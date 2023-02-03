МВД Украины анонсировало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления»

Министерство внутренних дел Украины собирается формировать некие штурмовые бригады «Гвардия наступления». Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Игорь Клименко.По словам Клименко, в составе МВД будут сформированы подразделения «Буревий», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов». Также анонсируется создание бригады «Стальная граница» в составе Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, в составе Национальной полиции Украины появится бригада «Лють».Всего руководство МВД Украины планирует создать 8 новых подразделений, которые будут заняты постоянной боевой подготовкой и участием в операциях на линии фронта. Клименко отметил, что никаких тыловых заданий у этих подразделений не будет.Министр подчеркнул, что личный состав подразделений будет формироваться из сотрудников полиции и военнослужащих с большим боевым опытом. Доукомплектовывать их планируется исключительно добровольцами, которые смогут выполнять боевые задачи.По утверждению руководителя МВД Украины, данные подразделения киевский режим собирается задействовать в боевых действиях в Донбассе и Крыму. Правда, не очень понятно, зачем потребовалось создание «полицейских» формирований при наличии ВСУ.Более это похоже на создание военизированных формирований в системе МВД на случай каких-либо внутренних конфликтов в украинской элите. Иначе не очень понятно, чем полицейские отряды будут более эффективны, чем формирования регулярных вооруженных сил – десантно-штурмовые, механизированные или мотопехотные бригады.