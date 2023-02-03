Зампред Совбеза РФ Медведев об экономике Украины: «Стремительно превращается в труху»

Экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху

Экономика Украины находится в тяжелейшем состоянии. Такой вывод делает в своем посте в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик рассказал, что вчера в Киев приезжала «тетка-гинеколог», как он охарактеризовал Урсулу фон дер Ляйен, руководителя Еврокомиссии. По словам Ляйен, украинская экономика якобы будет улучшаться. Но в действительности, по словам Медведева, для таких оптимистичных заявлений нет никаких оснований.Боевые действия на Украине привели к превращению этой территории в совершенно недееспособное в экономическом плане квазигосударственное образование. Это признают даже европейские страны, являющиеся вроде бы союзниками киевского режима.- подчеркнул Медведев.Согласно данным банка Goldman Sachs, на которые ссылается политик, в настоящее время Украина потеряла территории, обеспечивавшие ей до 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП. Теперь Украина не имеет возможности эксплуатировать запасы полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Речь о запасах угля – 63%, и металлов – 42%.Сельское хозяйство страны также находится в тяжелейшем состоянии. Фиксируется, по словам Медведева, резкое падение урожая – пшеницы до 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году, кукурузы до 18,4 миллиона тонн против 35,1 миллиона. Кроме того, необходимость перевозить грузы по сухопутным маршрутам через Румынию и Польшу способствовали повышению стоимости логистики в два – три раза.Таким образом, отмечает Медведев, ВВП Украины «просел» на 35-36%, а общий ущерб от боевых действий составил 830–850 миллиардов долларов. Нельзя сбрасывать со счетов распад промышленности и тотальную безработицу населения. Государственный долг киевского режима увеличился с 107 до 180–200 миллиардов долларов – почти в два раза. Медведев предсказывает, что в 2023 году экономика Украины рухнет на 5-10%. Киевский режим буквально «проматывает» свою территорию. Но дефицит бюджета растет, даже несмотря на западную финансовую помощь.Как прогнозирует зампред Совбеза РФ, Украину ждет «органическая гибель остатков самой страны». И это – вполне закономерный финал сотрудничества киевского режима с Западом, при отсутствии реальной помощи со стороны последнего. Ведь вряд ли финансирование боевых действий вносит вклад в восстановление экономики.