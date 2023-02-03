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«Гвардия наступления»: МВД Украины создаёт штурмовые бригады для наступательных действий

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«Гвардия наступления»: МВД Украины создаёт штурмовые бригады для наступательных действий

МВД Украины создает штурмовые бригады для ведения наступательных действий. Основой для таких подразделений станут бывшие и действующие военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, а также сотрудники полиции, пограничного ведомства и СБУ.


Такое заявление сделал во время телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения

- сказал чиновник.

Он сообщил, что к формированию таких бригад, которым дали пафосное наименование «Гвардия наступления», уже приступили. Клименко сказал, что туда может вступить любой желающий. Особенно он рассчитывает на тех, кто потерял в ходе военных действий своих родных или друзей.

Можно предположить, что желающих вступить в такие «добровольческие» подразделения много не наберется, поэтому часть «добровольцев» окажется там вопреки своему желанию. Тем более, что сотрудникам украинских военкоматов уже сейчас приходится устраивать настояшие облавы на новобранцев.

Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и выйти на международно признанные границы

- заявил и.о. главы министерства.

По словам Клименко, возвращение утерянных Украиной земель является первоочередной ближайшей задачей.

Создание подобных подразделений, вероятно, означает, что в ближайшее время киевский режим может планировать наступление на одном или нескольких участках фронта.
Автор:
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26 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:36
    +2
    Штурмовы́е отря́ды (нем. Sturmabteilung), сокращённо SА, штурмовики́; также «коричневоруба́шечники»

    "гвардия наступления", ага
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:44
      +6
      "гвардия наступления"

      Нахватались у англосаксов пафосных названий, да только забыли, что гвардия куётся в боях, а не в министерских креслах и домашних постелях.
      Похоже эта "гвардия" будет костяком заградотрядов и расстрельных команд на фронте и в тылу. "Птенцы" Авакова в этом поднаторели больше всего.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 12:17
        0
        Штурмовые отряды

        это особо подготовленные отряды, усиленные тяжёлой техникой и артиллерией. Откуда у укров такие резервы?
        Гвардия это особые резервы, испольгуемые для защиты особо важных объектов в критических ситуациях - не используются для штурмовки в обычной ситуации. Для этого во времена ВОВ, например, использовались ударные армии
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 12:25
          0
          "это особо подготовленные отряды, усиленные тяжёлой техникой и артиллерией"///
          ---
          Не на Украине.
          Вагнер наступает с легким оружием, без всякой техники и с редкой арт поддержкой.
          Специфика войны: технику бысто выбивают ПТРК и дроны.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:37
        +1
        Цитата: кредо
        Похоже эта "гвардия" будет костяком заградотрядов и расстрельных команд на фронте и в тылу. "Птенцы" Авакова в этом поднаторели больше всего.

        Аваков (Авакян) хоть поумнее, чем его приемники, вовремя "sdriснул" c тонущего човна. Зря Игорек влез в это клоповник, для него уже готов очередной винтокрыл "Super Puma".
  2. кредо
    кредо Сегодня, 11:37
    +5
    Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения
    - сказал чиновник.

    В старые добрые времена это называлось - "По просьбам трудящихся." crying
    1. Horst78
      Horst78 Сегодня, 11:45
      +2
      Как говорил мой психиатр: "Самоубийство, дело добровольное"
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:54
      0
      Это у вас юмор такой, про трудящихся охранителей???
      Житрож ж ж ванчики нахватают "мяса" и отправят его на убой, лишь бы самих в поля не залали, на могилизацию!
      Это такой хитрый ход, кукуевских деятелей, шоб стимулировать охранителей на "трудовые подвиги"...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: кредо
      В старые добрые времена это называлось - "По просьбам трудящихся."

