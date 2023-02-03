Военное обозрение
Войти Регистрация

МВД Украины анонсировало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления»

37
МВД Украины анонсировало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления»

Министерство внутренних дел Украины собирается формировать некие штурмовые бригады «Гвардия наступления». Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Игорь Клименко.


По словам Клименко, в составе МВД будут сформированы подразделения «Буревий», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов». Также анонсируется создание бригады «Стальная граница» в составе Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, в составе Национальной полиции Украины появится бригада «Лють».

Всего руководство МВД Украины планирует создать 8 новых подразделений, которые будут заняты постоянной боевой подготовкой и участием в операциях на линии фронта. Клименко отметил, что никаких тыловых заданий у этих подразделений не будет.

Министр подчеркнул, что личный состав подразделений будет формироваться из сотрудников полиции и военнослужащих с большим боевым опытом. Доукомплектовывать их планируется исключительно добровольцами, которые смогут выполнять боевые задачи.

По утверждению руководителя МВД Украины, данные подразделения киевский режим собирается задействовать в боевых действиях в Донбассе и Крыму. Правда, не очень понятно, зачем потребовалось создание «полицейских» формирований при наличии ВСУ.

Более это похоже на создание военизированных формирований в системе МВД на случай каких-либо внутренних конфликтов в украинской элите. Иначе не очень понятно, чем полицейские отряды будут более эффективны, чем формирования регулярных вооруженных сил – десантно-штурмовые, механизированные или мотопехотные бригады.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    +4
    Неужели из заключенных?Так,в Харькове еще прошлой весной формировались из них отряды
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:46
      +9
      Заключенные еще летом закончились, в ход пошли вертухаи.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:34
        +2
        МВД Украины анонсировало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления»

        Все они смертники!

        Зеленский в принципе занимается именно ЛИКВИДАЦИЕЙ населения Украины до ПОСЛЕДНЕГО украинца, зачищая при этом территорию Украину под замещение украинского населения другими народами. Вопрос - какими другими народами?
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:46
      +3
      Так сгребая людей с улиц кто против войны и гоня их на передок, нужны загралительные отряды в больших количествах.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:58
        +4
        некие штурмовые бригады «Гвардия наступления».
        Типа войск SS ! И названия напридумывали....
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:15
          +1
          Скорее зондеркоманды............
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:00
      +1
      Бывшего начальника и его зама уже отправили к праотцам, теперь дело дошло до рядовых исполнителей МВД.
      Видимо это такой оригинальный способ шута-кокаиниста по очистке МВД и погранцов от коррупционеров в погонах. yes
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 12:12
        +1
        Бывшего начальника и его зама уже отправили к праотцам, теперь дело дошло до рядовых исполнителей МВД

        такими темпами до сторожевых собачек и лагерных мышей доберутся
    4. Венд
      Венд Сегодня, 12:55
      -1
      Гвардия наступления на что? На очередные грабли laughing Или Гвардия наступления во что? В кучу д....а laughing Хотели как лучше, а получится, как всегда laughing
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:46
    +2
    Легкие пехотные? Без брони и артиллерии? Похоже, что так. Поставляемых БМП и танков на 8 бригад очевидно не хватит. Как и артиллерии. Максимум, на три. Это какая то обманка. Или последний резерв?
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:47
    +8
    Громкими названиями хотят прикрыть провалы на фронте.
    А гвардия захвата Марса будет?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:49
    +2
    Правда, не очень понятно, зачем потребовалось создание «полицейских» формирований при наличии ВСУ.
    По той же самой причине, по которой в годы ВОв воевали дивизии НКВД на фронте, а сейчас подразделения РосГвардии - недостаток хорошо подготовленной и мотивированной пехоты
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: svp67
      По той же самой причине, по которой в годы ВОв воевали дивизии НКВД на фронте, а сейчас подразделения РосГвардии - недостаток хорошо подготовленной и мотивированной пехоты

      Больше похоже на на попытку создать войска типа СС.
    2. слава1974
      слава1974 Сегодня, 12:01
      +7
      Во время ВОВ, из частей НКВД было отправлено более 100 000 человек для укомплектования пехотных частей.Некотрые части полностью переводили в штат мин.обороны. Здесь можно сказать, что не хватало пехоты.
      Росгвардия сейчас выполняет свои задачи, согласно боевого устава, например охрана объектов в тылу ,борьба с диверсантами ,зачистка населенных пунктов.Некорректно сказать, что она выполняет те задачи, которые должна выполнять пехота.
      1. Комиссар_Вольф
        Комиссар_Вольф Сегодня, 12:32
        +1
        Как показала практика, росгвардия не умеет вести классические общевойсковые бои.
    3. koramax81
      koramax81 Сегодня, 12:13
      +2
      Росгвардия сейчас выполняет работы не на передке, а в тылу войск - поиск пособников ВСУ и их схронов, адресные мероприятия, охрана ВГО, и транспортных путей.
      Не надо путать
  5. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:53
    +2
    По словам Клименко, в составе МВД будут сформированы подразделения «Буревий», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов». Также анонсируется создание бригады «Стальная граница» в составе Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, в составе Национальной полиции Украины появится бригада «Лють».

