«Гвардия наступления»: МВД Украины создаёт штурмовые бригады для наступательных действий

МВД Украины создает штурмовые бригады для ведения наступательных действий. Основой для таких подразделений станут бывшие и действующие военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, а также сотрудники полиции, пограничного ведомства и СБУ.
Такое заявление сделал во время телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения
- сказал чиновник.
Он сообщил, что к формированию таких бригад, которым дали пафосное наименование «Гвардия наступления», уже приступили. Клименко сказал, что туда может вступить любой желающий. Особенно он рассчитывает на тех, кто потерял в ходе военных действий своих родных или друзей.
Можно предположить, что желающих вступить в такие «добровольческие» подразделения много не наберется, поэтому часть «добровольцев» окажется там вопреки своему желанию. Тем более, что сотрудникам украинских военкоматов уже сейчас приходится устраивать настояшие облавы на новобранцев.
Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и выйти на международно признанные границы
- заявил и.о. главы министерства.
По словам Клименко, возвращение утерянных Украиной земель является первоочередной ближайшей задачей.
Создание подобных подразделений, вероятно, означает, что в ближайшее время киевский режим может планировать наступление на одном или нескольких участках фронта.