      Ну если уже отлавливаю алкашей, то конечно "по просьбе". Только не понять, это чтоль новая разновидность нацбатов, как SA и SS .
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:39
    +6
    Ну, а сзади будут лежать за пулемётами бойцы гвардии отступления. Всякие там Джоны, Юзики, Стефаны и Питеры. Ну и местная бандерва со вторым гражданством на земле обетованной.Что бы не дай боже, первые гХвардейцы не развернулись обратно. sad
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:39
    +3
    Скорее гвардия бандеровских схронов...наступление не конек бандеровцев... те больше из засад и из за угла нападают.
  5. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:39
    +3
    совсем плохо с мобилизацией если полицию отправляют на передовую
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:44
      +1
      Походу, да, оперов и участковых в окопы, видать до ручки доходят, а то что добровольно - враки. Запрут в райотделе, подгонят автобусы и айда на передок......
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:41
    +4
    Какая-то интересная заваруха начинается - отряды штурмовиков будут в подчинении МВД, а не министерства обороны. Этакие гвардейцы кардинала. А зачем так сложно? Или назревает дворцовый переворот? Пошёл за попкорном...
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:45
    +2
    Звание ещё заслужить надо, даже их кумиры кресты просто так не раздавали.
    Надеюсь у ребят из этой "гвардии" хватит ума сразу перейти на нашу сторону.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +2
    Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения
    А инициаторы наверное первыми записались в "Гвардию наступления" или достаточно, что выступили инициаторами?
  9. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:48
    +2
    МВД Украины создает штурмовые бригады для ведения наступательных действий.

    Возьмут в руки щиты, дубинки, выстроятся в линию и с угрожающими криками, с топаньем пойдут вперед гусиным шагом. Вот уж вагнера испугаются.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +1
    «Гвардия наступления»: МВД Украины создаёт штурмовые бригады для наступательных действий
    . Понятно, тыловые крысы... херои, под замес не хотят.
    Теперь будут отлавливать всяких... скакуасов ещё активнее и гнать их всех на убой, вместо себя.
    Вот только... сколько верёвочке не вится, конец то будет, все равно!!!
    Кстати, их начальники себе место в последнем вагоне уже КУПИЛИ... а некоторые и не в последнем, поближе к паравозу местечко, себе, отвоевали/"наработали".
  11. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 11:54
    +1
    Я как-то по своей необразованности полагал, что у МВД несколько другие задачи, но видимо дела совсем плохи, что на прорыв армейской обороны хлопцы собираются штурмовых гвардейских ментов бросать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:12
      0
      МВД военнонезированная организация и может быть использована по разному, в зависимости от ситуации.
      А тож, те кто там пристроился, думали, что голубую птицу за хвост поймали и будут целы, в шоколаде и... в общем, в пролёте они. Не все, но те кто начальство плохо зацеловывали/подлизывали, могут теперь... Яда ничего они не могут, погоня на убой, как и тех, кого они отлавливали до этого.
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 13:01
      0
      Как говорится, на безрыбье и раком щуку... В окопы пихают всех: поваров, шоферов, столяров, и плотников. Это уже от нехватки мяса.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:55
    0
    Очевидно, что Украина готовится к широкомасштабному наступлению.
    А что делает Россия для противодействия?

    Ну и смеяться над мобилизацией в соседней стране - глупо.
    Можно подумать, если вдруг у нас резко ухудшится положение на фронте - то мобилизовать будут исключительно добровольцев и исключительно вежливо.
  13. Million
    Million Сегодня, 12:13
    0
    «Гвардия наступления» и «любой желающий» выдают желание украинских властей набрать самое настоящее "мясо" для убоя.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:19
    +1
    Откуда "на сели" столько пафоса?!
    Воины Нарнии (на майдане майданили)... Гвардия Наступления...
    Им самим-то... комфортно от таких погремушек?
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:20
    0
    Их надо приравнять к врйскам и поступать соответственно
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:57
    0
    Это я так понимаю сейчас в барах ,магазинах ,на похоронах ,с помощью скорой помощи , военные забирают людей ,для формирования как раз «Гвардии наступления»?