«Гвардия наступления»: МВД Украины создаёт штурмовые бригады для наступательных действий

Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения

Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и выйти на международно признанные границы

МВД Украины создает штурмовые бригады для ведения наступательных действий. Основой для таких подразделений станут бывшие и действующие военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, а также сотрудники полиции, пограничного ведомства и СБУ.Такое заявление сделал во время телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко.- сказал чиновник.Он сообщил, что к формированию таких бригад, которым дали пафосное наименование «Гвардия наступления», уже приступили. Клименко сказал, что туда может вступить любой желающий. Особенно он рассчитывает на тех, кто потерял в ходе военных действий своих родных или друзей.Можно предположить, что желающих вступить в такие «добровольческие» подразделения много не наберется, поэтому часть «добровольцев» окажется там вопреки своему желанию. Тем более, что сотрудникам украинских военкоматов уже сейчас приходится устраивать настояшие облавы на новобранцев.- заявил и.о. главы министерства.По словам Клименко, возвращение утерянных Украиной земель является первоочередной ближайшей задачей.Создание подобных подразделений, вероятно, означает, что в ближайшее время киевский режим может планировать наступление на одном или нескольких участках фронта.