 раз дороже аналогов .которые собирают на Донбассе.русские люди. Это просто чес .при котором наркодиллеры отдыхают. Несколько времени назад премьер Мишустин утвердил транш на сумму 1 ярд.р.р.дочке Шойгу на ремонт и вывоз мусора с некого форта .который она реконструирует в зону отдыха..За этот 1млрд.р.р. можно было бы купить донецких дронов аж 33.3 тыс. штук и оснастить их войска стоящие и находящиеся в слаживании. Но увы будем покупать кашерные дроны ,но по 600 тыс.р.р.и красить форты зеленый колер.
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 12:41
      0
      Я поражаюсь наивности граждан о справедливости. Даже при социализме и блокаде Ленинграда были люди евшие красную икру. Нет в мире справедливости, даже в типа соц. Швейцарии, Швеции и так далее, там тоже полно косяков, откаты и прочее и с теми же подрядами военными, когда закупалось не лучшее а по связям. Согласен что это плохо, но для этого люди должны не по кухням судачить, а выучиться на акушера и не брать деньги за рождение детей, зарплаты у них не маленькие или учителя выглядывающие с родителей всякую мзду. Не бывает так что везде все хорошо, отделочники работают в белую платят налоги, а только дочка Шойгу наживается, снимите очки розовые.
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:52
      0
      конкретно вашим постам веры нет.......................
  11. spirit
    spirit Сегодня, 12:26
    0
    Труха только в пропитом мозгу АмериканБоя.Этот пророк по-моему ни попал вообще ни куда.Что Европа что Украина уже давно как замёрзнуть по его предсказаниям должна , а их население питаться друг другом.Шут гороховый
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:30
    +1
    Да все все прекрасно видят. До краха конечно далеко, в Африке полно государст в худшем положении находящихся, но там все органы власти продолжают работать, элита развлекаться и сорить деньгами. Так и здесь, западу не нужен конкурент, металлургия, сельское хозяйство ( европейцам делать нечего будет и жить соответственно не на что) и т д. Окраина как мастевка все пытаются ее перекинуть друг на друга, только запад уничтожение людей умеет обернуть в благодеяние, нам далеко до них, православие это не протестантство с католиками.
  13. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:06
    0
    приезжала «тетка-гинеколог», как он охарактеризовал Урсулу фон дер Ляйен, руководителя Еврокомиссии.

    А раньше-то врагов почтительно уважаемыми партнерами называл. По просьбе Саркизи даже войска из Грузии вывел. Ну а теперь обидели дорогие партнеры. Санкций по горло навалили, кубышку обокрали на 300 млрд... После такого зачем стесняться? Можно и лохами этих теток-гинекологов назвать!
  14. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:11
    0
    да же если экономики украины не станет,снабжение с запада будет идти...