    Тут стоит испугаться, прочитав или услышав только названия. Нет батальонов смерти. Ребята вы Глюкозу пока послушайте, она дельные советы дает - руки вверх, покажите подмышки
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 12:03
      +1
      все это можно собрать в отдельную боевую группу "катка вертухаев"
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:16
      +1
      laughing good
      Цитата: 28-й регион
      руки вверх, покажите подмышки

      Этот строевой прием им точно загодя нужно отрабатывать
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:53
    +1
    Правительство РФ дожно приравнять их к войскам SS и действовать в соответствии с приказами Верховного Главкомандуещего СССР товарища И. В. Сталина и поставлениями Международного трибунала в Нюрнберге.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +2
    руководство МВД Украины планирует создать 8 новых подразделений
    Это не пару рекрутов выловить на улице. Значит оголят в городах где серьезная криминогенная обстановка полицию, на границе пограничников и т.д. При таких громких названиях подразделений наверное планируют, что в них будут все идейные и стойкие бойцы. А ведь в окопе под обстрелом это не в городе в патрульном автомобиле.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:56
    0
    Вроде бандеровцы "граждане мира" - где ему хорошо, там и его родина, а хорошо им в Штатах, так может им надо создать "гвардию по освоению Штатов"?! и не морочить людям голову.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:59
    +1
    Министр подчеркнул, что личный состав подразделений будет формироваться из сотрудников полиции и военнослужащих с большим боевым опытом. Доукомплектовывать их планируется исключительно добровольцами, которые смогут выполнять боевые задачи.
    . Это даже не смешно... а ихним охранителям теперь ховатся придётся и ж ж ж начальника расцеловывать, чем усерднее, тем больше шансов не загреметь под панфары, прям сразу... хотя, все там будут, кто вовремя не смоет я подальше.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:00
    0
    Имитация бурной деятельности, а то расслабились коррупцию развели, в наступление перестали ходить. Зачистили не угодных под видом борьбы с коррупцией, названия подразделений орков придумали, как говорится кручу верчу бидона надурит хочу. В принципе пока получается, деньги продолжают выделять и танки с БМП подвезут.
  11. tun5t
    tun5t Сегодня, 12:00
    0
    Тонко подмечено про страх госпереворота, как только дела куевые на фронте, "ждуны тех чья возьмёт" могут метнутся на нашу сторону. Но ведь так и было при Петре1, однако мы не можем с дальним прицелом действовать, как европитеки, десятилетиями контролировать внутренних предателей, безбожники на молельном месте в кремле к такому не способны.
  12. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:07
    +1
    А где бригада "Заднеприводная гвардия" , не порядок , парады есть , а бригады нет am
  13. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:07
    0
    из фарша котлетки сляпать решили? потом опять в фарш ...
  14. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:13
    +2
    Опачки... Штурмовые бригады? А кто Эрнстом Рэмом будет? Тот кончил плохо.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    +1
    Опять какая то шелуха для СМИ .Подготовить нормального спецназовца нужно годы.Очередная Перемога !
  16. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:19
    0
    будут заняты постоянной боевой подготовкой и участием в операциях на линии фронта. Клименко отметил, что никаких тыловых заданий у этих подразделений не будет.

    Вообще то,боевые действия на передовой,это задача не для МВД а если будет так,как заявлено, значит в бандерии началось формирование паралельной армии и здесь уже вопрос,кто будет управлять этой армией,особенно на фоне развернувшейся борьбы за влияние в стране,между англией и америкой.
    Возможно начинается запуск какого то плана по переводу войны в гражданскую,если не удастся победить Россию и если у сша или англии,не будет полного подчинения остатков страны и власти в ней.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:28
      0
      Хм, интересное наблюдение. Всё может быть. В методах что шумеры что их хозяева себя не особо стесняют особо. Понаблюдать где будут ( воевать) а там и прояснится что то конкретнее. Неисключено что могут просто соскребать остатки хоть както боеспособных обученых для затыкания дыр. А дыры намечаются весьма неслабые в их обороне.
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:24
    0
    Хм...
    Шуцманшафты возрождают...
    Будут заниматься своим привычным делом (от дедов-прадедов)... карать мирняк.
  18. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:36
    +1
    Как я понял это тупо мелкая пехота с ручным стрелковым оружием...по факту свежие КАРАТЕЛИ для гражданских.
  19. alberigo
    alberigo Сегодня, 12:41
    +1
    У немцев по такому же принципу была на фронте и воевала "Полицейская дивизия"
  20. Setavr
    Setavr Сегодня, 12:42
    +1
    Давно пора.
    Ще видати замість автоматів штурмові гвинтівки. Не забути штурмові патрони до них.
    Штурмові каски і берці штурмові. Обов'язково турмові труселя!
  21. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 12:45
    0
    кто руководит МВД того и власть но недавно уже начальника и зама завалили, теперь отправят полицию в окопы но истребление
  22. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 12:54
    0
    Всё это не ново. Доктор Геббельс писал в марте 1945

    "Этот корпус, который предполагается назвать добровольческим корпусом «Адольф Гитлер», должен объединить партийных активистов в истребительно-противотанковые части и соединения, вооружив их только фаустпатронами, карабинами и самокатами"